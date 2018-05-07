Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное? Часть 3

Автор Анна Чекмазова.

Куда сдавать на переработку стекло, пластик, макулатуру, алюминиевые банки? Какие пункты приема есть в Туле, Щекино, Новомосковске? Что делать с использованными автошинами? Обзор Myslo.

Ранее мы писали о том, куда можно сдать различные отходы на переработку и вещи, которыми вы уже не пользуетесь:

Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное? Часть 1 — про одежду и обувь, батарейки, лампочки и градусники.

Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное? Часть 2 — про макулатуру, пластик, еду и т. д.

Продолжаем дополнять список. И начнем с мест, куда вы можете сдать ТБО — твердые бытовые отходы.

Пластик, макулатуру, стекло, алюминий — на переработку

Спецконтейнеры в Туле и Новомосковске

В целях содействия развитию системы раздельного сбора и обеспечению переработки тульский филиал компании «Балтика» совместно с партнерами «ВторМ» и «Экотэк-2000» запустили проект «Принеси пользу своему городу».

В связи с этим с января 2018 года в Туле установлено 14 контейнеров по шести адресам. Планируется увеличение их количества в дальнейшем.

На данный момент вы можете сдать стекло, макулатуру, пэт-пластик и алюминий здесь:

ул. Кутузова, 45-б;

ул. Михеева, 19;

ул. Михеева, 25;

пр. Ленина, 124;

Гул. Генерала Маргелова, 5-а, б, в;

Одоевское шоссе, 85 (расположены сразу за остановкой общественного транспорта, в районе центральной проходной на филиал компании «Балтика»).

Контейнеры изготовлены из металла и очень просты в обслуживании. Они окрашены в разные цвета и предназначены для сбора отходов по фракциям:

синий — для любого типа макулатуры, оранжевый — для стекла, алюминиевых банок и отходов алюминия, ПЭТ-упаковки.

Отходы из оранжевого контейнера транспортируются вместе, но потом подвергаются сортировке для последующей переработки. Исключение — контейнеры на Одоевском шоссе, 85. Там их сразу четыре для каждого вида отходов.

Внимательно ознакомьтесь с правилами пользования контейнерами.

Инструкция по сбору ПЭТ-пластика

Подходят:

ПЭТ-бутылки любого объема (следует освободить от остатков жидкости),

другая ПЭТ-упаковка.

Обратите внимание, что принимается не весь пластик, а именно ПЭТ. Это значит, что на нём должна стоять маркировка 1, 01 в треугольничке, PET или PETE.

Не подходят: пластик другой маркировки (не ПЭТ), например бутылки из-под масла, бытовой химии, кетчупов, косметики и т. д. ; пластиковая тара из-под сметаны, йогуртов, пищевые контейнеры, пакеты.

Пластик другой маркировки (2, 02 или НDPE, PE-HD / 4 или LDPE, PEBD / 5, 05 или PP) сдавайте на переработку в рамках проекта #Добрые_крышечки. Подробнее об этом узнавайте здесь.

К сожалению, в Туле не перерабатывается пластик 3, 6, 7. Единственное, что можно сделать — снизить или свести на нет потребление такой упаковки в своей семье, вместо неё выбрав пластик маркировок 1, 2, 4, 5.

Инструкция по сбору стекла

Подходят:

стеклянные бутылки из-под напитков (лимонад, пиво, вино, шампанское и др.), стеклянные банки любого объема (тару обязательно освободить от остатков жидкости),

бой стекла.

Не подходят:

лампы люминесцентные,

ртутные термометры.

Эти отходы являются опасными, и их категорически нельзя класть в данные контейнеры! О том, куда сдать лампы, градусники и батарейки, читайте здесь.

Инструкция по сбору алюминия

Подходят:

алюминиевые банки из-под напитков (следует освободить от остатков жидкости).

Не подходят:

консервные жестяные банки,

металлические банки из-под краски и др.

Инструкция по сбору макулатуры

Подходят:

картонная упаковка (без остатков пищи и не загрязненная пищевыми продуктами),

офисная и другая бумага б/у,

старые книги (без обложки),

журналы, газеты и другая печатная продукция.

Не подходят:

коробки Tetra-Pak из-под напитков,

твердые обложки книг.

Также контейнеры есть в Новомосковске. На данный момент установлено 50 штук по следующим адресам:

ул. Демкина, 10

ул. Мира, 32

Донской проезд, 10-в

ул. Донская, 3

ул. Донская, 5

Трудовой проезд, 9

ул. Мира, 54-в

ул. Мира, 48

ул. Мира, 17-д

ул. Есенина, 3

ул. Мира, 44

ул. Парковая, 10

ул. Парковая, 14

ул. Парковая, 20-а

проспект Победы, 7

проспект Победы, 9

ул. Генерала Белова, 18

Рязанское шоссе, 1-а

ул. Северодонецкая, 3

ул. Генерала Белова, 8-а

ул. Генерала Белова, 13

ул. Генерала Белова, 17

ул. Генерала Белова, 21

ул. Генерала Белова, 3-б

ул. Генерала Белова, 22-б

Обслуживают парк контейнеров, следят за их наполняемостью и своевременным вывозом отходов на дальнейшую переработку компании «ВторМ» (в Туле) и «Экотэк-2000» (в Новомосковске).

