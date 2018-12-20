Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край
На Тульском оборудовании будут выпускать продукцию холдинга «Вертолеты России».
Оборудование для термической обработки требуется, во многих сферах, от детских учреждений до разнообразных производств и лабораторий, в машиностроении, сельском хозяйстве, электронной промышленности, на пищевом и косметическом производстве, и даже на Международной космической станции.
Тульский завод ООО «Тула-Терм» разрабатывает, производит и поставляет вакуумные печи, сушильные шкафы, высокотемпературные и камерные печи по всей России.
Компания начала свою историю в 2008 году с выпуска небольшой серии вакуумных сушильных шкафов. А сегодня это крупное предприятие с уверенной динамикой развития и многолетним опытом производства промышленного термического, вакуумного и лабораторного оборудования.
Компания «Тула-Терм» в 2018 году в рамках программы импортозамещения произвела и установила оборудование для термического участка на заводе ПАО ААК «Прогресс» холдинга
«Вертолеты России».
В комплект поставки входило 11 единиц оборудования:
- Электропечи камерные СНО;
- Электропечи шахтные СШО;
- Электропечь с выдвижным подом СНОТ;
- Баки закалочные масляные БЗМ;
- Баки промывочные БП;
- Соляная электродная ванна СВС.
Теперь российские вертолёты будут выпускать на тульском оборудовании.
ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина», на котором теперь установлено оборудование, сделанное в Туле, — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической
Всё промышленное оборудование, изготавливаемое и реализуемое предприятием ООО «Тула-Терм», сертифицировано и гарантирует высокое качество и долгий срок службы.
Предприятие не стоит на месте и постоянно совершенствуется, расширяя свой ассортимент.
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Совместно с МГУ и МГТУ им.
Н. Э. Бауманабыла разработана линия из двух печей для изготовления PIM-изделий — литье порошковых смесей, используемое для производства металлических или керамических изделий.
- Печи тульского предприятия используют для обжига деталей для спутников на заводах «Институт спутниковых систем» и «Воронежский механический завод».
- Датчики, улавливающие и контролирующие уровень солнечной радиации, установленные на МКС — также изготовлены на вакуумных компрессионных печах ООО «Тула-Терм».
- С помощью термооборудования, сделанного в Туле, сегодня производятся многие популярные лекарства, а также изделия медицинского профиля. Например, предприятие выпускает серию сушильных шкафов для изготовления операционных ниток.
- Госнаркоконтроль также использует лабораторные вакуумные шкафы от ООО «Тула-Терм» для тестирования уровня наркотика в растительных веществах.
Предприятие ведет активную выставочную деятельность. В этом году компания представила свои новинки на 12-й выставке «Термообработка-2018».
Благодаря собственному конструкторскому бюро, всё оборудование, производимое на предприятии, отличает продуманная конструкция и высокие современные технические характеристики.
С полным каталогом продукции и ценами можно ознакомиться на сайте ООО «Тула-Терм» tula-term.ru