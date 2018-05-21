Туляки выбрали три лучших пиццерии

С 20 апреля по 21 мая мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие пиццерии в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят тульские любители итальянских блюд, или где заказывают пиццу с доставкой.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 21 мая. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стала пиццерия MaMa Mia — она набрала 881 голос!

Второе место и 746 голосов получила Автопицца.

Третье место и 682 голоса туляки отдали Томато.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание пиццерии.

Пиццерии занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.