Профессия: Кто и как в Тульской области прогнозирует погоду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Корреспонденты Myslo побывали в Тульском гидрометцентре и узнали, чем синоптик отличается от метеоролога, какие температурные рекорды побила Тула и где выучиться на «погодного предсказателя».

Метеорологи

В Заречье на улице Октябрьской, подальше от оживленных мест, расположена метео­станция. Небольшой двухэтажный домик, а во дворе множество приспособлений — «будки», вёдра, рейки… Обычному человеку будет достаточно сложно определить, чем же занимаются обитатели этого жилища.

Внутри дома — несколько небольших комнат с разными приборами — барографами, термометрами и др. В помещениях круглосуточно находятся метеорологи.

Подробнее о своей профессии рассказала Элеонора Ивановна Рева, начальник метеостанции М2 «Тула»:

Элеонора Рева - Я работаю метеорологом уже 32 года. Практически как и все коллеги, пришла в профессию из-за романтики. Всё это очень интересно! Я работала раньше в тульском аэропорту. Конечно, там была совсем другая специфика, да и ответ­ственность выше. От нас зависело, полетят самолеты или нет в плохую погоду. Бывало, что разворачивали пилотов — отправляли в другие города, по погодным условиям в Туле приземляться было небезопасно.

Затем аэропорт закрылся, Элеоноре Ивановне предложили работу на метеостанции, она согласилась.



С помощью специального оборудования специалисты фиксируют количество

выпавших осадков.



- Каждый рабочий день метеоролога не похож на предыдущий, за это и любим свою профессию. — продолжает Элеонора. — Мы работаем сутками, наблюдаем за погодой. Каждые три часа ходим на площадку — получается восемь раз за 24 часа. Это называется «сроками». В промежутках между ними смотрим, что сыплется с неба, какие на небе облака, какой дует ветер… Заносим всё это в журналы, обрабатываем информацию, составляем телеграмму и отправляем тульским и московским синоптикам. Столичный гидрометцентр собирает данные со всей России и отправляет их дальше.

Интересно, что метео­рологи по всему миру работают по единому времени — по Гринвичу.

Разница составляет три часа. То есть когда в Туле 12.00, гринвичское время — 9.00.

На метеостанции установлен АМК — автоматический метеорологический комплекс, который показывает температуру воздуха, влажность, давление и другие параметры в режиме онлайн. Когда нет электричества, всё это высчитывается вручную.

Конечно, не вся работа метео­рологов автоматизирована. Каждое явление приходится записывать в журналы: когда началось, завершилось, в конце дежурства выводится среднее значение. Записей в итоге получается очень много. По истечении месяца метеорологи сдают заполненные журналы в отдел гидрометобеспечения — на проверку и хранение.



На фото Элеонора Рева с помощью термометра измеряет

температуру почвы на глубине.

- Тут иногда погода такая… День на день не приходится. Некоторые природные явления мы уже по себе определяем. Если у метеостанции начинает шататься крыша, значит, скорость ветра на улице 12 м/с, когда 25 м/с — наш домик покачивает, — шутит Элеонора Ивановна. — Во время грозы у нас страшновато.

Сейчас специалистов очень мало, молодые люди не хотят учиться на метеорологов или синоптиков из-за низкой заработной платы. Для работы в гидрометцентре приходится людей обучать, как говорится, с нуля. Например, сейчас три человека проходят здесь стажировку. По словам Элеоноры Ивановны, на это нужно минимум два месяца.

- Это тяжело, как будто на разных языках разговариваем! — сетует женщина.

Кристина Николян работает метеорологом почти год. По образованию она юрист, но необычная профессия ее привлекает больше.

Кристина Николян - На словах, конечно, всё по-другому. Главное, окунуться в этот процесс. У нас каждый день разная работа. Кстати, в первую смену мне достались гроза, ливень, сильный ветер. Я вся обложилась бумагами, не знала, что делать. Это был кошмар! Но я справилась, так сказать, прошла боевое крещение.

По словам метеорологов, самый сложный период для их работы — зима. Явлений достаточно много — иней, изморозь, налипание снега, метель — за всем этим нужно уследить и зафиксировать, когда всё началось.

Итак, а какие приборы расположены на улице — на площадке? На первый взгляд, это достаточно странные вещи, а по некоторым и не скажешь, что это приспособление для измерения чего-либо. Снегомерные рейки измеряют высоту выпавшего снега, гелиограф — долготу солнечного сияния (работает по прин­ципу увеличительного стекла, только мощнее).



