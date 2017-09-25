Мотокросс в Узловском районе: драйв, скорость и крутые мотоциклы

Фото Дмитрия Чербы.

24 сентября в деревне Крюково Узловского района прошли любительские соревнования по мотокроссу. В турнире приняли участие более 50 человек из семи регионов России (Калуга, Липецк, Рязань, Москва, Московская область, Тула, Тульская область, Рязанская область, Белгород, Брянск) и Италии. Об этом пишет газета «Знамя».

результаты

В классе 65 см3:

Лобашев Егор Ненкин Ярослав Шашков Ярослав

В классе 85 см3:

Кочетова Маргарита

Open 1:

Шершапов Александр Кузнецов Максим Котков Никита

Open 2 :

Убальди Джаванни, гражданин Италии Васильев Александр Елагин Игорь

Юноши:

Царицын Максим Бесчеревных Александр Афанасьев Михаил

Ветераны, А (49 -51 лет)

Сучков Юрий Зеков Роман Баранов Александр

Ветераны Б (52−56 лет)

Таташвили Алексей Миронович Виктор Назаров Игорь

Ветераны В (57 и старше)

Кирьянов Михаил Елисеев Юрий Поптунов Серафим

Класс ATV+коляски