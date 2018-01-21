Велогонщик Александр Дубченко: «Моя цель – Олимпийские игры в Токио»

Знаменитый тульский спортсмен рассказал Myslo о себе, о спортивной мечте и о многом другом.

Александра Дубченко мы застали на Кубке мира по велоспорту в Минске. Тульский велогонщик — гордость нашего региона. И гордиться есть чем! Саша — чемпион мира и Европы в категории юниоры, чемпион России. А недавно спортсмен стал «Человеком года» на нашем портале. За него проголосовали более пяти тысяч человек. В общем, поводов пообщаться с Сашей было много.

Итак, знакомьтесь — Александр Дубченко, 22-летний студент ТулГУ.

— Саша, расскажите о себе: как и когда стали заниматься велоспортом, почему выбрали именно это вид спорта?

- Вообще у меня вся семья связана с велоспортом. Родители — мастера спорта, бабушка уже 50 лет на стадионе работает. Поэтому я с детства на велосипеде. Как говорится, я раньше поехал, чем пошёл.

Серьезно заниматься велоспортом начал в 11 лет. И сразу соревнования — гонка «Горный король». В первый день — первая победа! Тогда у меня ещё был древний велосипед старт-шоссе, но в тот момент для меня это был самый настоящий гоночный болид.

— Были моменты, когда хотелось всё бросить?

- У каждого спортсмена есть тяжёлые моменты в жизни, их главное побороть и морально не сломаться. Сейчас я полностью отдан велоспорту и отступать не намерен.

— Самое яркое и значимое достижение на данный момент для вас какое? А самое обидное поражение?

- Самое серьезное — медали с чемпионата Европы. На этих соревнованиях пока самая высокая награда — серебряная медаль. Но я стремлюсь к золоту.

Самое обидное, наверно, это первенство мира среди юниоров. Были все шансы выиграть кейрин, но я стал всего-лишь третьим. Это был один из переломных моментов, когда чуть не опустились руки. Тогда ещё не понимал, что я только в начале пути! Поэтому сейчас я здесь и продолжаю бороться.

— Расскажите о команде Marathon-Tula. Как вообще отреагировали на эту новость? Как отбирали спортсменов в команду?

- Marathon-Tula — наша новая команда с огромными перспективами. Конечно, для всех велогонщиков это была очень приятная новость! Огромный шаг в профессиональный велоспорт и тот самый толчок вперёд, которого нам не хватало. Отбор спортсменов был по результативности.

— Как изменилась ваша жизнь с появлением команды? Как проходят тренировки? Расскажите о тренерах.

- Спортивная жизнь изменилась, конечно, в положительную сторону. Нам предоставляют экипировку, мы ездим на сборы. У нас есть всё, что необходимо. Тренировки проходят в максимально рабочем режиме.

За всю карьеру у меня один бессменный тренер — Татьяна Николаевна Макарова. Она меня знает наизусть. Мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем программу, добавляя новые методики. Татьяна Николаевна для меня как вторая мать!

— В вашу команду взяли опытного спортсмена — Артура Ершова. Он делится с вами опытом? Есть, чему у него поучиться?

- Мы с Артуром разные гонщики, он темповик, а я спринтер, поэтому мы не пересекаемся в спорте.

— Соблюдаете режим питания?

- Конечно! И режим питания, и распорядок дня. Существует определенная диета, которая зависит от тренировочного периода. Также у меня весь день проходит по расписанию. Ведь от восстановления зависит твой следующий рабочий день.

— Вы постоянно в разъездах — соревнования, сборы. Не мешает ли спорт личной жизни?

- Для личной жизни остается совсем мало времени, но все же она есть и меня всё устраивает.

— Как настраиваетесь на соревнования? Для вас есть разница — международный это турнир или российский?

- На каждое соревнование настраиваюсь по-боевому, ведь у каждого старта свои задачи. Международные гонки тоже все разные. Есть классовые гонки для набора международных очков для участия в чемпионате мира, а есть чемпионаты, где ты защищаешь честь страны.

— Какая атмосфера на соревнованиях между спортсменами? Дружите или, может, из-за конкуренции держитесь на расстоянии?

- На полотне нет друзей. А в свободное время мы все хорошо общаемся и дружим.

— Как к вашему занятию относится семья?

- Семья меня очень поддерживает. В спорте важно, когда знаешь, что за тебя так сильно болеют и переживают твои родные и близкие. Они следят за каждыми гонками, и если есть трансляция, смотрят в любое время суток.

— Помимо велоспорта чем ещё увлекаетесь? Как проводите свободное время?

- Свободное время я стараюсь отдавать своей семье, в большом количестве своей любимой племяшке Ульяне. Ей два года, и она мой самый большой болельщик!

— Есть ли любимое место в Туле?

- Да! Это велогараж — велосипедный магазин Bikeseller. Здесь все любители велоспорта могут собраться, попить кофе и просто отлично провести время.

— Какая у вас спортивная цель или мечта?

- Цели самые высокие. Например, Олимпийские игры в Токио!

из досье myslo Александр Сергеевич Дубченко



Родился 19 февраля 1995 года. Окончил лицей № 3, Смоленскую академию спорта, сейчас учится в ТулГу.

Семья: мать Елена Николаевна, отец Сергей Александрович, сестра Ольга, бабушка Вера Александровна.

Любимая книга: «Метро».

Любимый фильм: «Хранители».

Если бы не велоспорт, занимался бы баскетболом.

Неоднократный призёр чемпионата Европы категория U23, чемпион России, чемпион мира и Европы в категории юниоры.