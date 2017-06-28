Выпускники 2017
Фотографии выпускников Тулы и области в большом фотоальбоме Myslo!
В этом году в Тульской области школу закончили больше шести тысяч человек. Теперь все они — выпускники, абитуриенты — уже не школьники, но еще и не студенты (или не солдаты — тут уж как пойдет). Мы поздравляем всех выпускников-2017, их учителей и родителей! К окончанию школы дарим вам Выпускной альбом Myslo и «Слободы», в котором собраны фото выпускников Тулы, Ленинского района и Щекино.
Лицей при ТГПУ им.
11 е/м класс, 11 л/г класс
Лицей № 1
11 А класс, 11 В класс, 11 Г класс
Лицей № 2
11 А класс, 11 Б класс,
11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс
Центр образования № 1
11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс
Центр образования № 2
11 А класс
Центр образования № 3
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 4
11 А класс
Гимназия № 1
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 5
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 6
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 7
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 8
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 9
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 10
11 А класс, 11 Б класс
Гимназия № 11
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 12
11 А класс
Центр образования № 14
11 класс
Центр образования № 15
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 16
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 17
11 А класс
Центр образования № 18
11 А класс
Центр образования № 19
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 20
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 21
11 А класс, 11 Б класс
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс
Центр образования № 23
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 24
11 А класс
Центр образования № 25
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 26
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 27
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс
Центр образования № 29
11 А класс
Центр образования № 30
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 31
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 32
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 33
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 34
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс
Центр образования № 36
11 А класс
Центр образования № 37
11 А класс
Центр образования № 38
11 А класс
Центр образования № 39
11 А класс
Центр образования № 40
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 41
11 класс
Центр образования № 42
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 43
11 А класс
Центр образования № 44
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 45
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 46 (п. Ленинский, ул. Центральная, 1-а), 11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 47 (п. Петелино, ул. Парковая, 4),
11 класс
Центр образования № 48 (п. Прилепы, ул. Буденного, 7),
11 класс
Центр образования № 49 (п. Рождественский, Фёдорова, 5-а), 11 Б класс
Центр образования № 50 (п. Шатск, ул. Ленина, 15),
11 класс
Центр образования № 51 (п. Алёшня, ул. Фабричная, 1),
11 класс
Центр образования № 52 (с. Зайцево, ул. Школьная, 12),
11 класс
Центр образования № 53 (п. Иншинский, 37), 11 класс
Центр образования № 54 (п. Молодёжный, ул. Центральная, 10), 11 класс
Центр образования № 56 (п. Плеханово, ул. Заводская, 19),
11 класс
Центр образования № 57 (п. Обидимо, ул. Школьная, 3),
11 класс
Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),
11 класс
Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а), 11 класс
Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс
Лицей № 1 (ул. Л. Толстого, 49),
11 А класс, 11 Б класс
Лицей (ул. Коммунальная, 7),
11 А класс
Школа № 15 (п. Первомайский, ул. Школьная, 8),
11 Б класс
Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14), 11 А и Б классы
Школа № 4 (ул. Спортивная, 20),
11 А класс
Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),
11 А класс, 11 Б класс
Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),
11 А класс
Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),
11 А класс
Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),
11 А класс
Школа № 12 (ул. Комсомолькая, 32-а),
11 А класс
Школа им.
11 А класс
Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 А класс