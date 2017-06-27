Туляки выбрали три лучших паба

С 23 мая по 27 июня мы проводили на Myslo голосование за лучшие заведения Тулы, предлагающие своим гостям пенное. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за тот паб, в который он чаще всего любит ходить.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00:00 часов 27 июня:

Победителем голосования стал паб «Другое дело» — он набрал 1353 голоса!

Второе место и 1046 голосов получил ресторан «Башня».

Третье место и 984 голоса туляки отдали пивоварне «Пётр Петрович».

Поздравляем всех победителей! Теперь мы знаем, где тулякам больше всего нравится пить пенное!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание заведения.

Пабы, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг пабов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.