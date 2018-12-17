Peugeot Expert и Citroen Jumpy – автомобили для бизнеса

Автомобиль для бизнеса – это рабочая лошадка: она должна быть комфортной, вместительной, надежной, экономичной и универсальной.

В таком автомобиле на первом месте – деловые качества: грузоподъемность, объем грузового отсека, количество мест для пассажиров, возможности трансформации. Не последнюю роль играют показатели, связанные с финансами, - это расход топлива, стоимость обслуживания и, конечно, цена. Автомобиль должен быстро окупаться и помогать зарабатывать, а не приводить к лишним расходам.

Среди коммерческого транспорта средней цены предложений немного. Самые не дорогие варианты часто либо не могут похвастать большой вместимостью, либо требуют вложений, связанных с частым ремонтом. Модели, которые более интересны по техническим характеристикам и оснащению, и цену имеют гораздо более высокую.

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy занимают ту самую золотую середину - когда качество и оснащенность автомобиля на высоте, а его стоимость не пугает.

Братья-близнецы

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy отличаются друг от друга лишь формой бампера и шильдиками на капоте. Во всем остальном автомобили полностью идентичны.

Они созданы на одной базе, имеют одинаковый кузов, двигатели и прочую техническую «начинку». Оба собираются на автозаводе в Калуге. Даже цена, скидки и условия кредитования и лизинга на эти модели совпадают. Поэтому выбор между ними – это лишь дело вкуса.

Рабочие лошадки

Peugeot Expert и Citroen Jumpy представлены в двух вариантах длины: L2 - 4,95 м и L3 - 5,3 м. Грузоподъемность – до 1333 кг. В стандартной версии фургоны имеют три сиденья впереди, металлическую перегородку во всю высоту.

Цельнометаллический кузов – с внушительным объемом загрузки: вмещает три европаллеты.

Погрузочная длина по полу составляет 2,5-2,8 м в зависимости от модификации. Можно дополнительно заказать люк-шторку в перегородке, которая увеличит длину грузовой платформы еще на 1,26 метра, а откидная подушка пассажирского сиденья освобождает еще полкуба полезного объема в кабине. И это – при компактных габаритах, что очень важно при эксплуатации в городских условиях.

Кузов фургона до мелочей продуман в плане комфорта и функциональности. В полу предусмотрены крепежные кольца, чтобы надежно зафиксировать груз.

Погрузку можно производить как через задние двери, так и через боковую сдвижную.

Через широкие проемы обеих дверей свободно проходят паллеты, а низкая погрузочная высота облегчает процесс.

Цельнометаллический фургон – стандартная модификация Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Но в зависимости от ваших задач можно заказать другие версии: автомобиль с тремя рядами пассажирских кресел, которые сдвигаются для перевозки груза; спецавтомобиль (скорая помощь, МЧС, инкассация); грузовик и многие другие варианты.

Дизели — выгодное решение

Оба фургона Peugeot Expert и Citroen Jumpy комплектуются только дизельными двигателями. Коммерческий автомобиль всегда интенсивно эксплуатируется, и экономичность мотора может сэкономить предпринимателю тысячи рублей в год. На выбор покупателя предложены два варианта – дизель 1,6 л 90 л. с. и 2,0 л 150 л. с. Заявленный расход топлива очень скромный - от 5,1 и 6,1 л/100 км. Французские дизельные двигатели по праву считаются одними из лучших в мире.

Чтобы владельцы Expert и Jumpy даже в сильные морозы не испытывали проблем с их запуском, автомобиль снабжен догревателем, который при температуре от -6 ускоряет прогрев двигателя и салона.

Легкое легковое управление

Коммерческий транспорт - не значит аскетичный и предельно простой. Peugeot Expert и Citroen Jumpy – современные, прекрасно оснащенные автомобили. За счет отличной обзорности и высокой посадки ими легко управлять (и кстати, среди покупателей немало женщин-предпринимателей, которые не испытывают никаких сложностей с эксплуатацией этих фургонов). Подвеска отлично сглаживает все неровности дорог.

В каждой машине есть не только догреватель двигателя, но и обогрев форсунок омывателя, полноразмерная запаска, ABS, EPS, передние сиденья с подогревом сиденья и спинки, 3 уровня обогрева, индикатор прокола шин, подушки безопасности водителя и пассажира, усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет 175 мм, акустическое лобовое стекло с обогревом зон покоя стеклоочистителей.

Удобен в городе, практичен на селе

Компактные габариты и небольшой радиус разворота позволяют Expert и Jumpy легко маневрировать в городских условиях. Но, как говорят в дилерском центре Peugeot и Citroen, эти фургоны стали хитом продаж среди сельхозпроизводителей – фермеров и просто людей, которые держат свое хозяйство. Можно ли уверенно ездить на таком авто в условиях загородных дорог – зачастую разбитых, зимой не чищенных?

Своими впечатлениями от машины поделился фермер из Ясногорского района Владислав Сергеевич, владелец автомобиля Citroen Jumpy:

– Ближайший асфальт находится от моего дома на расстоянии 3 километров, но с таким высоким дорожным просветом у меня ни разу не возникало проблем на бездорожье. Для своих функций данная машина - идеальный вариант. На нее действует минимальный транспортный налог (около 900 рублей), она очень экономична – всего 6 литров топлива в смешанном цикле. Объема грузового отсека полностью хватает для того, чтобы доставлять мой товар (продукты птицеводства и пчеловодства) на торговую точку и развозить заказы клиентам. Раньше у меня были и другие варианты коммерческих фургонов, но все они были либо меньше по объему и грузоподъемности, либо более дорогие в обслуживании.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy покупают не только для бизнеса. Такой автомобиль станет незаменимым помощником, например, во время строительства дома, когда то и дело требуется подвозить стройматериалы. Да и в целом для загородной жизни это очень удобный и практичный вариант второго автомобиля в семье, которому можно поручить все тяжелые и «грязные» задачи по перевозке самых разных грузов.

Дмитрий Балута, менеджер по коммерческому транспорту дилерского центра Peugeot и Citroen ГК «Автокласс» – Декабрь традиционно является самым удачным месяцем для покупки автомобиля: перед Новым годом всегда действуют особенно привлекательные условия. Коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy не будут исключением: только до конца декабря их можно приобрести по специальной цене от 1 399 900 рублей. Для предпринимателей у нас действует программа «Быстрый лизинг» с минимальным пакетом документов. А покупатели-физические лица могут воспользоваться выгодным кредитом от 9,5% годовых.*

Официальный дилер Peugeot и Citroen — Группа компаний «Автокласс»

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.

Тел. (4872) 70−60−30.

*Кредит предоставляется банками PSA, Сетелем, ВТБ, КредитЕвропаБанк. Минимальный размер первоначального взноса - 20% от стоимости автомобиля, максимальный срок - 60 месяцев.