Медсестра наркодиспансера: «Пациенты делятся на добрячков, агрессивных хамов и... «кашу»

Даша — милая, скромная и хрупкая девушка. Работает медсестрой в Тульском областном наркологическом диспансере. У нее специфичные пациенты — пьяные либо под наркотиками. И далеко не все тихони!

– В наркодиспансере работаю два года, провожу экспертизы на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Работа специфичная и требует больших усилий, особого подхода к пациентам и ухода за ними.

До этого Дарья успела поработать в нефрологии Тульской областной больницы, а также участковой медсестрой в горбольнице №9. Затем решила попробовать что-то новое.

– Наркология — интересная отрасль, ведь наркотики и алкоголь – это не только вредные привычки, но и заболевания, которые нужно лечить, — рассказала Даша.

По словам медсестры, пациенты делятся на три типа — добрячки, агрессивные хамы и те, кого приводят буквально в состоянии «каши». И к каждому нужно найти подход.

– Я стрессоустойчива. Какой бы хам передо мной ни стоял, всегда вежливо отвечаю. В принципе, пациенты ко мне нормально относятся. Но бывало всякое, даже до драк в кабинете доходило. Помню страшный случай. Полицейские привели мужчину в наручниках на освидетельствование. Чтобы подписать бумаги, ему освободили руки, а он полез в драку! Чуть всю технику не переломал в кабинете.

Но не все пациенты такие. Бывают и весельчаки.

– Такие забавные комплименты отвешивают. Например, «какие у тебя красивые носочки». В целом у меня интересная работа. А к пациентам отношусь, как к больным людям, а не так: «Вот опять нажрался, сволочь!»

Однажды в наркодиспансер на медосвительствование пришел мужчина — ложиться в стационар. Когда подышал в алкометр, прибор аж зашкалило!

– Никогда такого не видела. Обычно до единицы доходит, а тут больше пятерки стрелка показала, то есть максимум. Сколько он выпил, так и не признался. Но, думаю, бутылок пять водки в себя влил. К тому же он был под наркотиками, но при этом соображал и мог нормально ходить.

К слову, сама Даша не пьет. Говорит, на работе такого насмотришься, что на всю жизнь желание прикасаться к алкоголю отбило!

Дарья Красникова поблагодарила всех, кто ее поддержал в конкурсе Myslo «Красота против пандемии»:

– Я постоянная читательница Myslo. О конкурсе узнала на сайте. Конечно, сначала засомневалась, участвовать или нет, но друзья уговорили. До этого в подобных конкурсах не участвовала. Всё понравилось — классная фотосессия, да и с девочками было интересно познакомиться.

За меня голосовали друзья, знакомые, коллеги, начальство. Друг друга агитировали, не ожидала, что будет такой результат. Очень рада! Спасибо!

Девушка получила главный приз конкурса — сертификат на 10 тысяч рублей в сеть ювелирных магазинов «Настоящее золото».

из досье myslo

Дарья Игоревна Красникова

Родилась 12 декабря 1994 года.

Семья: мама, отчим, 17-летний брат и дедушка.

Не замужем.

Любимый фильм: «Остров проклятых»

Любимая книга: все Стивена Кинга.

Хобби: книги, вышивание крестиком.

Музыка: рок русский и зарубежный.

Девизы по жизни: «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее» и «Никогда не нужно отчаиваться, за черной полосой всегда будет белая».