Гелиограф измеряет долготу солнечного сияния.

На площадке расположена психрометрическая будка, в которой есть гигрометры, термометры, психрометр. Измеритель ДВО показывает высоту облаков. Также в специальные вёдра собирают осадки, чтобы в дальнейшем узнать их количество или уровень кислотности. Обязательно фиксируют температуру глубины почвы, на сколько сантиметров промерзла земля.



В психрометрической будке спрятано несколько приборов.

Синоптики

Вообще в Тульской области расположено семь метео­станций. Свои данные они передают в единый центр, где составляются карты, которые затем обрабатывают синоптики.



Каждый день синоптики анализируют карту барической

топографии.

Галина Николаевна Федулова, ведущий синоптик Тульского гидрометцентра, рассказала, как проходит ее рабочий день.

Галина Федулова - Мы изучаем каждый циклон, антициклон, они живут, так сказать, по своим правилам. Определяем, в каком направлении, где будет проходить фронт, его перемещение. На основании этих данных к 11.30 мы составляем прогноз на трое суток. Используем различные сайты, космические снимки. Синоптики по всей земле должны обмениваться данными, если этого не будет, никто не сможет составить полный прогноз.



Дважды в сутки в небо запускают зонды, которые делают вертикальный разрез атмосферы. На каждой высоте измеряют температуру, направление и скорость ветра. Используя эти данные, составляется карта барической топографии.

По словам Галины Николаевны, каждые три часа синоптики получают от метеорологов телеграммы в закодированном виде. Обычный человек, конечно же, ничего в этом документе не поймет — увидит только цифры. В телеграмме указаны номер станции, облачность, скорость, температура, давление, количество осадков, минимальная температура за ночь и др. Кстати, совсем недавно в Тульской области был зафиксирован аномальный ход температуры — ночью столбики термометров подскочили вверх, а днем — вниз, хотя должно быть наоборот.

Отдел гидрометеорологического обеспечения Тульского гидрометцентра тесно контактирует с МЧС. Если ожидаются сложные погодные условия, сразу же сообщают в ведомство.

Галина Николаевна почти 35 лет в профессии, обучалась в Алексине, а потом в Ленинградском гидрометеорологическом институте.

- Сейчас очень мало кадров. Обучаем людей, но с этим сложности. — рассказывает Галина. — На метеостанции еще можно обучить, но здесь… Для начала надо хотя бы элементарно изучить движение воздушных масс.

Синоптики также работают сутками, за погодой нужно наблюдать непрерывно.





Интересные случаи бывают каждый день, но одна история Галине Николаевне запомнилась больше всех:

- 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день. Года два или три назад в этот день были метель и гроза. Вообще зимняя гроза крайне редкое явление! Ее сложно спрогнозировать. Но тогда мы правильно составили прогноз.

Интересно, что достаточно сложно предсказать град, смерч. В 2013 году, когда смерч неожиданно пронесся над Ефремовом, синоптики его не спрогнозировали. По словам Галины Николаевны, это сделать практически невозможно, к тому же тогда добавились особенности рельефа местности. Городская метеостанция вообще не зафиксировала никакого максимального порыва ветра, хотя смерч был в самом центре Ефремова.

Кстати, точность прогнозов тульских синоптиков на 3−5 суток — 95%! Своим предсказаниям специалисты верят. Но отмечают, что сейчас сайтов с прогнозами погоды очень много, в том числе и непрофессиональных. И вообще, составить достоверный прогноз погоды можно на три дня.

Температурные рекорды Тульской области



Абсолютно минимальная температура

Город Дата Температура в °С Тула 17 января 1940 г. -42,1 Плавск 17 января 1940 г. -40,6 Волово 17 января 1940 г. -40,0



Абсолютно максимальная температура

Город Дата Температура в °С Ефремов 2 августа

2010 г. +40,7 Суворов 6 августа

2010 г. +39,4 Тула 6 августа

2010 г. +39,2

Где учат на метеорологов

Алексинский гидрометеорологический техникум (с 2015 года входит в состав машиностроительного техникума).



На базе 9 классов обучение проходит 3 года и 8 месяцев.



Телефон для справок: 8(48753) 2-43-06.