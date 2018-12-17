«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по ресторанам и кафе

Какие заведения стоит посетить в Туле во время новогодних праздников? Рекомендации Myslo.

VINO DOMINO

В самом центре Тулы, в новом городском пространстве «Искра», расположены винотека и винный бар Vino Domino. Его создатели — Андрей Колбасинов и Ираклий Маградзе — дружат с детства. Спустя годы мужчины решили открыть тихое, домашнее и уютное заведение, в котором можно часами можно вести приятные беседы с родными и друзьями.

Ассортимент винотеки разнообразный, большую часть которого невозможно купить в обычном магазине или супермаркете.

Кухня в Vino Domino разнообразная, национальной или территориальной направленности нет. Опытный шеф-повар уверен, что красота блюд в их простоте. Здесь заботятся о гостях, поэтому для них готовят заказы исключительно из свежих и качественных продуктов.

Вкусная еда и приятный тихий вечер вам гарантированы!

Парковка: есть, бесплатная первые три часа

Средний чек: 1200 руб.

Часы работы: с воскресенья по четверг до 00.00, пятница и суббота — с 13.00 до часу ночи.

Телефон для брони: 8 (920) 792-80-83 .

Адрес: Тула, ул. Советская, 11, городское пространство «Искра».

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CERNOVAR

В самом сердце Тулы расположилась маленькая Прага — аутентичный чешский ресторан Cernovar.

Трепетное отношение к европейским традициям, богатое меню, эстетичные интерьеры и удобное расположение — все это Cernovar.

Напитки здесь считают философией, а еду — удовольствием, синтез которых помогает каждому гостю отдохнуть от суеты мегаполиса.

В нашем ресторане всегда самые свежие напитки от легендарных мастеров из Чехии, Германии, Бельгии, Англии, Шотландии. Гостеприимство и душевная атмосфера делают ресторан Cernovar лучшим местом для любителей отдыха дружной компанией за прохладной доброй кружкой. Помимо горячительных напитков вы можете насладиться ароматным кофе, китайским чаем, который представлен элитными сортами.

В меню доминируют блюда чешской, европейской и авторской кухни: оригинальные холодные и горячие закуски, сочные стейки из различных видов фермерского мяса и рыбы, морепродукты, оригинальные салаты, сытные и ароматные блюда, приготовленные на гриле, а также авторские десерты.

К этой зиме шеф-повар и бренд-кондитер создали очередные шедевры кулинарии, которые отразились в обновленном меню. Заглядывайте, пробуйте — порции как всегда очень большие и вкусные.

Днем в будние дни приходите на вкусные обеды, с 12.00 до 16.00 вас ждет существенная скидка, а вечером — чтобы приятно провести время с друзьями, душевно пообщаться, вкусно поужинать и пополнить копилку приятных воспоминаний.

Парковка: есть.

Средний чек: 1200 руб.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 12.00 до 24.00, пятница и суббота — с 12.00 до 02.00.

Телефон: 8 (4872) 25-88-57

Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, к. 1 («Ликёрка Лофт»).

cernovar-tula.ru

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ПОНЕСЛОСЬ

Гастрономический паб «ПОНЕСЛОСЬ» — уютное и душевное место, особенно в новогодние дни. Паб удобно расположен в самом сердце Тулы, на пересечении главных улиц, рядом с ёлкой.

Если вы любите небанальные напитки в сочетании со вкусной едой — смело отправляйтесь в это заведение!

В гастропабе «ПОНЕСЛОСЬ» вам предложат 12 сортов разливного и 30 вариантов бутылочного напитка различных производителей. Если вы не определились с выбором, здесь можно попробовать сет из пяти напитков, а потом уже заказать те, что пришлись по душе.

Для компании здесь можно заказать на закуску к бокалу любимого сорта специальные большие ассорти из снэков, сырное или мясное.

Приятное отличие этого паба в том, что кроме лёгких закусок здесь, при желании, можно сытно поесть. Например, вкуснейшими салатами — из говядины с картофелем пай, томатами, в медовой заправке или пикантным обжаренным сулугуни с печёной тыквой под смородиновым соусом. Для тех, кто по-настоящему голоден, здесь можно насладиться отменными мясными блюдами от шеф-повара. Попробуйте куриное филе с жареным рисовым роллом и сливочно-бальзамическим соусом, жареную свинину с нежным картофелем и грибами или вкуснейшую пасту. Для любителей японской кухни здесь представлен достойный выбор роллов. А на сладкое — потрясающие разнообразные десерты, которые просто тают во рту.

