Как правильно сдавать анализы?

Многие знают, что главное правило при подготовке к сдаче анализов — сдавать их натощак. Однако есть ещё несколько важных моментов, которые нужно соблюдать, если вы собрались на исследование.

Как было бы удобно сдать один анализ «на всё», но это невозможно — слишком сложно устроен наш организм. Для того чтобы врач мог точно определить причину недомогания, предусмотрены разнообразные виды анализов.

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Какие виды анализов существуют

Гематологические

Наша кровь состоит из разных типов клеток: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, которые находятся в балансе и выполняют свои функции. При болезни равновесие нарушается, и гематологические исследования помогают понять, что именно не так. С их помощью определяют нарушения свёртываемости крови, недостаток или переизбыток железа, калия и магния, а также определяют причины воспалительных процессов.

Биохимические

Кровь доставляет в нашем организме все витамины, микро- и макроэлементы, необходимые для жизни, из кишечника к клеткам органов и тканей. Продукты обмена из клеток также «забирает» кровь. Биохимический анализ крови показывает, правильно ли проходит обмен веществ, хорошо ли функционируют органы и достаточно ли вашему организму жизненно важных элементов.

Гормональные

Железы внутренней секреции вырабатывают гормоны — биологически активные вещества, которые регулируют множество процессов в организме. Анализ уровня гормонов в крови позволяет определить, какие железы здоровы, а какие — нет. Кроме того, по уровню гормонов можно выявить гормонально зависимые опухоли.

Иммунологические

Иммунная система может перестать защищать нас от инфекций (иммунодефицит), а иногда она начинает атаковать клетки своего же организма — это вызывает аутоиммунные заболевания. Частое явление — аллергия. Она возникает, когда иммунная система вырабатывает антитела к различным веществам, окружающим вас или входящим в пищу. Иммунологические тесты позволяют выявить сбои в иммунной системе, а также определить, какие вещества вызывают аллергию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Инфекционно-диагностические

Чтобы назначить правильное лечение инфекции, нужно понять, какой микроорганизм атаковал тело. Для этого и нужны диагностические тесты. Они бывают разные: серологические исследования крови, бактериологический посев, ПЦР (полимеразная цепная реакция), иммуноблот, ИФА (иммуноферментный анализ).

Цитологические и гистологические

Иногда для постановки диагноза или уточнения лечения нужно исследовать клетки и ткани тела под микроскопом. Например, чтобы отличить доброкачественные клетки от злокачественных или для того, чтобы определить аутоиммунные и воспалительные заболевания.

Молекулярно-генетические

Вероятность наследственных болезней или патологий, вызванных генетическим сбоем, а также родство — помогают выявить такие исследования.

Общеклинические анализы мочи

Это исследование показывает, здоровы ли почки, мочевой пузырь и мочеточники.

Исследования кала

Чтобы оценить работу органов пищеварения, проводят анализ конечного продукта. Анализ кала показывает вся ли пища переваривается, наличие паразитов, примесей крови и слизи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сдали анализ, а он оказался неточным. Почему?

В проверенных крупных лабораториях рядом с результатом ваших анализов всегда указывают показатель нормы — разброса значений «от» и «до». Так, у здорового человека норма глюкозы в крови составляет от 3,9 до 5,5 ммоля на литр. Любая цифра в этом промежутке — это нормально. На показатель нормы ориентируется врач при постановке диагноза.

Наш организм быстро реагирует на любые внешние и внутренние изменения. Поэтому результат анализа, который вы сдали, нарушив правила подготовки к нему, может сильно отличаться от ваших обычных показателей, которые нужны для точного диагноза и лечения.

Если сдать анализ без подготовки, то можно получить результат, не отражающий реального состояние вашего здоровья!

В лучшем случае врач отправит вас сдавать анализ снова, а в худшем будет назначено неверное лечение или не будет вовремя обнаружено тяжелое заболевание.

Самый простой пример — уровень глюкозы в крови, который может подскочить, если вы перед сдачей анализа выпьете что-то сладкое. Даже обильный ужин накануне может повлиять на результат.

На точность результатов анализов влияет множество факторов: качество и количество пищи, которую вы ели накануне, время суток, физические нагрузки, лекарства, а также соблюдение правил гигиены при сборе мочи и кала.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Готовимся к анализам крови

Лучше сдавать кровь на анализ утром, пока ещё посторонние факторы не повлияли на организм. К тому же, пропустить завтрак легче, чем весь день голодать.

Если у вас не получается посетить лабораторию, вызовите специалистов на дом. Процедурная бригада «ИНВИТРО» приедет к вам в удобное время и возьмёт анализы.

Многие лекарства влияют на состав крови, поэтому обязательно расскажите врачу о том, что вы принимаете. Возможно, специалист посоветует вас несколько дней перед анализом не принимать эти лекарства. Любые исследования проводят до начала курса антибиотиков, но если вы уже их принимаете, то после окончания курса до даты анализа нужно подождать не менее 10 дней.

Для гормональных исследований важно учесть фазу менструального цикла женщины, поскольку уровни половых гормонов меняются в течение цикла.

Кроме того, кровь не сдают сразу после рентгенографии, физиотерапевтических процедур и ректальных обследований.

