Выбираем лучший тульский каток
Серия народных голосований на Myslo. Победителям - премия и почет, тулякам - информация к размышлению.
Сегодня мы открываем голосование за лучшие ледовые катки в Туле.
Куда вы ходите кататься? Где вам больше нравится и почему? Высказывайте свое мнение, отдав голос за любимый каток.
Где самый ровный лёд? Где более новые и удобные коньки в прокате? А самые приятные цены и приветливые сотрудники? Голосуем!
Мы включили в этот список не только тульские катки, но и те, что находятся в посёлках вокруг нашего города.
Мы выпустили специальные наклейки, которые победители голосований смогут повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
Давайте вместе создадим «народный» рейтинг мест и заведений нашего города, которому можно доверять!
Компания, которая займёт первое место в вашем выборе, получит большую наклейку и грамоту. За второе и третье места будут наклейки поменьше, но тоже приятные и заметные. Посмотреть, как они выглядят можно здесь.
Голосование продлится 30 дней. В течение недели после подведения результатов топ-3 победителей получат сертификаты качества и памятные наклейки. Чтобы каждый посетитель знал - это заведение заслужило доверие жителей нашего города!
Голосуйте за ваш любимый каток, делайте репосты!
Вам предлагается пара катков, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото катка или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг заведений. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
06 марта мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» каток Тулы и области.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где кататься лучше и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.