Ваш бьюти-арсенал на лето

Обзор косметических средств, которые помогут вам поддержать красоту и защитить кожу.

Наступает лето, а значит, самое время обновить свой арсенал косметики и добавить в него бьюти-средства, которые помогут вам освежить кожу и подготовить её к открытой одежде, а также защитить от солнечного воздействия.

Holika Holika

В Туле наконец-то открылся единственный фирменный магазин культового корейского бренда Holika Holika.

Это один из корейских beauty-лидеров на российском рынке. Бренд, которому подарили свое сердце и место в косметичке уже миллионы девушек!

Holika Holika — не просто корейская косметика, а настоящий культ, с каждым годом набирающий всё большие обороты. Запатентованные компоненты, высокое качество, миллионы поклонников.

Мы рады поделиться с вами летней подборкой.

1. Универсальные средства, идеально подходящие для лета.

Универсальный гель «Алоэ 99%».

250 мл — 540 руб., 55 мл — 240 руб.

Хит этого года и следующих десятилетий! Несмываемый универсальный гель для лица и тела, для взрослых и детей, для мужчин и женщин с 99% содержанием экстракта сока алоэ. Поможет мягко увлажнить и успокоить кожу, добавив ей свежести и тонуса. Ему под силу справиться с солнечными ожогами, раздражением после бритья, решить проблему шелушения и выровнять тон лица.

Сок листьев алоэ снимает покраснения и воспаления, обладает бактерицидными свойствами, восстанавливает естественный защитный слой и поддерживает водный баланс кожи. Экстракт бамбука помогает сохранить кожу эластичной и упругой, а экстракт огурца стимулирует выработку коллагена.

Как можно использовать:

база под макияж,

увлажняющий гель для лица,

гель для тела,

гель после бритья,

термозащита и маска для волос,

спасение после солнечных ожогов.

Можно применять детям с 3-х лет.

#лайфхак_холикатула — можно держать гель в холодильнике, летом это особенно бодрит.





Гель для душа «Алоэ 92%».

250 мл — 540 руб.

Гель для душа с 92% содержанием экстракта сока алоэ вера превосходно очищает кожу, заботясь о ее мягкости. Интенсивно увлажняет и не вызывает раздражения даже на самой чувствительной коже. Он отлично пенится, а свежий аромат алоэ заряжает бодростью на весь день.



Пенка для умывания «Алоэ».

150 мл — 540 руб.

Очищающая пенка «Алоэ» с содержанием сока алоэ бережно, но эффективно очистит кожу от остатков макияжа и ежедневных загрязнений. Плотная ароматная пена позаботится о тонусе самой чувствительной кожи, снимая воспаления и покраснения. Увлажняет и успокаивает кожу, оставляя приятное ощущение чистоты и свежести.

Сок алоэ обладает противовоспалительными свойствами, снимает покраснения, борется с высыпаниями. Не просто увлажняет кожу, но также восстанавливает естественный липидный барьер. Способствует регенерации и заживлению мелких повреждений.

2. Лёгкий летний уход из серии «Алоэ».

Увлажняющий тонер ALOE SOOTHING 98%.

300 мл — 1490 руб.

Станет универсальным помощником, увлажняет кожу и оберегает ее от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Легкая текстура быстро впитывается, выравнивает микрорельеф кожи, подготавливая к последующему уходу. Практически моментально успокаивает покраснения и мелкие воспаления. Содержит экстракт алоэ и белой березы, отвечающие за восстановление свежести и мягкости кожи. Обладает успокаивающим действием, снимает покраснения.



Увлажняющая эмульсия ALOE SOOTHING 90%.

150 мл — 895 руб.

Успокой свою кожу и подари ей желанное увлажнение с новым хитом из серии «Алоэ»! Эмульсия для насыщенного питания восстанавливает свежесть и мягкость кожи, обладает успокаивающим действием. Улучшает внешний вид, придавая ей гладкость и шелковистость. Подходит для всех типов кожи.