Не лишним будет напомнить, что алкоголь может значительно исказить результаты любого исследования. Между возлияниями и сдачей анализа должны пройти хотя бы сутки.

За 12−14 часов до сдачи крови не ешьте жирную и жареную пищу. Но также не следует голодать более 14 часов. Большинство анализов сдают натощак, но воду пить можно. Это может быть только чистая вода. Сок и любой напиток с добавками может исказить результат. С собой в лабораторию можно взять бутерброд и кусочек шоколада, чтобы подкрепиться после сдачи анализа.

Не курите перед исследованием не меньше 1 часа.

Если вы спешили в лабораторию, лучше спокойно посидеть перед взятием крови 15 минут. Сильные нагрузки и стресс могут исказить результат анализа.

Сдать анализ крови в «ИНВИТРО»

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Готовимся к анализам мочи

Чаще всего для исследования органов мочевыделения собирают среднюю порцию утренней мочи. Но иногда требуется исследовать всю мочу, которая выделялась в течение суток. Как её собрать?

За день до сдачи анализа зайдите в любой медицинский офис «ИНВИТРО» и возьмите стерильный контейнер (или купите его в аптеке). Такой контейнер точно стерилен, и гораздо удобнее, чем стеклянная банка из дома, которую многие ещё используют по старинке.

За сутки до исследования не ешьте свёклу и морковь, солёную и копчёную пищу не принимайте мочегонные лекарства. Не употребляйте алкоголь и не пейте кофе.

Чтобы собрать среднюю порцию мочи перед походом в туалет тщательно подмойтесь, используя жидкое мыло для интимной гигиены. Помочитесь в течение пары секунд вне контейнера (та порция мочи для анализа не подходит). Соберите около 50 мл мочи (на контейнере есть деления). Плотно закройте банку крышкой. Если у вас контейнер с пробиркой, в крышке есть переходник. Насадите на него пробирку резиновой пробкой вниз. Дождитесь, когда пробирка наполнится, а потом снимите пробирку и несколько раз переверните.

Отнесите анализ в лабораторию как можно скорее. Если между сбором мочи и поездкой в лабораторию требуется больше двух

часов, храните контейнер в холодильнике, чтобы материал для анализа не испортился.

Если врач назначил суточный сбор биоматериала на анализ, действовать нужно так:

Возьмите в любом медицинском офисе «ИНВИТРО» специальные контейнеры и консерванты для сбора биоматериала.

При первом утреннем мочеиспускании материал не собирайте, просто сходите в туалет.

Все последующие порции сливайте в одну большую ёмкость с консервантом. Храните её в холодильнике.

После последнего мочеиспускания запишите объём жидкости в ёмкости и перемешайте её содержимое.

В специальный контейнер отлейте часть материала, напишите на контейнере время сбора и общий объём мочи (в большой банке).

Отнесите контейнер в лабораторию в течение дня.

Сдать анализ мочи в «ИНВИТРО»

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Готовимся к анализу кала

Материал для анализа собирают в специальный стерильный контейнер, который можно взять бесплатно в любом медицинском офисе «ИНВИТРО» перед анализом.

Накануне не принимайте антибиотики и препараты железа.

Не стимулируйте процесс с помощью клизм, слабительных и ректальных свечей.

Лучше собрать кал, используя чистое подкладное судно — так

меньше вероятность, что в анализ попадёт моча или посторонние микроорганизмы.

Отнесите контейнер в лабораторию обязательно в день сбора.

Сдать анализ кала в «ИНВИТРО»

Как понять результаты анализа?

Лучше расшифровывать бланк с результатами анализов вместе с врачом: цифры, близкие к границам нормы, могут вас либо напрасно испугать, либо рано успокоить.

Не переживайте сильно, даже если результаты анализа сильно за границами нормы. Возможно, это ваша индивидуальная особенность. А бывает наоборот: результат в норме, а симптомы всё равно есть. Тогда лечащий врач может назначить дополнительное обследование.

Точность и оперативность значат очень много для пациентов, и компания «ИНВИТРО» всегда об этом помнит. Ведь от результатов исследований зависит дальнейшая правильная постановка диагноза и назначенное лечение врачом.



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Автоматические тест-системы ведущих мировых производителей последнего поколения; Применение исключительно зарегистрированных методов исследований; Работа с высококачественными реагентами соответствуют требованиям по аналитическим характеристикам, не используются суррогатные реагенты; Использование одноразовых вакуумных систем для взятия материала и уникального штрих-кодирования, которое исключает возможность случайной подмены пробирок; Проведение двойного подтверждения всех результатов анализов — технологическое и медицинское. Обеспечение подтверждающих тестов в случае положительных результатов скрининговых исследований; Строгое соблюдение температурного режима хранения биоматериала.

Именно соблюдение всех технологических этапов и позволяет обеспечивать высокую точность и качество результатов.

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99,9% точность ежегодно подтверждается международными сертификациями.

И помните, результат анализа — это ещё не диагноз. Диагноз ставит только врач, учитывая историю болезни, симптомы, результаты осмотра, инструментальных методов исследования (например, рентгенограммы) и анализов.

Чтобы быть спокойным, спросите у врача, что значит каждая строчка в бланке анализа.

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Новомосковск, ул. Калинина, 5; тел. 8 (48762) 3−44−16.

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