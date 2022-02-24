Аня Плетнева, группа «Винтаж»: «Я и в жизни беру в руки плетку!»

Выступление группы «Винтаж» в Туле очень ждали. Во-первых, люди очень соскучились по настоящим большим живым концертам. А во-вторых, у солистки группы Ани Плетневой оказалась целая армия фанатов, которые просто ее боготворят. Несколько человек приехали на концерт из Москвы, да с такими шикарными букетами!

— Вы превратили мою жизнь в миллион алых роз! — улыбнулась артистка. — Спасибо, мои дорогие, вы очень заботливые люди.

Аня не подкачала. Более двух часов живого звука, потрясающей энергетики и какого-то нереального женского обаяния. Всем этим Аня Плетнева щедро делилась со зрителями.

А в перерывах между песнями рассказывала истории из своей жизни.

— Когда мне было 10 лет, я влюбилась! Страшно, невозможно! В Вову Преснякова! Я так много плакала по ночам, переживала… И именно тогда я решила, что Анечка Плетнева должна стать певицей, чтобы иметь возможность стоять с этим нереальным мужчиной на одной сцене. И я знаю, что новая жизнь начинается именно в любви!

— Знаете, что мне в детстве говорили? Слишком кудрявая, слишком маленькая… А чуть позже — слишком пошлая, слишком накрашенная… Я так часто слышала эти слова, думаю, многие из вас тоже слышали подобную фигню. И если ты позволишь этому заполнить твою жизнь, ты можешь просто потерять себя. Главное — любить себя! С любовью к себе я прошла весь этот путь и достигла своих целей.

Зрители не могли усидеть на местах и устроили перед сценой настоящую дискотеку. А Аня радовала своими новыми песнями и уже проверенными временем хитами: «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева», «Я верю в любовь», «Мама-Америка», «Роман» и многими другими. А на одной из песен сама спустилась в зал. Вот такая она — близкая и родная.

Сразу после концерта Аня больше часа фотографировалась с поклонниками, общалась и дарила свои автографы.

А затем пригласила Myslo в свою гримерку и откровенно ответила на наши вопросы.

— Вы после концерта полны сил и энергии. В чем секрет?

— Конечно! Вы себе не представляете, что со мной происходит. Я этими концертами живу, заряжаюсь ими. У меня же часто спрашивают, в чем секрет моей молодости и хорошей формы. И реально надеются услышать какие-то рецепты и советы, что я, например, с шаманами колдую или пью какие-то травы… Но на самом деле это и есть тот самый секрет. Теперь меня недели две будет в хорошем смысле штырить и колбасить (смеется). Я буду светиться, и у мня все будут спрашивать: «Почему ты так хорошо выглядишь?» Потому что я сегодня в хорошем смысле этого слова «выпила кровь» всех туляков и тулячек, которые были на концерте. Я очень счастлива, это был прекрасный концерт, и все зрители чувствуют то же самое. Мы были единым целым.

— В Туле вообще очень соскучились по большим живым концертам…

— Когда нет концертов, нет живого общения с людьми, я засыхаю, как цветок, который не поливают. У меня полноценная жизнь, я мама, но мне становится грустно… Каждый человек родился для чего-то, пришел на эту планету. Я знаю точно, что мое предназначение — выходить на сцену, дарить людям музыку и любовь и получать взамен энергию. Мне очень это важно. А перед туляками я выступала 23 февраля. Я в принципе очень люблю людей, тем более мужчин, и очень дорожу всем, что они для нас, для девочек, делают. И мой месседж сегодня был о любви. И очень хочется всем пожелать, чтобы люди занимались любовью, а не войной.

— На Муз-ТВ Вы ведете чарт. Как Вам в роли ведущей? И какую музыку любите?

— Вообще, у меня два высших образования. Я скульптор, закончила академию художеств, так что я умею лепить монументальные скульптуры (смеется). Всё было очень серьезно. Вторая моя профессия — педагог по вокалу. Я все это пробовала и делала. Но каждый раз понимала, что ничего мне не приносит такого удовольствия и удовлетворения, как сцена и музыка. Здорово, что иногда я могу быть ведущей на телевидении, иногда — моделью, но это всё сопутствует моей профессии. Я человек, который немножечко торгует лицом, всегда должен хорошо выглядеть. Но быть ведущей для меня не главное. Что касается музыки, то я обожаю группу Coldplay, и в этом году я хочу исполнить свою мечту и поехать в Европу на их концерт. А в субботу я иду на Земфиру, мою любимую.

