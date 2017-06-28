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Выпускники 2017

Выпускники 2017

Фотографии выпускников Тулы и области в большом фотоальбоме Myslo!

В этом году в Тульской области школу закончили больше шести тысяч человек. Теперь все они — выпускники, абитуриенты — уже не школьники, но еще и не студенты (или не солдаты — тут уж как пойдет). Мы поздравляем всех выпускников-2017, их учителей и родителей! К окончанию школы дарим вам Выпускной альбом Myslo и «Слободы», в котором собраны фото выпускников Тулы, Ленинского района и Щекино.

 

 


Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого
11 е/м класс11 л/г класс


Лицей № 1
11 А класс11 В класс11 Г класс


Лицей № 2
11 А класс11 Б класс,
11 В класс11 Г класс11 Д класс11 Е класс


Центр образования № 1
11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс


Центр образования № 2
11 А класс


Центр образования № 3
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 4
11 А класс


Гимназия № 1
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 5
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 6
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 7
11 А класс11 Б класс, 11 В класс


Центр образования № 8
11 А класс11 Б класс11 В класс
 

Центр образования № 9
11 А класс11 Б класс
 

Центр образования № 10
11 А класс11 Б класс
 


Гимназия № 11
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 12
11 А класс


Центр образования № 14
11 класс


Центр образования № 15
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 16
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 17
11 А класс


Центр образования № 18
11 А класс


Центр образования № 19
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 20
11 А класс11 Б класс, 11 В класс


Центр образования № 21
11 А класс11 Б класс

 
Центр образования № 22
11 А класс11 Б класс11 В класс, 11 Г класс
 


Центр образования № 23
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 24
11 А класс


Центр образования № 25
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 26
11 А класс11 Б класс11 В класс
 


Центр образования № 27
11 А класс11 Б класс11 В класс11 Г класс


Центр образования № 29
11 А класс


Центр образования № 30
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 31
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 32
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 33
11 А класс, 11 Б класс


Центр образования № 34
11 А класс11 Б класс11 В класс, 11 Г класс


Центр образования № 36
11 А класс


Центр образования № 37
11 А класс


Центр образования № 38
11 А класс


Центр образования № 39
11 А класс


Центр образования № 40
11 А класс11 Б класс11 В класс


Центр образования № 41
11 класс


Центр образования № 42
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 43
11 А класс


Центр образования № 44
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 45
11 А класс11 Б класс


Центр образования № 46 (п. Ленинский, ул. Центральная, 1-а), 11 А класс, 11 Б класс

Центр образования № 47 (п. Петелино, ул. Парковая, 4),
11 класс

Центр образования № 48 (п. Прилепы, ул. Буденного, 7),
11 класс

 

Центр образования № 49 (п. Рождественский, Фёдорова, 5-а), 11 Б класс


Центр образования № 50 (п. Шатск, ул. Ленина, 15),
11 класс


Центр образования № 51 (п. Алёшня, ул. Фабричная, 1),
11 класс


Центр образования № 52 (с. Зайцево, ул. Школьная, 12),
11 класс

Центр образования № 53 (п. Иншинский, 37), 11 класс
 


Центр образования № 54 (п. Молодёжный, ул. Центральная, 10), 11 класс


Центр образования № 56 (п. Плеханово, ул. Заводская, 19),
11 класс


Центр образования № 57 (п. Обидимо, ул. Школьная, 3),
11 класс

 

