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Выбираем нескучные подарки к Новому году

Выбираем нескучные подарки к Новому году

Обзор тульских компаний, которые предлагают к зимнему празднику интересные подарки. 

Хочется подарить к Новому году своим близким или коллегам что-то небанальное? Предлагаем вам несколько вариантов таких презентов. Цветы в необычном оформлении, сувениры с фотографиями и любыми изображениями, портреты на холсте, фотосессии и даже авторская роспись стен. Выбирайте!

 

Флорариумы

Человек, которого вы хотите порадовать подарком, обожает комнатные растения, но просто цветок в горшке — это уже скучно? Есть вариант интереснее!

Флорариум — это композиция из комнатных растений, мхов, сухоцветов и дополнительных декоративных элементов (камней, цветного грунта, ракушек, фигурок и т. п.) в стеклянных прозрачных вазах разнообразных форм.

Флорариумы называют садами в бутылке и мини-садиками.

Флорариум — это небанальный и красивый подарок всем, кто любит природу, цветы и комнатные растения, причем как женщинам, так и мужчинам. Это отличная альтернатива срезанным цветам и горшечным растениям. Флорариум также станет полезным подарком и ребенку, который будет учиться ухаживать за растениями.

Соберите свой флорариум — при заказе составьте любую композицию. Нет пределов для реализации фантазии! Это может быть и строгая классика, и миниатюрная копия своего любимого сада на даче, и имитация дикой природы с джунглями, саваннами и морскими тематиками, а также фантазийные и игрушечные композиции для детей.

Флорариум, в отличие от обычного букета цветов, не завянет и будет долго радовать своего обладателя.

В этой композиции растения комфортно сосуществуют друг с другом в одной ёмкости, им есть куда расти, а декоративный вид сохраняется несколько лет. При этом уход за флорариумом совсем не сложный.

Растения в виде флорариума, как и обычные, в горшке, повышают влажность воздуха в помещениях, что особенно важно зимой, когда работает центральное отопление, защищают от пыли и микроскопических вредных частиц, ионизируют воздух и обогащают его кислородом.

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Стоимость: от 400 до 5000 рублей, в зависимости от размеров вазы, видов и количества растений, использования фигурок, миниатюр.

Группа ВК_Флорариумы в Туле | природа в миниатюре

 

Айфотка

Хотите сделать необычный подарок на Новый год другу, второй половинке или своим родным? А может быть, просто желаете подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться среди толпы? Тогда заходите в магазин айФотка.рф.

Здесь вы можете заказать печать на футболках, кружках, тарелках, а также фотокамни, брелоки с изображениями и госномером автомобиля, фотоальбомы, календари и магниты.

Коме того, в «айФотке» можно заказать уникальные бизнес-сувениры, фотокниги, пазлы, подушки с фотографиями, печать на холсте или чехле мобильного устройства и ещё много всего интересного.

Только с 15 до 31 декабря 2016 года при заказе одного чехла для мобильного телефона или кружки в магазине айфотка.рф вы получаете второй чехол или кружку абсолютно бесплатно!

Порадуйте родителей оригинальным календарём с фотографиями вашей семьи или подарите любимому человеку картину на натуральном холсте.

Вариантов необычных подарков, которые обязательно оценят те, кто их получит, в этом магазине много, выбирайте свой!

Здесь вы также можете упаковать свои подарки за наличный или безналичный расчет.

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А ещё можно приобрести сертификат на фотосессию у профессионального фотографа. Подарите близким возможность сходить на часовой фотосет (в студии или на природе), после которого они получат весь отснятый материал (около 100 фотографий), плюс несколько фотографий с глубокой авторской художественной ретушью.

Магазин индивидуальных подарков «Айфотка.рф» воплотит ваши идеи быстро и на высшем уровне.

Тула, ул. Советская, 78 (ТЦ «Нико», 2-й этаж)
8 (920) 271-22-22

айфотка.рф

 

Роспись стен и художественная лепка от ALEKSANDR VODA

Эксклюзивное художественное панно и роспись стен — необычный подарок, который долго будет радовать его обладателя.

Подарите своим близким возможность сделать яркий и уникальный штрих
в интерьере дома или квартиры!

Мастер-художник и скульптор, который работает в этой сфере уже больше 10 лет, прямо на стене сотворит объемные картины, гармонично вписанные в пространство, лепные панно, художественные камины, росписи стен в различных техниках, а также элементы декора в собственном стиле.

Галерея
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Также он создаст в вашем доме уютную и стильную обстановку с помощью декоративных штукатурок и красок для стен, очень популярных в наше время и без которых уже не обходится ни один современный интерьер. С их помощью можно имитировать такие материалы, как мрамор, камень, шелк, полудрагоценные камни и многое другое.

Мастер работает с любыми видами декоративных штукатурок, гипсом, искусственным камнем, бетоном и множеством современных литьевых материалов в зависимости от цели и среды использования изделия.

Подарите родным или себе к празднику красоту и уникальность интерьера!

Тел. 8 (906) 630-40-53

alexvoda.ru

Группа ВК

Автор: Татьяна Куприянова, 13 декабря, в 15:12 +4
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