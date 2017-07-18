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Туляки выбрали три лучшие управляющие компании

Туляки выбрали три лучшие управляющие компании

Самой «народной» управляющей компанией стало ООО «УК 21 век».

С 22 июня по 18 июля мы проводили голосование на Myslo за самые лучшие по мнению наших читателей управляющие компании в Туле. Мы узнали, с какими УК вы сталкивались и какими довольны, а какими нет.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 18 июля после проверки участников на накрутку голосов.

Победителем голосования с результатом в 13117 голосов стало ООО «УК 21 век».

Второе место и 9903 голоса получило ООО «Жилцентр».

Третье место и 2170 голосов — ООО «УК Орион».

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше, но не менее почётные.

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг управляющих компаний Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo:

  1. ООО «УК 21 век» — 13117 голосов;
  2. 000 «Жилцентр» — 9903 голоса:
  3. ООО «УК Орион» — 2170 голосов;
  4. ООО «Тульское УЖКХ» — 1572 голоса;
  5. ООО «Тульская городская УК» — 1570 голосов;
  6. ООО УК «Вертикаль» — 1437 голосов;
  7. ООО УК «Любимое Заречье» — 1337 голосов;
  8. ООО «Новый город» — 899 голосов;
  9. ООО «Жилхоз» Советского района г. Тулы — 828 голосов;
  10. ООО УК «Эталон» — 533 голоса;
  11. ООО «ЖЭК «Тульский дом» — 463 голоса;
  12. ООО «УК «Проспект» — 462 голоса;
  13. ООО «УКС города Тулы» — 356 голосов;
  14. ООО УК «Ваш дом» — 355 голосов;
  15. 000"УКД0МСЕРВИС» — 308 голосов;
  16. ООО «УК Комфорт» — 289 голосов;
  17. ООО «АСС-Техник» — 273 голоса;
  18. ООО «УЖХ» — 269 голосов;
  19. ООО «СтройМАКС» — 248 голосов;
  20. ООО «Комфортсервис» — 237 голосов;
  21. ООО УК «Платоновский лес-2» — 240 голосов;
  22. ООО «УютДом» — 236 голосов;
  23. ООО «Жилсервис» — 233 голоса;
  24. ООО УК «ЖУК» — 229 голосов;
  25. ООО «Фасад будущего» — 231 голос;
  26. ООО «ГУЖФ» — 227 голосов;
  27. ООО «СпецСтрой» — 225 голосов;
  28. ООО «УК Домовой» — 215 голосов;
  29. ООО УК «Наш дом» — 212 голосов;
  30. ООО УК города Тулы «Комсервис» и ООО «УК-Альянс» — 211 голосов;
  31. ООО УК «Ремстройсервис» — 210 голосов;
  32. ООО УК «ОМД» — 209 голосов;
  33. ООО УК «Новый квартал» и ООО «Надежный дом» — 206 голосов;
  34. ООО УК «Премьера» — 199 голосов;
  35. ООО «Башенка» — 196 голосов;
  36. ООО «Инженер Про Центр» — 193 голоса;
  37. ООО «УК ЗеленГрад», ООО «Внешстрой-Коммунсервис» и ООО «Тулжилхоз» — 192 голоса;
  38. ООО УК «Зеленый город» — 191 голос;
  39. ООО «Движение» и ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» — 190 голосов;
  40. ООО «Плехановская УК» и ООО «ЖКХ-Гарант» — 188 голосов;
  41. ООО «УК Мясново» и ООО «Кировский» — 186 голосов;
  42. ООО «Белый парус» — 187 голосов;
  43. ООО «Славянка» и ООО «УК ГАРАНТ» — 185 голосов;
  44. ООО «Чистый город» — 184 голоса;
  45. ООО «Инженер Про», ООО «Новая управляющая компания» и ООО «Стройуслугасервис» — 181 голос;
  46. ООО УК города Тулы «Доверие», ООО «Апрель-Менеджмент» и ООО «Индустрия Сервиса» — 180 голосов;
  47. ООО «ЖСК» — 179 голосов;
  48. ООО «Развитие Сервис», ООО «АСТЕК», ООО «УК ТОКТО», ООО УК «ЖИЛКОМХОЗ» и ООО «Управляющая компания «Платоновский лес-1» — 178 голосов;
  49. ООО «Инверсия +» — 174 голоса;
  50. ООО «Вега» и МУП «Ремжилхоз» — 172 голоса.
вчера, в 10:07 0
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