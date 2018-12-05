В Туле открылся кафе-бар «Черный рыцарь»

Буквально с порога вы забудете о том, что на дворе 21 век и перенесетесь в атмосферу величественного средневековья. Тяжелая мебель, сводчатые потолки, рыцарские доспехи, знамена с гербами и коллекция оружия подарят ощущение полного погружения эпоху, когда все женщины были прекрасными дамами, ради которых устраивали турниры и слагались стихи.

Яркая шоу-программа, отличная кухня, мягкий свет и профессионализм персонала — это формула успеха заведения. Меню кафе-бара разнообразно. Если не хотите экспериментировать и намерены перекусить чем-то знакомым на вкус, то на выбор есть уже ставшие классикой блюда европейской кухни. Хотите что-то необычное? В два счета! Блюда из мяса, оригинальные салаты, закуски, ароматные гарниры и даже молекулярная кухня могут отведать гости «Черного рыцаря».

К выбору музыкального сопровождения шоу-программы у владельцев заведения особое отношение:

- У нас много-друзей музыкантов, которые являются профессионалами своего дела. Хотим, чтобы музыка была не фоновым сопровождением, а гости «Черного рыцаря» действительно наслаждались ею, — рассказали в руководстве кафе-бара, — Впереди новогодние праздники, так что приглашаем всех к нам в гости. Яркий, незабываемый вечер вам точно гарантирован.

День рождения, свадьба, корпоративная вечеринка, официальные приемы и уютные семейные торжества, многолюдные свадьбы и мероприятия, празднуемые в узком кругу — богатый опыт «Чёрного рыцаря» поможет удачно отметить любое, даже самое ответственное событие. Каждый, кто хоть раз посетит «Черный рыцарь», точно захочет возвращаться в него снова и снова.

Находится кафе-бар «Черный рыцарь» на пересечении Городского переулка и ул. Рязанская, рядом имеется просторная парковка.

Анна Тимофеева, скрипачка:

- Выходные у артистов всегда очень насыщенные и яркие. Но и будням удается быть иногда не менее интересными. Вечер 20 ноября стал именно таким. В городе открылось новое кафе «Чёрный рыцарь». Мне, как артисту, без которого не обходится ни одно знаковое мероприятие в городе, тоже выпала удача там побывать. Очень колоритное и неординарное место. Вечер получился очень ярким! Гости были в восторге — это было видно по глазам и зажигательным танцам!

Дмитрий Фадеев, видеограф:

– Когда гости довольны заведением, то и работать с ними одно удовольствие. Не нужно искать улыбки - они есть на каждом лице! А это значит, что праздник удался и посетители будут вновь, и вновь возвращаться в "Черный рыцарь"! Вечер оставил исключительно приятные воспоминания.

Павел Картавых, ведущий:

- Открытие прошло в душевной и веселой атмосфере. Как правило, на подобные события собираются друзья и близкие — так же было и на открытии «Чёрного рыцаря». Тёплую атмосферу разбавляли многочисленные артисты, выступающие в разных жанрах и направлениях. Мне, как ведущему этого мероприятия, было комфортно работать в этом кафе, приятно контактировать с руководством и с персоналом, от гостей тоже слышал положительные отзывы. Праздник получился ярким, насыщенным и интересным.

Яна Фатеева, cover artist:

- Открытие нового ресторанного проекта прошло на «Ура» в кругу друзей и просто почитателей качественного отдыха. Уверяю, антураж средневековья не оставит равнодушным того, кто однажды посетит это место. И мне приятно быть частью команды, которая от души создаёт атмосферу праздника для наших гостей!

Екатерина Абальмаз, руководитель народного цыганского ансамбля «Ягори»:

- Прекрасное, уютное местечко с завораживающим интерьером, который помогает мысленно перенестись средневековье. Вкусная еда, приятный персонал. Открытие прошло с широким размахом! Организатору удалось собрать в одном месте самых талантливых людей города!

Все, что есть в нашем городе самое интересное как раз и было на открытии ресторана «Чёрный рыцарь». Желаю ресторану процветания и благодарных гостей!

Ольга Сатханова, восточная танцовщица:

- Уютное заведение, открытие прошло на одном дыхании. Гости были в восторге! Желаю «Черному рыцарю» процветания и успехов!

Максим Ларичев, музыкант:

- Кафе «Черный рыцарь» — прекрасное заведение: отличная кухня, уютный интерьер и хорошая атмосфера. На открытии была разнообразная и интересная шоу программа.

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