ООО «Тула-Терм»: 9 лет успешной работы на рынке термооборудования

Изготовленное ООО «Тула-Терм» термооборудование имеет самое широкое применение: от детских центров творчества до производства лекарств, медицинских зделий и Международной космической станции.

Почти всё, к чему бы мы ни прикасались, проходит на стадии производства термическую обработку, от качества которой зависит долговечность и надежность предметов, которые нас окружают.

Уверенная динамика развития в сочетании с многолетним опытом производства промышленного термического, вакуумного и лабораторного оборудования – такова тульская компания ООО «Тула-Терм». Историю свою она начала в 2008 году с выпуска небольшой серии вакуумных сушильных шкафов.

Высокотемпературная вакуумная печь для проведения термической обработки в вакууме при температуре до 1600 оС. Вакуум. 5 х 10-5 мм рт. ст.

На сегодняшний день клиентами предприятия являются крупные предприятия ОПК, медицинские и фармацевтические заводы.

Современное оборудование предприятия успешно находит свое применение в таких отраслях науки и промышленности, как химия и биохимия, медицинские технологии, сельское хозяйство и ветеринария, металлургическая промышленность и санитарная безопасность, электронная промышленность и приборостроение, пищевая промышленность, косметическая промышленность и других.

Все промышленное оборудование, изготавливаемое и реализуемое предприятием ООО «Тула-Терм», сертифицировано и гарантирует высокое качество и долгий срок службы.

Опытная установка для производства суперконденсаторов СНВС-10.6/6-И2-ЛМ .

Предприятие не стоит на месте и постоянно совершенствуется, расширяя свой ассортимент. Так, совместно с МГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана была разработана линия из двух печей для изготовления PIM-изделий – литье порошковых смесей, используемое для производства металлических или керамических изделий. Это экономичный и высокопроизводительный вакуумный способ создания изделий сложной формы, требующих высокой производительности, деталей с высокой точностью изготовления и с использованием автоматизированного процесса производства.

Технология применения таких печей весьма перспективна и идет в ногу с мировыми тенденциями. На предприятии уверены, что совмещение термического оборудования с правильно выстроенной логистикой рабочего процесса и использованием современной химии может автоматизировать до половины существующих технологий производств.

Одной из PIM-технологий является применение 3D-принтера, печатающего металлические детали. После они автоматически отправляются в печь на обжиг, далее робот собирает из них готовое изделие. Люди практически исключены из производственного процесса. Помогут такие технологии и в освоении Марса и Луны, где смогут работать высокотехнологичные и полностью роботизированные производственные линии.

Вакуумная печь СНВС-24,5.32/2,5-И2В для обработки крупных деталей.

На печах тульского предприятия обжигают детали и для спутников на таких заводах, как Институт спутниковых систем, Воронежский механический завод.

Изготовленные на вакуумных компрессионных печах ООО «Тула-Терм» датчики, улавливающие и контролирующие уровень солнечной радиации, установлены на МКС.

С помощью термооборудования сегодня производятся многие популярные лекарства, а также изделия медицинского профиля. Например, предприятие выпускает серию сушильных шкафов для изготовления операционных ниток. Очень важно правильно просушить их, чтобы они после операции не раньше и не позже, а в нужное время растворились в организме.

Создавало предприятие несколько лет назад и печи для нужд Госнаркоконтроля. Ведомству необходимы были лабораторные вакуумные шкафы для тестирования уровня наркотика в растительных веществах. Предприятие без проблем выполнило заказ.

Компания активно сотрудничает с отечественным производителями комплектующих. В этом году освоен выпуск вакуумных шкафов на базе контроллеров отечественного производства торговой марки Segnetics.

Работает ООО «Тула-Терм» и с различными небольшими лабораториями, организациями народного промысла и детскими центрами творчества, где занимаются, например, гончарным делом. Так, в ряде центров детского творчества установлены печи ООО «Тула-Терм», используемые для обжига созданных детьми поделок.

Предприятие ведет активную выставочную деятельность. В этом году компания представит свои новинки на 11-й выставке «Термообработка-2017».

Все оборудование, производимое на предприятии, отличает продуманная конструкция и высокие технические характеристики: для сушильных и вакуумных шкафов используются современные материалы и новейшие технологии. Предприятие старается следить за новинками индустрии и внедрять на собственном производстве.

Преимуществом компании является собственное конструкторское бюро, состоящее из отделов автоматизации и механики.

Каждый заказ проходит через руки конструктора, который работает непосредственно с заказчиком. Это позволяет быстро адаптировать оборудование под нужды любой промышленности. Клиенты компании в этом случае получают именно то, что им необходимо. Такой подход к работе, конечно, усложняет работу всех подразделений компании, от бухгалтерии до логистики и технической поддержки, требует высокой квалификации специалистов во всех смежных областях и полной отдачи всех специалистов.

С полным каталогом продукции и ценами можно ознакомиться на сайте ООО «Тула-Терм» tula-term.ru ВКонтакте Фейсбук Одноклассники Инстаграм

Адрес: Тула, ул. К. Маркса, 5.

Телефоны:

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Электронная почта: info@tula-term.ru