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Голосуем за лучший тульский паб

Голосуем за лучший тульский паб

Серия народных голосований Myslo. 

Сегодня стартует новое голосование за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие заведения нашего города, предлагающие своим гостям пенное.

Куда, на ваш взгляд, лучше пойти, чтобы пропустить кружечку-другую ? Где пенное вкуснее и меньше разбавлено, и выбор его побогаче? А где закуска отменная и обстановка душевная? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые пабы,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара пабов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

27 июня мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» паб Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше отдыхать и наслаждаться пенным, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

23 мая, в 14:47 +2
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