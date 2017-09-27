Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное? Часть 2

Куда сдать макулатуру? Как сбор пластиковых отходов в Туле помогает нуждающимся детям? Куда деть старую книгу или гитару? Что делать с оставшимся после праздников большим количеством еды? Обзор Myslo.

В первой части статьи мы публиковали информацию о том, куда отдать одежду и обувь, которыми вы больше не пользуетесь, и как отправить батарейки, лампочки и градусники на безопасную утилизацию.

Сейчас расскажем вам о том, куда сдавать макулатуру, пластик, книги, еду и музыкальные инструменты.

Одежда и обувь

К прежнему списку мест, куда можно сдать вещи, добавляем еще несколько.

Магазин H&M

Здесь можно отдать на переработку одежду, в том числе шапки, шарфы, нижнее белье. Не принимаются меховые, кожаные изделия и обувь. Если на вещах есть металлические, стеклянные, латексные элементы, их следует удалить.

Приятный бонус: за пакет одежды вы получаете купон с 15% скидкой, которая действует на покупку одной позиции. За один раз можно получить не более двух купонов.

Вещи сдавать кассиру.

Адрес: ТРЦ «Макси», 1 этаж.

Волонтерское объединение «Мир»

Здесь собирают одежду и обувь для детей от 3 лет и подростков до 18 лет, игрушки, детские книги, канцелярию и отвозят в реабилитационный центр в Щекино.



Вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Прежде, чем отдать вещь, проанализируйте, действительно ли она может пригодиться другому человеку.

Адрес: Щекино, ул. Свободы, 10, группа ВК mir.dobro71.

Макулатура

Обратите внимание, что макулатура должна быть:

без металлических деталей (без скрепок и скоб),

без твердой обложки,

без каких-либо загрязнений.

Компания «ВторМ»

Сюда можно сдать бумагу, картон, журналы, книги без обложек. Подробные требования читайте здесь.

Адрес: Торховский проезд, дом 4 (Щегловская засека, ост. ДК ВОС)

Тел. +7−905−621−28−29 с 8 до 20 ч.

Компания «Тула-Вторсырье»

Адрес: ул. Ряжская, 25.

Тел.: 8−910−940−82−96, 8−906−532−75−55.

Компания МосТрансМет

Не принимают книги в твердых обложках (их следует снять) и глянцевые журналы.

Сайт: mtmlom.ru.

Адрес: ул Володарского, 24 (Скуратово).

Тел.: +7 (4872) 31-33-31 .

Разовые акции по сбору макулатуры, вещей освещает молодежный центр «Спектр» на сайте mc-spektr.ru или в группе ВКонтакте.

Пластик

Пластиковые крышечки

С 22 февраля 2017 года в Туле функционирует социально-экологический проект #Добрые_крышечки.

Как он работает:

Вы не выбрасываете пластиковые крышечки, а приносите их в пункты сбора (при большом количестве крышечек их следует привозить сразу на склад в дни глобального сбора, которые объявляются заранее).

Собранные крышечки отправляются на завод ООО «Экополимер» в Новомосковске.

Завод перерабатывает крышечки, изготавливает из них новые изделия.

А потом отправляет деньги в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Фонд организует помощь детям.

Следует собирать пластиковые крышечки следующей маркировки (маркировку смотрите на внутренней стороне крышечки, ищите треугольник переработки и цифру в нем):

треугольник и обозначения в нем: 2, 02, НDPE, PE-HD

треугольник и обозначения в нем: 5, 05, PP

отсутствие треугольника (на цифры без треугольника не обращайте внимания)

Другие цифры (3, 4, 6, 7) в треугольниках — не подходят.

Пустой треугольник — не подходит.

Треугольник и обозначения PETE / PVC / LDPE / PS / OTHER — не подходят.

Крышечки должны быть без чужеродных элементов, то есть без кусков грязи, капель масла, следов йогурта и т. д. Иначе это может повлиять на качество сырья, полученного после переработки.