Берёзовый сок богат минеральными веществами, которые способствуют уменьшению глубины морщин. Экстракт алоэ и рисовых отрубей оказывает мощное заживляющее действие, в несколько раз повышая эластичность кожи, благодаря содержанию особого вещества — лигнина.

3. Мастхэв для яркого летнего образа — ягодные тинты из коллекции HOLIPOP.

Гелевые тинты HOLIPOP JELLY TINT

490 руб.

Моментально впитываются и сохраняют яркость на протяжении всего дня! Благодаря маслам, входящим в состав, губы остаются соблазнительно мягкими и нежными. Экстракты фруктов в составе — а именно папайи, винограда и яблока — делают кожу губ мягкой и упругой, увлажняют и питают, а также стимулируют процесс регенерации клеток.

Тинт-чернила HOLIPOP WATER TINT

390 руб.

Ягодный тинт придает губам мягкий, естественный оттенок, не оставляя липкого эффекта. Легкая текстура отлично тушуется для создания «зацелованных губ». Благодаря уникальному растительному комплексу интенсивно питает, предотвращая появление шелушения и трещинок на губах.

В состав входят растительные экстракты алоэ и граната, которые увлажняют и заживляют кожу. Масло облепихи обеспечит необходимое питание.

#лайфхак_холикатула — чтобы добиться эффекта глянцевого блеска для губ, можно использовать медовое масло из той же серии.

4. Легендарная линейка SODA TOK TOK от HOLIKA HOLIKA — долой загрязнения и чёрные точки!

Весь июнь на всю продукцию этой серии скидка -10%!

Пенка для лица со щёткой SODA TOK TOK CLEAN PORE BUBBLE FOAM

150 мл — 1062 руб. 1 180 руб.

Очищающая пенка на основе газированной воды, пищевой соды и чайного дерева создана специально для тщательного очищения и наполнения свежестью и энергией. Уменьшает сальный блеск и подсушивает воспаления. Способствует очищению пор от сальных пробок и угрей. Специальная щеточка облегчает использование средства.

Гидрофильное масло для лица SODA TOK TOK CLEAN PORE DEEP CLEANSING OIL

150 мл — 1242 руб. 1 380 руб.

Гидрофильное масло на основе газированной воды, пищевой соды и чайного дерева создано специально для тщательного очищения и наполнения свежестью и энергией. Уменьшает сальный блеск и подсушивает воспаления. Справляется с удалением макияжа любой сложности.

Кислородная маска для лица SODA TOK TOK CLEAN PORE DEEP O2 BUBBLE MASK

100 мл — 1242 руб. 1 380 руб.

Маска на основе газированной воды, пищевой соды и чайного дерева создана специально для тщательного очищения и наполнения свежестью и энергией. Устраняет сальный блеск и подсушивает воспаления. Способствует глубокому очищению пор от загрязнений, сокращает количество черных точек и предотвращает появление новых.

Глубоко очищающая пенка для лица SODA TOK TOK CLEAN PORE DEEP CLEANSING FOAM

150 мл — 711 руб. 790 руб.

Глубоко очищающая пенка на основе газированной воды, пищевой соды и чайного дерева создана специально для тщательного очищения и наполнения свежестью и энергией. Средство избавляет от сального блеска и подсушивает воспаления. Способствует очищению пор от сальных пробок и угрей. Подходит для снятия водостойкого макияжа.

5. Для летних улыбок и романтических свиданий.

Экспресс-средство «на выход»: 3-ступенчатая система ухода за губами GLAMOUR LIP.

290 руб.

Никто не сможет оторвать взгляд от ваших нежных и соблазнительных, а главное, объемных губ. В состав патча входит экстракт золота и целлюлозы, который эффективно избавляет от шелушения и удаляет омертвевшие клеточки кожи. Мед мануки и маточное молочко интенсивно питают кожу губ и помогут сохранить влагу в течение долгого времени. А гиалуроновая кислота и коллаген сделают внешний вид губ более выразительнее и притягательнее.

