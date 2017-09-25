Три холостых красавца устроили музыкальную революцию в Туле

Фото Алексея Пирязева.

T-Killah, Олег Майами и Артем Пивоваров приехали в Тулу на день рождения клуба «Пряник» и обеспечили гостям взрывное настроение, бессонную ночь и тяжелое утро. Было круто!

Клуб шумел всю ночь. Праздновать трехлетие «Пряник» начал еще в девять вечера: на сцене выступила блистательная Леди Ксю, а гости состязались в стихотворном баттле. В финальном конкурсе осталось трое ребят, им и предстояло «сражение» за приз — сертификат на путешествие.

Но, видимо, зрителю по имени Алексей уехать на отдых хотелось больше, чем финалистам: парень прочитал душевное лирическое произведение и покорил собравшихся своими импровизационными задатками. Наверное, уже греется на солнышке где-нибудь в Кемере!

Знаковым событием вечера стала свадьба.

Ведущий пригласил на сцену молодоженов, сочетавшихся узами брака 23 сентября. Под бурные аплодисменты невеста Кира бросила свой букетик в толпу незамужних девушек.

Драки не было, все остались живы.

Но драка в этот вечер, все же, состоялась на другом конце зала — за шампанское. Не успел бармен создать потрясающую пирамиду из бокалов, как к нему со всех сторон потянулись руки страждущих.

Те, кому не достались заветные «кубки», еще долго гневили невинного бармена. С праздничным тортом, кстати, была та же история.

Разогрев окончен, начался долгожданный концерт.

Артема Пивоварова в Туле ждали давно. Стремительно набирающий популярность артист в нашем городе еще ни разу не был и влюбился в него с первого взгляда.

- Для меня выступать здесь — большая честь, — обратился Артем к зрителям. — И, ребята, пусть вам на утро будет стыдно! Но эту ночь вы запомните как одну из самых ярких в своей жизни.

Надо сказать, Артема встречали теплее, чем его более известных коллег — Олега Майами и T-Killah. Наверное, все дело в его филлинге: так чувствовать и любить музыку может далеко не каждый артист. При этом профессионального музыкального образования у Артема нет.

В «арсенале» Пивоварова — около 10 синглов. Но исполнять их все в Туле Артем не решился:

- Я прекрасно понимаю, что некоторые мои песни вы не знаете, — заметил артист. — Поэтому мучить ваш слух я не буду. Давайте лучше еще раз споем то, что сейчас в топе. Вы ведь не против повторов?

Договорившись с публикой, Артем исполнил «Зависимы» и «Кислород» по второму кругу.

Как только на сцене появился Олег Майами, девочки словно сошли с ума.

«Олег, сделай мне ребенка», «Давай встретимся после концерта», «Я люблю тебя», — чего только не обрушилось на простого парня в сиреневой футболке. Хотя он, кажется, уже привык к таким восторгам.

Олег известен многим не как талантливый музыкант, а как бывший участник «Дом-2». Шоу наградило Олега дурной славой, которая, в общем-то, преследует всех участников большой телестройки. И, когда парень ударился в музыку, многие поставили под сомнение его способности: а вдруг очередной смазливый мальчик, вообразивший себя артистом?

Но Олег, выступив на шоу «Голос», доказал: его музыкальная карьера — не случайность, а результат усердного многолетнего труда. Теперь он — звезда продюсерского центра Максима Фадеева.

- Ну что, Тула, зажжем? Я вижу, все вы готовы к умопомрачительной ночи. Так давайте же петь, — обратился Олег к тулякам.

Олег так старался, что даже штаны порвал. Но ничуть об этом не жалеет. Даже поделился снимком в Инстаграм:

Надеюсь, я вас так же разорвал, как свои брюки ??? Спасибо, Тула! #олегмайами #майамивтуле Публикация от Олег Майами ?? (@miamioleg_official) Сен 23 2017 в 5:07 PDT

«На закуску» «Пряник» оставил T-Killah, любимого хип-хоп исполнителя многих туляков. Он вышел на сцену в третьем часу ночи — тогда, когда город видел уже десятый сон. Его выход на сцену сразу взбодрил тех, кто мечтал о теплой уютной кроватке. Тула оживилась!

- Неспокойной ночи, Тула! Сейчас будет жара! — пообещал артист. И зарядил марафон из своих хитов.

Все три артиста пообещали: вскоре они вернутся в Тулу, но уже с сольными концертами.

Глас народа

Яна Наумова, 19 лет, консультант и Кристина Солнцева, 20 лет, работник КБП:

- T-Killah и Майами — красавчики, — говорит Кристина. — Да еще и с восхитительными голосами. Я действительно считаю их талантливыми ребятами. Вот почему пришла в клуб на их выступление. Конечно, было бы круто поприсутствовать на сольных концертах.

- А мне и Пивоваров нравится, — продолжает Яна. — Видно, что парень живет на сцене и искренне любит свое дело.

Максим Цуканов, 27 лет, генеральный директор IT-компании:

- Я фанат T-Killah и Майами. Слежу за их творчеством очень давно, мониторю интервью, обновления в социальных сетях. Вживую ни разу не слышал их песни. Поэтому сегодня для меня что-то вроде праздника!

Анастасия Смыгунова, 19 лет, студентка ТулГУ, Юлия Козьменко, 20 лет

- Мы смотрим «Дневник хача», где появляются и T-Killah, и Майами. Для нас с Юлей они не просто музыканты, но еще и люди, за жизнью которых интересно смотреть. Они с юмором! А я очень ценю это качество в мужчинах, — говорит Анастасия.

- Если бы мне предоставилась возможность поговорить с T-Killah, я бы спросила: «А как ты начинал свой творческий путь?». Знаю, что об этом много написано в интернете, но я бы хотела услышать ответ из уст Александра (настоящее имя T-Killah, прим. автора) лично.

досье myslo

Артем Пивоваров — украинский певец.

Родился 28 июня 1991 года в Волчанске (Харьковская область).

Не женат.

В 2017 году Пивоваров вошел в 10-ку самых популярных артистов Украины на YouTube по версии газеты «Комсомольская правда».

Олег Майами — российский певец, ведущий, блогер.

Родился 21 ноября 1990 года в Екатеринбурге.

Не женат.

Дважды участвовал в телепроекте «Дом-2».

В 2012 году подписал контракт с продюсерским центром Максима Фадеева, но в 2014 году Фадеев разорвал его. В 2015 году контракт возобновляется.

Активно участвует в юмористическом блоге «Дневник хача».

T-Killah (Александр Тарасов) — российский хип-хоп исполнитель.

Родился 30 апреля 1989 года в Москве.

Не женат.

Выпустил три диска — Boom (2013), «Головоломки» (2015), «Напиток» (2016).

Постоянно снимается на YouTube-канале «Дневник хача».