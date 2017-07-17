Создаем уют на приусадебном участке

Хотите, чтобы работа на загородном участке была в удовольствие, а отдых проходил в уютной и комфортной атмосфере? Компания «М-групп» знает, как совместить приятное с полезным, чтобы и урожай радовал, и досуг был комфортным.

Компания M-GROUP заботится о качестве реализуемого продукта и поэтому использует в производстве только первоклассные сырьевые материалы. Каталог товаров насчитывает десятки наименований, среди которых навесы, уютные беседки, изящные качели и лавки, прочные мангалы, интересные декоративные цветочницы и многое другое.

Качели

Лето, а значит самое время обзавестись качелями. Садовые качели не только украсят участок, но и станут любимым местом отдыха и детей, и взрослых.

Высококачественный металл гарантирует прочность и долговечность качелей от «М-групп». Над созданием эскизов качелей трудятся профессиональные дизайнеры кованых изделий, которые учитывают не только внешнюю привлекательность моделей, но и рассчитывают эргономичность и комфорт.

На выбор предлагаются несколько вариантов размеров качелей: «Кокон» – компактные и уютные качели, рассчитанные на одного человека, «Дуэт», «Трио» и «Квартет» — для двух, трех и четырех человек соответственно.

Беседка

Давно мечтали о необычной беседке за разумные деньги, которая служила бы долгие годы? Оптимальное сочетание цены и качества можно найти на сайте компании «М-групп».

Беседки от «М-групп» представляют собой сборную конструкцию из сварных деталей, облагороженных элементами ковки.

На выбор предлагаются беседки большие и малые разнообразной формы: квадратные и прямоугольные, с шатровой крышей, шести- и восьмигранные или круглые. Последние особенно красиво смотрятся на даче и станут обязательным местом отдыха всей семьи. Для размещения же большой компании под крышей в летнем саду удобнее выбирать шестигранные и восьмигранные формы беседок — они наиболее вместительны, удобны для расположения стола и скамьи или стульев.

Надежные металлические конструкции каркаса накрывает поликарбонат, который прост в работе, экономичен по цене и легко вписывается в общий дизайн практически любого участка. Для дачи это отличный и недорогой вариант обустройства места отдыха для всей семьи.

Мангалы

Редкий отдых на природе обходится без шашлыков и прочих блюд, приготовленных на огне. Компания «М-групп» предлагает широкий выбор оригинальных кованых мангалов, которые станут своеобразной изюминкой вашего участка и сделают процесс приготовления более удобным. Профессионалы своего дела изготовят при необходимости изделие по вашему эскизу.

В каталоге кованой продукции для дачи вы найдете широкое предложение самых разнообразных моделей: мангал на ножках с минимальной ковкой, с крышей, разборные или стационарные конструкции; мангалы эконом-варианта и элитные ручной ковки.

Преимущества Компании «М-групп»: профессионализм специалистов, занимающихся созданием изделий, гарантирует выгоду в сочетании с надежностью.

Мангалы из настоящего металла, выкованные традиционным способом, практичны, долговечны, не боятся воды и осадков и долго сохраняют привлекательный внешний вид.

Скамейки, стулья и столы

Скамейка садовая совершенно незаменима для дачного участка. Благодаря ей ваш сад приобретет законченный ухоженный вид, а вы — место для отдыха, небольших работ по саду или место для занятий и игр детей.

В ассортименте лавочки без и со спинкой, с каркасом из металла и деревянными сиденьями и спинками или кованая с красивыми металлическими вензелями.

В любом случае они дополнительно украсят ваш участок.

Декоративные конструкции

Арки, перголы, шпалеры, ограды и другие декоративные элементы придадут вашему садовому участку необычный внешний вид.

Использование малых архитектурных форм позволит уйти от привычных цветников и скучных дорожек, дав возможность необычно украсить территорию.

Прочные и в то же время элегантные арки или перголы, обвитые, например, виноградом, могут оттенять зону отдыха, а кованый велосипед демонстрировать красоту вьющихся декоративных растений.

Автонавесы

Проблему защиты автотранспорта без строительства гаража можно решить с помощью специальных автонавесов, которые устанавливают на дачах, приусадебных территориях, рядом с офисами для защиты от сложных погодных условий.

Автонавес для двух машин позволяет расположить автотранспорт под округлой скатной крышей из многослойного поликарбоната. Конструкция состоит из шести каркасных незамкнутых стальных опор, которые украшены элементами из гнутого прута для добавочной жесткости. Стойки из стальной трубки и другие элементы из металла защищены порошковым антикоррозийным покрытием.

Благодаря удачной конструкции и сочетанию материалов автонавес выполняет несколько функций, которые трудно предусмотреть заранее: оберегает от дождя и ветра, что уменьшает образование ржавчины и появление пыли, а также сохраняет блеск машины; уменьшает поверхностное повышение температуры, что защищает автомобиль от яркого солнечного света, а также уменьшает подъем температуры; позволяет легко войти и выйти в дождь – при посадке и высадке не придется мокнуть под дождем, а также легко загрузить багаж в машину; предотвращает выцветание покрытия от ультрафиолетовых лучей – поликарбонат создает хорошее освещение, но задерживает проникновение УФ, уберегая от разрушения пластиковые детали кузова машины; сохраняет покрытие кузова во время снегопада и града, поэтому не приходится очищать автомобиль от налипшего снега или считать отметины от ударов градин.

Теплицы

Теплицы из поликарбоната в Туле — это один из наиболее востребованных товаров, который не нуждается в особой рекламе. Компания «М-групп» предлагает доступные теплицы. В ассортименте интернет-магазина вы найдете теплицы из поликарбоната разных размеров, с порошковым или цинковым покрытием металлического каркаса.

Компания «М-групп» производит качественные теплицы из поликарбоната, которые прослужат вам долгие годы. Прочность и надежность теплиц обусловлена тем, что каждое изделие имеет общие положительные характеристики:

- наличие жесткого устойчивого каркаса дает прочность всей конструкции;

- собираются очень просто и так же просто демонтируются;

- не подвержены влиянию погодных условий.

Даже ранней весной ваши посадки будут сохранены от заморозков. Такие конструкции прекрасно устанавливаются как на почве, так и на фундаменте.

Компания «М-групп»:

Тула, ул. Оборонная, 16.

Тел. 8-920-776-77-66.

сайт: m-villa.ru