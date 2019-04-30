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Выбираем ресторан для свадьбы или выпускного

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Выбираем ресторан для свадьбы или выпускного

Обзор тульских заведений, которые будут рады устроить для вас яркий праздник.

Банкетный зал «Шартрез»

Наступает свадебный сезон и время выпускных. Ищете, где отпраздновать событие? В банкетном зале «Шартрез» есть всё, что нужно для проведения особого торжества: два больших банкетных зала, современное музыкальное оборудование, модный декор, уютная и комфортная атмосфера.

В большом банкетном зале смогут уместиться от 100 до 200 гостей.

А для свадьбы или выпускного поменьше подойдёт банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нём будет комфортно компании от 40 до 80 человек.

При желании большой банкетный зал делится на два маленьких. Это отличный вариант для проведения праздника в узком кругу.

Мебель в банкетном зале оформлена в нежных зеленоватых оттенках. Если вам понравится этот декор, «Шартрез» предоставит его абсолютно бесплатно.

Ну а если вам захочется другое оформление и другая цветовая гамма, то здесь можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые модные варианты декора, которые в тренде в этом сезоне. Уже придумали, как всё оформить? Декоратор поможет вам реализовать свою идею и сделать свадьбу неповторимой! Приятный бонус от заведения — здесь вам не придется платить за мольберт для плана рассадки гостей.

Свадебные традиции со временем меняются. Сегодня вместо битья бокалов пришла другая, более красивая и оригинальная традиция, – горка из шампанского. В «Шартрез» вам приготовят её по желанию.

Здесь вы сможете выбрать и варианты рассадки гостей. Например, популярную европейскую — когда за столиками располагают от 4-х до 10 человек. Так приглашенных можно рассадить по возрасту или по интересам.

В «Шартрез» вам помогут составить банкетное меню русско-европейской кухни, которое угодит каждому гостю. Средний чек – от 1800 до 2300 рублей. Порции здесь весьма большие, гости точно уйдут сытыми. К особым пожеланиям здесь внимательно прислушаются и сделают всё, чтобы гости, которые, например, не едят мясо или какие-то отдельные продукты, также остались довольны.

Алкоголь, соки, воды, фрукты, сладкое и торт вы можете принести сами. Пробкового сбора в «Шартрез» нет.

Свадьба и выпускной — это много танцев и веселья! Вам не придётся беспокоиться за музыкальное оформление. Здесь есть современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол. Большая свобода для весёлых конкурсов и танцев!

В тёплый сезон гости смогут гулять и отдыхать в уютном и красивом внутреннем дворике. Там можно провести выездную регистрацию и небольшой фуршет, пока гости ждут. По желанию можно пригласить саксофониста.

В сезон много желающих заказать праздник. В «Шартрез» вам не придётся беспокоиться о том, что другая свадьба или выпускной вам помешают. Здесь всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекаются: в каждом банкетном зале — отдельный выход.

Гости смогут спокойно оставить авто на парковке.

Проведите свою свадьбу или выпускной в «Шартрез»!

 
Тула, Щекинское шоссе, 1-а.
Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00.
 
 
 

Блюз

Кафе «Блюз» приглашает к себе выпускников на вечера «Прощай школа!», а также устроит красивые и яркие свадебные банкеты. Ваш особый день здесь будет по-домашнему тёплым и неповторимым.

«Блюз» — это место, где можно пить,
есть и танцевать.

В красивом зале кафе удобно разместится до 50 гостей. Есть танцпол, большой экран с проектором и возможность подключить всё необходимое оборудование для живой музыки.

Кроме того, для выпускного или свадьбы вы сможете заказать здесь разнообразные живые музыкальные программы: вокал, танцевальные номера, dj.

Повара в кафе «Блюз» придерживаются важного правила: готовить вкусно, сытно и на совесть. К вашему праздничному столу вы сможете выбрать угощения из богатого меню европейской и русской кухни, а также блюда на мангале, которые оценят даже самые взыскательные гости. Кроме того, для вас создадут вкуснейший авторский торт.

Закажите выпускной первыми
и получите скидку 10% от
стоимости заказа!

Кафе «Блюз» — мелодия вкуса
и ваш яркий праздник!

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Тула, пр. Ленина, 127-а.
Тел.: 8 (4872) 52-74-75, 8 (953) 189-34-84, 8 (910) 948-41-67.

bluestula.ru

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Берлога, загородный клуб

Загородный клуб «Берлога» приглашает к себе отпраздновать свадьбу, выпускной и другие события этой весной и летом. Это замечательное место для большого торжества на свежем воздухе, но недалеко от города. Всего 20 минут от Тулы, и вы на месте!

Здесь всё создано для того, чтобы устроить яркий, вкусный и душевный праздник.

В этом году в «Берлоге» открылся новый большой банкетный зал —
на 100 гостей.

Это красивое и уютное помещение оборудовано отдельной мангальной зоной и своим выходом к пруду с замечательным видом на фонтан.

 

 

«Берлога» рада принять гостей не только на один день. Гости вашего торжества, приехавшие издалека, смогут ночевать в уютной двухэтажной гостинице на 30 мест, расположенной на территории комплекса. А молодым можно остаться здесь на несколько дней, побыть вдвоём и отдохнуть. В номерах есть всё необходимое: современная мебель, удобные широкие кровати, оборудованные чистые санузлы.

Сомневаетесь, брать ли с собой на праздник маленьких детей?
В этом загородном клубе будет
комфортно гостям любого возраста.

Асфальтированная дорога, ведущая к территории комплекса, позволяет без проблем приехать и уехать в любую погоду. При гостинице оборудована охраняемая стоянка, на которой вы сможете спокойно оставить свой автомобиль.

Взрослые и юные гости гостиницы смогут выбрать на завтрак, обед и ужин свои любимые блюда домашней кухни из разнообразного меню.

В тёплую погоду в «Берлоге» можно отдыхать в открытых беседках, а в непогоду с комфортом укрыться в отапливаемых. А с новым банкетным залом дожди и любая непогода не помешают вашему празднику в «Берлоге»!

Любители активного отдыха здесь не будут скучать. На территории расположены спортивные площадки для игры в пейнтбол, страйкбол, волейбол. Дети смогут поиграть на специальной детской площадке. В районе комплекса можно покататься на велосипеде по ровной дороге. Любителям спокойных посиделок здесь предлагают увлекательный досуг с большим выбором настольных игр.

Рыбакам здесь настоящее раздолье! Большая территория «Берлоги», лес и система прудов, в которых водится карп, белый амур и щука.

«Берлога» — это незабываемый праздник и отдых на природе, в шаговой доступности от города.

В этом загородном клубе предусмотрено всё, что нужно для вашего события этой весной и летом:

  • Гостиница;
  • Сауна;
  • Баня с бассейном;
  • Бильярд;
  • Аэрохоккей;
  • Пруды;
  • Природа;
  • Рыбалка;
  • Пешие и велопрогулки;
  • Активный отдых (пейнтбол, страйкбол и др.).

Выбираете место для выпускного или свадьбы? Приезжайте в загородный клуб «Берлога» и отмечайте событие на природе, с шашлыками, отдыхайте возле леса и воды и совсем рядом с городом.

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178-й километр автомобильной дороги М2 «Москва-Крым» по направлению в Москву (поворот направо на АЗС «ТНК», далее по асфальтированной дороге в лес 1,6 км по направлению из Тулы, поворот направо).

Тел. 8 (905) 119-77-99.

 

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