Галерея
Тула, Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 11 «Е-М» класс. Классный руководитель-Кугучева Татьяна Михайловна, Анненкова Галина, Брик Кирилл, Гришина Валерия, Дудина Мария, Зверевич Юлия, Емельянов Александр, Катуркина Татьяна, Колесникова Анастасия, Литераторов Владислав, Медведев Олег, Никодимов Сергей, Никитина Александра, Полякова Елизавета, Петров Владислав, Ромашкина Александра, Рындина Евгения, Самсонов Наталья, Скворцова Татьяна, Сончик Екатерина, Степанов Георгий, Сучкова Мария, Чубакова Диана, Чурбанов Александр, Юрьева Анастасия. , Фото: 1
Тула, Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 11 «Л-Г» класс. Бачурина Анастасия, Дубинина Анастасия, Гладнева Екатерина, Джалилова Лейла, Ерофеева Анастасия, Ивушкина Елизавета, Кожемякина Ксения, Кочетова Анна, Кузькина Полина, Курочкина Софья, Мелентьев Антон, Осюшкина Виктория, Полякова Виктория, Романов Степан, Сутокина Алиса, Скорова Екатерина, Семянчикова Анна, Тахаева Иман, Юдочкин Дмитрий., Фото: 2
Тула, МАОУ Лицей №1, 11 «А» класс. Беляков Алексей, Ганиев Алексей, Дивавин Артём, Захаров Кирилл, Калинин Илья, Калмыков Константин, Карелин Виктор, Кирюхина Оксана, Колпаков Михаил, Корнилов Даниил, Пипия Мартин, Пришутов Дмитрий, Фадеева Виктория, Хохряков Даниил, Шинкарёв Григорий. , Фото: 3
Тула, МАОУ Лицей №1, 11 «В» класс. Головченко Ангелина, Губский Даниил, Казакова Алина, Кудрявцев Глеб, Мелехова Софья, Николаев Николай, Племяников Александр, Щетинкина Екатерина. , Фото: 4
Тула, МАОУ Лицей №1, 11 «Г» класс. Классный руководитель –Шатров Владимир Евгеньевич, Авдонин Егор, Гонтаренко Екатерина, Зенкина Ольга, Коновалова Виктория, Марийко Александр, Микаелян Гаяне, Минаева Дарья, Пряникова Анна, Сеничев Роман, Скоробогатько Екатерина, Хакимова Юлдуз, Якимович София. , Фото: 5
Тула, МБОУ –Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 11 «А» класс. Классный руководитель –Воробьева Анна Александровна, Амарантов Дмитрий, Борков Савелий, Васильев Никита, Гридчин Дмитрий, Дорофеев Даниил, Жуков Егор, Кирюточкин Никита, Константинова Вера, Коссова Елизавета, Кричевец Даниил, Крутилин Алексей, Кузнецов Илья, Куренев Александр, Мамонов Кирилл, Маслов Кирилл, Матвеев Денис, Насонова Яна, Носков Федор, Рыжонков Андрей, Санкин Илья, Старина Анастасия, Филимонов Никита, Холодняк Иван, Шайхаттаров Дамир, Якушов Даниил. , Фото: 6
Тула, МБОУ –Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 11 «Б» класс. Классный руководитель –Орлова Яна Игоревна, Булычев Степан, Бурова Ирина, Вдовина Ирина, Гришутина Ольга, Зимборский Герман, Зиновьев Егор, Казакова Маргарита, Деревянко Анастасия, Клишин Кирилл, Лазарев Глеб, Медведев Денис, Панова Анна, Пипкина Алена, Попикова Валерия, Романов Леонид, Семин Роман, Сусло Никита, Труханский Александр, Федоров Федот, Филиппов Павел, Широков Сергей. , Фото: 7
Тула, МБОУ –Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 11 «В» класс. Классный руководитель –Принц Елена Владимировна, Аксенова Ангелина, Головкова Анастасия, Дубоносова Виктория, Емелина Алина, Ереп Александра, Калугина Таисия, Кирюточкина Дарья, Кобляков Дмитрий, Кричевская Мария, Новикова Анастасия, Пантюшин Иван, Салищева Светлана, Толмачева Кира, Тельных Юлия, Филатова Анастасия, Харитонова Полина, Яблочкин Алексей, Мухина Кристина, Минакова Юлия. , Фото: 8
Тула, МБОУ –Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 11 «Г» класс. Классный руководитель –Тимофеева Светлана Александровна, Антонова Юлия, Ачилова Виктория, Ванина Софья, Виноградова Анастасия, Воскобойник Алёна, Ермилина Елена, Зуева Дарья, Лебедева Екатерина, Лыкова Анастасия, Маркову Екатерину , Нехаева Полина, Попова Любовь, Хромова Светлана, Шлипень Софья, Яковлева Ирина, Ярош Олеся. , Фото: 9
Тула, МБОУ –Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 11 «Д» класс. Классный руководитель –Гриневич Лариса Анатольевна, Батылева Полина, Бесчастнова Анастасия, Воробьева Виктория, Гомозов Никита, Горчакова Анастасия, Гулямов Рустам, Енин Даниил, Жданова Полина, Ильин Михаил, Картышов Дмитрий, Корабельщикова Татьяна, Корнеев Кирилл, Ларин Иван, Лебедева Дарья, Леонов Павел, Луневская Ксения, Макарова Александра, Москвина Татьяна, Новиков Богдан, Пучинская Алена, Романова Екатерина, Саваков Иван, Соболевский Илья, Флория Виктория, Хроклова Арина, Худяков Даниил. , Фото: 10
Тула, МБОУ –Лицей №2 имени Б.А. Слободскова, 11 «Е» класс. Ашитков Павел, Бурыгин Антон, Говорухин Николай, Доволов Илья, Дульнева Ангелина, Медведева Дарья, Новикова Мария, Косолобова Наталья, Коновалова Елизавета, Маркаров Евгений, Новикова Виктория, Пириева Диана, Романова Ольга, Сальникова Екатерина, Самохин Максим, Сафонова Наталья, Сафронова Полина, Семичастнова Полина, Старых Кирилл, Тимохин Егор, Топильская Татьяна, Чуков Федор, Чеверева Юлия, Шилов Никита, Ярошенко Матвей. , Фото: 11
Тула, МБОУ « Центр образования №1 им. Героя России Д.Е. Горшкова», 11 «В» класс. Классный руководитель – Попкова Татьяна Викторовна, Абдулкадиров Мохаммед, Аничкин Никита, Алексеева Валерия, Богатырёв Денис, Бычков Артём, Жучков Даниил, Коптев Артем, Коновалов Константин, Кузнецова Наталия, Кудинов Андрей, Кудина Алина, Литюга Никита, Пахоменкова Вероника, Проселков Даниил, Плаксин Сергей, Рыжик Андрей, Савкова Татьяна, Седлецкий Михаил, Татаринцева Владислава, Чирков Константин, Шаров Сергей. , Фото: 12
Тула, МБОУ « Центр образования №1 им. Героя России Д.Е. Горшкова», 11 «Г» класс. Классный руководитель – Куприянова Анна Николаевна, Будилина Анастасия, Воробьева Валерия, Гуляева Элеонора, Комарова Ирина, Курчанинова Юлия, Липатова Ангелина, Розенфельд Элина, Соломатин Владислав, Токмаков Александр, Фатеев Егор, Цопа Никита. , Фото: 13
Тула, МБОУ « Центр образования №1 им. Героя России Д.Е. Горшкова», 11 «Д» класс. Классный руководитель – Агапова Елена Владимировна, Аксенова Софья, Большакова Елена, Дроздовская Вероника, Желткова Ольга, Журавлева Марина, Золотухина Валерия, Литус Полина, Романова Анастасия, Родина Анастасия, Самушия Кетевани, Чижова Влада, Щеглова Екатерина, Ульянова Елена. , Фото: 14
Тула, МБОУ « Центр образования №1 им. Героя России Д.Е. Горшкова», 11 «Е» класс. Классный руководитель – Агапова Елена Владимировна, Беляева Полина, Гринюк Светлана, Дубровина Юлия, Зуева Вероника, Игнаточкина Оксана, Клименко Марина, Кодачигова Софья, Кухта Кристина, Лункина София, Соловьев Вадим, Перчиков Роман. , Фото: 15
Тула, МБОУ Центр образования №3, 11 «А» класс. Классный руководитель-Шаталова Олеся Игоревна, Белеля Александра, Воробьева Полина, Дубровский Роман, Кузнецова Анна, Милянцева Ольга, Панов Макар, Привезенцева Ангелина, Руднева Анастасия, Соловьева Виктория, Тараканов Виталий, Тупикина Екатерина, Фатеева Евгения. , Фото: 16
Тула, МБОУ Центр образования №3, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Попильняк Людмила Феодосиевна, Александров Сергей, Артемов Илья, Дозорова Анна, Кожевников Илья, Копченов Никита, Куликова Алена, Лексин Марк, Мирошина Юлия, Москалев Данил, Одинцов Алексей, Пименова Анастасия, Петрова Татьяна, Протасов Алексей, Соколов Алексей, Соловьев Евгений, Ульянцева Валерия, Филина Татьяна, Хахель Никита. , Фото: 17
Тула, МБОУ Центр образования - гимназия №1 , 11 «А» класс. Классный руководитель – Извольская Наталья Евгеньевна, Афанасьева Анастасия, Вавиленкова Анна, Головкина Мария, Голуб Софья, Гудкова Анастасия, Коваленко Анастасия, Краминская Надежда, Крикунова Дарья, Куракова Елизавета, Лебедев Родион, Маленичева Алена, Медведева Анастасия, Михайлов Максим, Низова Ирина, Подымникова Яна, Речкина Валерия, Сирман Юлия, Трунова София, Чайка Денис, Чернопятова Анна, Шабалина Елизавета, Шаухина Ангелина, Шувалова Дарья, Шумицкий Егор, Ягьяев Тимур. , Фото: 18
