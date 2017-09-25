Туляки выбрали три лучших вуза

С 21 августа по 25 сентября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие вузы в Туле. Мы узнали, какой вуз в Туле вам нравится больше всего, где учились вы и в каком высшем учебном заведении, на ваш взгляд лучше учиться в Туле сейчас.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 сентября после проверки участников на накрутку голосов.

Победителем голосования стал Финансовый университет при Правительстве РФ — он набрал 5712 голосов!

Второе место и 5267 голосов получил Тульский государственный университет.

Третье место и 3531 голос туляки отдали Всероссийскому государственному университету юстиции (РПА Минюста России).

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание вуза.

Вузы, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг вузов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.