6. На все случаи жизни.

Тканевые маски HOLIKA HOLIKA.

от 70 руб.

На все случаи жизни. Интенсивно увлажнить и помочь в решении конкретной проблемы – вот для чего наши маски. Масок всегда много, и с лёгкостью можно подобрать любую комбинацию или комплекс.

Единственный фирменный магазин корейской косметики HOLIKA HOLIKA в Туле.

ТРЦ «Гостиный двор», центральный атриум, 1-й этаж (у фонтана).

8 (4872) 588-455

Все товары можно посмотреть в группе ВК

Инстаграм

Фейсбук

OLIO, магазин натуральной косметики

OLIO стал одним из первых магазинов в Туле, который познакомил девушек с косметикой, изготовленной из растительного и натурального сырья. Эта косметика не тестируется на животных, не содержит животных жиров и синтетических ПАВ.

Здесь очень тщательно отбирают производителей — только самых лучших: Мико, Uraala, Laura Forest, «Краснополянская косметика» и многие другие марки. Всё это небольшие семейные производства, в которые вложена душа. Вся продукция делается с любовью и заботой о нас.

Вот топ средств, которые магазин OLIO рекомендует использовать этим летом:

Средства с SPF Levrana.

В качестве солнцезащитного ингредиента используются физические фильтры — диоксид титана и оксид цинка. В отличие от вредных органических фильтров физические фильтры не впитываются в кожу, оставаясь на поверхности, тем самым создавая безопасный солнцезащитный экран.





Солнцезащитный крем «Календула» SPF30. Это естественная защита от солнца для всей семьи. Крем водостойкий и очень экономичный, не белит кожу.

Солнцезащитный крем «Календула», SPF 50. Самый высокий фактор защиты от солнца в линейке натуральной косметики Levrana. Практически не белит кожу. Идеально подойдет для кожи, чувствительной к солнцу.





Сыворотка с витамином С Levrana.

Витамин С — мощный антиоксидант. Защищает кожу от воздействия УФ-излучения, нейтрализуя действие свободных радикалов.

Минеральная пудра с SPFEtheria.

В пудре Etheria используются физические фильтры — частицы диоксида титана или оксида цинка. Они экранируют кожу от всего спектра УФ-лучей, при этом они не проникают в кожу и являются химически инертными, поэтому безвредны для организма.

Увлажняющая сыворотка Erbelinica.

Лёгкая сыворотка для глубокого увлажнения кожи любого типа. Восстанавливает и поддерживает гидробаланс кожи, способствует сохранению влаги и предотвращает её потерю. Сыворотка увлажняет и смягчает кожу любого типа, повышает эластичность и упругость, восстанавливает эпидермальный барьер кожи. Наносится на очищенное лицо и шею перед нанесением крема или как самостоятельный уход, особенно в летний период.





Чистка для лица с эффектом detox Ura’ala.

Отличная альтернатива кислотным пилингам в период солнечной активности. Инновационный сухой продукт, который подходит для глубокого очищения кожи любого типа. Цеолит вытягивает из пор все накопившиеся там загрязнения и токсины. Розовая морская соль насыщает кожу бета-каротином. Каолин разглаживает мелкие морщинки, сухое молоко и растительные экстракты смягчают и успокаивают эпидермис. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю. Лицо после такой процедуры выглядит помолодевшим и отдохнувшим.





Маска и несмываемый крем для волос из серии «Она Иная» от Мастерской Олеси Мустаевой.

Ультрафиолет пагубно влияет не только на нашу кожу, но и на структуру волос. Поэтому на пляже необходимо обязательно защищать волосы шляпкой или платочком. Ну а на крайний случай косметическими средствами. Экстракт розы иерусалимской обеспечивает защиту волос от вредного воздействия окружающей среды. При этом он не накапливается на волосах, как силикон, не создает непроницаемой пленки, которая приводит к сухости волос. Пептид гороха способствует длительному увлажнению. Витамин В6 предотвращает ломкость. Креатин восстанавливает разрушенные дисульфидные связи, возвращая волосам эластичность.