Тула, МБОУ Центр образования - гимназия №1, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Аверичева Ольга Иннокентьевна, Бабкин Артем, Бородин Георгий, Булыгина Влада, Бурцев Никита, Венглинская Ольга, Веселовский Алексей, Горохов Максим, Григорян Диана, Гурова Мария, Жамкова Екатерина, Коваленко Александр, Медведь Андрей, Михалев Евгений, Никитина Мария, Сидиров Максим, Синявская Виктория, Сиренко Анастасия, Храмушин Александр, Чистяков Роман, Шишов Илья, Шуркова Алина, Юрьева Виктория. , Фото: 19
Тула, МБОУ Центр образования - гимназия №1, 11 «В» класс. Классный руководитель – Ефремова Елена Ивановна, Азаркин Марк, Алёшина Анастасия, Баранов Илья, Белоконь Кристина, Губанова Анастасия, Данильченко Александр, Засимова Анастасия, Клейменова Екатерина, Крайнева Виктория, Лактюхин Дмитрий, Мальцева Екатерина, Мусаева Фируза, Невструева Анастасия, Охлайан Софья, Панькова Александра, Попова Анна, Прончак Эвелина, Рогова Валерия, Сарычев Егор, Сотникова Татьяна, Стародубова Анастасия, Тимофеева Валерия. , Фото: 20
Тула, МБОУ Центр образования №2, 11 «А» класс. Арзамасцев Владислав, Ануфриев Павел, Варницкий Александр, Васильев Артем, Вольский Артем, Исаева Анна, Кобелев Илья, Комарова Светлана, Конова Кристина, Крупнова Юлия, Крылова Ангелина, Лемехова Анна, Логунов Дмитрий, Макарова Татьяна, Мухина Ирина, Овчарова Вита, Праведников Даниил, Рыбина Полина, Рымшин Иван, Силина Анна, Синицкая Виктория, Фирюлина Анна, Хохлова Надежда. , Фото: 21
Тула, МБОУ Центр образования №4, 11 «А» класс. Классный руководитель –Углова Марина Анатольевна, Авдошина Анастасия, Авдошина Екатерина, Алексеева Мария, Былинин Егор, Грибачев Ярослав, Данилова Юлия, Девбунова Вилиана, Дингес Элина, Ерошкина Екатерина, Иванова Александра, Иванова Карина, Исаева Влада, Кислякова Валерия, Козырьков Алексей, Михайлова Алена, Мухаммедова Алина, Омарова Аматула, Орлов Дмитрий, Поляков Дмитрий, Сазонов Владислав, Соколова Наталья, Сычев Станислав, Чемоданов Антон, Шкиря Николай, Ядыкина Ульяна. , Фото: 22
Тула, МБОУ Центр образования №5, 11 «А» класс. Классный руководитель - Калугина Светлана Викторовна, Борисов Даниил, Булыгина Валерия, Дремова Ольга, Измайлов Равиль, Колобкова Анастасия, Котов Никита, Медведев Валентин, Овсянников Анатолий, Павлова Елизавета, Пищулина Валентина, Романова Валерия, Рощина Татьяна, Самобаев Денис, Седова Мария, Сулейманов Никита, Ушнова Анастасия, Чубасов Андрей. , Фото: 23
Тула, МБОУ Центр образования №5, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Захарова Ольга Владимировна, Алексеев Илья, Ахмедова Роза, Братко Мирослава,Гордеева Татьяна, Жаров Илья, Ковалгина Анастасия, Тадевосян Рипсимэ, Шорохов Александр, Юрищев Дмитрий. , Фото: 24
Тула, МБОУ Центр образования №6, 11 «В» класс. Классный руководитель – Фролова Надежда Владимировна, Бородинов Владислав, Зотова Мадина, Капалина Олеся, Кофтун Дарья, Кудрявцева Юлия, Моисеев Антон, Павлов Павел, Семёнов Даниил, Чистова Ольга, Шевелева Ирина, Шестак Валерия. , Фото: 25
Тула, МБОУ Центр образования №6, 11 «А» класс. Классный руководитель – Абрамова Валентина Андреевна, Арефьева Мария, Астапова Анастасия, Беленова Любовь, Белоусова Ева, Бобровский Антон, Ванюков Николай, Васильков Александр, Галяткина Виктория, Герасименко Наталья, Денисова Кристина, Казакова Валерия, Канунов Артем, Колунтаев Никита, Лобанова Маргарита, Маслова Елена, Матвеева Анна, Машковский Игорь, Молчанова Евгения, Онишко Полина, Раков Андрей, Речная Алена, Романина Ангелина, Севрюков Герман, Усевич Павел. , Фото: 26
Тула, МБОУ Центр образования №6, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Цурикова Татьяна Николаевна, Вилкова Мария, Воробьёва Анна, Голикова Мария, Гусева Елизавета, Демченко Алёна, Ерёмичева Дарья, Журина Вероника, Зинько Кристина, Копырюлин Максим, Миронов Никита, Панадий Яков, Сальникова Надежда, Сапова Варвара, Сергеев Максим, Стрекалов Кирилл, Таюрский Трофим, Феткуллина Виктория, Шаталова Валерия. , Фото: 27
Тула, МБОУ Центр образования №7, 11 «А» класс. Классный руководитель –Прохорова Наталия Ивановна, Антонов Егор, Белошапко Олеся, Вержневец Андрей, Виноградова Полина, Воронин Иван, Гусев Илья, Евсеева Александра, Евстратова Анастасия, Егорова Екатерина, Ивлев Даниил, Карпухина Анастасия, Касумова Лилия, Комиссарова Полина, Коновалова Анастасия, Левина Дарья, Петрушечкин Николай, Самейщев Кирилл, Семенов Денис, Тихонова Диана, Шувалова Юлия, Яньщина Ульяна. , Фото: 28
Тула, МБОУ Центр образования №7, 11 «Б» класс. Акулова Оксана, Апарина Ксения, Бевза Иван, Борискина Валерия, Веселовский Кирилл, Власов Никита, Горбач Анастасия, Гришин Руслан, Демин Егор, Ефимова Екатерина, Кашлаев Иван, Константинова Анастасия, Майданюк Александра, Меньшова София, Орел Анастасия, Подмарев Михаил, Туркадзе Анастасия, Фатуева Милена, Федичева Алина, Филатова Анастасия, Фильчукова Елена. , Фото: 29
Тула, МБОУ Центр образования №7, 11 «В» класс. Классный руководитель –Мельникова Ольга Алексеевна, Аленичев Руслан, Антоненков Максим, Веселова Юлия, Головизина Дарина, Денисова Александра, Дереченко Артём, Егорова Анастасия, Кудрявцев Александр, Кузнецова Анастасия, Лазарев Егор, Лазукина Екатерина, Малыгина Мирослава, Моисеев Дмитрий, Николаенко Даниил, Орлов Ярослав, Павлова Виктория, Прохорова Алина, Савенков Алексей, Соболев Андрей, Суслов Андрей, Сухова Елизавета, Тишкин Алексей, Федина Кристина. , Фото: 30
Тула, МБОУ Центр образования №8, 11 «А» класс. Классный руководитель – Герасимова Марина Валерьевна, Айвазян Максим, Аксютина Анастасия, Астапова Валерия, Балакина Анастасия, Булавинцев Николай, Дудкин Иван, Зайцева Алена, Зотова Юлия, Козинов Даниил, Котелевский Анатолий, Лаухин Михаил, Митрофанова Анастасия, Наседкина Анна, Новиков Дмитрий, Осипова Екатерина, Полякова Анастасия, Симионов Егор, Сорокина Наталия, Субин Владислав, Трифонов Иван, Фролова Анастасия, Хорькова Елизавета, Шелопанов Дмитрий, Шереметова Екатерина, Штерн Мария, Яцук Яков. , Фото: 31
Тула, МБОУ Центр образования №8, 11 «Б» класс. Классный руководитель –Петухова Наталья Васильевна, Алешин Денис, Арзуманян Алиса, Борзов Максим, Гурбанова Айтэн, Деревянко Данила, Егорова Анна, Епифанов Вячеслав, Жуков Александр, Игнатенков Кирилл, Каюда Екатерина, Ксензов Вениамин, Кузнецов Максим, Панов Максим, Попов Денис, Потапов Никита, Родин Максим, Романова Анастасия, Сизых Артемий, Ткаченко Ангелина, Шамонова Татьяна, Щеглов Николай. , Фото: 32
Тула, МБОУ Центр образования №8, 11 «В» класс. Классный руководитель – Клименко Нина Александровна, Анисимова Кристина, Байрамов Рустам, Блохин Владимир, Болтухина Анастасия, Гинцбург Юлия, Григорьева Александра, Гюлер Алина, Ермилова Анастасия, Иваненкова Софья, Камахина Анастасия, Малыгина Виктория, Морозов Владислав, Неклюдов Даниил, Плотников Дмитрий, Полуэктова Евгения, Поспелова Валентина, Соколов Михаил, Тарасова Елизавета, Фролов Никита, Чернышов Дмитрий, Чистов Сергей, Шер Людмила. , Фото: 33
Тула, МБОУ Центр образования №9 имени генерала А.Н. Ермакова, 11 «А» класс. Абидарова Александра, Белоусов Максим, Воробьёв Сергей, Герасимова Дарья, Кудрин Алексей, Лагутин Николай, Моисеева Мария, Морозова Кристина, Офицерова Дарья, Панина Анна, Серёгина Арина, Тычинин Никита, Ураинцев Антон. , Фото: 34
Тула, Центр образования №9 имени генерала А.Н. Ермакова, 11 «Б» класс. Классный руководитель- Абрамова Татьяна Михайловна, Бельдяева Диана, Бреева Алина, Дмитриева Александра, Ершова Анастасия, Зиновиев Андрей, Романов Юрий, Сербиев Руслан, Сербиева Елизавета, Степанова Анна, Тимошенко Анна, Тюкаев Олег. , Фото: 35
Тула, МБОУ Центр образования №10 имени А.В. Чернова, 11 «А» класс. Классный руководитель-Гуреева Елена Николаевна, Алексеенко Иван, Беляев Роман, Васильев Александр, Галкина Виктория, Гербутова Алена, Горелова Анастасия, Кобзева Мария, Копылов Артем, Крючков Никита, Кузнецов Кирилл, Лезжов Вадим, Мантуленко Мария, Михеева Светлана, Монахов Дмитрий, Никитин Илья, Родина София, Соколова Анастасия, Старков Андрей. , Фото: 36
