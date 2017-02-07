Мужские игры

Мы решили разобраться, во что играют мужчины, и во сколько вам обойдётся новое спортивное увлечение этой зимой.

Проанализировав афишу спортивных соревнований Тулы, мы узнали, что больше всего туляки любят хоккей, картинг, эндуро и сноуборд, а также поговорили с теми, кто не на шутку увлечён этими видами спорта.

хоккей

Хоккей – травмоопасный в принципе и к тому же контактный вид спорта, и без комплекта экипировки и защиты на льду делать нечего. Даже если ты просто хочешь попробовать, твоё это или нет.

Михаил Ростов, хоккеист-любитель

- Прежде чем взять в руки клюшку, научись уверенно кататься на коньках. И не столько разгоняться, сколько тормозить. В хоккейной коробке тебе некогда будет об этом думать: нужно следить за шайбой, нападать или защищать свои ворота.

Новичку лучше играть с командой своего уровня: среди опытных игроков он просто не успеет ничего понять и сделать. Хотя любительские команды чаще всего очень разнородные и по опытности игроков, и по их возрасту.

В хоккейной команде обычно 5 игроков и один вратарь, но можно играть и 2 на 2 в одни ворота.

Вратари всегда в дефиците, поэтому у нас есть деревянный вратарь – из фанеры.

Закрытая площадка для хоккея в Туле одна (ледовая арена), а открытые есть в Центральном и Комсомольском парках, на многих прудах фанаты хоккея расчищают площадки, заливают коробки во дворах. А летом мы играем в хоккей на роликах.

Для начала можно купить недорогую экипировку – её мы и рассмотрим.

Коньки. Это первое, что обычно покупает начинающий хоккеист. Коньки по акции можно купить и от 1500 руб., и на первое время их будет вполне достаточно. Чем дороже модель, тем удобнее у неё колодка. Есть коньки с термоусадкой: нагреваясь до температуры тела, ботинок принимает форму ноги. Под коньки надеваются обычные плотные носки или термоноски (от 200 руб.).

Клюшка (от 500 руб.). Материалы – дерево, пластик, карбон. Чем легче клюшка. тем удобнее ей играть.

Майка хоккейная (от 500 руб.). Отличаются по цвету (у меня три разные, чтобы можно было играть за разные команды), плотности и качеству ткани. Более дорогие модели имеют вентиляцию.

Под майкой – «черепаха», защита груди, спины и плеч (от 2000 руб.). Продаётся по размерам, выбирай под свою конституцию. Также нужна защита локтей (от 1000–1200 руб. за пару).

Шорты хоккейные. Выбирай в зависимости от своего амплуа игрока: у защитника шорты укреплены спереди, так как он лицом встречает нападающих. А у игроков атаки шорты более лёгкие. Шорты имеют высокий пояс, защищающий поясницу и ребра.

Под шорты надеваются гамаши (от 800 руб.), которые держатся на поясе (от 300 руб.), и защита паха – пластиковая «ракушка» (от 500 руб.). Ноги под гамашами защищены пластиковыми щитками (от 2000 руб.).

Руки защищены хоккейными крагами: со стороны ладони они мягкие, наружная сторона укреплена пластиком для защиты кистей и запястий. Цена от 1500 руб.

картинг

Картинг, в отличие от многих других модных увлечений, не требует больших финансовых затрат. Карт, шлем, одежду предоставляют в картинг-центре. Прокат стоит максимум 500 руб. за 10 минут. Собственная экипировка покупается, как правило, только при занятиях спортивным картингом на специальных треках. Но это уже совсем другая история.

Станислав Ермаков, владелец картинг-центра KartPark

- Мой опыт в автоспорте начался 16 лет назад: сначала был стритрейсинг, затем соревнования по дрифтингу (тогда молодой дисциплине) российского уровня. Но у нас не настолько хорошо развита инфраструктура автоспорта: в России спортивных треков – по пальцам пересчитать, а в Туле их не было и пока нет. Картинг же позволяет в безопасных условиях получить опыт вождения околоспортивного автомобиля. И в 2011 году возникла мысль создать проект, в котором любой желающий, от мала до велика, мог бы попробовать себя в пилотировании, принять участие в гонках. Так хобби переросло в бизнес-увлечение:).

В картинге не важен возраст, только рост и физические возможности человека, то есть отсутствие медицинских противопоказаний. Рост должен быть не менее 130 см – это, как правило, дети с 5-6 лет. Пилотирование на треке безопасно: при соблюдении элементарных правил риск травм сведен к нулю. Управление картом элементарно: руль и две педали, но развивать мастерство прохождения трассы, улучшать показатели скорости можно бесконечно. Тем более конфигурация трассы меняется несколько раз в год.

