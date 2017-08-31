ООО «Тула-Терм»: 9 лет успешной работы на рынке термооборудования
Изготовленное ООО «Тула-Терм» термооборудование имеет самое широкое применение: от детских центров творчества до производства лекарств, медицинских зделий и Международной космической станции.
Почти всё, к чему бы мы ни прикасались, проходит на стадии производства термическую обработку, от качества которой зависит долговечность и надежность предметов, которые нас окружают.
Уверенная динамика развития в сочетании с многолетним опытом производства промышленного термического, вакуумного и лабораторного оборудования – такова тульская компания ООО «Тула-Терм». Историю свою она начала в 2008 году с выпуска небольшой серии вакуумных сушильных шкафов.
Высокотемпературная вакуумная печь для проведения термической обработки в вакууме при температуре до 1600 оС. Вакуум. 5 х 10-5 мм рт. ст.
На сегодняшний день клиентами предприятия являются крупные предприятия ОПК, медицинские и фармацевтические заводы.
Современное оборудование предприятия успешно находит свое применение в таких отраслях науки и промышленности, как химия и биохимия, медицинские технологии, сельское хозяйство и ветеринария, металлургическая промышленность и санитарная безопасность, электронная промышленность и приборостроение, пищевая промышленность, косметическая промышленность и других.
Все промышленное оборудование, изготавливаемое и реализуемое предприятием ООО «Тула-Терм», сертифицировано и гарантирует высокое качество и долгий срок службы.
Опытная установка для производства суперконденсаторов СНВС-10.6/6-И2-ЛМ.
Предприятие не стоит на месте и постоянно совершенствуется, расширяя свой ассортимент. Так, совместно с МГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана была разработана линия из двух печей для изготовления PIM-изделий – литье порошковых смесей, используемое для производства металлических или керамических изделий. Это экономичный и высокопроизводительный вакуумный способ создания изделий сложной формы, требующих высокой производительности, деталей с высокой точностью изготовления и с использованием автоматизированного процесса производства.
Технология применения таких печей весьма перспективна и идет в ногу с мировыми тенденциями. На предприятии уверены, что совмещение термического оборудования с правильно выстроенной логистикой рабочего процесса и использованием современной химии может автоматизировать до половины существующих технологий производств.
Одной из PIM-технологий является применение 3D-принтера, печатающего металлические детали. После они автоматически отправляются в печь на обжиг, далее робот собирает из них готовое изделие. Люди практически исключены из производственного процесса. Помогут такие технологии и в освоении Марса и Луны, где смогут работать высокотехнологичные и полностью роботизированные производственные линии.
Вакуумная печь СНВС-24,5.32/2,5-И2В для обработки крупных деталей.
Изготовленные на вакуумных компрессионных печах ООО «Тула-Терм» датчики, улавливающие и контролирующие уровень солнечной радиации, установлены на МКС.
Компания активно сотрудничает с отечественным производителями комплектующих. В этом году освоен выпуск вакуумных шкафов на базе контроллеров отечественного производства торговой марки Segnetics.
Предприятие ведет активную выставочную деятельность. В этом году компания представит свои новинки на 11-й выставке «Термообработка-2017».
Преимуществом компании является собственное конструкторское бюро, состоящее из отделов автоматизации и механики.
С полным каталогом продукции и ценами можно ознакомиться на сайте ООО «Тула-Терм» tula-term.ru