Тула, МБОУ Центр образования №10 имени А.В. Чернова, 11 «Б» класс. Классный руководитель- Хохлова Людмила Николаевна, Ажикина Ольга, Ашуркова Кристина, Бритикова Ольга, Дементьев Никита, Дурова Наталия, Евсюткина Юлия, Карпухина Анна, Лебедева Кристина, Мехтиев Тураб, Мехтиева Амина, Новикова Екатерина, Першин Егор, Почтарев Вадим, Серафимов Александр, Сорокина Полина, Сухов Александр, Фетисова Ульяна, Финов Олег, Храмченков Дмитрий, Шамина Ирина, Шепель Андрей. , Фото: 37
Тула, МБОУ Центр образования – Гимназия №11, 11 «А» класс. Беженарь София, Головешкина Анна, Грибкова Маргарита, Дьяконова Екатерина, Заикин Дмитрий, Зотова Анна, Енина Анастасия, Красовская Надежда, Курганова Дарья, Лешкова Анна, Лоскутова Екатерина, Мурат Дарья, Патрикова Ульяна, Плешкова Полина, Петрик Ольга, Путилин Лев, Севастьянов Кирилл, Терехина Анастасия, Филимонов Олег, Фурсов Василий, Харитонова Ксения. , Фото: 38
Тула, МБОУ Центр образования – Гимназия №11, 11 «Б» класс. Аливохин Даниил, Бирюкова Ангелина, Галищева Анна, Груданова Анна, Даниличева Татьяна, Дубенская Софья, Ермолова Мария, Зыкова Елизавета, Колосков Евгений, Королькова Ольга, Коростылев Дмитрий, Крижевский Александр, Кузнецов Никита, Макаркина Анна, Морозова Дарья, Петроченко Дарья, Сингаевская Елена, Скребова Алина, Смирнова Полина, Тюрин Иван, Федюшина Алина. , Фото: 39
Тула, МБОУ Центр образования №12, 11 «А» класс. Классный руководитель- Сурова Людмила Анатольевна, Анненкова Кристина, Безбородов Владислав, Василенко Артем, Горюнов Никита, Гришин Кирилл, Дарсигов Радж, Забелина Екатерина, Ивкин Максим, Красников Сергей, Куликова Юлия, Лабзова Кристина, Мамазияева Нилуфар, Михайличенко Александр, Моденов Михаил, Мохаммад Данеш, Мусатова Анастасия, Назаров Илья, Панкина Анастасия, Поддельщикова Ольга, Рыбакова Мария, Рындина Ксения, Скворцова Полина, Судьин Александр, Терехов Артем, Тимофеева Кристина, Ткач Владислав, Фролов Михаил, Хасанов Саид, Хасанова Ирина, Чулкова Анна. , Фото: 40
Тула, МБОУ Центр образования №14, 11 класс. Классный руководитель – Коновалова Наталья Мануиловна, Амирбагамаева Патимат, Бондарь Виктория, Гощар Петр, Колчева Яна, Косолапченко Дмитрий, Леонов Иван, Павлов Руслан, Пупкова Дарья, Свинухов Никита, Семина Наталья, Степанова Ангелина, Федоров Сергей. , Фото: 41
Тула, МБОУ Центр образования №15, 11 «А» класс. Классный руководитель – Тарафенкова Людмила Григорьевна, Алексеев Павел, Бычков Александр, Гусев Сергей, Дульнев Алексей, Ежова Софья, Егорова Лада, Засецкая Кристина, Земенков Никита, Клементьев Александр, Козлов Роман, Комаров Павел, Курилович Елизавета, Курилович Виктория, Ситников Сергей, Суркова Дарья, Сушко Юлия, Хомяков Дмитрий, Щеглова Валерия. , Фото: 42
Тула, МБОУ Центр образования №15, 11 «Б» класс. Классный руководитель –Ледовских Ольга Валерьевна, Акишин Андрей, Алдошкина Елизавета, Астапова Анастасия, Гревцева Оксана, Косов Денис, Луковкин Сергей, Мосолова Алёна, Мосолова Татьяна, Петросян Гегине, Рубаник Наталья, Селивёрстова Наталья, Швыкин Иван, Щербинина Полина. , Фото: 43
Тула, МБОУ Центр образования №16, 11 «А» класс. Классный руководитель – Желтова Юлия Владимировна, Акимкина Яна, Ахмедова Екатерина, Белов Даниил, Воронина Елизавета, Гончаренко Дарья, Дудко Никита, Ерофеев Дмитрий, Игнатьев Евгений, Кувшинова Дарья, Летюшова Елизавета, Пученкина Анжелика, Сергеев Николай, Шмелева Алина, Янкин Георгий. , Фото: 44
Тула, МБОУ Центр образования №16, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Никитина Анна Юрьевна, Алешин Кирилл, Богатырев Владислав, Золотухина Нина, Ищенко Егор, Кабанов Александр, Клим Александра, Коткова Диана, Лапшина Полина, Мосеев Даниил, Моисеев Николай, Наумкин Даниил, Пышкин Давид, Родригес Кристина, Семенов Роман, Тарунтаев Даниил, Щерба Юрий, Янович Вероника. , Фото: 45
Тула, МБОУ Центр образования №17 имени Героя Советского Союза И.П. Потехина, 11 «А» класс. Классный руководитель – Илюшечкин Алексей Сергеевич, Акулов Денис, Бирило Елизавета, Бондарев Александр, Будагян Татевик, Волкова Марина, Горячев Андрей, Горячева Екатерина, Груздов Алексей, Гуркин Владимир, Денисова Кристина, Ерохина Анастасия, Желудкина Ангелина, Карпаечева Дарья, Левина Анна, Лихневская Эвелина, Логунова Полина, Мамыкина Алина, Махонина Анастасия, Мишина Анна, Найдич Елизавета, Никишаев Георгий, Овсянников Даниил, Подколозина Олеся, Сазыкина Светлана, Соломатина Юлия, Семенов Николай, Толедо Трофимова Сусана, Уханов Павел. , Фото: 46
Тула, МБОУ Центр образования №18, 11 «А» класс. Классный руководитель – Дудкина Александра Николаевна, Амирасланлы Афсана, Багметов Дмитрий, Бугаков Кирилл, Гаспарян Артём, Евсеев Иван, Иванушкин Владимир, Крюков Никита, Кузьмич Ольга, Океанова Яна, Панов Даниил, Перепёлкин Артём, Расторгуев Сергей, Сембинова Анастасия, Тырышкина Марина, Чижов Максим, Чумакова Лилия. , Фото: 47
Тула, МБОУ Центр образования №19, 11 «А» класс. Классный руководитель-Бурмистрова Ольга Сергеевна, Васильев Владислав, Гусев Евгений, Кондращев Леонид, Косынкина Валентина, Кышлалы Александр, Лаврухина Наталья, Латунина Анастасия, Лентяев Кирилл, Лопатченко Мария, Мартынова Вероника, Портненкова Анна, Пронюшкина Эльвира, Рыжков Илья, Сальникова Ирина, Слесаренко Екатерина, Ступакова Дарья, Филиппова Алена, Шестаков Иван. , Фото: 48
Тула, МБОУ Центр образования №19, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Куканова Наталья Владимировна, Белова Ирина, Величков Даниил, Гноевой Виктор, Гончарова Ксения, Горелов Фёдор, Горохова Софья, Дроздов Игорь, Ермаченко Татьяна, Ибрагимова Милана, Король Анастасия, Кузькина Юлия, Кучеров Владимир, Лобова Дарья, Мартышова Кристина, Морозова Елена, Паверенова Полина, Ровников Евгений, Савельева Софья, Сёмина Валерия, Цховребова Полина. , Фото: 49
Тула, МБОУ Центр образования №20, 11 «А» класс. Классный руководитель – Кузнецова Валентина Николаевна, Архипова Виктория, Амвросенков Владислав, Белова Дарья, Ванин Иван , Дыгал Александр, Иванинская Елизавета, Казанская Юлия, Котова Анастасия, Ларичкин Дмитрий, Микиша Дмитрий, Пантюшин Александр, Пименов Илья, Полякова Мария, Саксонов Аким, Соловьев Илья, Сорокин Алексей, Торгашева Анна, Хлопков Никита, Черноморец Вера, Чулков Владислав, Шмаков Константин, Язынин Владимир. , Фото: 50
Тула, МБОУ Центр образования №20, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Барышникова Людмила Ивановна, Альдергот Иван, Воронова Евгения, Веселова Анастасия, Гаврилина Елизавета, Зырянов Вадим, Калинин Кирилл, Кочин Юрий, Литвинова Татьяна, Медведев Алексей, Морозов Виталий, Московский Роман, Пименов Игорь, Плешакова Евгения, Птачек Сергей, Радченко Татьяна, Савушкина Анастасия, Тимофеев Борис, Точилин Илья, Фролов Никита, Хахаева Дарья, Чередниченко Юлия, Щепочкин Кирилл. , Фото: 51
Тула, МБОУ Центр образования №20, 11 «В» класс. Классный руководитель – Антонова Светлана Вячеславовна, Агейчева Александра, Антонова Елизавета, Апрятова Ксения, Богданович Светлана, Босова Екатерина, Виноградов Владислав, Воропаева Мария, Давыдова Анастасия, Евдокимов Никита, Ерофеев Александр, Квасницкая Анна, Костюк Анастасия, Мартынюк Константин, Маткина Екатерина, Митракова Кристина, Михалев Алексей, Муратова Мария, Напримеров Павел, Семенцов Никита, Серегин Ярослав, Судавная Алена, Сычева Анастасия, Чекова Анастасия. , Фото: 52
Тула, МБОУ Центр образования №21, 11 «А» класс. Классный руководитель –Бурмистрова Светлана Михайловна, Волоховский Константин, Гончарова Виталия, Денисова Инна, Зотов Кирилл, Курак Алексей, Матвеева Влада, Миронова Ирина, Новикова Злата, Панфилова Екатерина, Рябов Дмитрий, Сальникова Юлия, Селивёрстова Софья, Тюрина Полина, Федулова Ирина. , Фото: 53
