Туляки выбрали три лучшие управляющие компании
Самой «народной» управляющей компанией стало ООО «УК 21 век».
С 22 июня по 18 июля мы проводили голосование на Myslo за самые лучшие по мнению наших читателей управляющие компании в Туле. Мы узнали, с какими УК вы сталкивались и какими довольны, а какими нет.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 18 июля после проверки участников на накрутку голосов.
Победителем голосования с результатом в 13117 голосов стало ООО «УК 21 век».
Второе место и 9903 голоса получило ООО «Жилцентр».
Третье место и 2170 голосов — ООО «УК Орион».
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше, но не менее почётные.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг управляющих компаний Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo:
- ООО «УК 21 век» — 13117 голосов;
- 000 «Жилцентр» — 9903 голоса:
- ООО «УК Орион» — 2170 голосов;
- ООО «Тульское УЖКХ» — 1572 голоса;
- ООО «Тульская городская УК» — 1570 голосов;
- ООО УК «Вертикаль» — 1437 голосов;
- ООО УК «Любимое Заречье» — 1337 голосов;
- ООО «Новый город» — 899 голосов;
- ООО «Жилхоз» Советского района г. Тулы — 828 голосов;
- ООО УК «Эталон» — 533 голоса;
- ООО «ЖЭК «Тульский дом» — 463 голоса;
- ООО «УК «Проспект» — 462 голоса;
- ООО «УКС города Тулы» — 356 голосов;
- ООО УК «Ваш дом» — 355 голосов;
- 000"УКД0МСЕРВИС» — 308 голосов;
- ООО «УК Комфорт» — 289 голосов;
- ООО «АСС-Техник» — 273 голоса;
- ООО «УЖХ» — 269 голосов;
- ООО «СтройМАКС» — 248 голосов;
- ООО «Комфортсервис» — 237 голосов;
- ООО УК «Платоновский лес-2» — 240 голосов;
- ООО «УютДом» — 236 голосов;
- ООО «Жилсервис» — 233 голоса;
- ООО УК «ЖУК» — 229 голосов;
- ООО «Фасад будущего» — 231 голос;
- ООО «ГУЖФ» — 227 голосов;
- ООО «СпецСтрой» — 225 голосов;
- ООО «УК Домовой» — 215 голосов;
- ООО УК «Наш дом» — 212 голосов;
- ООО УК города Тулы «Комсервис» и ООО «УК-Альянс» — 211 голосов;
- ООО УК «Ремстройсервис» — 210 голосов;
- ООО УК «ОМД» — 209 голосов;
- ООО УК «Новый квартал» и ООО «Надежный дом» — 206 голосов;
- ООО УК «Премьера» — 199 голосов;
- ООО «Башенка» — 196 голосов;
- ООО «Инженер Про Центр» — 193 голоса;
- ООО «УК ЗеленГрад», ООО «Внешстрой-Коммунсервис» и ООО «Тулжилхоз» — 192 голоса;
- ООО УК «Зеленый город» — 191 голос;
- ООО «Движение» и ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» — 190 голосов;
- ООО «Плехановская УК» и ООО «ЖКХ-Гарант» — 188 голосов;
- ООО «УК Мясново» и ООО «Кировский» — 186 голосов;
- ООО «Белый парус» — 187 голосов;
- ООО «Славянка» и ООО «УК ГАРАНТ» — 185 голосов;
- ООО «Чистый город» — 184 голоса;
- ООО «Инженер Про», ООО «Новая управляющая компания» и ООО «Стройуслугасервис» — 181 голос;
- ООО УК города Тулы «Доверие», ООО «Апрель-Менеджмент» и ООО «Индустрия Сервиса» — 180 голосов;
- ООО «ЖСК» — 179 голосов;
- ООО «Развитие Сервис», ООО «АСТЕК», ООО «УК ТОКТО», ООО УК «ЖИЛКОМХОЗ» и ООО «Управляющая компания «Платоновский лес-1» — 178 голосов;
- ООО «Инверсия +» — 174 голоса;
- ООО «Вега» и МУП «Ремжилхоз» — 172 голоса.