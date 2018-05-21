Жаркая «перезагрузка»: Обновляем квартиру к летнему сезону!

Фото компаний-партнеров.

Если вы не собираетесь в отпуск, задумайтесь об обустройстве своей квартиры. Новый интерьер с обложек журналов? Почему бы нет!

Итак, вы задумали ремонт. И перед вами сразу же встает много вопросов: как грамотно использовать пространство, как подобрать мебель и сделать комнату оригинальной, что нужно сделать в первую очередь? В голове сразу же складывается картинка идеального интерьера. Однако страх ошибок и непонимание процесса дальнейшей работы может оставить квартиру вашей мечты на стадии задумки. Чтобы превратить мечту в реальность, обратитесь к профессионалам студии дизайна и интерьера AURA.

Эта студия имеет внушительный опыт работы с своей сфере. Ее специалисты уже много лет создают дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений любого стилистического направления и сложности - как в Тульской области, так и за ее пределами.

Мы подготовили для вас несколько вариантов дизайна, выполненных сотрудниками AURA. Согласитесь, в эту красоту трудно не влюбиться.



Команда AURA: владелец студии, декоратор, дизайнер Николай Тараненко и коммерческий директор студии, дизайнер Елена Афанаскина.

О проектах Myslo рассказал владелец студии Николай Тараненко.

Гостиная, МОСКВа, ЖК «Новогиреевский»



Автор работы: дизайнер Николай Тараненко.

- Гостиная выполнена в скандинавском стиле с элементами лофт . Интерьер - в светлых оттенках, главным цветовым акцентом выступают тропические обои на одной из стен. Черные металлические светильники из прутьев и черный книжный стеллаж подчеркивают графичность интерьера. Белые диваны отрисовывались по дизайну итальянской фабрики, но будут выполнены на заказ.

Текстильная составляющая диванов имеет достаточно непрактичный внешний вид (белый цвет), но мы подобрали износостойкую ткань с грязеотталкивающими свойствами, которую легко мыть и стирать + ко всему диваны имеют сменные чехлы. При желании их всегда можно поменять В интерьере много мебели и аксессуаров из натурального дерева, которые отлично сочетаются с сочным зеленым цветом.

Спальня, Тула, ул. Братьев Жабровых



Автор работы: дизайнер Николай Тараненко.

- Спальня разрабатывалась для креативных и ярких молодоженов. Дизайн выполнен в современном стиле с множеством ярких акцентов. В составе комнаты кровать, две прикроватные тумбы, подвесное кресло, диван, система для хранения, и журнальный столик. Интерьер выглядит очень ярко и современно, но при этом он отлично подходит для спальни, т.к. активная стена по цвету находится за изголовьем кровати.

Вся остальная комната выкрашена в светло-серый оттенок, что визуально расширяет пространство и уравновешивает присутствие красного, синего и желтого цветов. Потолок с уровнем из гкл + натяжное матовое полотно белого цвета. Графичным акцентом в интерьере выступает черная глянцевая система для хранения и межкомнатная дверь.

Кухня, Тула, ЖК «Вертикаль»



Автор работы: дизайнер Николай Тараненко.

- В Последнее время, по-моему, наши заказчики прилюбили желтый цвет! Многие всё чаще хотят видеть в своем интерьере этот оттенок. Оно и понятно, ведь погода в последнее время нас не балует и хочется больше солнца и тепла.

Поэтому это тепло приносим в интерьер МЫ!В такой кухне каждый день будет солнечным и позитивным . Кухня выполнена в современном стиле. Основные цвета: лимонный желтый, белый и травяной

спальня, Москва, ЖК «Москва»



Автор работы: дизайнер Николай Тараненко.

- Спальня спроектирована для молодой пары, которая очень любит минимализм и простоту. В спальне нет ярких акцентов. Резонансом в интерьере выступает контрастность черного и белого. Монохромный интерьер подчеркивает графичный ковер и металлические светильники.

Как вы, наверное, заметили, в комнате отсутствует окно. Сама спальня располагается напротив лоджии с панорамным остеклением, которая отделяется стеклянной дверью с полупрозрачным стеклом. Это позволяет впустить свет в интерьер, да и сама дверь служит только механизмом «скрытия от лишних глаз» самого сокровенного помещения в квартире. В спальне имеется огромный гардеробный шкаф, который буквально растворяется на фоне общего цвета стен. Также в интерьере присутствует комод, две прикроватные тумбы, ну и, конечно же, кровать. Пожалуй, это идеальный «комплект» дизайна и функционала.

интервью с дизайнером интерьера Николаем Тараненко

- Чем Вы занимаетесь, какие услуги предлагаете?

— Я занимаюсь дизайном интерьера, точнее разрабатываю дизайн-проекты жилых помещений (квартир или частных домов) а также коммерческих и общественных помещений ( кафе, рестораны, бары, магазины, офисы и т.д.) Проектрирую помещения любого уровня сложности и стилистического направления.

- Сколько времени Вы в этой сфере? Нравится ли Вам ваша работа?

- В целом в сфере дизайна Я уже 7 лет. Не могу назвать это своей работой, по большей степени это моя жизнь! Я дышу этим каждый день, каждую минуту...

В чем Ваше отличие от аналогичных дизайнеров, конкурентов?

— У меня нет конкурентов. Я никогда не старался отличаться от кого-то или кому-то подражать. Я просто делаю так, как считаю нужным. В этом, наверное, мое главное отличие от всех. Я отношусь к своей работе с полной отдачей и любовью. Для меня каждый клиент очень важен. Я всегда нахожу правильное решение в оформлении и функционале помещения.

К каждому клиенту у меня индивидуальный подход, и каждый мой проект - это индивидуальное исполнение, а не типовое решение.

- Если в ходе работы над проектом Ваше видение и видение заказчика начинают расходиться, Вы пытаетесь отстаивать профессиональную точку зрения?

- Обычно удается убедить клиента. Но, бывает, человек совершенно не готов менять свою точку зрения, и тогда мы находим компромиссный вариант. Случается и так, что ты категорически не можешь принять идеи заказчика, потому что иначе потеряешь свой профессиональный уровень. Прежде всего, я остаюсь верен самому себе, иначе это уже буду не я.

- Почему стоит обратиться именно к Вам?

— Моя студия выполняет работу от создания дизайн-проекта до его конечной реализации. Выполняем ремонт под ключ, подбираем все необходимые материалы, мебель и аксессуары. Только в студии дизайна интерьера AURA любой клиент может получить комплексную услугу по созданию и реализации любого объекта. У нас постоянно действуют скидки и акции. Ну и конечно самые красивые интерьеры воплощаются только в AURA !

Как мы уже отмечали, студия AURA занимается проектами дизайна не только жилых помещений, но и коммерческих. Внимание: AURA объявляет выгодное предложение!

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Тула, ул. Кирова 135, офис 40 (2 этаж)

8 (902) 841-46-01

aura-design.ru

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