Тула, МБОУ Центр образования №21, 11 «Б» класс. Классный руководитель –Дубовенко Ольга Юрьевна, Белоусов Сергей, Белоусова Алина, Боталова Екатерина, Воробьева Марина, Гавриленко Александр, Ивановская Софья, Каракуц Ольга, Козлов Андрей, Копанёв Аркадий, Малышко Юлия, Молов Никита, Николаев Николай, Озеренская Ангелина, Рожков Владимир, Рязанцева Анастасия, Соловьева Мария, Тарасова Анастасия, Темненко Дарья, Февралёв Артём, Фроленкова Виктория, Фрумина Валерия, Хрисанова Юлия, Чуксина Александра. , Фото: 54
Тула, МБОУ Центр образования №22-Лицей искусств, 11 «Г» класс. Авагян Алина, Боков Алексей, Губернаторов Никита, Забелина Екатерина, Зеленская Наталья, Карасева Полина, Колесов Егор, Кукушкина Ангелина, Мамистова Анастасия, Михалкин Владислав, Молоткова Наталья, Полункин Вадим, Сидякина Александра, Симонян Анжела, Смекаева Анастасия, Степанов Никита, Усков Андрей, Чербаева Анна. , Фото: 55
Тула, МБОУ Центр образования №22-Лицей искусств, 11 «А» класс. Классный руководитель- Круглова Наталья Ивановна, Галушко Алина, Дежникова Анна, Другакова Елизавета, Ермакович Евгений, Жарикова Людмила, Ивлева Кристина, Колмыкова Мария, Кутафина Анжелика, Леонов Даниил, Лепин Евгений, Минко Дмитрий, Новиков Виктор, Паламарчук Лиана, Пивень Марина, Потапкин Никита, Самошкина Диана, Свешникова Анна, Соловьев Даниэль, Стрельцова Ольга, Тихонов Никита, Юркова Дарья. , Фото: 56
Тула, МБОУ Центр образования №22-Лицей искусств, 11 «Б» класс. Классный руководитель- Бочарова Елена Леонидовна, Баранова Вероника, Беседин Владимир, Бикмухаметов Андрей, Бочарова Валентина, Варламова Лариса, Варфоломеева Ангелина, Дидковская Екатерина, Илюхин Дмитрий, Кабанова Татьяна, Казурова Анна, Климова Анастасия, Кондратьев Андрей, Королев Роман, Корсаков Никита, Кочетова Юлия, Кунаев Георгий, Летунов Алексей, Лобжанидзе Паата, Прохваткин Иван, Сидорова Анастасия, Слинко Юлия, Чикалова Анастасия, Шмидт Анастасия, Шувалова Анастасия. , Фото: 57
Тула, МБОУ Центр образования №22-Лицей искусств, 11 «В» класс. Классный руководитель- Харитонов Андрей Николаевич, Антропов Аким, Безгрибельная Анастасия, Ващук Назар, Волкова Ксения, Губарев Тимофей, Гусев Филипп, Ефремчева Елизавета, Канунникова Виктория, Кобцева Анастасия, Кузнецова Кира, Отдельнова Валерия, Пехтерева Лана, Пишая Диана, Пономаренко Назар, Родионова Светлана, Стариков Александр, Судоплатова Алёна, Чекмазова Дарья, Шумилин Александр. , Фото: 58
Тула, МБОУ Центр образования №23, 11 «А» класс. Классный руководитель – Елена Владимировна Маштакова, Абрамова Мария, Алентьева Любовь, Артамонов Артём, Борисова Марьяна, Бровкина Анастасия, Бурлуцкая Вероника, Воюева Лариса, Высочкина Мария, Дегтярев Станислав, Карая Валерия, Котова Екатерина, Лашхи Григорий, Медникова Валерия, Некрасова Ангелина, Новикова Елизавета, Одинокова Дарья, Поддубная Юлия, Прилепская Анастасия, Родин Александр, Шмакова Ангелина, Харзеев Даниил. , Фото: 59
Тула, МБОУ Центр образования №23, 11 «Б» класс. Классный руководитель –Очилова Дина Валентиновна, Алиев Тимур, Баранова Наталья, Белевцев Владислав, Гончарова Алина, Иванникова Вероника, Каждан Элизабет, Кузнецова Анна, Лебедева Анастасия, Логвинова София, Любарская Мария, Мелкумов Никита, Рудометов Даниил, Синицына Алиса, Титова Анастасия, Фрыкин Максим, Фуллер Дарья, Шабанова Валерия, Шуменкова Евгения. , Фото: 60
Тула, МБОУ Центр образования №23, 11 «В» класс. Классный руководитель –Туркина Наталья Владимировна, Володина Елизавета, Гусаров Максим, Дудоркин Егор, Зотов Федор, Зайцева Светлана, Зотова Лилия, Ильичева Софья, Левинская Александра, Родионова Анна, Победкин Алексей, Сеничкин Павел, Стретинская Ангелина, Фёдорова Анна, Шейнкман Марк., Фото: 61
Тула, МБОУ Центр образования №24, 11 «А» класс. Бабашова Виктория, Болдырев Андрей, Гехт Екатерина, Зимина Анастасия, Козлова Валерия, Коликов Павел, Королев Максим, Клевцова Дарья, Кунц Вера, Курилина Инесса, Магамедов Руслан, Минакина Юлия, Левин Егор, Леонова Валерия, Нодь Надежда, Пичхадзе Роман, Прохоров Виктор, Резунов Александр, Рогонова Дарья, Романцева Анастасия, Сенчук Владислав, Феоктистова Юлиана, Фурсиков Иван, Юрова Алина. , Фото: 62
Тула, МБОУ Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов, 11 «А» класс. Классный руководитель-Межерицкая Ольга Владимировна, Беляев Никита, Васькейкина Людмила, Гребёнкин Максим, Джинчарадзе Шавлег, Дробышевский Олег, Исажанов Тимур, Калинин Иван, Клепиков Кирилл, Мамонова Анна, Мусатов Михаил, Орёл Аристарх, Павлус Анастасия, Панов Сергей, Романов Сергей, Рябовский Алексей, Сарайкина Виктория, Сафонова Маргарита, Судьина Юлия, Шведов Алексей, Шмелёва Алёна, Яковенко Ольга. , Фото: 63
Тула, МБОУ Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Колесникова Светлана Николаевна, Баева Екатерина, Беликов Максим, Борисова Екатерина, Булгаков Григорий, Доманов Павел, Замараев Иван, Замараев Никита, Кубанов Антон, Куприянова Анастасия, Морозова Татьяна, Никишин Андрей, Подлесный Сергей, Полищук Павел, Рябикина Дарья, Трофимова Наталья, Хейфенц Никита, Чирков Виктор, Шестакова Алина, Шехаби Рами. , Фото: 64
Тула, МБОУ Центр образования №26, 11 «В» класс. Классный руководитель –Юшкина Ольга Владимировна, Бирюлина Евгения, Борискова Арина, Кисельников Глеб, Корнеева Валентина, Кузьмина Екатерина, Трегубова Эмилия, Хорольская Елена, Цветкова Анастасия. , Фото: 65
Тула, МБОУ Центр образования №26, 11 «А» класс. Директор-Матвеева Жанна Николаевна, Классный руководитель – Машкова Ольга Романовна, Алияров Мурад, Андрияничева Анастасия, Баззаева Елена, Гущин Владислав, Конов Михаил, Проценко Александра, Силаев Алексей, Сидоренко Александр. , Фото: 66
Тула, МБОУ Центр образования №26, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Галюткина Татьяна Николаевна, Богачихин Даниил, Буев Евгений, Исаева Анастасия, Куликов Денис, Куликов Максим, Лившиц Наталия, Малова Александра, Романов Николай, Русаков Данила, Ретунский Юрий, Сафронова Кира, Сапилов Ростислав, Стуков Илья, Тюрин Федор, Шатова Полина, Шумилина Анна. , Фото: 67
Тула, МБОУ Центр образования №27, 11 «А» класс. Классный руководитель – Кузнецова Татьяна Анатольевна, Абрамов Владимир, Барбаш Мария, Басыров Рустам, Вильямов Михаил, Галантэ Роман, Егорова Светлана, Еремин Вадим, Жариков Денис, Заварзин Дмитрий, Квач Ирина, Клишин Данил, Козлов Данила, Курсиков Антон, Макаров Максим, Макарчев Александр, Марычева Алена, Недыхалова Татьяна, Николаев Андрей, Николаева Анна, Попова Юлия, Прокофьева Марина, Сазонов Илья, Суев Александр, Счастливенко Владислав, Трещева Нина, Федоров Даниил, Хромченкова Анна, Шамаев Олег, Шибаев Андрей, Ястребова Юлия. , Фото: 68
Тула, МБОУ Центр образования №27, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Маркина Татьяна Геннадьевна, Авдеева Ольга, Аверьянов Павел, Алимова Мария, Беляев Владислав, Борисова Александра, Битанова Алена, Воротникова Мария, Гуськова Светлана, Емельянов Дмитрий, Кадильников Алексей, Кудряшова Мария, Козлова Яна, Лопаткин Артем, Лукьянова Анастасия, Лукьянова Дарья, Малофеева Анастасия, , Матов Даниил, Нариманидзе Анна, Новикова Дарина, Павлов Владислав, Пенкина Анастасия, Погожев Александр. , Фото: 69
Тула, МБОУ Центр образования №27, 11 «В» класс. Классный руководитель – Булгакова Татьяна Владимировна, Бобровская Мария, Бочкарева Алина, Демидова Татьяна, Зимина Ирина, Кудрявцева Мадина, Кравченко Мария, Куртеева Анжелика, Никольская Виктория, Оленикова Анастасия, Соболева Дария, Хавротина Елизавета. , Фото: 70
Тула, МБОУ Центр образования №27, 11 «Г» класс. Классный руководитель – Зверева Татьяна Степановна, Агарков Роман, Аксенова Анастасия, Акулова Людмила, Будаев Виктор, Дмитриева Екатерина, Жуков Денис, Кузнецов Даниил, Лабозов Даниил, Морозова Олеся, Мычкин Сергей, Николаев Роман, Родзевич Алина, Романов Дмитрий, Ушанова Кристина, Цырендондокова Дарья. , Фото: 71