За полгода несколько сотен туляков собрали 1258 кг пластиковых крышечек. В рамках российского проекта #Добрые_крышечки уже куплено несколько инвалидных колясок для нуждающихся детей.

Группа проекта #Добрые_крышечки в Туле — здесь.

Пластиковая упаковка

Недавно проект #Добрые_крышечки в Туле расширил свои рамки. Теперь можно сдавать не только крышечки, но и определенный пластик.

Обратите внимание на следующие моменты:

1. Принимается пластик только определенной маркировки — подходит маркировка 2, 02, 5, PP, НDPE, PE-HD;

2. Пластик собирается отдельно от крышечек;

3. В пунктах сбора принимаются только крышечки, пластик вы можете принести на склад в LikёrkaLoft только в дни глобального сбора.

О них периодически объявляют в группе ВК.

В компании «ВторМ» можно сдать пластмассовые ящики, пленку и алюминиевые банки.

Сайт: вторм.рф

Адрес: Торховский проезд, дом 4 (Щегловская засека, ост. ДК ВОС)

Тел.: +7−905−621−28−29 с 8 до 20 ч.

ПЭТ-бутылки

ПЭТ — это бутылки с маркировкой PET, РЕТЕ и 1.

Как определить маркировку: ищите на упаковке треугольник переработки и смотрите буквы или цифру в нем.

Контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок в Туле установлены по следующим адресам:

ул. Гоголевская, 69

ул. Седова, 33

ул. Маргелова, 5

мкр. Левобережный, ул. Восточная, 4

ул. Михеева, 19

ул. Галкина, 36−37

ул. М. Горького, 31

ул. Революции, 10

ул. Халтурина, 6

Стекло

К сожалению, на данный момент в Туле нет мест, где можно сдать стекло. Однако обсуждается вопрос о возрождении возврата стеклотары. Подробнее об этом мы писали в этой статье.

Книги

Обмен или продажа книг

В группе «Книги в Туле» постоянно публикуются посты про продажу и поиск книг. Это «живое», посещаемое сообщество, так как есть отклики в комментариях. Одни книги отдаются просто так, другие продаются.

Буккроссинг и безопасные полки

Ниже приведен список безопасных полок. Это специальные места, где вы можете оставить и взять книги. Но помните: их цель — не вынести из дома никому ненужные книги, а поделиться теми, которые будут интересны другим. Если книга в плохом состоянии, то, к сожалению, придется сдать ее вместе с макулатурой, предварительно отделив от твердой обложки.

Безопасные полки для книг:

Центральный парк. В качестве эксперимента при написании статьи в книжном домике около центральной аллеи было оставлено 7 книг различной тематики. Взяли их оттуда в ближайшее время.

Кремлевский сквер.

Комсомольский парк.

Офисы магазина «Лабиринт»: пр. Ленина, 57, оф. 209 — акция «Меняю книгу!» и ул. Ложевая, 125а, ТЦ «Пролетарский», 3-й эт, оф. 341.

Для любителей чтения и милых авантюр существует проект буккроссинг. Для участия:

зарегистрируйтесь на сайте движения,

зарегистрируйте там книгу,

наклейте на нее специальные шаблоны (можно скачать на сайте) с пометками «Эта книга не потеряна»,

оставьте книгу в людном месте, где ее могут увидеть и взять.

Нашедший книгу человек также регистрируется на сайте, читает её и отпускает дальше. Так все читатели смогут отследить путешествие книги. На данный момент Туле зарегистрировано 411 найденных и отпущенных книг.

При написании этой статьи мы планировали указать еще два места, куда можно обратиться, чтобы отдать книги. Но не получили согласие на афиширование информации о них. Потому что, как и в ситуации с одеждой, просьбы приносить книги только в нормальном состоянии люди игнорируют. И инициативных людей, которые хотят взять лишнее у одних и передать нуждающимся, заваливают ненужным хламом. Чтобы у вас дома не было скопления вещей, которые лежат без дела, тщательно продумывайте свои покупки.

