Туляки выбрали три лучших паба
Самым «народным» был признан паб «Другое дело»
С 23 мая по 27 июня мы проводили на Myslo голосование за лучшие заведения Тулы, предлагающие своим гостям пенное. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за тот паб, в который он чаще всего любит ходить.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00:00 часов 27 июня:
Победителем голосования стал паб «Другое дело» — он набрал 1353 голоса!
Второе место и 1046 голосов получил ресторан «Башня».
Третье место и 984 голоса туляки отдали пивоварне «Пётр Петрович».
Поздравляем всех победителей! Теперь мы знаем, где тулякам больше всего нравится пить пенное!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Пабы, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг пабов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.