Тула, МБОУ Центр образования №29, 11 «А» класс. Классный руководитель – Столповкая Елена Васильевна, Комарова Дарья, Кучина Инна, Мельников Павел, Потапенко Елизавета, Пугачев Егор, Семина Екатерина, Степанов Никита. , Фото: 72
Тула, МБОУ Центр образования –гимназия №30, 11 «А» класс. Классный руководитель – Видова Елена Владимировна, Алиев Аслан, Горохов Александр, Исайчева Елизавета, Кондукова Валерия, Кулинкин Антон, Майстренко Юрий, Новиков Илья, Пархоменко Анастасия, Салимов Руслан, Сошина Полина, Хохлова Маргарита, Цыплакова Анастасия, Чечуга Антон. , Фото: 73
Тула, МБОУ Центр образования –гимназия №30, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Селиверстова Жанна Ивановна, Ардаманова Анастасия, Алексеев Егор, Брейкина Татьяна, Власова Анастасия, Данилевский Давид, Дерябина Алена, Игнатова Варвара, Калиничев Артём, Коршунов Артёмий, Коршунова Юлия, Кухарев Владислав, Панферов Владимир. , Фото: 74
Тула, МБОУ Центр образования №31 имени Р.П. Стащенко, 11 «А» класс. Береснев Дмитрий, Головина Карина, Демин Владислав, Дробот Елена, Дружинин Дмитрий, Жигаева Виктория, Журавлев Дмитрий, Камчатов Алексей, Коржов Максим, Куликова Валерия, Лягин Олег, Неврев Александр, Нимирицкий Владимир, Ожерельев Иван, Перкова Дарья, Семянчиков Даниил, Тарасов Никита, Феоктистов Павел, Шумский Александр. , Фото: 75
Тула, МБОУ Центр образования №31 имени Р.П. Стащенко, 11 «Б» класс. Классный руководитель - Демушкина Ольга Леонидовна, Апарина Карина, Бабкова Елизавета, Веденина Ангелина, Волохов Дмитрий, Гаврилина Анастасия, Голомарева Антонина, Жукова Вера, Кегалова Алёна, Корпусова Анастасия, Кузнецова Дарья, Медведева Ирина, Прокопец Савелий, Селищев Андрей, Филиппов Никита, Чеботарева Диана. , Фото: 76
Тула, МБОУ Центр образования №32 имени генерала И.В. Болдина, 11 «А» класс. Классный руководитель – Ушакова Татьяна Дмитриевна, Бреднев Владислав, Бударина Виктория, Вытягов Вадим, Горельцев Сергей, Дьякова Оксана, Евтушенко Николай, Иванова Ульяна, Карпов Андрей, Комова Наталья, Кузьмин Сергей, Кулаков Игорь, Серик Максим, Устинова Ольга, Чабан Ирина, Юрданова Ольга. , Фото: 77
Тула, МБОУ Центр образования №32 имени генерала И.В. Болдина, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Тимофеева Елена Николаевна, Арженкова Наталья, Бекназарова Бибизулайхо, Богатырева Валерия, Власова Алёна, Гладилина Юлия, Голованчикова Анастасия, Грызлов Максим, Каптилович Софья, Климушкина Евгения, Кондаков Алексей, Конева Анастасия, Савина Ирина, Сидоренко Карина, Фильчукова Анастасия. , Фото: 78
Тула, МБОУ Центр образования №33, 11 «А» класс. Классный руководитель-Лазеева Наталия Геннадьевна, Альмурзаев Сулейман, Архипова Елена, Гаран Павел, Грязев Никита, Дорощенок Кирилл, Задков Дмитрий, Зияддинова Айсу, Касьянова Валентина, Кокорева Анастасия, Кривченко Максим, Лобач Катерина, Никольская Влада, Окороков Роман, Панков Алексей, Попкова Ксения, Рогова Анастасия, Харитонова Мария, Хужий Виктория, Якжина Елена. , Фото: 79
Тула, МБОУ Центр образования №33, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Евдокимова Надежда Павловна, Абрамов Михаил, Алёшин Александр, Борисенко Артем, Буренкова Елизавета, Владимиров Алексей, Галустян Александр, Данилина Кристина, Забурдаев Роман, Зацепина Дана, Какова Алина, Канюка Дарья, Максимова Надежда, Маторина Варвара, Матюхин Роман, Савинова София, Сидельникова Анастасия, Сорокина Анна, Сучков Максим, Ткаченко Полина, Шибаев Никита, Шишкарев Дмитрий. , Фото: 80
Тула, МБОУ Центр образования №34, 11 «А» класс. Классный руководитель – Данилова Наталья Викторовна, Асатрян Арам, Баклагина Александра, Бахтина Милена, Ежова Ольга, Землякова Елизавета, Игнатенко Илья, Илюхин Артём, Князев Роман, Косач Полина, Муковнин Кирилл, Кузнецов Артем, Мельничук Александра, Морозов Никита, Наплавкова Дарья, Суховеркова Анна, Тарасова Ирина, Танаев Роман, Шлыков Денис, Ястребова Мария. , Фото: 81
Тула, МБОУ Центр образования №34, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Абрашина Ирина Юрьевна, Абрамова Надежда, Болдина Мария, Буданова Вероника, Буславская Ксения, Величко Иоланта, Водопьянов Кирилл, Ветютнева Валерия, Громова Яна, Голубков Тимофей, Гусева Марина, Елизбария Сергей, Зуева Ирина, Кисихина Александра, Леньшина Анна, Ляличев Александр, Молу Кэвин, Мосолов Павел, Олехнович Дмитрий, Почуева Регина, Петухова Арина, Тарасенко Тарас, Фокина Галина, Харитонов Никита, Хохлова Дарья, Шилкина Полина, Шмелёва Екатерина. , Фото: 82
Тула, МБОУ Центр образования №34, 11 «В» класс. Классный руководитель- Желткова Ольга Николаевна, Беляков Никита, Бережная София, Бобровская Юлия, Богданова Дарья, Гребнева Екатерина, Жукавин Арсений, Касаткина Екатерина, Крюк Софья, Маликова Екатерина, Мураков Никита, Попов Павел, Прохорова Анна, Пучкова Полина, Родионов Роман, Розанова Виктория, Рубцова Дарья, Савинов Илья, Селиванов Илья, Сидорова Ангелина, Сидельников Тимур, Ткач Мария, Федосов Николай. , Фото: 83
Тула, МБОУ Центр образования №34, 11 «Г» класс. Классный руководитель- Матвеенцева Елена Анатольевна, Анастасий Валерия, Барков Вадим, Гусева Елизавета, Грушинский Александр, Ермишкин Данила, Иванова Алина, Казаков Илья, Козенков Артём, Лоцманов Даниил, Никулин Максим, Панкратов Андрей, Плужникова Яна, Прокофьев Дмитрий, Пшеничников Максим, Ратников Евгений, Фадеев Никита, Филатова Виктория, Филичев Владимир, Хмелевская Анна, Уварова Анна. , Фото: 84
Тула, МБОУ Центр образования №35, 11 «А» класс. Классный руководитель – Скидан Ольга Николаевна, Алёшина Оксана, Богомолова Анастасия, Егоров Дмитрий, Емельянов Евгений, Ивко Петр, Кочубей Екатерина, Нестеров Артём, Пронькина Полина, Семёнова Екатерина, Соломатина Наталья, Талалаев Дмитрий, Фролов Дмитрий, Хрипунов Илья, Шихтенкова Анастасия, Чеботов Евгений. , Фото: 85
Тула, МБОУ Центр образования №36, 11 класс. Классный руководитель –Холина Ольга Викторовна, Аветисян Диана , Воробьева Алла, Воронина Мария, Зуева Валерия, Калинин Даниил, Колпакова София, Максимов Иван, Махмудов Шамиль, Ополонец Валерий, Сычева Яна, Томанов Серафим, Шальнева Дарья. , Фото: 86
Тула, МБОУ Центр образования №37 имени В.П. Храмченко, 11 «А» класс. Агуреева Ксения, Блинова Татьяна, Горелкин Геннадий, Ефреева Елизавета, Зайцев Евгений, Захлебин Филипп, Корзинкин Артем, Костомарова Олеся, Кочетков Антон, Кретов Даниил, Кун Кирилл, Куренкова Людмила, Мельникова Ирина, Мокренская Вероника, Павлова Надежда, Пестрикова Анна, Полторыхина Ольга, Ромашкин Макар, Рудакова Надежда, Сивожелезов Алексей, Талалаев Родион, Чернышов Илья, Черняев Дмитрий, Яшина Валентина. , Фото: 87
Тула, МБОУ Центр образования №38, 11 «А» класс. Березуцкая Диана, Бондаренко Надежда, Доля Дарья, Жебелёва Виталина, Жихарева Виктория, Золотова Виктория, Казеннова Юлия, Матвеев Алексей, Пантелеева Александра, Семина Ирина, Сиротина Яна, Спасский Андрей, Старостина Анна, Стегайлова Анастасия, Хачатрян Сурен, Чернышова Алена. , Фото: 88
Тула, МБОУ Центр образования №39 имени Героя Советского Союза А.А. Рогожина, 11 «А» класс. Классный руководитель-Котенко Елена Васильевна, Бабушкин Дмитрий, Винокуров Алексей, Гантман Анастасия, Гордиенко Оксана, Гуленкова Анна, Дагаева Анна, Коновалова Виктория, Кузина Наталия, Кузнецова Наталья, Кульбацкий Ян, Кязымов Заур, Маринина Ангелина, Морозов Артем, Новикова Марина, Пименов Егор, Сифарова Анастасия, Скрыльков Максим, Фатеев Алексей, Шаников Илья, Щербачев Андрей, Щукин Евгений. , Фото: 89
Тула, МБОУ Центр образования №40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева, 11 «А» класс. Алексеенко Анастасия, Борисов Григорий, Ведяскина Ольга, Володина Ксения, Гуменюк Ангелина, Зеленин Василий, Картышев Вячеслав, Кириченко Даниил, Костионова Дарья, Кузьмин Иван, Лысякова Алина, Малышев Дмитрий, Митяева Ольга, Одинарцева Анастасия, Подтекаев Максим, Силаева Дарья, Стародумова Полина, Тетёркин Борис, Храповицкая Кристина. , Фото: 90
Тула, МБОУ Центр образования №40, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Никитина Алла Николаевна, Акимцева Анастасия, Алексенко Полина, Антипин Владимир, Борисов Максим, Боровых Екатерина, Важеркина Анастасия, Вилкова Виктория, Емельянов Александр, Жилкина Алина, Карпачева Снежанна, Кравцов Владислав, Морозова Дарья, Мурин Роман, Петрухина Полина, Рыженкова Анастасия, Тапладзе София, Тихонова Анна, Турищева Валерия, Шитая Анастасия. , Фото: 91
Тула, МБОУ Центр образования №40, 11 «В» класс. Классный руководитель-Фатеева Валентина Владимировна, Баранова Анастасия, Бодрова Виолетта, Болотина Анастасия, Боронин Илья, Гребенюк Татьяна, Кайнова Надежда, Коробкова Александра, Кострюкова Елизавета, Кочеткова Софья, Макаричев Кирилл, Петухова Евгения, Полуэктов Никита, Рощупкина Кира, Слободенюк Константин, Тихонова Злата, Чуриков Никита, Шовина Яна, Юрьев Александр. , Фото: 92
Тула, МБОУ Центр образования №41, 11 класс. Классный руководитель – Колмогорова Галина Владимировна, Богунова Инга, Вирченко Алексей, Зюзина Алёна, Ильтякова Мария, Орленко Данила, Орлягова Елизавета, Порошков Роман, Саулина Анастасия, Семендяев Александр, Сорвин Александр, Щукина Александра. , Фото: 93
Тула, МБОУ Центр образования №42, 11 «А» класс. Абрамова Екатерина, Андронов Богдан, Андронова Кристина, Бирюкова Дарья, Бычков Владислав, Васильева Светлана, Вербицкий Артем, Дмитрук Александр, Ильичева Мария, Кобяков Максим, Комахина Екатерина, Лазуткина Екатерина, Лужецкая Вероника, Малахов Евгений, Назаров Даниил, Парамонова Анастасия, Песоцкий Даниил, Плешакова Элина, Полюткин Василий, Ростовцева Полина, Рыбаков Егор, Савельев Никита, Суровцев Дмитрий, Суханов Максим, Тимашова Алиса, Шишкин Александр, Щербаков Юрий. , Фото: 94
Тула, МБОУ Центр образования №42, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Голубева Наталия Александровна, Бормотов Максим, Братчикова Людмила, Воронов Дмитрий, Ермакова Мария, Захарова Вероника, Ильясова Наталья, Кажикина Анастасия, Марданова Алина, Мисяновский Дмитрий, Мурсалов Дильсус, Надирова Аза, Новиков Сергей, Нуреев Никита, Пчелкин Григорий, Пыжов Максим, Рустамова Сабина, Соболев Дмитрий, Чернышев Евгений. , Фото: 95
Тула, МБОУ Центр образования №43, 11 «А» класс. Классный руководитель-Балабанова Татьяна Николаевна, Ветлугина Диана, Гасанова Кира, Евсеева Наталья, Ершов Никита, Мазурова Ангелина, Моньош Денис, Пак Анастасия, Помещиков Даниил, Прохина Мария, Салимов Угур, Стручкова Татьяна, Толстиков Евгений, Трегубова Юлия, Хабарова Лилия, Честных Алёна , Фото: 96
Тула, МБОУ «Центр образования №44 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», 11 «А» класс. Классный руководитель-Иванова Елена Анатольевна, Акопян Артур, Багишвили Шота, Варфоломеев Алексей, Ефимова Екатерина, Карманова Елена, Крецу Инна, Лихачева Анна, Лосева Екатерина, Максимычева Анастасия, Мироненко Анастасия, Снеткова Ирина, Черткова Виктория, Шахкян Манэ, Щипанова Анастасия. , Фото: 97
Тула, МБОУ «Центр образования №44 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова», 11 «Б» класс. Классный руководитель-Иванова Елена Анатольевна, Аксенов Данила, Баранова Екатерина, Белова Кристина, Близнюк Даниил, Воробьев Дмитрий, Денисова Валерия, Костина Людмила, Костюченко Владислав, Куртукова Анастасия, Кучеров Александр, Мефодин Егор, Назарова Валерия, Силаева Людмила, Славный Владимир, Тюрин Алексей, Федина Вера, Черенкова Екатерина, Юрищева Елизавета, Ярославцева Оксана. , Фото: 98
Тула, МБОУ Центр образования №45имени Героя Советского Союза Н.А. Прибылова, 11 «А» класс. Классный руководитель-Бузанова Ольга Васильевна, Андрейчева Надежда, Бородина Анастасия, Бородин Руслан, Воробьев Владислав, Гриднев Константин, Дьяков Александр, Жернихин Михаил, Исмаилов Илькин, Канатьев Даниил, Клочков Александр, Коршунов Павел, Крючкова Диана, Кузнецов Дмитрий, Мажаров Владимир, Матющенко Александр, Миляева Дарья, Павлова Маргарита, Санкова Варвара, Сенькина Екатерина, Солдатов Олег, Сочнева Анна, Тилинин Александр, Федотов Илья, Ходырев Виталий, Чефранов Андрей, Шепаров Андрей. , Фото: 99
Тула, МБОУ Центр образования №45 имени Героя Советского Союза Н.А. Прибылова, 11 «Б» класс. Классный руководитель-Парфенова Варвара Андреевна, Буланкина Мария, Володина Наталья, Гущина Екатерина, Гусейнов Али, Жиглова Вероника, Журавлёв Максим, Карпов Александр, Куракова Кристина, Леонова Ксения, Миронов Евгений, Оськин Кирилл, Рыковская Вера, Тарасенко Алексей, Ходневич Павел. , Фото: 100
Тула, МБОУ Центр образования №46, 11 «А» класс.Агальцов Максим, Данилов Александр, Золотарев Кирилл, Кальтюгина Полина, Крючков Иван, Крючкова Виктория, Кузнецова Марина, Маслов Антон, Петров Егор, Солнцева Екатерина, Степанова Екатерина, Стрижак Анастасия, Ткачев Павел, Тулинова Ксения, Филина Виктория, Филиппова Анастасия, Черноусенко Анастасия, Чибисова Анна, Шувалов Иван. , Фото: 101
Тула, МБОУ Центр образования №46, 11 «Б» класс. Классный руководитель –Вахромеева Галина Анатольевна, Гришин Алексей, Денисова Вероника, Зверев Никита, Кудряшов Михаил, Мозговой Роман, Сенчукова Дарья, Усачев Максим, Чульников Игорь. , Фото: 102
Тула, МБОУ Центр образования №47, 11 класс. Классный руководитель – Волотова Маргарита Владимировна, Богачева Елизавета, Елисеев Артем, Кажикин Кирилл, Козлова Татьяна, Максимова Кристина, Мамченков Дмитрий, Миронова Анастасия, Митина Дарья, Прудникова Вероника, Шишкова Екатерина. , Фото: 103
Тула, МБОУ Центр образования №48, 11 класс. Классный руководитель –Белова Татьяна Васильевна, Комарова Полина, Косоухов Егор, Кузин Кирилл, Максимов Владислав, Рязанова Анастасия, Соколова Виктория. , Фото: 104
Тула, МБОУ Центр образования №49, 11 «Б» класс. Заместитель директора –Воробьева Татьяна Викторовна, Бессонова Ирина, Дудина Алина, Евдокимов Максим, Тишина Яна. , Фото: 105
Тула, МБОУ Центр образования №50, 11 класс. Классный руководитель-Золотухина Лариса Вячеславовна, Золотухина Арина, Иванов Дмитрий, Кириллов Максим, Леушин Егор , Мининькова Полина, Титова Дарья. , Фото: 106
Тула, МБОУ Центр образования №51, 11 класс. Классный руководитель-Федорова Ольга Николаевна, Агабекян Астхик, Банкова Кристина, Евсютина Юлия, Лукьянчикова Анастасия, Сомсикова София, Титаева Полина, Фетисов Сергей, Чернобров Илья. , Фото: 107
Тула, МБОУ Центр образования №52 имени В. В. Лапина, 11 класс. Классный руководитель-Попова Татьяна Ивановна, Аликанова Полина, Власкин Денис, Голикова Екатерина, Елисеева Марина, Злобина Юлия, Орлова Анна, Пантелеев Николай, Петряева Юлия, Пухначев Михаил, Стрижак Анастасия, Филатова Елена, Чакаева Марьям, Чернопятова Екатерина. , Фото: 108
Тула, МБОУ "Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого", 11 класс. Классный руководитель-Гуторова Яна Александровна , Бодяк Дмитрий, Иванова Валерия, Маляренко Артём, Маркин Илья, Мельникова Елизавета, Платонова Анастасия, Покалюк Александр, Семин Артём, Свиридова Екатерина, Титов Кристианн, Ткаченко Денис, Шмырева Виктория, Ярлыков Евгений. , Фото: 109
Тула, МБОУ Центр образования №54, 11 класс. Классный руководитель-Ерёмушкина Екатерина Николаевна, Ананьева Анастасия, Волков Никита, Галанова Евгения, Еремушкин Максим, Завьялова Анна, Казарян Давит, Калинин Андрей, Левенд-Оглы Омер, Марсуев Артем. , Фото: 110
Тула, МБОУ Центр образования №56, 11класс. Классный руководитель-Шеборонина Татьяна Михайловна, Афанасьев Андрей, Борискина Полина, Григорьева Валерия, Карачева Татьяна, Катасонова Анастасия, Максимов Денис, Нефедов Михаил, Полынкина Анастасия, Серегин Станислав, Симонова Виктория, Сюсина Кристина, Титова Татьяна, Фоканова Алёна, Шапошникова Ксения, Шорников Иван. , Фото: 111
Тула, МБОУ Центр образования №57, 11 класс. Классный руководитель – Березная Галина Владимировна, Акишин Даниил, Лигостаев Александр, Поповина Мария, Федоренко Елена. , Фото: 112
 