Еда

Да-да! Еду тоже можно пристраивать, а не выбрасывать и не класть во дворе с надеждой «гули поклюют».

В некоторых странах распространено такое явление как фудшеринг. Идея заключается в том, чтобы не выбрасывать, а делиться едой и напитками, которые:

не понравились по вкусу и просто стоят на кухне,

больше не пригодны для продажи из-за потери товарного вида,

имеют срок годности, который закончится в скором времени,

остались после праздника в большом количестве,

перестали подходить вам из-за смены образа питания.

Активисты фудшеринга считают, что, обмениваясь и забирая друг у друга еду, человек делает шаг на пути к экологичному образу жизни и разумной трате своих финансов. Это не значит, что у вас нет денег на обеспечение себя продуктами. Это значит, что вы не даёте еде пропасть и выступаете против системы чрезмерного потребления.

Группа тульского фудшеринга во ВКонтакте, где можно отдать или взять продукты, здесь.

Старая техника

«Эльдорадо»

В магазинах «Эльдорадо» теперь на постоянной основе проводится акция «Утилизация».

Любой желающий, совершая покупку, может сдать старую технику и получить скидку на товары, помеченные на сайте специальными значками. Акция не распространяется на запчасти, то есть техника принимается только целиком. Компания осуществляет бесплатный вывоз крупногабаритной сдаваемой техники.

Адреса: ул. Фрунзе, 3; ТЦ «Макси»; ул. М. Горького, 7а.

Тел.: 8−800−250−25−25.

«ЕвроМастер»

Возможен бесплатный вывоз крупной техники: холодильников, посудомоечных и стиральных машин.

Адрес: ул. Пузакова, 25.

Тел.: +7 (4872)79−30−52, +8 (920)789−20−43.

Музыкальные инструменты

Магазин «Эпицентр музыки»

Здесь можно сдать музыкальные инструменты по двум схемам: на комиссию или по системе trade-in: приносите свой инструмент, доплачиваете и забираете новый.

Сайт: epimusic.ru.

Адрес: Тула, Союзная, 1

Тел.: +7 (4872) 21-10-89 , +7 (953) 420-95-35

Магазин «Фокстрот»

Здесь большой комиссионный отдел, куда принимают исправные музыкальные инструменты на комиссию.

Сайт: muzfox.ru

Адрес: ул. Ф. Энгельса, д.133

Тел.: (4872) 31−27−63.

Магазин «Бастон»

Здесь также можно сдать инструменты на комиссию или «обменять» на новые с доплатой. Адрес: ул. Пролетарская, 39-в (второй этаж)

Сайт: Сайт: bastontula.ru

О проведении акций по сбору отходов и о других интересных экологических мероприятиях постоянно оповещает зеленое движение «ЭКА». За новостями в Туле следите в их группе ВКонтакте.

Представители «ЭКА» создали даже карту приема вторсырья. Она находится еще в разработке, но уже включает ценную информацию.

Большинство россиян не разделяет отходы. В Швеции же в каждом доме по 4−6 корзин для разных видов мусора. Поэтому эта страна одна из самых чистых на земле.



CESAR MANSO/AFP/Getty Images.

В городе Сонгдо в Южной Корее действует подземная система сбора мусора. Прямо из квартиры отходы перемещаются на сортировку по специальной пневмоканализации.

Даже в Индии, где вопрос загрязнения стоит очень остро и, кажется, мало решается, при строительстве дорог используют пластиковые отходы. Пластик перерабатывается и примешивается в дорожное покрытие.

В Бельгии утилизируется около 75% отходов. Они превращаются в сырье, энергию и удобрения. Среди бельгийцев набирает популярность Ecolizer — экологический калькулятор, который позволяет, как товар повлияет на экологию: можно ли его полностью переработать и сколько ресурсов потребуется для этого.