Картинг хорош как для получения первичных навыков вождения и общения с техникой, так и для тех, кто уже активно водит. Гонки на треке дают выброс адреналина, возможность совершенствовать свое мастерство. На дорогах общего пользования этого не получишь (по крайней мере, здравомыслящие люди себе этого не позволяют).

Уверен: если бы картинговое движение в России развивали на таком же уровне, как, скажем, хоккей, на дорогах было бы гораздо безопаснее.

Ежегодно водительские права в России получают около 2 миллионов человек. Картинг в полной мере дает первичные навыки вождения и понимание того, что любые соприкосновения опасны, их нужно избегать, а гонки допустимы только на треке. Это знания важные и нужные, особенно для подрастающего поколения.

эндуро

Кататься на эндуро можно по любой местности. Главное – хотя бы предварительно изучить ее, знать рельеф. И не ездить в одиночку, чтобы было на кого рассчитывать в экстренной ситуации (травмы, бензин на нуле и т. д.).

Сергей Монахов, директор мотомагазина

- Эндуро – дисциплина мотоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересеченной местности с соблюдением заданного графика движения на большие расстояния.

Кто-то начинает с эндуро свое увлечение мотоспортом, а многие, как и я, пересаживаются на мотоциклы эндуро со спортбайков.

И причин тому несколько. Во-первых, это совершенно разный кайф: на эндуро мы гоняем по лесам и полям, переезжаем ручьи и речушки. Это отвлекает от всего, это новый фан с хорошей дозой адреналина. Во-вторых, эндуро позволяет кататься круглый год, и ощущения, например, от мокрости в сентябре и льда в январе будут совершенно разными.

Мотоцикл эндуро адаптирован для езды по пересеченной местности. Он менее дерзкий, но более тяговитый, с внедорожными качествами. И у него есть большой плюс: если кроссовый мотоцикл является спортинвентарём и ездить на нём можно только по специально отведённым трассам, то на эндуро можно кататься и по общим дорогам. Начинающему гонщику для покатушек хватит китайского эндуро, цена – 50000–100000 рублей.

При падениях нужно беречь голову. Шлем сразу должен быть хорошим (от 15000 до 50000 руб.), китайский не берите. Шлем нужен внедорожный, с монолитной «бородой» и козырьком, для использования с кроссовыми очками. На голове должен сидеть плотно, но не давить.

Эндуристу обязательно нужен комплект защиты, чтобы было меньше травм, синяков и шишек. Первое – это «черепаха»: она полностью защищает локти, спину, грудь. Цена от 4000 руб.

Защитные шорты (бронетрусы) нужны для защиты бедер и копчика. Цена от 3000 руб.

Обязательно – качественные наколенники (от 5000 руб.). Они могут быть как обычными пластиковыми, так и анатомическими шарнирными (т. н. «суставы»). Они ограничивают до безопасного предела сгибание-разгибание в колене, уменьшают нагрузку на связки, а жесткий шарнирный каркас защищает от прямых и боковых ударов. Цена шарнирных наколенников может доходить до 35 000 руб.

При езде по неровной местности нагрузка прежде всего приходится на ноги, их защитят мотоботы. Китайские – от 5000 руб., США – от 10 000.

сноуборд

Сегодняшний начинающий сноубордист чаще всего приезжает на гору с кем-то за компанию. Без экипировки и защиты. Берет в прокате доску (от 100 руб. за час) и либо три часа падает и ковыряется в снегу, либо берет инструктора (в среднем 1000 руб.) и за 45-90 минут получает первое понимание того, как кататься и тормозить.

Алексей Власенко, один из основателей Boarding Academy

- Стоит хотя бы раз попробовать сноуборд – и ощущение полета затянет и влюбит в себя навсегда. Весь год ты будешь жить мыслями о зиме. Будешь постоянно откладывать деньги на горы и новую экипировку. Готовься к этому, в первый раз становясь на доску. И помни, что втянувшись, ты захочешь кататься круглый год: в сезон на сноуборде, в несезон – на любой другой доске, от скейтборда до виндсерфа.

На следующий день ты будешь ощущать вчерашние падения. Будут болеть попа, межреберные мышцы, потому что ты пока не знаешь о том, что перед катанием нужно разминаться. После разминки 49 из 50 оплаченных тобой спусков будут продуктивными, давать кайф и эйфорию. Без разминки – только 35.