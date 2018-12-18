Выбираем подарок к Новому году: Белевская пастила

Фото zdorovakrasiva.com и belslad.ru.

Веселые новогодние праздники — время волшебства, исполнения желаний и, конечно, подарков. Как угодить родным, близким, коллегам и друзьям?

За полтора века нежная воздушная белевская пастила стала синонимом самого желанного лакомства для всех сладкоежек! Пастила от «Белевских сладостей» завоевала любовь и признание покупателей.

Секрет прост — на производстве пастилу готовят по традиционным рецептам, используя исключительно натуральные компоненты. Что делает любимое лакомство не только вкусным, но и полезным!

Ищите подарок для тех, кто следит за фигурой? Традиционная белевская пастила — то, что нужно! В 100 гр вкуснейшего десерта всего 210 ккал!

К слову, это в разы ниже, чем в конфетах или, скажем, венских вафлях.

К тому же в пастиле нет глютена, поэтому она идеально подходит для питания детям и людям с индивидуальной непереносимостью этого вещества.

Для диабетиков производится пастила без сахара, по вкусу ничем не уступающая классическому лакомству из Белева.

А натуральные ингредиенты не вызывают аллергии.

А широкий ассортимент нежнейшей пастилы от ООО «Белевские сладости», представленный на полках тульских магазинов, никого не оставит равнодушным! В праздничной упаковке вы найдете лакомство с различными вкусами — черной смородиной, клюквой, сливой, грушей, медом, абрикосом, брусникой и не только — просто глаза разбегаются!

Помимо нежнейшей пастилы «Белевские сладости» разработали авторские рецепты зефира, мармелада, смоквы и других вкусных и полезных лакомств.

Десерты от «Белевских сладостей» придутся по вкусу всем и по любому случаю: это отличный подарок коллегам и уютный повод собраться за чашкой ароматного чая всей семьей или шумной компанией друзей.

Подарите себе и близким настоящий гастрономический праздник! Фирменные магазины ООО «Белевские сладости» в Туле:

Тульский кремль, Торговые ряды, павильон № 7;

Магазин Eco-store, Красноармейский пр., 34;

ТЦ «Гостинный двор», Лавка напротив салона «Билайн», ул. Советская, 47, 1 этаж;

ТЦ «Арсенал», Лавка напротив касс «Магнит», ул. Арсенальная, 2 А;

ТЦ «Демидовский», Лавка напротив касс «Билла», ул. Металлургов, 62 А;

Центральный рынок, Ярмарка тульских производителей;

Российско-белорусская ярмарка, На парковке рынка «Южный»; ул. М. Горького, трамвайное кольцо;

Площадь возле «ГКЗ», Ярмакрка тульских производителей, ул. Советская, 2.

Подробности на сайте.