Хочу танцевать! Куда в Туле пойти учиться?

Умение танцевать — это не только радость движения, навык владеть своим телом и хорошая физическая тренировка. Умение красиво двигаться придаёт человеку уверенность в себе и помогает в жизни.

Выбираете для своих детей танцевальную студию? Мы расскажем вам о нескольких школах танца и курсах, которые работают в Туле.

MEGADance, школа танца Марии Стаценко



Школа танцев Марии Стаценко MEGADance является одной самых крупных школ танцев в Туле, которая заслужила признание многих учеников.

Высококвалифицированные педагоги школы и их многолетний опыт работы помогли многим ученикам поступить в престижные высшие учебные заведения. За долгие годы работы ученики и педагоги этой школы добились очень больших успехов и стали призёрами соревнований в Туле, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Орле и во многих других городах.

В арсенале этой школы более 20 стилей танца, поэтому каждый ученик может выбрать для себя занятия по душе:

Студия балета (с 3 лет),

Современная хореография для детей,

Хореография для взрослых,

Фламенко,

Боди-балет,

Джаз-модерн,

Народные танцы,

Восточные танцы,

Латина,

Стрип-пластика,

Go-Go,

Стретчинг

Пилатес,

Зумба-фитнес,

Хип-хоп,

Парный танец,

Свадебный танец,

Кавказские танцы.

Здесь вы не только научитесь танцевать, но еще и получите возможность выступать и обмениваться опытом с другими танцорами.

Ученики школы участвуют в конкурсах, чемпионатах и олимпиадах.

Школа танца Марии Стаценко делает занятия хореографией более доступными и популярными.

Если вы готовы ко всему новому, хотите познать себя и раскрыть свои таланты, мы ждем вас в нашей Школе танцев, где каждый желающий сможет достичь новых высот.

Тула, улица Металлистов, 16

Тула, улица Чапаева, 51 (ДК «Серп и молот»)

8 (4872) 700-559, 8 (930) 89-89-777, 8 (920) 78-40-914

mega-dance.su

Группа ВК

Стоимость абонемента на 8 занятий: 2200 руб.

Стоимость абонемента на 12 занятий: 3000 руб.

Стоимость одного занятия: 400 руб.

Танцевально-спортивный клуб ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ

StarLine Dance Club

Танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club приглашает детей от 3 лет и взрослых в завораживающий и красивый мир танца.

Приходите, выбирайте направление танца, которое вам по душе, и учитесь с удовольствием:

Спортивно-бальные танцы для детей от 3 лет,

Pro-am,

Бальные танцы для детей и взрослых,

Хип-хоп с 6 лет,

Современные танцы для детей,

Детская спортивная гимнастика,

Аэробика, стретчинг для взрослых,

Хореография-балет для детей и взрослых,

Свадебный танец.

Главным направлением работы этой школы являются бальные танцы. Здесь вы сможете научиться танцевать с нуля, а также развить свои танцевальные достижения до высокого уровня, если вы уже не новичок.

Ученики этой школы участвуют и побеждают в российских и международных соревнованиях. Видео выступления юных победителей последнего такого конкурса международного уровня в Штутгарте вы можете увидеть здесь.

Хотите, чтобы у вашего ребенка была красивая осанка и походка, развитое чувство ритма и стойкий характер? Приводите его на занятия спортивными бальными танцами.

Здесь малыш научится красиво двигаться, станет сильнее физически и научится добиваться целей.

Спортивные бальные танцы включают в себя две программы: европейскую и латиноамериканскую.

В европейскую программу входят:

Медленный вальс,

Квикстеп,

Танго,

Венский вальс,

Медленный фокстрот.

А в латиноамериканской программе изучаются танцевальные направления:

Ча-ча-ча,

Джайв,

Румба,

Самба,

Пасадобль.

Для тех, кому по душе более спокойные и размеренные занятия, StarLine Dance Club приглашает в группы бальных танцев хобби-класса.

В новом учебном году клуб открывает новую группу — вечернего балета

для женщин.

Занятия будут проходить под живую музыку в расслабленной и уютной атмосфере. На занятиях вы сможете раскрепоститься, научиться красиво двигаться и чувствовать своё тело, обретёте уверенность в себе.

