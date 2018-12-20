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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам

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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам

Какие заведения стоит посетить в Туле во время новогодних праздников? Рекомендации Myslo.

HARAT`S IRISH PUB (18+)

Harat's — это место, где гости быстро становятся завсегдатаями, ведь внимательные хозяева принимают каждого как родного — дружеская атмосфера, простая и вкусная еда и, конечно же, напитки на любой вкус.

Здесь вы можете быть уверены — отдых будет что надо! Отбросив комплексы и стеснение, подогрев себя вкуснейшими напитками, вы гарантированно будете громче всех подпевать музыкантам и танцевать так, как никогда не танцевали. По крайней мере, в Harat's для этого созданы все условия.

Каждые выходные, в субботу и воскресенье, здесь проходят концерты. Это тульские, московские (и не только) профессиональные кавер-бэнды, весело и задорно исполняющие самые известные и самые любимые хиты – от Земфиры до Rammstein. И каждый из бэндов совершенно уникален, что добавляет ещё больше очарования и драйва музыкальной составляющей вечера в Harat's.

Но не только каверами живёт сцена в ХЭ, как ласково называют паб завсегдатаи. Каждый месяц здесь проходит несколько больших концертов, позволяющих тулякам побывать на выступлениях известных — и даже культовых — команд и исполнителей.

Ну и конечно же, какой паб без большой плазмы, на которой можно шумной и весёлой компанией поболеть за любимую футбольную команду? Здесь вас никто не попросит сделать потише, а сотрудники паба ещё и помогут вам отпраздновать победу или пережить неудачный матч.

Кстати, два раза в месяц, по четвергам, проходит пабная викторина Cheese Quiz, в которой вы сможете не только проявить смекалку и похвастаться эрудицией, но и собраться с друзьями или провести тим-билдинг с коллегами.

Как видите, ХЭ вам предложит полный спектр развлечений для утомлённой долгой рабочей неделей души, требующей веселья и дружной компании по выходным, а в любой день недели вы здесь можете попробовать редкие и необычные сорта напитков, ассортимент которых регулярно пополняется.

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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 5
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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 8
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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 12
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 13
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 14
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 15
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 16
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 17
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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 19
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«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 23
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Парковка: нет.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 04.00.

Телефон для брони: 8 (4872) 525-025.

Адрес: Тула, Красноармейский пр., 19.

harats.ru

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ROB ROY BAR

Rob Roy Bar — персональный коктейль-бар, который расположился в центре Тулы, в кластере Likerka Loft.

Rob Roy Bar — стильный бар с напитками и едой, которые отражают прогрессивные мировые тренды, а также неустаревающую классику.

Помимо самого большого и разнообразного в Туле меню с коктейлями и напитками приятная особенность бара Rob Roy — богатое полноценное меню, в котором можно выбрать не только закуски к напиткам, а также сытные тако и кесадилью, бургеры и сэндвичи, насладиться богатыми вкусами вторых блюд, отведать пасту и пельмени ручной лепки, попробовать свежие и сочные салаты и даже заказать суп. Для вегетарианцев здесь представлено специальное меню. С понедельника по пятницу с 12.00 до 17.00 действует специальное предложение на обеды.

На Новый год и январские праздники в баре будут ежедневно проходить вечеринки с диджеями из Тулы и интересными диджеями из других городов.

Rob Roy Bar развивает и повышает барную культуру в Туле. В 2018 году по мнению профессиональной барной премии Barproof бар вошёл в топ-10 России в номинации «Открытие года».

Галерея
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 1
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 2
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 3
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 4
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 5
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 6
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 7
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 8
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 9
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 10
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 11
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 12
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 13
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 14
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 15
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 16
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 17
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 18
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 19
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Парковка: есть.

Часы работы: с 12.00 до 04.00 ежедневно, без выходных.

Телефон для брони: 8 (4872) 71-66-56.

Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, к. 5, 1-й этаж, 23 место («Ликёрка Лофт»).

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L&B

L&B — небольшой пивной бар в центре города без излишеств и крайностей с уютной атмосферой и исключительным настроением.

Пространство задумывалось прежде всего как место для общения. Здесь вы можете приятно провести время после напряженного дня, перевести дух и набраться сил или, наоборот, шумно и с размахом отдохнуть с друзьями, позабыв обо всех заботах. В любом случае не нужно особого повода, чтобы сюда заглянуть. Вечер помогут скрасить импортные напитки и полноценное меню с фирменными блюдами от шефа — помимо закусок вам предложат салаты, горячие блюда на гриле, стритфуд и сладкие десерты. К слову о меню – примечательно оно не только щедрыми порциями, но и приятными ценами.

Всё меню можно посмотреть здесь.

В заведении действует программа лояльности и выгодные предложения:

  • с понедельника по четверг бар L&B дарит скидку 20% на всё меню. На всё! В том числе и на напитки. Предложение действует каждую неделю с 16.00 до 20.00;
  • по будням у гостей L&B есть возможность угоститься одним из фаворитов меню — «Биг бургером» и бокалом импортного напитка всего за 390 р. вместо 550 р. Предложение актуально с понедельника по четверг, без привязки ко времени.

В период проведения новогодних мероприятий с 7 декабря по 7 января гостей города — счастливых обладателей бейджа «Гость Тулы» угощают согревающим кофе за счёт заведения и дарят скидку 10% на ужин (на всё меню за исключением напитков).

Бар открыт каждый день с 16.00 и до глубокой ночи. Заглядывайте по поводу и без — здесь вам будут рады в любое время.

Галерея
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 1
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 2
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 3
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 4
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 5
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 6
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 7
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 8
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 9
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 10
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 11
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 12
«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по барам, Фото: 13
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Парковка: есть.

Средний чек: 600 руб.

Часы работы: ежедневно с 16.00 до 03.00.

Телефон: +7 (920) 741-07-77.

Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»).

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