По выходным для гостей живая музыка — DJ-сеты, дополняющие особую атмосферу.

Кстати, в «ПОНЕСЛОСЬ» работает доставка, так что можно устроить особенный вечер дома — заказать вкусный ужин.

Гастрономический паб «ПОНЕСЛОСЬ» — маленькие радости

большими глотками!

Парковка: есть, со двора заведения.

Средний чек: 700 руб.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 12.00 до 00.00, пятница и суббота — с 12.00 до двух ночи.

Телефоны для брони: 8 (4872) 570−750, 8 (920) 740-22-33 .

Адрес: Тула, пр. Ленина, 14 (2-й этаж).

poneslos-tula.ru

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ДОДО ПИЦЦА

Ресторан и служба доставки «Додо Пицца» — это огромная сеть, работающая в 358 городах по всей России и за рубежом.

Три компонента успеха этого заведения: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Все процессы в «Додо Пицца» работают через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и приём платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Попробуйте сезонные новинки!

«Пицца из половинок». Закажите две пиццы в одной. «Пицца Оливье» — специальное новогоднее предложение! Это традиционный вкус праздника, знакомый с детства, в формате пиццы. Французский соус с ароматом трюфеля добавит рецепту новизны. «Сладкие рулетики с брусникой» — натуральная брусника, сахар и сгущенное молоко. Объедение! «Пряный Пунш» — согревающий напиток с ароматом цитрусовых и пряностей. Он создаст уютное настроение дождливой осенью, поможет согреться в период зимних морозов, а также станет отличным атрибутом праздника во время новогодней суеты. Пасты из печи «Четыре сыра» — это сочетание сыров моцарелла, пармезан, чеддер и блю чиз с нежнейшим сливочным соусом.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

Из зала ресторана можно наблюдать, как и в каких условиях готовится заказ: кухню от зала посетителей отделяет прозрачное стекло.

Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, вы сможете наблюдать, как готовится ваша пицца, с помощью онлайн-трансляции с кухни.

Стоимость одного куска пиццы в течение часа снижается. Если ее не купили в течение часа, продукт отправляется на утилизацию. Сколько времени прошло с момента ее выхода из печи, можно увидеть на отдельном табло у стойки с порционной пиццей.

Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.

Соус вставляется в коробку, а не кладётся внутрь.

Получите специальную скидку 50% на пиццу 25 см при заказе в ресторане — назовите кассиру промокод — 1290.

Акция действует только в ресторане, один раз, для одного человека.

Парковка: нет.

Средний чек: 470 руб.

Часы работы: ежедневно с 09.00 до 23.00.

Телефон: 8 (800) 302-00-60.

Адрес: Тула, ул. Советская, 56-а.

dodopizza.ru

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ПЕРЕЦ

Ресторан «Перец» приглашает к себе большие компании коллег и друзей или скромные пары отпраздновать новый, 2019 год.

Здесь можно выбрать уютное место в любом из трёх отдельных залов и отдохнуть со вкусом! По выходным гостей радует живая музыка.

Кухня в «Перце» преимущественно мясная, европейская и кавказская, так что особенно здесь понравится любителям блюд на гриле и открытом огне. Ну и для тех, кто любит еду «полегче», есть немало вкусного. Кстати, по будням здесь готовят потрясающие бизнес-ланчи.

К праздничным дням повар готовит особое меню.

Ресторан будет работать в новогоднюю ночь.

Здесь можно заказать корпоративы и банкеты.

Празднуйте новый, 2019 год с «Перцем»!

Парковка: нет.

Средний чек: 800 руб.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 12.00 до 23.00, пятница и суббота — с 12.00 до 01.00.

Телефоны для брони: 8 (4872) 71−18−16 , 8 (961) 149-94-21 .

Адрес: Тула, пр. Ленина, 57 (цокольный этаж).

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ЖАР-ПИЦЦА

Ресторан быстрого обслуживания «Жар-Пицца» встречает удобным расположением — рядом две остановки и парковка в самом центре города на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта.