Защищайте свою кожу и волосы и будьте неотразимы

с продукцией от OLIO!

Тула, пр. Ленина, 85 (ТЦ Likërka Lоft, торговая галерея, 1-й этаж)

8 (920) 754-77-50

ВК

Инстаграм

ВЕРБЕНА, сеть магазинов профессиональной косметики

Уже 14 лет магазины «ВЕРБЕНА» («Косметикапроф») работают в Туле. Сегодня это крупная сеть магазинов профессиональной косметики в Туле, в которых можно найти большое разнообразие продукции и средств для ухода за кожей и волосами.

ВЕРБЕНА предлагает топ средств для лета и подготовки к отпуску:

KEUNE (Голландия) — мировой лидер в производстве профессиональной косметики для волос, которая более 90 лет представлена в 79 странах мира. Философия этого бренда: производить профессиональную косметику для волос, максимально безопасную для природы и человека.

«ВЕРБЕНА» является эксклюзивным дистрибьютором этого бренда по Тульской и Калужской области.

Идеально для лета — комплекс средств «Солнечная линия».

Линия Keune Care Sun Shield.

Защищает от солнца и УФ — излучения сухие, пористые и поврежденные волосы. Комплекс средств «Солнечная линия» по уходу за волосами защищает волосы от воздействия солнца и воды, благодаря комбинации природных минералов, УФ-защиты и протеинов. Природные минералы, ультрафиолетовые фильтры, протеины и антиоксиданты восстанавливают и защищают волосы от воздействия окружающей среды. Результат — роскошные, шелковистые и блестящие волосы, которые легко расчесывать и укладывать.

Кондиционер «Солнечная линия» Keune.

Разработан для сухих, подвергающихся солнечному воздействию и пористых волос. Масло ши наполняет волосы питанием, делает их гладкими и сияющими. УФ-фильтр бережет волосы от солнечного излучения, предотвращая повреждение и выгорание, а полимерный комплекс упрощает распутывание. Активные ингредиенты: вода, природные минералы цинк, медь, железо, кремний, магний, УФ-защитные фильтры, протеины. Способ применения: нанесите кондиционер Keune Care Sun Shield на вымытые шампунем влажные волосы, оставьте на 1-3 минуты и тщательно смойте.

Мягкий шампунь «Солнечная линия».

Для волос и кожи головы, с природными минералами, провитамином В5 и комплексом анти-хлор. Удаляет остатки укладочных средств, хлор и солёную воду, увлажняя волосы и кожу головы. Подходит для ежедневного использования. Провитамин B5 проникает внутрь волоса, заполняя собой все повреждения и микротрещинки, разглаживает и увлажняет. Волосы становятся гладкими, блестящими и эластичными, а кончики меньше секутся. Состав входящий в шампунь питает и успокаивает кожу головы, уменьшает выпадение волос, предотвращает появление перхоти. Благодаря включенным в состав полимерам средство делает волосы более плотными, устраняя хрупкость. Способ применения: нанесите шампунь на влажные волосы и помассируйте до образования пены. Смыть водой и повторить.

Масло для волос «Солнечная линия».

Защищает волосы и кожу головы от сухости, повреждений УФ-лучами. Средство обладает водостойкостью и фильтром SPF 8, которые предотвращает повреждение волос солнечными лучами, создает барьер вокруг волос, защищая от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и внешних факторов, таких как морская вода, хлор и соли. Витамин Е, комплекс натуральных масел оливы, риса и ориназол усиливают защиту и увлажнение, защищая волосы от влияния свободных радикалов, делает их сияющими и объемными. Способ применения: распылить на влажные или сухие волосы и кожу, до и во время пребывания на солнце. Уложить волосы.

Встречайте новый культовый

бренд BANDI!

