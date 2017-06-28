Выпускники 2017

В этом году в Тульской области школу закончили больше шести тысяч человек. Теперь все они — выпускники, абитуриенты — уже не школьники, но еще и не студенты (или не солдаты — тут уж как пойдет). Мы поздравляем всех выпускников-2017, их учителей и родителей! К окончанию школы дарим вам Выпускной альбом Myslo и «Слободы», в котором собраны фото выпускников Тулы, Ленинского района и Щекино.



Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого

11 е/м класс, 11 л/г класс



Лицей № 1

11 А класс, 11 В класс, 11 Г класс



Лицей № 2

11 А класс, 11 Б класс,

11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс



Центр образования № 1

11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс



Центр образования № 2

11 А класс



Центр образования № 3

11 А класс, 11 Б класс



Центр образования № 4

11 А класс

Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),

11 класс



Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а), 11 класс



Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),

11 класс

Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14), 11 А и Б классы

Школа № 4 (ул. Спортивная, 20),

11 А класс

Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),

11 А класс, 11 Б класс

Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),

11 А класс

Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),

11 А класс

Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),

11 А класс

Школа № 12 (ул. Комсомолькая, 32-а),

11 А класс

Школа им. С. В. Залетина № 13 (ул. Лизы Шамшиковой, 18-б),

11 А класс

Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),

11 А класс