Любовь с первого кусочка — именно это можно сказать о «Жар-Пицце», поскольку в меню можно найти всё самое аппетитное и вкусное:

Различные виды пиццы на фирменном тесте: с ветчиной, с колбаской пепперони, с 4 видами сыра, шампиньонами, перчиком «Халапеньо», цыплёнком в соусе «Терияки» и многие другие.

Знаменитый картофель фри и картофельные дольки в специях.

Комбо-наборы из сочной курицы и картофеля для больших компаний.

Разнообразные блюда из курицы в панировке — стрипсы, крылышки (острые или барбекю), хрустящий цыпленок, ножки.

Жареные пельмени, жареные вареники с картофелем и грибами.

Бодрящий кофе и серия разнообразных десертов, от легендарного «Чизкейка» до пирога «Фитнес».

Один из важнейших принципов работы сети ресторанов «Жар-Пицца» — это жесткое соблюдение стандартов приготовления и хранения продукции. На всех предприятиях сети утверждена конвейерная технология приготовления блюд. Это позволяет всей готовой продукции соблюдать короткий срок хранения. Например, пицца хранится на витрине всего 30 минут, блюда из курицы — не больше часа.

В преддверии Нового года компания подготовила для всех гостей акцию:

Получи глинтвейн в подарок!

Назови кассиру промокод «Подарок 71» и получи глинтвейн (безалкогольный) в подарок при любой покупке, кроме хлеба, соуса и влажной салфетки.

Подробности акции уточняйте у кассира или на сайте: www.zharpizza.ru

Парковка: есть.

Средний чек: 250 руб.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 09.00 до 22.00, пятница и суббота — с 10.00 до 22.00.

Телефон для заказа с самовывозом: 8−800−500−42−42.

Адрес: Тула, Красноармейский пр., 1/1.

L&B

L&B — небольшой пивной бар в центре города без излишеств и крайностей с уютной атмосферой и исключительным настроением.

Пространство задумывалось прежде всего как место для общения. Здесь вы можете приятно провести время после напряженного дня, перевести дух и набраться сил или, наоборот, шумно и с размахом отдохнуть с друзьями, позабыв обо всех заботах. В любом случае, не нужно особого повода, чтобы сюда заглянуть. Вечер помогут скрасить импортные напитки и полноценное меню с фирменными блюдами от шефа — помимо закусок вам предложат салаты, горячие блюда на гриле, стритфуд и сладкие десерты. К слову о меню, примечательно оно не только щедрыми порциями, но и приятными ценами.

Всё меню можно посмотреть здесь.

В заведении действует программа лояльности и выгодные предложения:

с понедельника по четверг бар L&B дарит скидку 20% на всё меню. На всё! В том числе и на напитки. Предложение действует каждую неделю с 16.00 до 20.00;

по будням у гостей L&B есть возможность угоститься одним из фаворитов меню — «Биг бургером» и бокалом импортного напитка всего за 390 р. вместо 550 р. Предложение актуально с понедельника по четверг, без привязки ко времени.

В период проведения новогодних мероприятий с 7 декабря по 7 января гостей города — счастливых обладателей бейджа «Гость Тулы» угощают согревающим кофе за счёт заведения и дарят скидку 10% на ужин (на всё меню за исключением напитков).

Бар открыт каждый день с 16.00 и до глубокой ночи. Заглядывайте по поводу и без — здесь вам будут рады в любое время.

Парковка: есть.

Средний чек: 600 руб.

Часы работы: ежедневно с 16.00 до 03.00.

Телефон: +7 (920) 741-07-77 .

Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»).

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БАШНЯ

Ресторан-пивоварня «Башня» отметил в этом году своё пятилетие.

Создатели заведения соблюдают важный принцип — никогда не останавливаться в развитии. Ресторан со дня открытия постоянно меняется, не изменяя себе. Здесь регулярно появляется что-то новое: особые страницы в меню, новые блюда из сезонных продуктов, варят новые сорта напитков (о которых нельзя говорить вслух), отмечают праздники с размахом.

Вот и в этом году «Башня» добавила в свой интерьер яркие акценты, а к Новому году преобразилась в сказочный наряд, который приносит гостям особое настроение.

Недавно ресторан представил гостям обновлённое меню, которое отправляет каждого в настоящее гастрономическое путешествие. В нём остались особенно любимые гостями блюда и появилось много новинок, удивляющих и сочетающих в себе необычные вкусы.

