город
город
Регистрация
Люди / Знай наших!

Велогонщик Александр Дубченко: «Моя цель – Олимпийские игры в Токио»

Велогонщик Александр Дубченко: «Моя цель – Олимпийские игры в Токио»

Знаменитый тульский спортсмен рассказал Myslo о себе, о спортивной мечте и о многом другом.

Александра Дубченко мы застали на Кубке мира по велоспорту в Минске. Тульский велогонщик — гордость нашего региона. И гордиться есть чем! Саша — чемпион мира и Европы в категории юниоры, чемпион России. А недавно спортсмен стал «Человеком года» на нашем портале. За него проголосовали более пяти тысяч человек. В общем, поводов пообщаться с Сашей было много.

Итак, знакомьтесь — Александр Дубченко, 22-летний студент ТулГУ.

— Саша, расскажите о себе: как и когда стали заниматься велоспортом, почему выбрали именно это вид спорта?

- Вообще у меня вся семья связана с велоспортом. Родители — мастера спорта, бабушка уже 50 лет на стадионе работает. Поэтому я с детства на велосипеде. Как говорится, я раньше поехал, чем пошёл.

Серьезно заниматься велоспортом начал в 11 лет. И сразу соревнования — гонка «Горный король». В первый день — первая победа! Тогда у меня ещё был древний велосипед старт-шоссе, но в тот момент для меня это был самый настоящий гоночный болид.

— Были моменты, когда хотелось всё бросить?

- У каждого спортсмена есть тяжёлые моменты в жизни, их главное побороть и морально не сломаться. Сейчас я полностью отдан велоспорту и отступать не намерен.

— Самое яркое и значимое достижение на данный момент для вас какое? А самое обидное поражение?

- Самое серьезное — медали с чемпионата Европы. На этих соревнованиях пока самая высокая награда — серебряная медаль. Но я стремлюсь к золоту.

Самое обидное, наверно, это первенство мира среди юниоров. Были все шансы выиграть кейрин, но я стал всего-лишь третьим. Это был один из переломных моментов, когда чуть не опустились руки. Тогда ещё не понимал, что я только в начале пути! Поэтому сейчас я здесь и продолжаю бороться.

— Расскажите о команде Marathon-Tula. Как вообще отреагировали на эту новость? Как отбирали спортсменов в команду?

- Marathon-Tula — наша новая команда с огромными перспективами. Конечно, для всех велогонщиков это была очень приятная новость! Огромный шаг в профессиональный велоспорт и тот самый толчок вперёд, которого нам не хватало. Отбор спортсменов был по результативности.

— Как изменилась ваша жизнь с появлением команды? Как проходят тренировки? Расскажите о тренерах.

- Спортивная жизнь изменилась, конечно, в положительную сторону. Нам предоставляют экипировку, мы ездим на сборы. У нас есть всё, что необходимо. Тренировки проходят в максимально рабочем режиме.

За всю карьеру у меня один бессменный тренер — Татьяна Николаевна Макарова. Она меня знает наизусть. Мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем программу, добавляя новые методики. Татьяна Николаевна для меня как вторая мать!

— В вашу команду взяли опытного спортсмена — Артура Ершова. Он делится с вами опытом? Есть, чему у него поучиться?

- Мы с Артуром разные гонщики, он темповик, а я спринтер, поэтому мы не пересекаемся в спорте.

— Соблюдаете режим питания?

- Конечно! И режим питания, и распорядок дня. Существует определенная диета, которая зависит от тренировочного периода. Также у меня весь день проходит по расписанию. Ведь от восстановления зависит твой следующий рабочий день.

— Вы постоянно в разъездах — соревнования, сборы. Не мешает ли спорт личной жизни?

- Для личной жизни остается совсем мало времени, но все же она есть и меня всё устраивает.

— Как настраиваетесь на соревнования? Для вас есть разница — международный это турнир или российский?

- На каждое соревнование настраиваюсь по-боевому, ведь у каждого старта свои задачи. Международные гонки тоже все разные. Есть классовые гонки для набора международных очков для участия в чемпионате мира, а есть чемпионаты, где ты защищаешь честь страны.

— Какая атмосфера на соревнованиях между спортсменами? Дружите или, может, из-за конкуренции держитесь на расстоянии?

- На полотне нет друзей. А в свободное время мы все хорошо общаемся и дружим.

— Как к вашему занятию относится семья?

- Семья меня очень поддерживает. В спорте важно, когда знаешь, что за тебя так сильно болеют и переживают твои родные и близкие. Они следят за каждыми гонками, и если есть трансляция, смотрят в любое время суток.

— Помимо велоспорта чем ещё увлекаетесь? Как проводите свободное время?

- Свободное время я стараюсь отдавать своей семье, в большом количестве своей любимой племяшке Ульяне. Ей два года, и она мой самый большой болельщик!

— Есть ли любимое место в Туле?

- Да! Это велогараж — велосипедный магазин Bikeseller. Здесь все любители велоспорта могут собраться, попить кофе и просто отлично провести время.

— Какая у вас спортивная цель или мечта?

- Цели самые высокие. Например, Олимпийские игры в Токио!
 
из досье myslo

Александр Сергеевич Дубченко

Родился 19 февраля 1995 года.

Окончил лицей № 3, Смоленскую академию спорта, сейчас учится в ТулГу.

Семья: мать Елена Николаевна, отец Сергей Александрович, сестра Ольга, бабушка Вера Александровна.
 
Любимая книга: «Метро».
 
Любимый фильм: «Хранители».
 
Если бы не велоспорт, занимался бы баскетболом.
 
Неоднократный призёр чемпионата Европы категория U23, чемпион России, чемпион мира и Европы в категории юниоры.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +7
Другие статьи по темам
Люди
Александр Дубченко
Место
Тула
Прочее
велоспортвелогонщикспортсмен
Туляки выбрали три лучших квеста
Туляки выбрали три лучших квеста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.