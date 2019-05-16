Крапивенский лесхоз-техникум: Готовим востребованных и успешных специалистов

Фото Алексея Пирязева.

Техникум за городом – это лучший вариант для того, чтобы обучиться профессиям, связанным с лесным хозяйством и ландшафтным строительством. И сотни выпускников техникума это доказали на собственном примере.

Крапивенский лесхоз-техникум уже многие годы готовит высококлассных специалистов в сфере лесного хозяйства. Многие выпускники этого учебного заведения уже занимают руководящие должности в профильных ведомствах.

Студентов лесхоз-техникума, которые обучаются по направлению «Лесное и лесопарковое хозяйство» приглашают на работу в лесничества, охотхозяйства и лесохозяйственные объединения не только Тульской области, но и соседних регионов.

Сейчас техникум активно развивается, в нем появляется всё больше новых специальностей. Одно из ведущих направлений подготовки сейчас — «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Эта специальность не случайно стала самой популярной. Студенты, обучающиеся на этом направлении, становятся специалистами ландшафтного проектирования. Выпускники направления востребованы как в частных фирмах, занимающихся ландшафтным дизайном, так и в питомниках декоративных растений, заповедниках, музеях-усадьбах и государственных учреждениях, занимающихся благоустройством.

В процессе обучения большой упор делается на практические занятия. Техникум располагается на большой парковой территории, на которой студенты ежедневно оттачивают свои навыки. У техникума есть свой собственный дендрарий, который отнесен к категории «памятники природы».

Помимо этого активно развивается собственный питомник декоративных растений.

Директор Крапивенского лесхоз-техникума Тамара Картавая:

Тамара Картавая – Мы видим результаты. Наши выпускники востребованы, а многие из них после нескольких лет практики открывают свои собственные фирмы, которые приносят неплохой доход. Наша основная цель – воспитать достойных специалистов, и мы делаем для этого всё. Для того, чтобы знания, которые мы даем в техникуме, всегда были актуальны, мы находимся в постоянном контакте со специалистами отрасли. Владельцы компаний, занимающихся ландшафтным дизайном, присутствуют на защитах курсовых работ, дипломов, принимают студентов на практику. И многие из них затем приглашают на работу наших специалистов.

Продолжительность обучения по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» после 9-го класса – 3 года 10 месяцев, после 11-го класса – 2 года 10 месяцев.

В техникуме можно получить и профессиональное образование по направлению «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» в сокращенные сроки обучения. Профессия, полученная по сокращенной программе, – современный аналог той ступени образования, которую раньше получали в профессиональных училищах. Продолжительность обучения: на базе 9-ти классов – 2 года 10 месяцев, после 11-го класса – 10 месяцев.

В Крапивенском лесхоз-техникуме также ведется набор на направление «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных ,строительных ,дорожных машин и оборудования». Студенты обучаются в оборудованных мастерских и на современных тренажерах. После обучения выпускники могут работать не только со специальной техникой, но и в автосервисах.

Крапивенский лесхоз-техникум находится в селе Селиваново Щекинского района, вдали от городской суеты. Учебные корпуса располагаются в уютной парковой зоне, здесь приятно учиться и отдыхать.

И только в таких условиях можно по-настоящему обучиться профессиям, связанным с лесным хозяйством и ландшафтным строительством.

Несмотря на довольно удаленное от центра месторасположение, неудобства студенты не испытывают – рядом с техникумом есть остановка общественного транспорта, на котором можно доехать до Щекино или Тулы.

Скучать не приходится и в стенах техникума. В учебном заведении активно развивается творческая и спортивная деятельность. Студенты занимаются легкой атлетикой, волейболом, футболом и вокалом, а ансамбль «Тульские ложки» выступает с концертами по всему региону.

Не отстает и научное направление. Главное доказательство этого – ежегодные победы студентов в престижном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia.

В Крапивенском лесхоз-техникуме царит по-настоящему домашняя уютная атмосфера. Преподаватели всегда готовы прийти на помощь и поддержать в трудной ситуации.

Всем студентам предоставляется комфортное общежитие, которое находится в пяти минутах ходьбы от техникума. Стоимость проживания – всего 120 рублей в месяц.

Обучение в лесхоз-техникуме бесплатное.

Прием студентов осуществляется без экзаменов на основании конкурса аттестатов. Подробности и полный перечень документов для поступления ищите на сайте техникума.

Крапивенский лесхоз-техникум

Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Мичурина, 8.

Тел.: 8 (48752) 7-03-36, 7-03-42.

krapivenles.lbihost.ru

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