Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное? Часть 2
Куда сдать макулатуру? Как сбор пластиковых отходов в Туле помогает нуждающимся детям? Куда деть старую книгу или гитару? Что делать с оставшимся после праздников большим количеством еды? Обзор Myslo.
В первой части статьи мы публиковали информацию о том, куда отдать одежду и обувь, которыми вы больше не пользуетесь, и как отправить батарейки, лампочки и градусники на безопасную утилизацию.
Сейчас расскажем вам о том, куда сдавать макулатуру, пластик, книги, еду и музыкальные инструменты.
К прежнему списку мест, куда можно сдать вещи, добавляем еще несколько.
Магазин H&M
Здесь можно отдать на переработку одежду, в том числе шапки, шарфы, нижнее белье. Не принимаются меховые, кожаные изделия и обувь. Если на вещах есть металлические, стеклянные, латексные элементы, их следует удалить.
Приятный бонус: за пакет одежды вы получаете купон с 15% скидкой, которая действует на покупку одной позиции. За один раз можно получить не более двух купонов.
Вещи сдавать кассиру.
Адрес: ТРЦ «Макси», 1 этаж.
Волонтерское объединение «Мир»
Здесь собирают одежду и обувь для детей от 3 лет и подростков до 18 лет, игрушки, детские книги, канцелярию и отвозят в реабилитационный центр в Щекино.
Вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Прежде, чем отдать вещь, проанализируйте, действительно ли она может пригодиться другому человеку.
Адрес: Щекино, ул. Свободы, 10, группа ВК mir.dobro71.
Обратите внимание, что макулатура должна быть:
- без металлических деталей (без скрепок и скоб),
- без твердой обложки,
- без каких-либо загрязнений.
Компания «ВторМ»
Сюда можно сдать бумагу, картон, журналы, книги без обложек. Подробные требования читайте здесь.
Адрес: Торховский проезд, дом 4 (Щегловская засека, ост. ДК ВОС)
Тел. +7−905−621−28−29 с 8 до 20 ч.
Компания «Тула-Вторсырье»
Адрес: ул. Ряжская, 25.
Тел.: 8−910−940−82−96, 8−906−532−75−55.
Компания МосТрансМет
Не принимают книги в твердых обложках (их следует снять) и глянцевые журналы.
Сайт: mtmlom.ru.
Адрес: ул Володарского, 24 (Скуратово).
Тел.:
Разовые акции по сбору макулатуры, вещей освещает молодежный центр «Спектр» на сайте mc-spektr.ru или в группе ВКонтакте.
Пластиковые крышечки
С 22 февраля 2017 года в Туле функционирует социально-экологический проект #Добрые_крышечки.
Как он работает:
Вы не выбрасываете пластиковые крышечки, а приносите их в пункты сбора (при большом количестве крышечек их следует привозить сразу на склад в дни глобального сбора, которые объявляются заранее).
- Собранные крышечки отправляются на завод ООО «Экополимер» в Новомосковске.
- Завод перерабатывает крышечки, изготавливает из них новые изделия.
- А потом отправляет деньги в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
- Фонд организует помощь детям.
Следует собирать пластиковые крышечки следующей маркировки (маркировку смотрите на внутренней стороне крышечки, ищите треугольник переработки и цифру в нем):
- треугольник и обозначения в нем: 2, 02, НDPE, PE-HD
- треугольник и обозначения в нем: 5, 05, PP
- отсутствие треугольника (на цифры без треугольника не обращайте внимания)
Другие цифры (3, 4, 6, 7) в треугольниках — не подходят.
Пустой треугольник — не подходит.
Треугольник и обозначения PETE / PVC / LDPE / PS / OTHER — не подходят.
Крышечки должны быть без чужеродных элементов, то есть без кусков грязи, капель масла, следов йогурта
За полгода несколько сотен туляков собрали 1258 кг пластиковых крышечек. В рамках российского проекта #Добрые_крышечки уже куплено несколько инвалидных колясок для нуждающихся детей.
Группа проекта #Добрые_крышечки в Туле — здесь.
Пластиковая упаковка
Недавно проект #Добрые_крышечки в Туле расширил свои рамки. Теперь можно сдавать не только крышечки, но и определенный пластик.
Обратите внимание на следующие моменты:
1. Принимается пластик только определенной маркировки — подходит маркировка 2, 02, 5, PP, НDPE, PE-HD;
2. Пластик собирается отдельно от крышечек;
3. В пунктах сбора принимаются только крышечки, пластик вы можете принести на склад в LikёrkaLoft только в дни глобального сбора.
О них периодически объявляют в группе ВК.
В компании «ВторМ» можно сдать пластмассовые ящики, пленку и алюминиевые банки.
Сайт: вторм.рф
Адрес: Торховский проезд, дом 4 (Щегловская засека, ост. ДК ВОС)
Тел.: +7−905−621−28−29 с 8 до 20 ч.
ПЭТ-бутылки
ПЭТ — это бутылки с маркировкой PET, РЕТЕ и 1.
Как определить маркировку: ищите на упаковке треугольник переработки и смотрите буквы или цифру в нем.
Контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок в Туле установлены по следующим адресам:
- ул. Гоголевская, 69
- ул. Седова, 33
- ул. Маргелова, 5
- мкр. Левобережный, ул. Восточная, 4
- ул. Михеева, 19
- ул. Галкина, 36−37
- ул. М. Горького, 31
- ул. Революции, 10
- ул. Халтурина, 6
К сожалению, на данный момент в Туле нет мест, где можно сдать стекло. Однако обсуждается вопрос о возрождении возврата стеклотары. Подробнее об этом мы писали в этой статье.
