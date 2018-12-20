«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам

HARAT`S IRISH PUB (18+)

Harat's — это место, где гости быстро становятся завсегдатаями, ведь внимательные хозяева принимают каждого как родного — дружеская атмосфера, простая и вкусная еда и, конечно же, напитки на любой вкус.

Здесь вы можете быть уверены — отдых будет что надо! Отбросив комплексы и стеснение, подогрев себя вкуснейшими напитками, вы гарантированно будете громче всех подпевать музыкантам и танцевать так, как никогда не танцевали. По крайней мере, в Harat's для этого созданы все условия.

Каждые выходные, в субботу и воскресенье, здесь проходят концерты. Это тульские, московские (и не только) профессиональные кавер-бэнды, весело и задорно исполняющие самые известные и самые любимые хиты – от Земфиры до Rammstein. И каждый из бэндов совершенно уникален, что добавляет ещё больше очарования и драйва музыкальной составляющей вечера в Harat's.

Но не только каверами живёт сцена в ХЭ, как ласково называют паб завсегдатаи. Каждый месяц здесь проходит несколько больших концертов, позволяющих тулякам побывать на выступлениях известных — и даже культовых — команд и исполнителей.

Ну и конечно же, какой паб без большой плазмы, на которой можно шумной и весёлой компанией поболеть за любимую футбольную команду? Здесь вас никто не попросит сделать потише, а сотрудники паба ещё и помогут вам отпраздновать победу или пережить неудачный матч.

Кстати, два раза в месяц, по четвергам, проходит пабная викторина Cheese Quiz, в которой вы сможете не только проявить смекалку и похвастаться эрудицией, но и собраться с друзьями или провести тим-билдинг с коллегами.

Как видите, ХЭ вам предложит полный спектр развлечений для утомлённой долгой рабочей неделей души, требующей веселья и дружной компании по выходным, а в любой день недели вы здесь можете попробовать редкие и необычные сорта напитков, ассортимент которых регулярно пополняется.

L&B

L&B — небольшой пивной бар в центре города без излишеств и крайностей с уютной атмосферой и исключительным настроением.

Пространство задумывалось прежде всего как место для общения. Здесь вы можете приятно провести время после напряженного дня, перевести дух и набраться сил или, наоборот, шумно и с размахом отдохнуть с друзьями, позабыв обо всех заботах. В любом случае не нужно особого повода, чтобы сюда заглянуть. Вечер помогут скрасить импортные напитки и полноценное меню с фирменными блюдами от шефа — помимо закусок вам предложат салаты, горячие блюда на гриле, стритфуд и сладкие десерты. К слову о меню – примечательно оно не только щедрыми порциями, но и приятными ценами.

Всё меню можно посмотреть здесь.

В заведении действует программа лояльности и выгодные предложения:

с понедельника по четверг бар L&B дарит скидку 20% на всё меню. На всё! В том числе и на напитки. Предложение действует каждую неделю с 16.00 до 20.00;

по будням у гостей L&B есть возможность угоститься одним из фаворитов меню — «Биг бургером» и бокалом импортного напитка всего за 390 р. вместо 550 р. Предложение актуально с понедельника по четверг, без привязки ко времени.

В период проведения новогодних мероприятий с 7 декабря по 7 января гостей города — счастливых обладателей бейджа «Гость Тулы» угощают согревающим кофе за счёт заведения и дарят скидку 10% на ужин (на всё меню за исключением напитков).

Бар открыт каждый день с 16.00 и до глубокой ночи. Заглядывайте по поводу и без — здесь вам будут рады в любое время.

Парковка: есть.

Средний чек: 600 руб.

Часы работы: ежедневно с 16.00 до 03.00.

Телефон: +7 (920) 741-07-77 .

Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»).

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