Это лидер профессионального рынка ногтевой косметики из Кореи премиум-сегмента. Профессиональная марка полного цикла. Фейерверк оттенков и эмоций! Роскошные насыщенные цвета! Сияние глянца!

Приоритеты BANDI:

- экологичность,

- натуральность,

- высокие стандарты качества,

- инновационные технологии (4 поколение гель-лаков).

Гелевая система GELIQUE new coloring system.

126 оттенков,

Светоотверждение за 30 секунд,

Яркие и сочные цвета, однородное нанесение благодаря современным мельчайшим пигментам,

Новая запатентованная технология NEWGELIQUEAIR,

Стойкость покрытия до 3-х недель без трещин и сколов,

Удобство нанесения,

Лёгкое снятие отмачиванием,

Супер-глянцевый блеск.

Долговременные лаки для ногтей ULTRAPOLISH от BANDI.

Лаковая система с эффектом геля:

Более 80 оригинальных оттенков,

Каждый сезон новые коллекции, отражающие последние fashion-тенденции,

Быстрое нанесение в три шага,

Быстрое высыхание,

Отверждение при естественном дневном освещении без применения лампы,

Гелевый ультраблеск,

Лёгкое снятие без отмачивания.

Switual Hand Spa от BANDI.

Органическая линия для СПА-маникюра. Запатентованная формула на основе швейцарских трав. Идеальный увлажняющий уход, вдохновленный природой Швейцарии и основанный на последних научных разработках.

Экологически чистые профессиональные продукты,

В основе – сертифицированные органические ингредиенты и экстракты швейцарских трав,

Содержат до 97,2% увлажняющих компонентов в составе.

Лосьоны для рук и тела FLOWERVITA от BANDI.

Лосьон с фруктовыми и цветочными эссенциями.

24-часовое увлажнение + насыщение витаминами. Инозитол (витамин В8) оказывает мощное питательное и защитное действие. Концентрированный эфирный лосьон с экстрактом из пяти белых цветков обеспечивает эффект парфюма. Нежный аромат держится на коже до пяти часов.

Все объемы, включая салонный (60 мл, 250 мл, 1000 мл).

Ароматы: «Пион», «Вишневое дерево», «Ванильный чай», «Мускатная линия», «Долина роз».

В магазинах «ВЕРБЕНА» можно приобрести подарочные сертификаты к любому событию.

Тула, Красноармейский проспект, 7 («Бизнес-центр»), 1 этаж,

8 (4872) 25-31-82

Режим работы магазина: пн-пт - 09:00 — 20:00; сб, вс — 10:00 — 17:00, без выходных.

Тула, ул. Путейская, 5 (ТРК «САРАФАН»), 1 корпус, 2 этаж

Режим работы магазина: 10:00 — 21:00, без выходных.

Тула, ул. Путейская, 5 (ТРК «САРАФАН»), 2 корпус, 1 этаж,

8 (4872) 31-61-95

Режим работы магазина: 10:00 — 21:00, без выходных.

Тула, пр. Ленина, 17 (ТК «Парадиз»), 1 этаж,

8 (4872) 30-40-25 , доб. 164

Режим работы магазина: 10:00 — 21:00, без выходных.

Тула, ул. Советская, 47 (ТРК «Гостиный двор»), 2 этаж,

8 (4872) 25-61-82

Режим работы магазина: 10:00 до 22:00, без выходных.

Тула, проспект Ленина, 122 (ТЦ SPAR), 2 этаж,

8 (905) 623-19-00

Режим работы: 10:00 — 21:00, без выходных.

Тула, ул. Пролетарская, 22а (ТРЦ «РИО»), 1 этаж,

8 (905) 623-66-00

Режим работы магазина: 10:00 — 22:00, без выходных.

Главный офис (выставочный зал): Тула, ул. Дзержинского, 11, цокольный этаж

8 (4872) 55-00-93 , 8 (4872) 55-00-92 , 8 (950) 911-82-11

Режим работы: пн.-пт. — 09:00 — 18:00.

kosmeticaprof.su