— В Инстаграм у вас более 1,6 миллионов подписчиков…

— Я очень серьезно отношусь к общению со своими фанатами. Поздно поняла, что Инстаграм — это та платформа, с помощью которой можно очень тесно общаться и понимать своего слушателя, зрителя. Можно интерактивно размещать важную для меня информацию, которую надо продвинуть — премьеры, концерты, афиша… Я, мне кажется, была последней из всех артистов, кто завел свою страницу в Инстаграм. А сейчас это неотъемлемая часть жизни. Но я не использую свой аккаунт для заработка, для меня это не бизнес.

— Аня, Ваш сценический образ — яркий и дерзкий, а в жизни Вы какая?

— Я уже сошла с ума, честно… К сегодняшнему моменту я могу констатировать, что у меня раздвоение личности. Дома я мама, жена, я друг! Конечно, я не хожу по дому с плеткой, хотя иногда бывает (смеется). Сейчас во мне это всё так замешалось, и я не могу разобрать, кто где. Имидж «плохой девочки», который ко мне приклеился 16 лет назад, настолько во мне живет и настолько я им научилась пользоваться, настолько я иногда это эксплуатирую… Думаю, что я настоящая «плохая девочка» (улыбается).

— Аня, у Вас трое детей. Какая Вы мама?

— Строгая! Но кайф в том, что мои дети очень меня уважают. Они чувствуют, что я самореализованная и что я постоянно развиваюсь — вместе с ними и очень активно. Я не застряла исключительно в рамках мамы, я с ними на одной волне. Я слушаю много музыки, которую слушают они, у меня молодой коллектив, я понимаю людей и сегодняшнее подрастающее поколение. Дети прислушиваются ко мне, и мне это очень нравится. Но все же я бываю строгой. Их трое, и иногда их прям вот нужно распределить «по лавкам».

— В одном из интервью Вы сказали, что хотите четвертого ребенка. Это правда?

— Да, это правда. Я вообще всегда говорю только правду, несмотря на то, что я в шоу-бизнесе давно. Я ни одного своего ребенка не планировала. А в этот раз, когда я решила запланировать, ни фига и не получается. Я все-таки верю, что дети появляются не только от физиологического процесса, но и от того, что где-то кто-то это решает свыше…

— А девочку или мальчика хотите?

— Все равно! Я просто понимаю, что соскучилась по этому маленькому малышку, и мне хочется опять в это окунуться.

— Вы родились 21 августа и по гороскопу Львица. Что у вас есть от этого знака?

— Всё! Я царь зверей, король зоопарка (улыбается). Львицам очень сложно идти на компромиссы, а иногда это необходимо, особенно когда рядом с тобой сильный мужчина, который не всегда хочет подчиняться нашим правилам. Это очень тонкая игра. Знаю в себе все свои львиные недостатки. Я очень люблю командовать, я бескомпромиссна, я не люблю просить прощения, но я себя заставляю, потому что часто бываю не права. Очень важно быть осознанным человеком. Если ты понимаешь о себе многое, то тебе уже легче с этим бороться.

— Ваше пожелание всем нашим читателям.

— Я желаю всем мира и терпения, сейчас это очень важно. Желаю силы любви, чтобы у нас всех было всё хорошо. И чтобы дальше все двигались в счастье, в позитиве, в радости. Нужно друг друга беречь. Понимать, что мы все едины и неразделимы в этом мире. Мир не черно-белый, в нем много красок, и мне хочется, чтобы все ценили и любили друг друга.

Из досье Myslo

Анна Юрьевна Плетнева

Родилась 21 августа 1977 г. в Москве.

Окончила Академию художеств Ильи Глазунова, ГКА им. Маймонида по специальности эстрадно-джазовое пение.

В 1997 году пришла в группу «Лицей».

В 2005 году создала музыкальный проект «Кофе с дождём».

В 2006 году вместе с бывшим участником группы «Амега» Алексеем Романоф создала музыкальный коллектив «Винтаж».

В 2009 году вошла в пятёрку самых сексуальных девушек страны по версии журнала MAXIM.

Семья: второй муж — бизнесмен Кирилл Сыров, дочь Варвара от первого брака (род. 2003), дочь Мария (род. 2006), сын Кирилл (род. 2009).