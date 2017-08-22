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Голосуем за лучший тульский вуз

Голосуем за лучший тульский вуз

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие высшие учебные заведения, которые работают в нашем городе. В голосовании участвуют как исключительно тульские вузы, так и институты, имеющие филиалы в Туле. 

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какой вуз в Туле вам нравится больше всего? Где учились вы и в каком высшем учебном заведении, на ваш взгляд лучше учиться в Туле сейчас? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые вузы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара вузов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

25 сентября мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» вуз Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше учиться, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 13:03 +1
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