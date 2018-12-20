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Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край

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Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край

На Тульском оборудовании будут выпускать продукцию холдинга «Вертолеты России».  

 

Оборудование для термической обработки требуется, во многих сферах, от детских учреждений до разнообразных производств и лабораторий, в машиностроении, сельском хозяйстве, электронной промышленности, на пищевом и косметическом производстве, и даже на Международной космической станции.

Тульский завод ООО «Тула-Терм» разрабатывает, производит и поставляет вакуумные печи, сушильные шкафы, высокотемпературные и камерные печи по всей России.

Компания начала свою историю в 2008 году с выпуска небольшой серии вакуумных сушильных шкафов. А сегодня это крупное предприятие с уверенной динамикой развития и многолетним опытом производства промышленного термического, вакуумного и лабораторного оборудования.

Компания «Тула-Терм» в 2018 году в рамках программы импортозамещения произвела и установила оборудование для термического участка на заводе ПАО ААК «Прогресс» холдинга
«Вертолеты России».

ООО «Тула-Терм» уверен в качестве своей продукции и предоставил на установленное оборудование гарантию 2 года.

 

 

В комплект поставки входило 11 единиц оборудования:

  • Электропечи камерные СНО;
  • Электропечи шахтные СШО;
  • Электропечь с выдвижным подом СНОТ;
  • Баки закалочные масляные БЗМ;
  • Баки промывочные БП;
  • Соляная электродная ванна СВС.
Галерея
Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край, Фото: 1
Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край, Фото: 2
Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край, Фото: 3
Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край, Фото: 4
Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край, Фото: 5
Тульское предприятие поставило комплект оборудования в Приморский край, Фото: 6
Теперь российские вертолёты будут выпускать на тульском оборудовании.

ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина», на котором теперь установлено оборудование, сделанное в Туле, — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России, входит в холдинг АО «Вертолёты России».

Всё промышленное оборудование, изготавливаемое и реализуемое предприятием ООО «Тула-Терм», сертифицировано и гарантирует высокое качество и долгий срок службы.

Предприятие не стоит на месте и постоянно совершенствуется, расширяя свой ассортимент.

  • Совместно с МГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана была разработана линия из двух печей для изготовления PIM-изделий — литье порошковых смесей, используемое для производства металлических или керамических изделий.
  • Печи тульского предприятия используют для обжига деталей для спутников на заводах «Институт спутниковых систем» и «Воронежский механический завод».
  • Датчики, улавливающие и контролирующие уровень солнечной радиации, установленные на МКС — также изготовлены на вакуумных компрессионных печах ООО «Тула-Терм».
  • С помощью термооборудования, сделанного в Туле, сегодня производятся многие популярные лекарства, а также изделия медицинского профиля. Например, предприятие выпускает серию сушильных шкафов для изготовления операционных ниток.
  • Госнаркоконтроль также использует лабораторные вакуумные шкафы от  ООО «Тула-Терм» для тестирования уровня наркотика в растительных веществах.
Предприятие ведет активную выставочную деятельность. В этом году компания представила свои новинки на 12-й выставке «Термообработка-2018».

Благодаря собственному конструкторскому бюро, всё оборудование, производимое на предприятии, отличает продуманная конструкция и высокие современные технические характеристики.

Каждый заказ проходит через руки конструктора, который работает непосредственно с заказчиком. Это позволяет быстро адаптировать оборудование под нужды любой промышленности. Клиенты компании в этом случае получают именно то, что им необходимо.
 

С полным каталогом продукции и ценами можно ознакомиться на сайте ООО «Тула-Терм» tula-term.ru

 
Тула, ул. К. Маркса, 5.
8−800−100−71−67, звонок по России бесплатный; 8 (4872) 70-19-61.
 
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