Выбираем ресторан для свадьбы или выпускного

Обзор тульских заведений, которые будут рады устроить для вас яркий праздник.

Банкетный зал «Шартрез»

Наступает свадебный сезон и время выпускных. Ищете, где отпраздновать событие? В банкетном зале «Шартрез» есть всё, что нужно для проведения особого торжества: два больших банкетных зала, современное музыкальное оборудование, модный декор, уютная и комфортная атмосфера.

В большом банкетном зале смогут уместиться от 100 до 200 гостей.

А для свадьбы или выпускного поменьше подойдёт банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нём будет комфортно компании от 40 до 80 человек.

При желании большой банкетный зал делится на два маленьких. Это отличный вариант для проведения праздника в узком кругу.

Мебель в банкетном зале оформлена в нежных зеленоватых оттенках. Если вам понравится этот декор, «Шартрез» предоставит его абсолютно бесплатно.

Ну а если вам захочется другое оформление и другая цветовая гамма, то здесь можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые модные варианты декора, которые в тренде в этом сезоне. Уже придумали, как всё оформить? Декоратор поможет вам реализовать свою идею и сделать свадьбу неповторимой! Приятный бонус от заведения — здесь вам не придется платить за мольберт для плана рассадки гостей.

Свадебные традиции со временем меняются. Сегодня вместо битья бокалов пришла другая, более красивая и оригинальная традиция, – горка из шампанского. В «Шартрез» вам приготовят её по желанию.

Здесь вы сможете выбрать и варианты рассадки гостей. Например, популярную европейскую — когда за столиками располагают от 4-х до 10 человек. Так приглашенных можно рассадить по возрасту или по интересам.

В «Шартрез» вам помогут составить банкетное меню русско-европейской кухни, которое угодит каждому гостю. Средний чек – от 1800 до 2300 рублей. Порции здесь весьма большие, гости точно уйдут сытыми. К особым пожеланиям здесь внимательно прислушаются и сделают всё, чтобы гости, которые, например, не едят мясо или какие-то отдельные продукты, также остались довольны.

Алкоголь, соки, воды, фрукты, сладкое и торт вы можете принести сами. Пробкового сбора в «Шартрез» нет.

Свадьба и выпускной — это много танцев и веселья! Вам не придётся беспокоиться за музыкальное оформление. Здесь есть современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол. Большая свобода для весёлых конкурсов и танцев!

В тёплый сезон гости смогут гулять и отдыхать в уютном и красивом внутреннем дворике. Там можно провести выездную регистрацию и небольшой фуршет, пока гости ждут. По желанию можно пригласить саксофониста.

В сезон много желающих заказать праздник. В «Шартрез» вам не придётся беспокоиться о том, что другая свадьба или выпускной вам помешают. Здесь всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекаются: в каждом банкетном зале — отдельный выход.

Гости смогут спокойно оставить авто на парковке.

Проведите свою свадьбу или выпускной в «Шартрез»!

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00 .