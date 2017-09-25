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Мотокросс в Узловском районе: драйв, скорость и крутые мотоциклы

Фото Дмитрия Чербы.

Мотокросс в Узловском районе: драйв, скорость и крутые мотоциклы

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24 сентября в деревне Крюково Узловского района прошли любительские соревнования по мотокроссу. В турнире приняли участие более 50 человек из семи регионов России (Калуга, Липецк, Рязань, Москва, Московская область, Тула, Тульская область, Рязанская область, Белгород, Брянск) и Италии. Об этом пишет газета «Знамя».

результаты

В классе 65 см3:

  1. Лобашев Егор
  2. Ненкин Ярослав
  3. Шашков Ярослав

В классе 85 см3:

  1. Кочетова Маргарита

Open 1:

  1. Шершапов Александр
  2. Кузнецов Максим
  3. Котков Никита

Open 2 :

  1. Убальди Джаванни, гражданин Италии
  2. Васильев Александр
  3. Елагин Игорь

Юноши:

  1. Царицын Максим
  2. Бесчеревных Александр
  3. Афанасьев Михаил

Ветераны, А (49 -51 лет)

  1. Сучков Юрий
  2. Зеков Роман
  3. Баранов Александр

Ветераны Б (52−56 лет)

  1. Таташвили Алексей
  2. Миронович Виктор
  3. Назаров Игорь

Ветераны В (57 и старше)

  1. Кирьянов Михаил
  2. Елисеев Юрий
  3. Поптунов Серафим

Класс ATV+коляски

  1. Меркулов Валерий и Медведов Владимир
  2. Ростигель Сергей и Липунцов Сергей
  3. Ростигель Александр и Казаков Александр.
Галерея
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 63
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 74
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 75
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 76
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 78
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 79
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 80
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 82
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 83
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 84
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 88
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 89
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 91
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 93
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 99
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 102
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 105
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 106
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 107
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 108
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 109
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 111
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 112
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 114
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 115
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 116
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 117
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 118
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Мотокросс в Узловском районе, Фото: 123
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 124
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 125
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 126
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 127
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 128
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 129
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 130
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 131
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 132
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 133
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 134
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 135
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 136
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 137
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 138
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 139
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 140
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 141
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 142
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 143
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 144
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 145
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 146
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 147
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 148
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 149
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 150
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 151
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 152
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 153
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 154
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 155
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 156
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 157
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 158
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 159
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 160
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 161
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 162
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 163
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 164
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 165
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 166
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 167
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 168
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 169
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 170
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 171
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 172
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 173
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 174
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 175
Мотокросс в Узловском районе, Фото: 176
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 09:47 +4
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