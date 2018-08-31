Советы ветеринаров: забота о здоровье питомцев осенью

Тульские ветеринары рассказали, о чём нужно позаботиться перед наступлением холодов, чтобы сохранить здоровье четвероногих друзей.

Холодная осенняя погода, высокая влажность и общее снижение иммунитета могут стать причиной болезней домашних собак и кошек. Мы спросили у специалистов, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть осенью у питомцев и как им помочь подготовиться к холодному сезону.

Валерия Вячеславовна Гладышева, дерматолог,

ветеринарный пункт «На Демидовской плотине»:

– Осень — время обострения заболеваний не только у людей, но и у животных. У собак в этот период может начаться или обостриться демодекоз — заболевание, вызванное подкожным клещом. Кошки болеют демодекозом гораздо реже. Из-за генетической склонности чаще подвержены этой напасти собаки гладкошерстных пород, особенно бульдогообразные: бультерьер, бульдог, стаффорд и другие, но и для животных других пород и дворняг также есть риск заболеть. Как распознать болезнь: на ушах, на губах или вокруг глаз появляются залысины, они безболезненны и не беспокоят собаку. Потом всё тело под кожей собаки на ощупь становится словно посыпанным крупой и появляются мелкие болячки. Дальше, без лечения, наступает активная стадия болезни: начинается сильнейший зуд и тело животного покрывается мокнущими пятнами, болезнь осложняется грибком и золотистым стафилококком. Собака становится вялой, теряет аппетит, много пьёт и страдает от зуда. Без лечения животное может умереть.

Ольга Вадимовна Черникова, терапевт,

ветеринарный пункт «На Демидовской плотине»:

– В холодную и дождливую погоду гладкошерстных собак для прогулок лучше одевать в тёплый комбинезон. Не позволяйте собаке на улице лежать на мокрой траве или купаться в водоёмах — ваш любимец, как и человек, может заболеть от переохлаждения. Даже дома собака может простудиться на сквозняке, застудить почки или органы мочеполовой системы. Внимательно следите за настроением и состоянием здоровья вашей собаки осенью, чтобы вовремя распознать заболевание. При простуде пёс обычно не только кашляет, то также отказывается от пищи и воды, ведет себя вяло, из носа выделяется слизь, температура тела повышена. Может возникать озноб и слёзотечение. В случае любых нарушений или отклонений сразу обратитесь к ветеринару.

Ветеринарный пункт «На Демидовской плотине» помогает пушистым пациентам вот уже 12 лет.

Эта опытная команда способна решить любые проблемы со здоровьем и поведением кошки, собаки, попугая, кролика, морской свинки, крысы и экзотических животных.

С помощью современного качественного оборудования врачи сделают все необходимые анализы, тесты на инфекции, лишай, энцефалит и многие другие заболевания, сделают ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ и другие обследования.

Кроме того, вашей кошке и собаке проведут вакцинацию и выдадут ветеринарный паспорт.

Опытный ветеринар-хирург с большим опытом работы Людмила Винокурова проводит операции разной сложности и чистку зубов животных ультразвуком.

При стерилизации Людмила использует собственный запатентованный метод — бесшовные операции. Главное их преимущество — минимальный разрез. После такого вмешательства животное чувствует себя гораздо легче уже на следующие сутки. И еще один плюс: после такой операции не требуется дополнительный уход за животным.

Фельдшеры ветеринарного пункта «На Демидовской плотине» помогут вам, если вы не можете самостоятельно ухаживать за своим питомцем и проводить процедуры, которые назначил ветеринар.

Капельницы, уколы, стрижку когтей, чистку ушей питомца фельдшеры могут сделать прямо у вас дома.

Кинологи ветеринарного пункта «На Демидовской плотине» научат вашу собаку как элементарным, так и сложным командам и помогут откорректировать ее поведение.

Кроме того вам окажут здесь другие нужные услуги:

Стрижка,

Безболезненная эвтаназия,

Вывоз тел животных.

Ветеринарный пункт «На Демидовской плотине»

Тула, ул. Пробная, 3

8 (4872) 38-47-25 , 8 (920) 745-38-19

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

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Оксана Некрасова,

ветеринарно-диагностическая клиника «Друг»:

– В холодное время года для животных повышается риск заболеть из-за снижения иммунитета. Кошки болеют инфекционными респираторными заболеваниями: ринотрахеит, кальцевироз и вирусный насморк. Эти заболевания обычно протекают остро и поражают дыхательные пути животного. Когда нужно немедленно обратиться к ветеринару: если кошка кашляет, чихает, у нее появились выделения из носа, текут слезы и поднялась температура.

Подхватить эти инфекции может кошка любого возраста, но непривитые животные и котята болеют чаще. Вирусы передаются воздушно-капельным путём. Без лечения у животного могут появиться тяжелые осложнения, иногда смертельные.

Не стоит путать эти болезни с обычной простудой и пытаться лечить своих питомцев человеческими препаратами. Многие из этих лекарств опасны для животных, и назначить лечение может только ветеринар после постановки правильного диагноза. Вирусные инфекции опасны своим быстрым развитием и последствиями несвоевременно начатого лечения. Защитить животное от этих заболеваний можно только своевременными и регулярными прививками.

«Друг» — это современная ветеринарная клиника, с большим опытом в лечении собак, кошек, грызунов и даже экзотических животных. Благодаря опыту врачей и современному оборудованию здесь проводят быструю диагностику и профилактику многих заболеваний.

Кроме лечения травм, отравлений и других заболеваний, которые могут настигнуть любое животное, сюда можно приходить для регулярных профилактических обследований домашних питомцев и делать необходимые прививки. Эти процедуры ветеринары советуют проводить каждые полгода.

Врачи клиники «Друг» регулярно проходят курсы по повышению квалификации и сотрудничают с ведущими узкопрофильными ветеринарными специалистами.

Цены в этой клинике доступны, и помощь оказывается каждому животному.

В клинике «Друг» работает ветаптека, где можно приобрести необходимые медикаменты, диетические корма и аксессуары для повседневного и послеоперационного ухода за животными.

Тула, ул. Ложевая, 136

8 (4872) 40-96-59, 8 (961) 260-01-61

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