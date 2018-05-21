город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Туляки выбрали три лучших пиццерии

Туляки выбрали три лучших пиццерии

Итоги народного голосования на Myslo.

С 20 апреля по 21 мая мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие пиццерии в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят тульские любители итальянских блюд, или где заказывают пиццу с доставкой.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 21 мая. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стала пиццерия MaMa Mia — она набрала 881 голос!

Второе место и 746 голосов получила Автопицца.

Третье место и 682 голоса туляки отдали Томато.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание пиццерии.

 

 

Пиццерии занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 18:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших пиццерии
Место
Тула
Прочее
Туланародное место mysloнародное голосование
Жаркая «перезагрузка»: Обновляем квартиру к летнему сезону!
Жаркая «перезагрузка»: Обновляем квартиру к летнему сезону!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.