Хочу танцевать! Куда в Туле пойти учиться?
Обзор школ и студий танца от Myslo.
Умение танцевать — это не только радость движения, навык владеть своим телом и хорошая физическая тренировка. Умение красиво двигаться придаёт человеку уверенность в себе и помогает в жизни.
Выбираете для своих детей танцевальную студию? Мы расскажем вам о нескольких школах танца и курсах, которые работают в Туле.
MEGADance, школа танца Марии Стаценко
Школа танцев Марии Стаценко MEGADance является одной самых крупных школ танцев в Туле, которая заслужила признание многих учеников.
Высококвалифицированные педагоги школы и их многолетний опыт работы помогли многим ученикам поступить в престижные высшие учебные заведения. За долгие годы работы ученики и педагоги этой школы добились очень больших успехов и стали призёрами соревнований в Туле, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Орле и во многих других городах.
В арсенале этой школы более 20 стилей танца, поэтому каждый ученик может выбрать для себя занятия по душе:
- Студия балета (с 3 лет),
- Современная хореография для детей,
- Хореография для взрослых,
- Фламенко,
- Боди-балет,
- Джаз-модерн,
- Народные танцы,
- Восточные танцы,
- Латина,
- Стрип-пластика,
- Go-Go,
- Стретчинг
- Пилатес,
- Зумба-фитнес,
- Хип-хоп,
- Парный танец,
- Свадебный танец,
- Кавказские танцы.
Здесь вы не только научитесь танцевать, но еще и получите возможность выступать и обмениваться опытом с другими танцорами.
Ученики школы участвуют в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах.
Школа танца Марии Стаценко делает занятия хореографией более доступными и популярными.
Если вы готовы ко всему новому, хотите познать себя и раскрыть свои таланты, мы ждем вас в нашей Школе танцев, где каждый желающий сможет достичь новых высот.
Тула, улица Металлистов, 16
Тула, улица Чапаева, 51 (ДК «Серп и молот»)
8 (4872) 700-559, 8 (930) 89-89-777, 8 (920) 78-40-914
Стоимость абонемента на 8 занятий: 2200 руб.
Стоимость абонемента на 12 занятий: 3000 руб.
Стоимость одного занятия: 400 руб.
Танцевально-спортивный клуб ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ
StarLine Dance Club
Танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club приглашает детей от 3 лет и взрослых в завораживающий и красивый мир танца.
Приходите, выбирайте направление танца, которое вам по душе, и учитесь с удовольствием:
- Спортивно-бальные танцы для детей от 3 лет,
- Pro-am,
- Бальные танцы для детей и взрослых,
- Хип-хоп с 6 лет,
- Современные танцы для детей,
- Детская спортивная гимнастика,
- Аэробика, стретчинг для взрослых,
- Хореография-балет для детей и взрослых,
- Свадебный танец.
Главным направлением работы этой школы являются бальные танцы. Здесь вы сможете научиться танцевать с нуля, а также развить свои танцевальные достижения до высокого уровня, если вы уже не новичок.
Ученики этой школы участвуют и побеждают в российских и международных соревнованиях. Видео выступления юных победителей последнего такого конкурса международного уровня в Штутгарте вы можете увидеть здесь.
Хотите, чтобы у вашего ребенка была красивая осанка и походка, развитое чувство ритма и стойкий характер? Приводите его на занятия спортивными бальными танцами.
Здесь малыш научится красиво двигаться, станет сильнее физически и научится добиваться целей.
Спортивные бальные танцы включают в себя две программы: европейскую и латиноамериканскую.
В европейскую программу входят:
- Медленный вальс,
- Квикстеп,
- Танго,
- Венский вальс,
- Медленный фокстрот.
А в латиноамериканской программе изучаются танцевальные направления:
- Ча-ча-ча,
- Джайв,
- Румба,
- Самба,
- Пасадобль.
Для тех, кому по душе более спокойные и размеренные занятия, StarLine Dance Club приглашает в группы бальных танцев хобби-класса.
В новом учебном году клуб открывает новую группу — вечернего балета
для женщин.
