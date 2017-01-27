Выбираем лучшие кинотеатры Тулы и области

Тысячи пользователей приняли участие в голосованиях на традиционных «Выборах» Myslo: мы выбирали «Место года», «Супермаркет года» и еще много чего.

Мы подумали: а почему итоги мы подводим только в конце года? Давайте продолжим голосования за лучшие места в Туле.

Такому «народному» рейтингу можно доверять!

Мы выпустили специальные наклейки, которые победители голосований смогут повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

Компания, которая займёт первое место в вашем выборе, получит вот такую наклейку и грамоту:

За второе и третье места будут наклейки поменьше, но тоже приятные и показательные:

Каждое голосование продлится 30 дней. В течении недели после подведения результатов топ-3 победителей получат сертификаты качества и памятные наклейки. Чтобы каждый посетитель знал - это заведение заслужило доверие жителей нашего города!

Голосуйте за ваши любимые заведения, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Сегодняшнее голосование посвящено кинотеатрам. Куда на премьеры ходите вы? Почему? Здесь вы можете высказать свое мнение, отдав голос за любимый кинотеатр.

Где самые удобные кресла? Где лучше звук, очки 3D? А где самый вкусный попкорн? Голосуем!

Мы включили в этот список не только тульские кинотеатры, но и те, что находятся в городах нашей области.

как голосовать

Вам предлагается пара кинотеатров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото кинотеатра или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг заведений. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.