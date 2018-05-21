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Жаркая «перезагрузка»: Обновляем квартиру к летнему сезону!

Фото компаний-партнеров.
Партнерский материал

Жаркая «перезагрузка»: Обновляем квартиру к летнему сезону!

Если вы не собираетесь в отпуск, задумайтесь об обустройстве своей квартиры. Новый интерьер с обложек журналов? Почему бы нет! 

Итак, вы задумали ремонт. И перед вами сразу же встает много вопросов: как грамотно использовать пространство, как подобрать мебель и сделать комнату оригинальной, что нужно сделать в первую очередь? В голове сразу же складывается картинка идеального интерьера. Однако страх ошибок и непонимание процесса дальнейшей работы может оставить квартиру вашей мечты на стадии задумки. Чтобы превратить мечту в реальность, обратитесь к профессионалам студии дизайна и интерьера AURA. 

Эта студия имеет внушительный опыт работы с своей сфере. Ее специалисты уже много лет создают дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений любого стилистического направления и сложности - как в Тульской области, так и за ее пределами.

Мы подготовили для вас несколько вариантов дизайна, выполненных сотрудниками AURA. Согласитесь, в эту красоту трудно не влюбиться. 


Команда AURA: владелец студии, декоратор, дизайнер Николай Тараненко и коммерческий директор студии, дизайнер Елена Афанаскина. 

О проектах Myslo рассказал владелец студии Николай Тараненко.

Гостиная,МОСКВа, ЖК «Новогиреевский»


Автор работы: дизайнер Николай Тараненко. 

- Гостиная выполнена в скандинавском стиле с элементами лофт?. Интерьер - в светлых оттенках, главным цветовым акцентом выступают тропические обои на одной из стен. Черные металлические светильники из прутьев и черный книжный стеллаж подчеркивают графичность интерьера. Белые диваны отрисовывались по дизайну итальянской фабрики, но будут выполнены на заказ.

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Текстильная составляющая диванов имеет достаточно непрактичный внешний вид (белый цвет), но мы подобрали износостойкую ткань с грязеотталкивающими свойствами, которую легко мыть и стирать + ко всему диваны имеют сменные чехлы. При желании их всегда можно поменять?? В интерьере много мебели и аксессуаров из натурального дерева, которые отлично сочетаются с сочным зеленым цветом.

Спальня, Тула, ул. Братьев Жабровых


Автор работы: дизайнер Николай Тараненко.

- Спальня разрабатывалась для креативных и ярких молодоженов. Дизайн выполнен в современном стиле с множеством ярких акцентов. В составе комнаты кровать, две прикроватные тумбы, подвесное кресло, диван, система для хранения, и журнальный столик. Интерьер выглядит очень ярко и современно, но при этом он отлично подходит для спальни, т.к. активная стена по цвету находится за изголовьем кровати.

Галерея
Уют в доме , Фото: 1
Уют в доме , Фото: 2
Уют в доме , Фото: 3
Уют в доме , Фото: 4
Уют в доме , Фото: 5
Уют в доме , Фото: 6
Уют в доме , Фото: 7
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Вся остальная комната выкрашена в светло-серый оттенок, что визуально расширяет пространство и уравновешивает присутствие красного, синего и желтого цветов. Потолок с уровнем из гкл + натяжное матовое полотно белого цвета. Графичным акцентом в интерьере выступает черная глянцевая система для хранения и межкомнатная дверь.

Кухня, Тула, ЖК «Вертикаль»


Автор работы: дизайнер Николай Тараненко.

- В Последнее время, по-моему, наши заказчики прилюбили желтый цвет! Многие всё чаще хотят видеть в своем интерьере этот оттенок. Оно и понятно, ведь погода в последнее время нас не балует и хочется больше солнца и тепла.

