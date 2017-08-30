Заболела собака или кошка: в какую ветклинику идти?
Обзор тульских ветеринарных клиник от Myslo.
Выбор ветеринара — очень ответственное решение.
Ведь от профессионализма и опыта врача, а также от технического оснащения клиники может зависеть здоровье и жизнь вашего любимого четвероногого друга. В этом обзоре мы расскажем о нескольких ветеринарных клиниках Тулы.
Тульский центр ветеринарной медицины
Тульский центр ветеринарной медицины работает в Туле уже 11 лет. На сегодня это одна из самых крупных ветеринарных клиник нашего города, оснащённая современным оборудованием, и собравшая под своей крышей дружную команду из 25 сотрудников, которые регулярно повышают уровень своих знаний и практического опыта в лечении домашних питомцев.
О преимуществах и возможностях этой ветеринарной клиники нам рассказал её руководитель — Михаил Александрович Мельник.
- Наша клиника располагает одним из самых широких комплексов профессиональных ветеринарных услуг для домашних питомцев в Туле. Здесь мы создали все необходимые условия, которые позволяют лечить даже самые сложные заболевания животных. Главными направлениями работы нашей клиники являются диагностика, терапия, хирургия и профилактика различных заболеваний животных.
При работе с животными, также, как и с людьми, быстрая и точная диагностика — это ключевая составляющая успешного лечения. В нашем центре собрано всё необходимое оборудование для быстрой диагностики, животных, которая позволяет как можно скорее начать правильное лечение:
- Ультразвуковые сканеры,
- Рентген,
- Операционная, оснащённая современным анастезиологическим, электрохирургическим и эндоскопическим оборудованием,
- Отделение интенсивной терапии с кислородным и реанимационным оборудованием для оказания неотложной ветеринарной помощи,
- Специализированная лаборатория «Ветеринарный центр патоморфологии и лабораторной диагностики доктора Н.В.Митрохиной» расположена в нашем здании (в экстренных случаях результаты будут готовы уже через час — полтора).
Тульский центр ветеринарной медицины принимает своих пациентов круглосуточно. Ведь помощь животным бывает нужна не только днём, но и ночью, да и многие хозяева могут привезти своих четвероногих питомцев на приём к врачу или на процедуры только поздно вечером, после работы.
Стоимость приёма и лечения в ночную смену никак не отличается от дневной, и за неотложную ветеринарную помощь мы также не берём никакую
дополнительную оплату.
Наш центр принимает по несколько десятков четвероногих пациентов в сутки. Чтобы успеть помочь всем, приём ведут сразу несколько квалифицированных врачей, имеющих высшее ветеринарное образование и дополнительную узкую специализацию.
В лечении мы применяем самые современные методы, и постоянно изучаем новые, более эффективные технологии. Наши врачи постоянно повышают квалификацию: посещают специализированные мастер-классы, конгрессы и конференции как в России, так и за рубежом.
Важная особенность нашего центра — мы поддерживаем движение, организованное Санкт-Петербургским ветеринарным обществом «Ветеринарные врачи против смерти пациентов». Мы считаем, что эвтаназия (усыпление) — это решение, которое можно принять только в крайнем случае, когда уже использованы все возможности.
Мы боремся за жизнь животных до последнего!
Мы придерживаемся важных принципов в своей работе — высококвалифицированная ветеринарная помощь и постоянная проверка эффективности и безопасности используемых методик диагностики, профилактики и лечения.
Тульский центр ветеринарной медицины поможет вашим любимцам!
Тула, улица Болдина, 70
8 (4872) 730−748;
ЗвероПолис+, ветеринарная клиника
Врачи ветеринарной клиники «ЗвероПолис+" окажут помощь вашей собаке или кошке при любых проблемах со здоровьем, а также проведут все необходимые процедуры для профилактики болезней и поддержания хорошего самочувствия вашего питомца.
Здесь оказывают широкий спектр ветеринарных услуг:
Хирургия.
- оперативные вмешательства для лечения,
- стерилизация,
- кастрация.
Операции проводит хирург с многолетним опытом.
Терапия.
- осмотры,
- консультации,
- инъекции,
- инфузионная терапия.
Вакцинация.
- вакцины зарубежных и российских производителей.
Стоматология.
- удаление зубов,
- удаление зубного камня механическим способом и с помощью ультразвука,
- лечение заболеваний ротовой полости.
Лабораторные исследования.
- все основные виды анализов.
Уход.
- стрижка когтей,
- удаление колтунов.
Приём в клинике «ЗвероПолис+" ведут внимательные, дипломированные ветеринары с опытом работы
более 10 лет.
Тимонин Дмитрий Владимирович, терапевт, хирург
— Главный принцип нашей работы: максимально быстро и грамотно помочь каждому пациенту, продлить его жизнь и сохранить здоровье. Мы готовы помочь животным в любых проблемах, от инфекционных, врождённых или «породных» заболеваний, до травм, паразитов и других неприятностей.
Своевременная стерилизация — снизит риск онкологии
у вашей кошки и собаки.
Стерилизованное животное не убежит на улицу под влиянием инстинкта, или от хозяина во время прогулки, а значит дольше проживёт с вами, не рискуя попасть под машину, получить травмы от бродячих сородичей, или заразиться.
Возникновение многих болезней можно предотвратить заранее — с помощью регулярных прививок.
Позаботьтесь о своём любимом животном — приводите его в нашу клинику на вакцинацию, профилактический осмотр или лечение.
Дмитрий Владимирович имеет опыт работы в ведущей ветеринарной клинике Москвы. Он проводит операции любой сложности.
Клиника находится в самом центре города, есть большая парковка. Также сюда можно добраться на любом виде общественного транспорта — остановка в шаговой доступности.
В этой ветеринарной клинике применяют индивидуальный подход к каждому пациенту, с учётом пожеланий владельца. Ещё два важных плюса — минимальные расценки на услуги и оперативная помощь.
Клиника «ЗвероПолис+»: жизнь и здоровье вашего любимца
в надёжных руках!
Тула, улица Союзная, 11
График работы: с 10:00 до 22:00, без обеда и выходных.
Друг, ветеринарно-диагностическая клиника
Ветеринарная клиника «Друг» принимает у себя четвероногих пациентов, и специализируется не только на лечении собак и кошек, но и оказывает помощь грызунам и даже экзотическим животным. Опыт врачей и современное оборудование даёт возможность пациентам получить быструю диагностику, оптимальное лечение и и профилактику многих заболеваний.
Принцип врачей этой клиники — не зарабатывать на болезнях животных, а помочь им стать здоровыми.
Цены здесь доступны, а помощь оказывается каждому животному.
Кроме лечения неожиданных травм, отравлений и других заболеваний, здесь проводят профилактические регулярные обследования домашних питомцев, делают необходимые прививки. Чтобы защитить вашего питомца от возможных заболеваний и осложнений, ветеринары клиники «Друг» советуют проводить профилактику и вакцинацию регулярно.
Врачи этой клиники регулярно проходят курсы по повышению квалификации, сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами.
На базе клиники «Друг» работает зооаптека, где можно приобрести необходимые медикаменты, диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.
Тула, ул. Металлургов, 46А