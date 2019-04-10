Дачный вопрос: в чём преимущества артезианской скважины и септиков?

Даже уезжая за город хочется пользоваться коммунальными удобствами городской жизни. Поэтому наличие воды и канализации на участке – это уже не роскошь, а часть минимального перечня, наряду с электричеством и газом.

Далеко ли расположен земельный участок или рядом с центральным водоснабжением – не важно. Оптимальное решение вопроса с водой – артезианская скважина. Преимуществ у такого варианта решения вопроса несколько:

питьевая вода высокого качества;

отсутствие перебоев с водоснабжением;

отсутствие ежемесячной платы;

решение проблемы с поливом грядок.

Артезианская скважина бурится за несколько дней на вашем земельном участке на глубину до 70 метров, благодаря чему никакие вредные вещества не могут проникнуть в нее. Срок службы скважины составляет более 50 лет.

В два счета решить вопрос канализования позволит установка септиков. Большинство загородных домов не имеет выхода в канализационные сети, и использование септиков позволяет найти им практически полноценную замену.

Септик состоит из отстойника и дренажной системы. Твердые отходы оседают на дне первого резервуара отстойника, а органика переходит дальше и становится пищей для анаэробных бактерий, которые перерабатывают осадок до однородной массы, выделяя при этом воду и углекислый газ. Для окончательной доочистки используется дополнительный фильтр, после прохождения которого получившаяся вода может использоваться для полива участка.

Установка септика и бурение артезианских скважин являются достаточно сложной инженерной задачей, для решения которой необходимо привлекать специалистов, имеющих специальное оборудование и опыт работы. Компания «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работает в Туле уже 10 лет и предлагает бурение скважин с соблюдением всех норм и технологий и по разумным ценам, которые не «взлетят» в процессе работ.

Это позволяет заказчикам экономить, без лишних затрат и проблем пользоваться скважиной десятилетиями. В компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работают профессионалы высокого уровня с собственным парком необходимой техники.

«ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» дает гарантию на скважину в течение 1 года. При заказе скважины «под ключ», то есть ее бурения и обустройства, вам предоставят расширенную гарантию до 5 лет. У вас есть соседи, которым тоже нужна скважина? Закажите работы вместе, и тогда каждому заказчику компания подарит 10% скидку на работы!

Работы выполняются на основании договора, по окончании заказчик получает паспорт на скважину с указанием всех ее характеристик. При возникновении каких-либо неполадок специалисты оперативно выезжают к заказчику и решают проблему за один день.

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Чем «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» выгодно отличается от других компаний?

Бесплатный выезд специалиста, гарантия на все виды работ, высококвалифицированные специалисты, круглогодичное бурение, любое время года, оптимальное соотношение цена-качество, собственный парк техники.

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