Также в этой школе вы сможете выбрать для себя другие занятия:

Хип-хоп,

Гимнастика,

Общая физическая подготовка.

Приходите танцевать в танцевально-спортивный клуб «ЗВЕЗДНАЯ ЛИНИЯ» StarLine Dance Club — подарите себе радость движения, красоты и музыки!

Теперь клуб открылся по новому адресу, с большими просторными залами общей площадью более 600 м2. Заниматься стало ещё удобнее и приятнее!

Тула, Красноармейский проспект, 7, 2-й этаж

8 (915) 683-42-02 — администратор,

8 (980) 727-33-88 , 8 (980) 722-76-76 .

starline-danceclub.ru

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Академия развития ребенка

Хотите чтобы ваш ребенок был здоров, был в хорошей физической форме, чувствовал уверенность в себе и научился проявлять свои чувства в движении? Приводите его на танцы в «Академию развития ребёнка»!

Танец — это не просто полезная физическая тренировка и позитивный настрой. Это еще и очень полезный навык, который пригодится в жизни вашего ребенка.

Здесь рады видеть на занятиях как малышей начиная с 2,5 лет, так и подростков до 15 лет.

Неоспоримым преимуществом этого курса является программа занятий, построенная с учётом возрастных, физиологических и психологических особенностей детей. Занятия проходят в ярком красивом зале, что поднимает настроение и мотивацию!

Чем полезны танцы в «Академии развития ребенка»?

Появляется чувство ритма. Малыш научится лучше управлять своими движениями и чувствовать своё тело, даже при ходьбе и выполнении однообразной работы. Танец благотворно влияет на развитие речи. Она станет чётче, ребенок научится выразительно говорить и правильно расставлять акценты. Развивается музыкальность, слух и память. На занятиях танцами ребенок научится прислушиваться к играющей музыке, понимать ее и выражать мелодию движениями. Появляются навыки импровизации. Развитая мышечная память позволит малышу органично двигаться в такт любой музыке. Развивается музыкальный кругозор, формируется любовь к миру искусства. Ребенок вырастет разносторонним, сможет поддерживать разговоры на различные темы и выражать своё мнение. Появляются очень важные навыки работы в коллективе. На занятиях малыши не только наблюдают друг за другом и общаются, но и вместе работают над каждым номером. У вашего ребенка появится чувство партнёра, уважение к мнению другого человека, умение прислушиваться к напарнику. Это полезные жизненные навыки. Развивается дисциплинированность. Ребенок научится концентрироваться на выполнении конкретной задачи, отрабатывать каждое сложное движение и поймёт, что честные усилия дают результат. Совершенствуются коммуникативные навыки. Детские танцы — отличное место для знакомства детей. Ребенок вырастет общительным и не будет бояться разговаривать с людьми. Появятся навыки публичных выступлений. Даже отчетный концерт перед родителями — очень волнительное событие в жизни малыша. Занимаясь танцами, он раскрепостится и не будет бояться сцены. Ребенку, который хорошо умеет выступать перед людьми, легче будет учиться в школе и вузе.

Каждое занятие танцами в «Академии развития ребёнка» включает в себя:

Коррегирующую гимнастику — это комплекс специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки и устранение деформаций опорно-двигательного аппарата.

Ритмику — один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания.

Танцевальную часть — современный танец.

Детский центр «Академия развития ребёнка» работает в Туле уже 10 лет.

Педагогам этого центра доверяют более 700 тульских семей, ведь здесь родители получают высококвалифицированную помощь в развитии, обучении и воспитании детей.

В этом детском центре проходят разнообразные, полезные и увлекательные занятия для детей от года до 17 лет. Вы можете выбрать наиболее удобные форму и график занятий: в мини-группах или индивидуально, от 1 до 5 раз в неделю.

Талантливые хореографы приятно удивят вас своей креативностью и яркостью.

«Академия развития ребенка»: все предлагают услуги, мы предлагаем дружбу!

Тула, ул. Чапаева/Степанова, 51, 4 этаж (КРК «Серп и молот», вход с улицы Чапаева).

Тула, пр. Ленина, 116.

8 (4872) 355-233, 8 (905) 621-35-88 или 8 (950) 910-49-50

akademia-rr.ru

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