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Уют в доме , Фото: 3
Уют в доме , Фото: 4
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Поэтому это тепло приносим в интерьер МЫ!В такой кухне каждый день будет солнечным и позитивным??. Кухня выполнена в современном стиле. Основные цвета: лимонный желтый, белый и травяной

спальня, Москва, ЖК «Москва»


Автор работы: дизайнер Николай Тараненко. 

- Спальня спроектирована для молодой пары, которая очень любит минимализм и простоту. В спальне нет ярких акцентов. Резонансом в интерьере выступает контрастность черного и белого. Монохромный интерьер подчеркивает графичный ковер и металлические светильники.

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Уют в доме , Фото: 1
Уют в доме , Фото: 2
Уют в доме , Фото: 3
Уют в доме , Фото: 4
Уют в доме , Фото: 5
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Как вы, наверное, заметили, в комнате отсутствует окно. Сама спальня располагается напротив лоджии с панорамным остеклением, которая отделяется стеклянной дверью с полупрозрачным стеклом. Это позволяет впустить свет в интерьер, да и сама дверь служит только механизмом «скрытия от лишних глаз» самого сокровенного помещения в квартире. В спальне имеется огромный гардеробный шкаф, который буквально растворяется на фоне общего цвета стен. Также в интерьере присутствует комод, две прикроватные тумбы, ну и, конечно же, кровать. Пожалуй, это идеальный «комплект» дизайна и функционала.  

интервью с дизайнером интерьера Николаем Тараненко

- Чем Вы занимаетесь, какие услуги предлагаете?

— Я занимаюсь дизайном интерьера, точнее разрабатываю дизайн-проекты жилых помещений (квартир или частных домов) а также коммерческих и общественных помещений ( кафе, рестораны, бары, магазины, офисы и т.д.) Проектрирую помещения любого уровня сложности и стилистического направления.

- Сколько времени Вы в этой сфере? Нравится ли Вам ваша работа?

- В целом в сфере дизайна Я уже 7 лет. Не могу назвать это своей работой, по большей степени это моя жизнь! Я дышу этим каждый день, каждую минуту...

 В чем Ваше отличие от аналогичных дизайнеров, конкурентов?

— У меня нет конкурентов. Я никогда не старался отличаться от кого-то или кому-то подражать. Я просто делаю так, как считаю нужным. В этом, наверное, мое главное отличие от всех. Я отношусь к своей работе с полной отдачей и любовью. Для меня каждый клиент очень важен. Я всегда нахожу правильное решение в оформлении и функционале помещения.

К каждому клиенту у меня индивидуальный подход, и каждый мой проект - это индивидуальное исполнение, а не типовое решение.

- Если в ходе работы над проектом Ваше видение и видение заказчика начинают расходиться, Вы пытаетесь отстаивать профессиональную точку зрения?

- Обычно удается убедить клиента. Но, бывает, человек совершенно не готов менять свою точку зрения, и тогда мы находим компромиссный вариант. Случается и так, что ты категорически не можешь принять идеи заказчика, потому что иначе потеряешь свой профессиональный уровень. Прежде всего, я остаюсь верен самому себе, иначе это уже буду не я.

- Почему стоит обратиться именно к Вам? 

— Моя студия выполняет работу от создания дизайн-проекта до его конечной реализации. Выполняем ремонт под ключ, подбираем все необходимые материалы, мебель и аксессуары. Только в студии дизайна интерьера AURA любой клиент может получить комплексную услугу по созданию и реализации любого объекта. У нас постоянно действуют скидки и акции. Ну и конечно самые красивые интерьеры воплощаются только в AURA !

 

Как мы уже отмечали, студия AURA занимается проектами дизайна не только жилых помещений, но и коммерческих. Внимание: AURA объявляет выгодное предложение! 

Дизайн магазина до 30 квадратных метров = 20 тысяч рублей! 

Успейте заказать интерьер своей мечты у ведущей команды дизайнеров региона! 

Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)
8 (902) 841-46-01

aura-design.ru

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 16:10 +2
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