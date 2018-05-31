Рейдеры вновь надевают погоны

Илья Гатикоев, член Адвокатской палаты г. Москвы, Гильдии российских адвокатов и Королевского института арбитров Великобритании, полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Член Литовской Арбитражной Ассоциации.

Недавно в телевизионной программе «Человек и закон» Алексей Пиманов рассказывал историю про гражданскую жену бизнесмена, которая, получив судебное решение об определении места жительства ребенка с ней, не может его исполнить в принудительном порядке. Кадры, на которых судебные приставы-исполнители вежливо просят хозяина дома и отца ребенка исполнить решение суда, просто умиляют. Государственные служащие в строгой черной форме, в погонах и не могут обеспечить исполнение, принятое российским судом! Так они (судебные приставы-исполнители) и ушли несолоно хлебавши.



Но еще не всё потеряно!

Есть в России регион, где судебные приставы-исполнители работают так жестко и результативно, что любой папаша, не дожидаясь их прихода, сам привезет ребенка куда прикажут.

Речь идет о солнечной республике Ингушетия. Прекрасное место…



Город М., где это происходит, выстроен практически с нуля, красивые административные здания, ровные дороги, все просто замечательно, разве что людей на улице мало. Но речь не об этом…



Не хочется мазать черной краской всех приставов, так как, безусловно, в этой системе работает достаточно порядочных и честных трудяг, каждый день подвергающих опасности свою жизнь, исполняя далеко не самые простые судебные акты.



Но то, с каким цинизмом действуют некоторые судебные приставы этой республики, повергает в шок. По моему мнению, действия некоторых исполнителей не вписываются в рамки закона. И вполне возможно, их действия были направлены на хищение активов московских компаний.



Первый случай произошел в январе 2018 года, когда у моего клиента пытались похитить почти 30 млн рублей. Эта сумма была списана с расчетного счета московской компании «Лоск» в соответствии с распоряжением городского судебного пристава-исполнителя К.



Каким образом судебный пристав-исполнитель УФССП возбуждает исполнительное производство в отношении московской компании, никакой связи не имеющей с этой республикой, до сих пор мне никто не может объяснить. Но и это не всё: основанием для возбуждения исполнительного производства явилась исполнительная надпись нотариуса С., тоже из Ингушетии.



Благодаря слаженным и оперативным действиям денежные средства были возвращены моему клиенту, а позднее районный суд и прокуратура города признали действия судебного пристава К. незаконными. И каково же было мое удивление, когда в середине апреля мне опять довелось столкнуться с похожей ситуацией: судебный пристав К. возбуждает исполнительное производство в отношении московской компании уже на 25 млн и списывает их для передачи взыскателю.



И опять взыскатель — непонятного происхождения фигурант, и опять исполнительная надпись нотариуса в качестве основания для возбуждения. Разница между этими делами разве что только в нотариусе: если в первом случае был нотариус из провинциального города, то второй случай перешел на уровень республиканской столицы.



Конечно, можно долго ерничать на эту тему, но на самом деле все довольно плачевно, и очень неприятно сознавать, что представители юстиции используют свои служебные полномочия в неблаговидных целях.

Нам в очередной раз удалось добиться судебного ареста похищенных денежных средств, в связи с чем выражаем благодарность районному суду республики.