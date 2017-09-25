Фото Дмитрия Чербы.
Мотокросс в Узловском районе: драйв, скорость и крутые мотоциклы
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24 сентября в деревне Крюково Узловского района прошли любительские соревнования по мотокроссу. В турнире приняли участие более 50 человек из семи регионов России (Калуга, Липецк, Рязань, Москва, Московская область, Тула, Тульская область, Рязанская область, Белгород, Брянск) и Италии. Об этом пишет газета «Знамя».
результаты
В классе 65 см3:
- Лобашев Егор
- Ненкин Ярослав
- Шашков Ярослав
В классе 85 см3:
- Кочетова Маргарита
Open 1:
- Шершапов Александр
- Кузнецов Максим
- Котков Никита
Open 2 :
- Убальди Джаванни, гражданин Италии
- Васильев Александр
- Елагин Игорь
Юноши:
- Царицын Максим
- Бесчеревных Александр
- Афанасьев Михаил
Ветераны, А (49 -51 лет)
- Сучков Юрий
- Зеков Роман
- Баранов Александр
Ветераны Б (52−56 лет)
- Таташвили Алексей
- Миронович Виктор
- Назаров Игорь
Ветераны В (57 и старше)
- Кирьянов Михаил
- Елисеев Юрий
- Поптунов Серафим
Класс ATV+коляски
- Меркулов Валерий и Медведов Владимир
- Ростигель Сергей и Липунцов Сергей
- Ростигель Александр и Казаков Александр.
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