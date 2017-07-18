Туляки выбрали три лучшие управляющие компании

С 22 июня по 18 июля мы проводили голосование на Myslo за самые лучшие по мнению наших читателей управляющие компании в Туле. Мы узнали, с какими УК вы сталкивались и какими довольны, а какими нет.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 18 июля после проверки участников на накрутку голосов.

Победителем голосования с результатом в 13117 голосов стало ООО «УК 21 век».

Второе место и 9903 голоса получило ООО «Жилцентр».

Третье место и 2170 голосов — ООО «УК Орион».

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше, но не менее почётные.

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг управляющих компаний Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo: