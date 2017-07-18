В деревню, в глушь, в Иваньково, или эко-тур в Ясногорский район Тульской области

Посмотреть на фермеров нашего региона меня вдохновил праздник «День поля». Фермеры там угощали своей продукцией и звали в гости в свои хозяйства.

Правда, приглашали в основном москвичи, ставшие тульскими аграриями, и украинцы. Короче, поехала я с друзьями в минувшее воскресенье в Ясногорский район, благо два хозяйства расположены возле одного села - Иваньково. «Мастерская молочных продуктов» и «Моя деревня».

Почему не написала сразу? Потому что под впечатлением до сих пор)))) Читайте и смотрите - поймёте.

Дороги, замечу, от Тулы до ясногорского Иваньково шикарные, только обочины не окошены, зато красивые, в ромашках.

В полях трава по пояс, земляника, полевая клубника… Ну и немножко клещей и борщевика - куда ж без них.

«Мастерскую молочных продуктов» нашли сразу (еще она известна в интернете как «Чёзасыр?»). Очень скромная палатка, народ толпится, пробуют, покупают, общаются.

Светлана Сотникова меня узнала: «Вы про меня написали, что я ваша, куркинская. Только я из московского Куркино» (современный район Москвы с элитными поселками - прим. авт.).

Угостились местным мороженым (очень вкусно и очень жирно, потому что из настоящих сливок), напробовались, а потом и закупились молоком-сыром-творогом-хлебом. Крафтовые продукты, пояснила Светлана. И повела смотреть хозяйство. Ну, вот тут меня накрыл когнитивный диссонанс))) И не отпускает до сих пор. Честно признаюсь, я бы так не смогла.

Жилые комнаты

Светлана, как и ее соратники – их человек 20 в возрасте от 22 до 37 лет, некоторые с детишками – переехали на просторы Ясногорского края из столицы. Бросили бизнес, московские квартиры и элитные коттеджи. И поселились… тадам!... не смогла подобрать название сооружениям. Что-то вроде палаток. Земляной пол, отсутствие водопровода и канализации, газа, тепла. Электричество провели только минувшей зимой, до этого все электроприборы в хозяйстве работали от генераторов. Комнатки, если так можно назвать помещения из древесно-стружечной плиты размером 2х2, смонтированы в огромном ангаре, где ремонтируют технику, хранят запчасти и машины. Столовая, она же кухня, тоже в палатке с земляным полом и печкой в углу.

Ангар внутри. Отсюда вход в жилые комнаты

Нет, никто из встреченных тут обитателей комьюнити не грустил, а улыбался и работал (замечу, дело было в воскресенье). Я бы сказала, счастливые люди, живущие в гармонии с собой и с природой.

- В один прекрасный момент мы с мужем поняли, что видимся только в отпуске, ребенок с няней, а мы все время на работе. И решили, что не хотим, как в той социальной рекламе, чтобы наш ребенок был похож на няню. Сдали московскую квартиру, арендовали тут землю, купили коров, коз, кур, завели собак, - Светлана рассказывает о таком сложном решении, как будто это простой выбор «куда поедем в отпуск?».

Они живут на высоком берегу реки Беспуты и купаются в ней каждый день.

Река Беспута. Впадает в Оку

- Река чистая и прозрачная. А купаемся мы с 19 января, - пояснила Светлана. По ее словам, название реки очень близко им по духу. Беспута значит красивая, без пут и оков, в том числе бытовых и духовных.

Коровники и птичники

- А где же коровник? Птичник? – недоумевала я. Оказалось, что палатка на лугу это и есть коровник. И не надо думать, что в нем холодно зимой. Она сама проверила, холодно там или нет, и знает точно – нет! Потому что… тадам!... зимовала в нем в обнимку с коровами и 2-летней дочкой.

К животным в этом комьюнити отношение особое. Наверное, потому, что все вегетарианцы. Все животные свободно пасутся вокруг человеческого жилья и имеют клички и прозвища. Про каждого, будь то корова, бычок или коза, Светлана рассказывает как про близкого друга. И, замечу, все животные, как и их хозяева, выглядят очень счастливыми!

Ну кроме собак))) Они были при исполнении.

Предвижу вопрос – а как же санитарные нормы и правила? Как в таких условиях он делают «крафтовые» продукты?!

Все очень просто – производство продуктов из молока налажено в другом месте. И хлеб тоже пекут не в поле. Все с соблюдением СанПиНа. Но вкус у каждой партии продуктов действительно разный. Например, сыр разных головок одного сорта отличается по вкусу.

Всех нас мучил вопрос насчет мотивации? Что заставляет людей, живущих на берегу Беспуты, работать на благо общей пользы? В этом вопросе, тут, похоже, коммунизм. Как пояснила Светлана, у них нет такого понятия как зарплата – все работают в меру своих сил и умений, но с полной отдачей. Деньги – общий котел. И сообща все решают, что на них покупать. Понятно дело, есть еще и спонсоры, например, несколько коров отдали на передержку а потом и вовсе подарили. Свою продукцию ребята продают не только в палатке у своего лагеря, но и через интернет. Да-да, там не везде ловит даже сотовая связь, чего уж про интернет. Но его кто-то из ребят все-таки раздобыл и настроил.

А как же дети? – спросите вы. Им нужен же коллектив детский, порядок и прочее…

На самом деле, как говорит Светлана – и я полностью с ней согласна, детям нужны мама и папа. И правильная без антибиотиков и прочей химии еда. Свежий воздух. И красота живой природы. И много разных животных, чтобы не по картинкам в букваре учить, откуда молоко получается. Ну а коллектив есть в местной школе, куда дети из комьюнити ходят.

И тут откуда-то появился совершенно иконописный малыш. 3-летняя девочка с кудрявыми белыми волосами, крепенькая, как раньше говорили – «кровь с молоком». Ангелочек, только без крыльев. Девчушка была абсолютно голая, босая и немножко чумазая. И очень общительная. Она не боялась чужих людей, задорно смеялась, выпила стакан парного молока (о ужас, не помыв руки!))))) и убежала дальше играть в свои счастливые детские игры.

Признаюсь честно, всего этого я не ожидала увидеть. И до сих пор под впечатлением.

Из «Мастерской» мы отправились в «Мою деревню». Расстояние всего 8 км. Но это другой мир. Тот, который и представляешь себе при словах «крепкое фермерское хозяйство».

Пруд для гусей и уток

Домики для гостей. Сдаются. Но цена кусачая

На огромной лесной поляне расположились загоны для скота и птицы. По словам местных работников, тут и кролики, и кони, и еноты. Ну помимо, гусей, кур, свиней и коз с овцами. Все основательно и капитально. По периметру поляны – несколько домиков.

Они сдаются желающим пожить на природе. Полный комфорт и все удобства. Правда, вид – на фермы и какую-то глобальную стройку. Ну и запах соответствующий, деревенский)))

Тут всё выстроено на то, чтобы и себя показать, и денег на этом заработать.

Экскурсия по территории платная, дегустировать продукцию никто не предлагает, а продают ее уже по-заводски упакованную. Не буду писать про ценник на продукты, кому надо – сами найдете. Но замечу, что всё вкусное и натуральное. Я попробовала.

Конечно, после комьюнити тут даже как-то скучно было. Зато крепко, надежно, основательно. Как станица где-нибудь на юге.

Дорога домой была через Ясногорск. Живописная. Я раньше думала, что жемчужины Тульского края – Поленово и Красивомечье. Теперь добавила в свой список и Ясногорье. Вот вам красоты чуть-чуть. Увы, звеняющую тишину и пьянящий запах трав передать не могу.