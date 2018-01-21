Велогонщик Александр Дубченко: «Моя цель – Олимпийские игры в Токио»
Знаменитый тульский спортсмен рассказал Myslo о себе, о спортивной мечте и о многом другом.
Александра Дубченко мы застали на Кубке мира по велоспорту в Минске. Тульский велогонщик — гордость нашего региона. И гордиться есть чем! Саша — чемпион мира и Европы в категории юниоры, чемпион России. А недавно спортсмен стал «Человеком года» на нашем портале. За него проголосовали более пяти тысяч человек. В общем, поводов пообщаться с Сашей было много.
Итак, знакомьтесь — Александр Дубченко, 22-летний студент ТулГУ.
— Саша, расскажите о себе: как и когда стали заниматься велоспортом, почему выбрали именно это вид спорта?
- Вообще у меня вся семья связана с велоспортом. Родители — мастера спорта, бабушка уже 50 лет на стадионе работает. Поэтому я с детства на велосипеде. Как говорится, я раньше поехал, чем пошёл.
Серьезно заниматься велоспортом начал в 11 лет. И сразу соревнования — гонка «Горный король». В первый день — первая победа! Тогда у меня ещё был древний велосипед старт-шоссе, но в тот момент для меня это был самый настоящий гоночный болид.
— Были моменты, когда хотелось всё бросить?
- У каждого спортсмена есть тяжёлые моменты в жизни, их главное побороть и морально не сломаться. Сейчас я полностью отдан велоспорту и отступать не намерен.
— Самое яркое и значимое достижение на данный момент для вас какое? А самое обидное поражение?
- Самое серьезное — медали с чемпионата Европы. На этих соревнованиях пока самая высокая награда — серебряная медаль. Но я стремлюсь к золоту.
Самое обидное, наверно, это первенство мира среди юниоров. Были все шансы выиграть кейрин, но я стал всего-лишь третьим. Это был один из переломных моментов, когда чуть не опустились руки. Тогда ещё не понимал, что я только в начале пути! Поэтому сейчас я здесь и продолжаю бороться.
— Расскажите о команде Marathon-Tula. Как вообще отреагировали на эту новость? Как отбирали спортсменов в команду?
- Marathon-Tula — наша новая команда с огромными перспективами. Конечно, для всех велогонщиков это была очень приятная новость! Огромный шаг в профессиональный велоспорт и тот самый толчок вперёд, которого нам не хватало. Отбор спортсменов был по результативности.
— Как изменилась ваша жизнь с появлением команды? Как проходят тренировки? Расскажите о тренерах.
- Спортивная жизнь изменилась, конечно, в положительную сторону. Нам предоставляют экипировку, мы ездим на сборы. У нас есть всё, что необходимо. Тренировки проходят в максимально рабочем режиме.
За всю карьеру у меня один бессменный тренер — Татьяна Николаевна Макарова. Она меня знает наизусть. Мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем программу, добавляя новые методики. Татьяна Николаевна для меня как вторая мать!
— В вашу команду взяли опытного спортсмена — Артура Ершова. Он делится с вами опытом? Есть, чему у него поучиться?
- Мы с Артуром разные гонщики, он темповик, а я спринтер, поэтому мы не пересекаемся в спорте.
— Соблюдаете режим питания?
- Конечно! И режим питания, и распорядок дня. Существует определенная диета, которая зависит от тренировочного периода. Также у меня весь день проходит по расписанию. Ведь от восстановления зависит твой следующий рабочий день.
— Вы постоянно в разъездах — соревнования, сборы. Не мешает ли спорт личной жизни?
- Для личной жизни остается совсем мало времени, но все же она есть и меня всё устраивает.
— Как настраиваетесь на соревнования? Для вас есть разница — международный это турнир или российский?
- На каждое соревнование настраиваюсь по-боевому, ведь у каждого старта свои задачи. Международные гонки тоже все разные. Есть классовые гонки для набора международных очков для участия в чемпионате мира, а есть чемпионаты, где ты защищаешь честь страны.
— Какая атмосфера на соревнованиях между спортсменами? Дружите или, может, из-за конкуренции держитесь на расстоянии?
- На полотне нет друзей. А в свободное время мы все хорошо общаемся и дружим.
— Как к вашему занятию относится семья?
- Семья меня очень поддерживает. В спорте важно, когда знаешь, что за тебя так сильно болеют и переживают твои родные и близкие. Они следят за каждыми гонками, и если есть трансляция, смотрят в любое время суток.
— Помимо велоспорта чем ещё увлекаетесь? Как проводите свободное время?
- Свободное время я стараюсь отдавать своей семье, в большом количестве своей любимой племяшке Ульяне. Ей два года, и она мой самый большой болельщик!
— Есть ли любимое место в Туле?
- Да! Это велогараж — велосипедный магазин Bikeseller. Здесь все любители велоспорта могут собраться, попить кофе и просто отлично провести время.
— Какая у вас спортивная цель или мечта?
Александр Сергеевич Дубченко
Родился 19 февраля 1995 года.
Окончил лицей № 3, Смоленскую академию спорта, сейчас учится в ТулГу.