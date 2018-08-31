Выбираем ресторан для свадьбы этой осенью

Мы собрали в этом обзоре три тульских ресторана, на разный вкус и бюджет, в которых для вас устроят незабываемый, вкусный и уютный праздник.

SK Royal Hotel Tula 5*

Как сделать так, чтобы вся свадьба, от официальной церемонии до банкета и размещения гостей на ночь, прошла в одном месте? Устройте свою свадьбу в современном шикарном отеле SK Royal Hotel Tula 5*!

Этот красивый современный отель расположен в самом центре Тулы. В процессе подготовки события вам не придётся бегать по городу между рестораном, гостиницей и загсом, а также искать место для красивой фотосессии, — всё это есть в SK Royal!

Вот как минимум 10 плюсов, которые мы нашли в этом отеле в пользу его выбора для свадьбы.

1. Выездная регистрация. Регистрация брака в SK Royal Hotel Tula — это официально. Ваше бракосочетание пройдёт не в загсе, а на площадке с панорамным видом, расположенном на 6-м этаже SK Royal Tula 5*. Превратите официальную процедуру в изюминку своего мероприятия. Официальный кабинет загс работает прямо на территории отеля, оформленные паспорта молодожены получают сразу во время церемонии. Кроме того, вы получите массу бонусов: неограниченное количество гостей, церемонию, которая может длиться более часа, любой сценарий выхода, живую музыку или DJ и, конечно, фуршет.

Также в этом отеле вы сможете провести замечательный мальчишник и девичник.

2. Подготовка к свадьбе в уютном номере. В SK Royal можно с удобством подготовиться к фотосъёмке, а также провести важные минуты за разговором с самыми близкими перед волнующим событием. Номер для подготовки можно получить совершенно бесплатно при бронировании банкета для торжества. По желанию подготовку молодоженов к торжеству можно будет начать уже с самого утра в удобное время.

3. Интерьеры для свадьбы в SK Royal были созданы известной дизайн-студией и выдержаны в европейском стиле. Буквально каждый кадр с вашей свадьбы будет наполнен королевской красотой и стилем. Весь отель будет в вашем распоряжении на время праздника — создавайте свою фото-историю в красивом свете и выигрышных ракурсах. При проведении банкета или регистрации брака на территории SK Royal фотосессия бесплатна.

4. Шикарный ресторан. В SK Royal безупречная кухня и обслуживание. Шеф-повар всегда готов к особым пожеланиям и создаст специально для вас неповторимое меню. Вашу свадьбу украсит обученный персонал в красивой униформе и стильный интерьер ресторана. В ресторане SK Royal удобно разместится до 100 гостей, а для камерного события есть более уютные залы. Кроме ресторана здесь есть два банкетных зала на 120 и 30 человек. Самые смелые и современные могут выбрать для своего застолья бар CHECK IN, интерьеры которого позволят сыграть свадьбу в стиле лофт.

Этой осенью гостям предложат новое меню от шеф-повара.

Стоимость банкета — от 2100 руб. на человека.

5. Молодоженам — номер в подарок.

При заказе свадебного банкета молодожены также получают номер в подарок, украшенный лепестками роз. Шампанское и фрукты дополнят романтическую атмосферу. Утро после свадебного торжества молодая пара сможет начать с завтрака от шеф-повара, а также позволить себе наслаждаться незабываемыми моментами первого дня медового месяца вплоть до самого вечера.

до 30.09.2018 номер категории «ЛЮКС» Акция! При бронировании любого банкетного заланомер категории «ЛЮКС» в подарок

Кстати, любая пара может получить номер, став гостем отеля, и без банкета. При этом можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду. Укажите при бронировании номера, что вы молодожены, и для вас бесплатно украсят номер лепестками роз. Пусть ваше особенное утро будет наполнено только приятными минутами!

6. После свадьбы. Молодые и гости смогут отдохнуть в отеле, насладиться спокойствием и комфортом. Расслабьтесь здесь после месяцев подготовки к свадьбе и важного дня. Для молодоженов — бесплатно, а для их гостей со скидкой — посещение SPA-центра SK Royal. Проведите день как вам захочется.

7. Комфортное размещение гостей. На свадьбу в SK Royal вы сможете пригласить родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья. Ведь все они смогут комфортно разместиться здесь же, в отеле. Каждому гостю свадьбы SK Royal дарит скидку 20% на проживание! Этот отель имеет необычную форму, благодаря чему можно забронировать номера разной категории и планировки.

8. Праздник, на котором можно отдыхать и не думать о мелочах. SK Royal — профессионалы гостеприимства. Ежедневно отель принимает множество гостей, каждому из которых дарит комфорт и отменный сервис, соответствующие высоким стандартам качества. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной академии гостеприимства (Англия). Ваша свадьба здесь пройдёт безупречно!

9. Свадьба в настоящем пятизвёздочном отеле. SK Royal заслужил свои пять звёзд. Чтобы получить такие «звёзды», отели проходят строгий контроль международных комиссий.

