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Голосуем за лучшие тульские пиццерии

Голосуем за лучшие тульские пиццерии

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие пиццерии и службы доставки пиццы, которые работают в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какую пиццерию в Туле вы порекомендовали бы гостям города? Куда сами чаще всего ходите или где заказываете пиццу с доставкой? Где вкуснее, где выгоднее, а где выбор богаче? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые пиццерии, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара пиццерий они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное вам лично место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

21 мая мы подведем итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную» пиццерию Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где самая лучшая пицца в Туле, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 17:35 +2
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