Пенсионерка Мария Коренькова о Рязанке, трамвае и медицине

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Напомним, Myslo присоединился к глобальному проекту «Идеальная Россия? Представь!». В течение месяца мы опубликуем 10 интервью туляков — ответов на три вопроса о будущем. Знакомьтесь, наш первый респондент — пенсионерка Мария Коренькова.

1) Представьте свое личное будущее через семь лет. Каким вы его видите в 2025 году?

- Мне 67 лет. И, естественно, свое будущее я вижу исключительно через призму здоровья своих близких. Моя единственная внучка недавно вышла замуж. И как любая бабушка, я уже хочу дождаться правнуков. В 2025 году я вижу себя счастливой прабабушкой, которая денно и нощно нянчится с малышами. Пеленки, игрушки, соски, распашонки… Всего этого в моей жизни не было уже больше 20 лет (моей внучке 22 года). И, честно, я соскучилась! К сожалению, муж не дожил до этого счастливого момента, но я уверена: он будет смотреть с небес на свою счастливую большую семью и довольно улыбаться.

2) Как вы думаете, что будет с вашим городом (селом), областью, краем, республикой, что будет со страной в целом через семь лет, в 2025 году? Какие главные изменения, скорее всего, произойдут там, где вы живете, и во всей России?

- Я думаю, Тула преобразится до неузнаваемости. Я всю жизнь живу здесь, на моих глазах город потерял черты провинциальности. Сейчас я бы даже назвала его маленькой столицей: очень уж красиво вокруг стало, ухоженно. Уверена, мы будем держать марку и дальше. Это касается, в первую очередь, благоустройства. Смотрите: раньше о том, чтобы застроить Рязанку не было и речи, ведь местность-то болотистая, возводить здесь торговые центры и жилые дома казалось чем-то из рода фантастики. Но! Что мы видим сейчас?

Самые крупные гипермаркеты, новый жилой район, детский садик, кадетское училище, сейчас вот патриотический парк строят — приятное достижение!

К 2025 году, думаю, Рязанка станет вторым городским центром с множеством магазинов, развлекательных и спортивных площадок, заведений и многоквартирных домов. С другими, нынче не столь развитыми частями города, произойдут те же изменения. Такого расширения требует время. Его требуют люди, которых с каждым годом становится все больше: в Тулу переезжают не только из районных городов, но и из других, не только соседних областей. Также я считаю, что значительно изменится подход к медицине. Почему-то мне кажется, что большинство городского населения будет пользоваться услугами платных клиник. Если, конечно, у нас не придумают действенный способ упростить процесс записи к бесплатным специалистам и весомый аргумент для молодых ребят в пользу выбора профессии врача. Кадровый голод, думаю, региону не грозит (по крайне мере, к 2025 году), но задуматься о том, кто и как будет нас лечить через 10, 20, 30 и т. д. лет надо уже сейчас.

Россию в 2025 году я вижу такой же мощной, процветающей и крепкой державой, как это есть сейчас. Во многом, это достижение нашей армии — не только офицерского корпуса, но и простых солдат, отбывающих срочную службу. Я уверена: через 7 лет перед военными по-прежнему будут открыты большие перспективы — как в плане карьерного роста, так и в плане бытовых условий. Тут, если честно, у меня не только гражданский, но и личный мотив. Муж моей внучки офицер, мне хочется для их семьи хорошего, уверенного будущего. Так оно и будет!

3) А какими вы хотели бы видеть свой город, поселок, регион (область, край, республику), какой вы хотели бы видеть всю нашу страну через семь лет, в 2025 году? Что было бы желательно изменить, чего следовало бы достичь, какой должна стать Россия?

- В Туле изменения быть должны, это сопутствующий развитию процесс. В первую очередь, они должны коснуться общественного транспорта. Хотелось бы видеть более современные, комфортные автомобили (автобусы и маршрутные такси). Да-да, пенсионерам тоже хочется поскорее добраться до места назначения, мы, как и молодежь, хотим ездить «с ветерком» на маршрутках. То, что бабушки обожают длинные неповоротливые автобусы — явный стереотип. Мы за компактные средства передвижения, только проезд нынче в них дорогой. Вот и приходится покупать проездные и стоять на остановках по 20−30 минут в ожидании подходящего транспорта. Хочу, чтобы к 2025 году льготный проезд ввели и частные перевозчики. Это будет очень удобно!

Я очень «болею» за сохранение тульского трамвая. Мое желание — видеть его на городских улицах и через 7 лет. Это же родное, историческое, редкое: такими вещами разбрасываться — преступление. Недавно в Туле было голосование, на котором жители как раз решали судьбу трамвая. Я отдала свой голос за сохранение этого вида транспорта. Результаты показали: более 70% туляков со мной солидарны, а это значит, за трамвай можно пока не волноваться. Он дорог нашим горожанам.

Изменения должны коснуться и медицинской сферы. По состоянию здоровья мне приходится часто посещать врачей.

Раньше народу в поликлиниках было больше, но проблем с очередями почему-то не возникало. Все было четко по расписанию. Несколько лет назад по непонятным причинам эта схема дала сбой. Людей стало меньше, а процесс посещения кабинета специалиста усложнился, времени стало уходить больше. Хочу, чтобы к 2025 году эту проблему решили. Возможно, тогда люди будут столь же активно пользоваться услугами бесплатной медицины, а не отдавать предпочтение частным клиникам, как это есть сейчас.

Если брать глобально, то Россия должна избавиться от нападок, которые существуют во внешнеполитической сфере сейчас. Различные санкции, запреты, дисквалификации наших спортсменов на Олимпиаде, высылание наших послов — это нездоровая атмосфера в мире. На уровне жизни простых граждан такое отношение, по сути, никак не отражается, но, как говорится, за державу обидно! Самая большая страна на всем Земном шаре не должна подвергаться какому-либо насилию. Как это остановить, пусть решают те, кому мы, жители, собственноручно доверили судьбу своей страны, — наш президент, губернаторы, министры и лидеры оппозиционных политических партий.

России нужно стать шире. И я говорю не о территории (сейчас многие вспомнят Крым), а о раскрытии богатого потенциала Родины. В частности — раз и навсегда решить проблему с повсеместной безработицей, придумав не только рычаги воздействия на немотивированных граждан, но и способ грамотной организации комфортных и, главное, высокооплачиваемых рабочих мест. Но это уже, конечно, вопрос государственной экономики. Если курс рубля по отношению к доллару стабилизируется, можно будет говорить о повышении зарплат не только в столице (там сейчас и без того платят неплохо), но и в отдаленных регионах.

Кстати, об отдаленных регионах. Россия, участвуя в урбанистической гонке, должна обратить особое внимание на подъем сельского хозяйства. На мой взгляд, сейчас оно находится под угрозой: молодые люди оставляют свои деревни и села и едут в большие города — туда, где есть, как сейчас модно выражаться, большие перспективы. Чтобы люди не бежали из родных мест, нужно заинтересовать их в развитии сельского хозяйства. Лучшим мотиватором здесь, конечно, выступают деньги… И вот, вопрос вновь уходит в экономическую плоскость! Все же, без стабилизации ситуации в этой сфере России не обойтись!