 

Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),
11 класс


Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а), 11 класс


Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс

Лицей № 1 (ул. Л. Толстого, 49),
11 А класс11 Б класс

Лицей (ул. Коммунальная, 7),
11 А класс

Школа № 15 (п. Первомайский, ул. Школьная, 8),
11 Б класс

Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14), 11 А и Б классы

Школа № 4 (ул. Спортивная, 20),
11 А класс

Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),
11 А класс11 Б класс

Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),
11 А класс

Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),
11 А класс

Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),
11 А класс

Школа № 12 (ул. Комсомолькая, 32-а),
11 А класс

Школа им. С. В. Залетина № 13 (ул. Лизы Шамшиковой, 18-б),
11 А класс

Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 А класс

Галерея
Щекино, МБОУ «Гимназия №1», 11 класс Классный руководитель – Гончар Любовь Николаевна, Аверина Полина, Ананьева Александра, Баранчикова Кристина, Блинова Мария, Карасев Антон, Крупнова Анастасия, Кудрявцев Михаил, Лосев Даниил, Наумова Ангелина, Новиков Александр, Носкова Анастасия, Милославская Милиса, Панькова Мария, Пармухина Ксения, Петрищева Дарья, Сафронова Светлана, Семенов Данила, Сотников Илья, Тачаева Ирина, Темнов Георгий, Туркина Кира, Щербакова Дарья, Уткин Максим. , Фото: 1
Щекинский район, п. Карамышево, МБОУ «Карамышевская средняя школа №25 им. Героя Советского Союза А.А. Колоскова», 11 класс Директор – Субботин Владимир Михайлович, Классный руководитель - Степанова Людмила Викторовна, Герасимов Андрей, Ермишин Константин, Казарина Кристина, Ковальчук Максим, Кулагин Николай, Лукутин Даниил, Тенульева Юлия, Тюренкова Екатерина, Федотова Злата. , Фото: 2
Щекинский район, пос. Лазарево, МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», 11 класс. Классный руководитель- Ворысалова Раиса Михайловна, Бобков Артём, Воробьёв Егор, Горбунова Анастасия, Гущин Михаил, Егоров Алексей, Ерыкалова Ольга, Зобнина Анастасия, Комаров Антон, Моргунова Елена, Овсянников Максим, Панфилов Максим, Прохорова Дарья, Черкасова Мария, Эзау Александра. , Фото: 3
Щекино, МБОУ «Лицей №1», 11 «А» класс Классный руководитель –Ласкина Ольга Васильевна, Бочарова Анастасия, Винокурова Ирина, Гранаткина Инесса, Гуральник Ольга, Добруцкий Егор, Елькина Наталья, Золотова Алина, Королева Юлия, Мукимова Кристина, Рокотянский Данила, Савельев Степан, Трищенко Виктория, Фролова Валерия, Чуракова Екатерина. , Фото: 4
Щекино, МБОУ «Лицей №1», 11 «Б» класс Классный руководитель –Костоварова Татьяна Анатольевна, Березуцкая Анна, Богданов Станислав, Воронкина Мария, Горелов Артемий, Демченкова Анастасия, Ермакова Ирина, Каменцева Алиса, Карасёва Арина, Козлова Милена, Конычева Инесса, Костюченко Наталья, Ларин Евгений, Лёвкин Владимир, Петров Алексей, Печникова Алина, Саяпина Анастасия, Суворова Виктория, Фролов Василий, Чунаева Полина, Чупилин Илья, Шебанова Екатерина. , Фото: 5
Щекино, МБОУ «Лицей», 11 «А» класс Классный руководитель – Михайлова Надежда Ростиславовна, Благочиннов Илья, Волошина Ирина, Дрындина Анастасия, Константинова Анастасия, Колков Егор, Кузьмич Михаил, Куликова Дарья, Минич Илья, Миронова Татьяна, Науменко Кирилл, Обухова Дарья, Плахина Екатерина, Плесовских Илья, Пономарев Даниил, Сошнева Людмила, Тагибекова Рагимат, Тенитилов Никита, Усачев Алексей, Чернов Максим, Ярославцева Яна. , Фото: 6
р.п. Первомайский, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», 11 «Б» класс. Классный руководитель- Готманова Елена Анатольевна, Бадалян Полина, Безкоровайный Владислав, Гуров Семён, Жигалин Владимир, Зуева Ангелина, Калантаров Сергей, Морозова Кристина, Настасенков Александр, Сухарев Роман., Фото: 7
Щекинский район, р.п. Первомайский, ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа», 11 классы «А», «Б» Воспитатели - Сапрыкина Светлана Тимофеевна, Игнатьев Виктор Викторович, Классные руководители - Позднякова Светлана Николаевна, Голиков Александр Александрович, Заместитель директора по военно-патриотической работе- Федотов Андрей Валентинович Агаев Дмитрий, Абрамов Никита, Анашкин Иван, Баравков Никита, Белоухов Павел, Гамидов Егор, Гладилин Кирилл, Головнич Павел, Дятлов Павел, Ежов Кирилл, Ивлев Илья, Коренев Александр, Климанов Илья, Поморин Николай, Семчук Павел, Тимофеев Павел, Толкачев Глеб, Тимаков Максим, Четыркин Александр, Швырков Иван. , Фото: 8
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»», 11 класс. Классный руководитель – Канунова Татьяна Вячеславовна, Агеев Андрей, Быкова Татьяна, Дорофеева Ульяна, Душечкина Елизавета, Жебелева Алена, Каширина Светлана, Киселева Юлия, Костиков Юрий, Лунев Андрей, Никишина Светлана, Осипенкова Мария, Прилепская София, Прокофьев Валентин, Самойлова Александра, Сурова Юлия, Тарасенко Илья, Трусова Анна, Улитина Дарья, Федоров Кирилл, Шаева Марина, Шишкин Виктория, Шлей Роман, Юшкин Иван. , Фото: 9
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», 11 «А» класс Классный руководитель –Кирилкина Надежда Александровна, Алутина Дарья, Басалаев Игорь, Белов Андрей, Гаврилина Анастасия, Горбылев Владислав, Гуренко Евгений, Гусев Егор, Золотушников Вячеслав, Ильин Александр, Ильин Илья, Кастырина Анна, Коршунова Анна, Лаптева Татьяна, Лямчева Екатерина, Малышева Юлия, Разумова Евгения, Родионов Руслан, Фроклова Софья, Харитонов Никита, Челнокова Анастасия, Черкасов Антон, Шестухина Дарья, Шестухина Елизавета. , Фото: 10
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», 11 «Б» класс Классный руководитель –Володина Зинаида Федоровна, Баранова Алена, Гончаров Максим, Евдокимова Анжела, Зарытовская Алиса, Казачёк Валерий, Козловская Полина, Конина Дарья, Курохтина Оксана, Лашхия Георгий, Мастерова Екатерина, Никитина Юлия, Родин Роман, Сивков Денис, Сурагина Мария. , Фото: 11
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», 11 «А» класс. Классный руководитель – Афонина Лариса Владимировна, Белянина Юлия, Васильев Егор, Заломова Елизавета, Зарытовский Никита, Индус Владимир, Коваленко Максим, Кузин Евгений, Макаров Михаил, Мифтиева Елена, Павликова Мария, Паршина Мария, Переславская Марина, Поповкин Александр, Портнянко Мария, Разин Даниил, Чекулаев Матвей, Шапран Мария. , Фото: 12
Щекино, МБОУ «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова»»», 11 класс. Баранова Анастасия, Блинников Илья, Войнов Александр, Грачева Валерия, Ермолаева Елизавета, Есипов Никита, Камаев Денис, Леонов Иван, Лесных Анна, Матвеева Яна, Огнева Юлия, Пискарев Николай, Подлепина Арина, Поликарпов Максим, Пуяшов Андрей, Рзаев Эльвин, Самохина Юлия, Семушкин Виталий, Юлина Полина, Юдина Валерия. , Фото: 13
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», 11 «А» класс Классный руководитель – Базыкина Ангелина Ивановна, Алымова Ольга, Антонян Наринэ, Баймлер Алена, Ванян Мария, Видюкова Светлана, Гейгер Кирилл, Горбунов Константин, Давлятшина Валерия, Джаббарзаде Ибрагим, Емец Анастасия, Жданова Анна, Захаров Иван, Исаева Ирина, Колесникова Жанна, Конорева Валерия, Кулешов Андрей, Панкратова Анастасия, Силаев Владислав, Симонова Елена, Соловьева Дарья, Сорокина Мария, Степашина Анна, Шаготская Анастасия, Щукин Максим. , Фото: 14
Щекино, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»», 11 класс. Директор-Лакшина Лариса Грантовна, Классный руководитель - Зиновкина Светлана Алексеевна, Азарова Алина, Белова Полина, Гордеева Ирина, Гореликов Максим, Дружков Алексей, Забелина Юлия, Исаева Анастасия, Козуб Максим, Копцев Глеб, Кувшинов Артем, Мосягин Илья, Прохорова Валерия, Ситник Дарья. , Фото: 15
Щекино, МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа №13 им. С.В. Залетина», 11 «А» класс Классный руководитель – Лаутен Инна Николаевна, Алешкина Анна, Вепренцева Ирина, Володина Виктория, Власов Иван, Гаммершмидт Вячеслав, Давыдов Владимир, Демьянов Иван, Еремина Полина, Жуганов Анатолий, Измайлова Мария, Кабиров Даниил, Князев Никита, Макаров Александр, Максимова Ия, Нестеров Владимир, Панина Екатерина, Филимонова Карина, Хворова Диана, Чуйкина Екатерина, Шишкина Александра., Фото: 16
Щекинский район, д. Ясная Поляна, ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н. Толстого», 11 класс. Классный руководитель- Шукшина Анна Владимировна, Гороев Владислав, Иванова Марианна, Прытов Владимир,Чиненова Мария . , Фото: 17
вчера, в 12:21 +3
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