10. Свадьба, которой можно будет гордиться. Постояльцами SK Royal уже стали множество звезд шоу-бизнеса и спорта. Эти люди знают толк в комфорте, сервисе и стиле. Отель с радостью поддержит и воплотит любые ваши идеи и пожелания. Ваше событие здесь станет особенным. Свадебное торжество в отеле — традиционно для героинь голливудских фильмов. Свадьба в отеле — это модный тренд, который добрался и до нас. Будьте на пике моды!

Воплощайте свои самые смелые свадебные мечты

в SK Royal Hotel Tula 5*!

Тула, ул. Советская, 29

8 (4872) 25-55-51

8 (910) 077-05-76 или 8 (910) 077-37-97

sk-royal.ru

ВК

Инстаграм

Загородный клуб «Левъ» и ресторан «Левъ»

Осенняя свадьба в окружении ярких красок природы, в удивительно красивом месте, созданном специально для лучшего отдыха... мечта, которая может стать вашей реальностью. Приглашаем вас провести свой неповторимый день в загородном клубе «Левъ»!

Он расположился совсем недалеко от города, всего в двух километрах от «Ясной Поляны», в окружении красивого леса.

В этом уникальном загородном клубе буквально всё создано для того, чтобы каждый гость почувствовал себя как в сказке, не только наслаждаясь вкуснейшим застольем, но и отдыхая в окружении особенного интерьера и настоящей красоты русской природы.

Ресторан «Левъ» с караоке-залом и детской комнатой, расположенный на территории этого комплекса, радушно встретит гостей вашего торжества.

Необычный интерьер этого ресторана в смешанной технике лофт/стимпанк хочется рассматривать бесконечно, находя всё новые интересные детали. А из огромных панорамных окон вы сможете наслаждаться замечательным осенним видом.

В меню для вашей свадьбы шеф-повар ресторана «Левъ» подберёт самые вкусные и изысканные блюда и обязательно учтёт все ваши пожелания и особенности. Дополнит ваше кулинарное удовольствие богатая коллекция напитков.

Юным гостям ресторана понравится коллекция специальных детских блюд, не только вкусных, но и полезных. Даже самые разборчивые дети с удовольствием съедят праздничные угощения. А ещё детям здесь не будет скучно – они смогут поиграть в специальном интерактивном детском зале.

Кстати, в этом загородном клубе можно отпраздновать замечательный и яркий детский день рождения и любой праздник для ребят в уютном и светлом детском зале.

Загородный клуб «Левъ» – пожалуй, идеальное место для выездной церемонии бракосочетания.

Стильный и особенный интерьер в этом загородном комплексе станет отличным фоном для шикарных праздничных фото.

Молодожены и гости свадьбы смогут остаться в загородном клубе «Левъ» на несколько дней, ведь здесь можно с комфортом ночевать в уютной гостинице, построенной из костромского сруба по технологии «дышащий дом» и органично вписанной в окружающий ландшафт.

Кроме того, гости смогут посетить SPA-зону, расположенную на первом этаже гостиницы, от души попариться в сауне и отдохнуть.

К вашим услугам:

Большой бассейн с джакузи и панорамным видом на дикий лес,

Русская баня,

Хаммам,

Массажный кабинет и фитобар с коллекцией сезонных чаев и витаминных напитков.

Хотите сделать свою свадьбу особенной? Отпразднуйте её

в клубе «Левъ»!

Оцените все удобства, красоту и богатство услуг, насладитесь гармонией природы, вкуснейшей едой и уютом!

Тульская область, Центральный территориальный округ, п. Лесной, 9/1.

Тел. 8 (4872) 33-82-42.

lev-club71.ru

ВК

Инстаграм

La Vue, кафе-ресторан

Ресторан LaVue — одно из лучших мест в Туле для празднования особенного события. Ваша свадьба здесь пройдёт незабываемо!

Ресторан удобно расположен в центре Тулы. Гости смогут без проблем добраться сюда в любое время и уехать домой, когда праздник закончится.

Не сомневайтесь, куда разместить всех гостей, если вы хотите пригласить всех своих родных и друзей, — в большом зале этого ресторана смогут удобно расположиться до 150 человек, а в малом зале – до 35. А если ваш праздник запланирован на тёплые дни ранней осени, то можно устроить его на летней веранде, которая вмещает до 60 человек.

Важным достоинством ресторана LaVue является кухня. Такое многообразие блюд вы редко встретите в Туле!

Оно удивит любого гурмана.

Авторская кухня совмещает почитание традиций и современности, простоту в исполнении и фантазию во вкусе. Шеф-повар составит для вашего праздника особое меню, в котором будут как полюбившиеся блюда русской, европейской и домашней кухни, так и авторские угощения.

Свадьба — это не только застолье, но и музыка, танцы и веселье. В ресторане LaVue есть вся современная техника для отличного профессионального звука, диджейский пульт, настоящая сцена, собственный свето- и звукооператор и много места для того, чтобы гости от души танцевали, пели караоке и отдыхали.

Автомобили гости смогут оставить на парковке у центрального входа ресторана, под видеонаблюдением.

Ну а если вы решили устроить выездную свадьбу на природе, ресторан LaVue поможет вам обустроить всё необходимое: шатры, мебель и посуду, вкуснейшую еду, обслуживание опытными официантами.

Доверьте свой особенный день профессионалам ресторана LaVue!

Тула, ул. Луначарского, 1

8 (919) 087-35-75

lavue-tula.ru