Обмен или продажа книг
В группе «Книги в Туле» постоянно публикуются посты про продажу и поиск книг. Это «живое», посещаемое сообщество, так как есть отклики в комментариях. Одни книги отдаются просто так, другие продаются.
Буккроссинг и безопасные полки
Ниже приведен список безопасных полок. Это специальные места, где вы можете оставить и взять книги. Но помните: их цель — не вынести из дома никому ненужные книги, а поделиться теми, которые будут интересны другим. Если книга в плохом состоянии, то, к сожалению, придется сдать ее вместе с макулатурой, предварительно отделив от твердой обложки.
Безопасные полки для книг:
- Центральный парк. В качестве эксперимента при написании статьи в книжном домике около центральной аллеи было оставлено 7 книг различной тематики. Взяли их оттуда в ближайшее время.
- Кремлевский сквер.
- Комсомольский парк.
- Офисы магазина «Лабиринт»: пр. Ленина, 57, оф. 209 — акция «Меняю книгу!» и ул. Ложевая, 125а, ТЦ «Пролетарский», 3-й эт, оф. 341.
Для любителей чтения и милых авантюр существует проект буккроссинг. Для участия:
- зарегистрируйтесь на сайте движения,
- зарегистрируйте там книгу,
- наклейте на нее специальные шаблоны (можно скачать на сайте) с пометками «Эта книга не потеряна»,
- оставьте книгу в людном месте, где ее могут увидеть и взять.
Нашедший книгу человек также регистрируется на сайте, читает её и отпускает дальше. Так все читатели смогут отследить путешествие книги. На данный момент Туле зарегистрировано 411 найденных и отпущенных книг.
При написании этой статьи мы планировали указать еще два места, куда можно обратиться, чтобы отдать книги. Но не получили согласие на афиширование информации о них. Потому что, как и в ситуации с одеждой, просьбы приносить книги только в нормальном состоянии люди игнорируют. И инициативных людей, которые хотят взять лишнее у одних и передать нуждающимся, заваливают ненужным хламом. Чтобы у вас дома не было скопления вещей, которые лежат без дела, тщательно продумывайте свои покупки.
Да-да! Еду тоже можно пристраивать, а не выбрасывать и не класть во дворе с надеждой «гули поклюют».
В некоторых странах распространено такое явление как фудшеринг. Идея заключается в том, чтобы не выбрасывать, а делиться едой и напитками, которые:
- не понравились по вкусу и просто стоят на кухне,
- больше не пригодны для продажи из-за потери товарного вида,
- имеют срок годности, который закончится в скором времени,
- остались после праздника в большом количестве,
- перестали подходить вам из-за смены образа питания.
Активисты фудшеринга считают, что, обмениваясь и забирая друг у друга еду, человек делает шаг на пути к экологичному образу жизни и разумной трате своих финансов. Это не значит, что у вас нет денег на обеспечение себя продуктами. Это значит, что вы не даёте еде пропасть и выступаете против системы чрезмерного потребления.
Группа тульского фудшеринга во ВКонтакте, где можно отдать или взять продукты, здесь.
«Эльдорадо»
В магазинах «Эльдорадо» теперь на постоянной основе проводится акция «Утилизация».
Любой желающий, совершая покупку, может сдать старую технику и получить скидку на товары, помеченные на сайте специальными значками. Акция не распространяется на запчасти, то есть техника принимается только целиком. Компания осуществляет бесплатный вывоз крупногабаритной сдаваемой техники.
Адреса: ул. Фрунзе, 3; ТЦ «Макси»; ул. М. Горького, 7а.
Тел.: 8−800−250−25−25.
«ЕвроМастер»
Возможен бесплатный вывоз крупной техники: холодильников, посудомоечных и стиральных машин.
Адрес: ул. Пузакова, 25.
Тел.: +7 (4872)79−30−52, +8 (920)789−20−43.
Магазин «Эпицентр музыки»
Здесь можно сдать музыкальные инструменты по двум схемам: на комиссию или по системе trade-in: приносите свой инструмент, доплачиваете и забираете новый.
Сайт: epimusic.ru.
Адрес: Тула, Союзная, 1
Тел.:
Магазин «Фокстрот»
Здесь большой комиссионный отдел, куда принимают исправные музыкальные инструменты на комиссию.
Сайт: muzfox.ru
Адрес: ул. Ф. Энгельса, д.133
Тел.: (4872) 31−27−63.
Магазин «Бастон»
Сайт: bastontula.ru
- О проведении акций по сбору отходов и о других интересных экологических мероприятиях постоянно оповещает зеленое движение «ЭКА». За новостями в Туле следите в их группе ВКонтакте.
- Представители «ЭКА» создали даже карту приема вторсырья. Она находится еще в разработке, но уже включает ценную информацию.
- Большинство россиян не разделяет отходы. В Швеции же в каждом доме по 4−6 корзин для разных видов мусора. Поэтому эта страна одна из самых чистых на земле.
- В городе Сонгдо в Южной Корее действует подземная система сбора мусора. Прямо из квартиры отходы перемещаются на сортировку по специальной пневмоканализации.
- Даже в Индии, где вопрос загрязнения стоит очень остро и, кажется, мало решается, при строительстве дорог используют пластиковые отходы. Пластик перерабатывается и примешивается в дорожное покрытие.
- В Бельгии утилизируется около 75% отходов. Они превращаются в сырье, энергию и удобрения. Среди бельгийцев набирает популярность Ecolizer — экологический калькулятор, который позволяет, как товар повлияет на экологию: можно ли его полностью переработать и сколько ресурсов потребуется для этого.
Анна Чекмазова
Если вы знаете еще проверенные места, куда можно сдать разные вещи, пишите об этом в комментариях или автору статьи Анне Чекмазовой anna.chek71@gmail.com. После проверки информация будет добавлена в статью.