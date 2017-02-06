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Выбираем лучший тульский каток

Выбираем лучший тульский каток

Серия народных голосований на Myslo. Победителям - премия и почет, тулякам - информация к размышлению.

Сегодня мы открываем голосование за лучшие ледовые катки в Туле.

Куда вы ходите кататься? Где вам больше нравится и почему? Высказывайте свое мнение, отдав голос за любимый каток.

Где самый ровный лёд? Где более новые и удобные коньки в прокате? А самые приятные цены и приветливые сотрудники? Голосуем!

Мы включили в этот список не только тульские катки, но и те, что находятся в посёлках вокруг нашего города. 

Давайте вместе создадим «народный» рейтинг мест и заведений нашего города, которому можно доверять!

Мы выпустили специальные наклейки, которые победители голосований смогут повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

Компания, которая займёт первое место в вашем выборе, получит большую наклейку и грамоту. За второе и третье места будут наклейки поменьше, но тоже приятные и заметные. Посмотреть, как они выглядят можно здесь.

 

Голосование продлится 30 дней. В течение недели после подведения результатов топ-3 победителей получат сертификаты качества и памятные наклейки. Чтобы каждый посетитель знал - это заведение заслужило доверие жителей нашего города!

Голосуйте за ваш любимый каток, делайте репосты!  

как голосовать

Вам предлагается пара катков, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото катка или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг заведений. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

06 марта мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» каток Тулы и области.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где кататься лучше и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 16:01 0
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