За 4 месяца принесено более 8 тонн разного рода отходов. Контейнеры на 80% заполняются именно теми отходами, для которых они предназначены. Это значит, что горожане готовы, могут и хотят раздельно собирать отходы и желают сделать чище окружающую среду.

Саженцы в обмен на пластик

Городская ЭКОбомба запустила новую акцию: любой желающий может получить саженец в обмен на одноразовые цветочные горшки или пластиковые стаканы объемом от 0,5 л и больше.

Условия:

емкости объемом меньше 0,5 л не принимаются,

принимаются только чистые емкости,

емкость должна быть глубокой.

В обмен можно получить саженцы:

кедра — 60 стаканов или 30 пластиковых горшков для цветов,

туи — 90 стаканов или 45 пластиковых горшков для цветов,

ели колючей — 85 стаканов или 42 пластиковых горшков для цветов,

лиственницы — 50 стаканов или 25 пластиковых горшков для цветов.

Стаканы и горшки нужны для высадки саженцев, которые нуждаются в реабилитации и сохранении на будущий сезон.

Все подробности в группе https://vk.com/ecobomba_tula или у организатора акции Ильи Свелова https://vk.com/isvelov.

Как сдать отходы в Щекино

В Щекино на ул. Свободы, 12 можно сдать следующие виды отходов:

макулатура,

ПЭТ-бутылки,

алюминиевые банки,

стретч- и ПВД-пленка,

ПНД-канистры.

Объем не важен. Можно привезти небольшой пакет, а можно грузовую машину. Возможен самовывоз при некоторых условиях: для макулатуры это вес от 300 кг, для алюминиевых банок — от 50 кг.

Рабочие дни: пн.-сб. 9.00-18.00 , воскресенье – выходной.

Контактные телефоны: 8-915-78-32-496; 8-980-72-06-224

Сайт: www.vtorichka71.com

О дальнейшей судьбе принимаемых отходов рассказывает индивидуальный предприниматель Денис Криворучко:

«В дальнейшем мы поставляем отходы заводам и фабрикам, которые после переработки дают им новую жизнь. Из макулатуры изготавливают салфетки, туалетную бумагу и т. д. Алюминий перерабатывается снова в банки. А из пластиковых бутылок получается ПЭТ-флекс, который превращается в бытовые щетки, добавляется в другие виды пластика и из которого могут производить даже одежду».

Макулатура. Молодёжный центр «МИР» (Щёкино, ул. Свободы, 10) проводит сбор макулатуры среди образовательных учреждений. За первый год было собрано 6100 кг макулатуры.

Принять участиев акции могут любые школы, колледжи, училища, библиотеки, организации и просто жители. Уточняющие вопросы можно задать в группе https://vk.com/mir.dobro71

Автошины на переработку

ООО «Экосфера» занимается утилизацией и переработкой автомобильных шин. Имеет соответствующую лицензию и санитарно-эпидемиологическое заключение.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, поселок Барсуки, улица Песочная, дом 35. АРМ-2

Телефоны:

8-903−039-22-87, Павел

8-901-705-36-69, Данил

ecosfera71@mail.ru

vk.com/ecosferaclub71

В Туле еще нет налаженной системы раздельного сбора отходов, но мы движемся в нужном направлении. Важно понимать, что развитие зависит не только от властей или компаний-переработчиков, но и от готовности населения разделять отходы и сдавать их на переработку. Свою готовность вы можете показать уже сейчас, воспользовавшись информацией в этой статье и в предыдущих двух частях.

Расскажите в комментариях о своем опыте раздельного сбора отходов или организации второй жизни ненужных вещей. Одна из наших читателей так и сделала.

Тулячка Ольга Пасова:

Ольга Пасова – Не так давно статья о второй жизни вещей мне очень помогла. В моей семье случился переезд, а это всегда отличная возможность «почистить» лишнее. Благодаря статье довольно быстро нашла нужные номера и адреса. Поделюсь своим опытом. Старые книги и журналы мы отвезли в компанию «Тула-Вторсырье» (ул. Ряжская, 25). Дозвонилась с первого раза. На месте нас встретили, помогли всё разгрузить и снять обложки со старых книг (их не принимают). Одежду и обувь сдали в храм Сергия Радонежского (ул. Октябрьская, 78). Дозвонилась с первого раза. Всё забрали без каких-либо вопросов.

Старые батарейки отвезла в специальный контейнер в гипермаркете Globus. Большое спасибо за информацию!