Гостям предлагают тартар из говядины на перечном соусе (350 р.), сельдь в остром пряном маринаде с фенхелем и морковью (250 р.), эмпанадас с бараниной и пикантной сальсой (390 р.), салат в азиатском стиле с креветками, куриным филе и шиитаке (370 р.), бараний суп с зеленой чечевицей (310 р.), суп чаудер с треской и креветками (370 р.), филе муксуна с пореем и вешенками (650 р.), свиную вырезку, маринованную в текиле и лайме, с яблоками-карри (550 р.), сочный бургер с жареным картофелем (390 р.). Это лишь малая часть новинок. Приходите, пробуйте и находите свои новые любимые блюда!

Барный ассортимент в «Башне», пожалуй, уникален для Тулы своим разнообразием и редкими экземплярами, про которые с удовольствием и очень подробно вам расскажут в ресторане.

«Башня» ждёт гостей каждый день до вечера 31 декабря. В новогоднюю ночь ресторан берёт небольшую паузу и вновь откроет свои двери 1 января в 17.00.

Парковка: есть.

Средний чек: 700 руб.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 12.00 до 00.00, пятница и суббота — с 12.00 до 02.00.

Телефон: 8 (4872) 70-44-71 .

Адрес: Тула, Красноармейский пр., 14.

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ДРУГОЕ ДЕЛО

Лофт, хорошая музыка, сочное мясо с открытого гриля и более 60 сортов разливного и бутылочного пива от лучших крафтовых пивоварен России и мира на 12 кранах. Да еще и в самом центре города с отличным видом на Тулу!

Каждую неделю ресторан «Другое Дело» предлагает гостям попробовать новые вкусы и ароматы талантливых пивоваров. И всё это в тандеме с фирменным сочным стейком на гриле. Ну, а кроме стейков гурманов порадуют огромным выбором мяса и овощей как на гриле, так и в классическом исполнении, а еще огромным выбором закусок под пенное — например, вяленые мясо собственного производства.

«Другое Дело» — это место для вечера шумной компании друзей, а может, для деловой встречи, создания новых проектов, бизнес-ланча в свободной атмосфере и, конечно, для ценителей качественного пива.

А в честь Нового года шеф-повар ресторана Артём Крюков подготовил специальные праздничные комбо-меню, которые наполнены настоящими новогодними вкусами.

Заходите попробовать и участвуйте в предновогодних розыгрышах от ресторана.

Ну, а если у вас есть специальный бейдж «Гость Тулы», в период проведения новогодних мероприятий с 07.12 по 07.01 вас обязательно порадуют горячим чаем, а также бокалом пива на выбор при заказе горячего блюда.

Средний чек: 800−1000 р.

Часы работы: вс.-чт. 12.00 — 23.00, пт.-сб. 12:00 — 02:00.

Телефон для брони: + 7 (4872) 717−700.

Адрес: Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж.

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САНДАЛИ

Даже будним зимним днём возможно окунуться в настоящую тёплую и летнюю атмосферу.

В кафе «Сандали» вас ждет традиционная грузинская кухня в новом исполнении. Шеф-повар Татьяна Ермакова сохранила аутентичные вкусы Грузии, добавив пару штрихов современного декора, которые пришлись замечательным блюдам очень кстати.

Радовать в «Сандали» вас будут сочными хинкали, хачапури, аджапсандали, сациви, лобио, чакапули, чанахи, чахохбили, сочным шашлыком, люля и прочими чарующими блюдами. Приятным дополнением к пряной грузинской еде станут напитки от местных пивоварен, а также настоящие грузинские сорта.

Согревающую и уютную атмосферу создаст настоящий камин, восточные ковры, тематические росписи.

Кроме того, вы можете познакомиться с историей грузинской кухни: вместе с блюдами посетителям приносят подложки, на которых нарисована карта Грузии и написан небольшой словарь грузинских слов. Ну, а лучше всего узнать о традиционных блюдах Грузии можно, попробовав их на вкус.

Если у вас есть специальный бейдж «Гость Тулы», в период проведения новогодних мероприятий с 07.12 по 07.01 вас обязательно порадуют горячим чаем, а также бокалом вина на выбор при заказе горячего блюда.

Также в кафе «Сандали» действует специальное комбо-меню:

2 бокала напитка + тарелка традиционных грузинских сыров всего 550 рублей.

2 бокала напитка + доска мясных закусок всего 595 рублей.