Занятия будут проходить под живую музыку в расслабленной и уютной атмосфере. На занятиях вы сможете раскрепоститься, научиться красиво двигаться и чувствовать своё тело, обретёте уверенность в себе.
Также в этой школе вы сможете выбрать для себя другие занятия:
- Хип-хоп,
- Гимнастика,
- Общая физическая подготовка.
Приходите танцевать в танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club — подарите себе радость движения, красоты и музыки!
Тула, Красноармейский проспект, 7, 2-й этаж
Академия развития ребенка
Хотите чтобы ваш ребенок был здоров, был в хорошей физической форме, чувствовал уверенность в себе и научился проявлять свои чувства в движении? Приводите его на танцы в «Академию развития ребёнка»!
Танец — это не просто полезная физическая тренировка и позитивный настрой. Это еще и очень полезный навык, который пригодится в жизни вашего ребенка.
Здесь рады видеть на занятиях как малышей начиная с 2,5 лет, так и подростков до 15 лет.
Неоспоримым преимуществом этого курса является программа занятий, построенная с учётом возрастных, физиологических и психологических особенностей детей. Занятия проходят в ярком красивом зале, что поднимает настроение и мотивацию!
Чем полезны танцы в «Академии развития ребенка»?
- Появляется чувство ритма. Малыш научится лучше управлять своими движениями и чувствовать своё тело, даже при ходьбе и выполнении однообразной работы. Танец благотворно влияет на развитие речи. Она станет чётче, ребенок научится выразительно говорить и правильно расставлять акценты.
- Развивается музыкальность, слух и память. На занятиях танцами ребенок научится прислушиваться к играющей музыке, понимать ее и выражать мелодию движениями.
- Появляются навыки импровизации. Развитая мышечная память позволит малышу органично двигаться в такт любой музыке.
- Развивается музыкальный кругозор, формируется любовь к миру искусства. Ребенок вырастет разносторонним, сможет поддерживать разговоры на различные темы и выражать своё мнение.
- Появляются очень важные навыки работы в коллективе. На занятиях малыши не только наблюдают друг за другом и общаются, но и вместе работают над каждым номером. У вашего ребенка появится чувство партнёра, уважение к мнению другого человека, умение прислушиваться к напарнику. Это полезные жизненные навыки.
- Развивается дисциплинированность. Ребенок научится концентрироваться на выполнении конкретной задачи, отрабатывать каждое сложное движение и поймёт, что честные усилия дают результат.
- Совершенствуются коммуникативные навыки. Детские танцы — отличное место для знакомства детей. Ребенок вырастет общительным и не будет бояться разговаривать с людьми.
- Появятся навыки публичных выступлений. Даже отчетный концерт перед родителями — очень волнительное событие в жизни малыша. Занимаясь танцами, он раскрепостится и не будет бояться сцены. Ребенку, который хорошо умеет выступать перед людьми, легче будет учиться в школе и вузе.
Каждое занятие танцами в «Академии развития ребёнка» включает в себя:
- Коррегирующую гимнастику — это комплекс специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки и устранение деформаций опорно-двигательного аппарата.
- Ритмику — один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания.
- Танцевальную часть — современный танец.
Детский центр «Академия развития ребёнка» работает в Туле уже 10 лет.
Педагогам этого центра доверяют более 700 тульских семей, ведь здесь родители получают высококвалифицированную помощь в развитии, обучении и воспитании детей.
В этом детском центре проходят разнообразные, полезные и увлекательные занятия для детей от года до 17 лет. Вы можете выбрать наиболее удобные форму и график занятий: в мини-группах или индивидуально, от 1 до 5 раз в неделю.
Талантливые хореографы приятно удивят вас своей креативностью и яркостью.
«Академия развития ребенка»: все предлагают услуги, мы предлагаем дружбу!
Тула, ул. Чапаева/Степанова, 51, 4 этаж (КРК «Серп и молот», вход с улицы Чапаева).
Тула, пр. Ленина, 116.
8 (4872) 355-233,