Вся правда о минеральной воде

Фото Дмитрия Дзюбина.

На полках магазинов в каждом супермаркете – разнообразие минеральной воды. Чем полезна такая вода? И можно ли употреблять ее каждый день?

На эти и другие вопросы ответила заведующая гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы Юлия Трошкина.

? В последнее время минеральной воды на полках магазинов стало особенно много. Это новая модная тенденция или такая вода действительно обладает лечебными свойствами?

– У лечебного применения минеральных вод многовековая история. Еще древние греки сооружали святилища и алтари у целебных источников. С помощью воды проводили религиозные обряды омовения, купания и крещения. Минеральные воды для лечения больных использовали самые знаменитые врачи прошлого: Гиппократ, Архиген и Фаллопий.

Первые сведения о минеральных источниках в России датируются 1627 годом. Изучать и использовать минеральные воды с лечебной целью начали в эпоху Петра I. За всё это время специалисты не усомнились в ее эффективности, поэтому минеральную воду применяют до сих пор.

? Какое действие на организм оказывает минеральная вода?

– Минеральная вода оказывает сильное воздействие на организм. Она раздражает рецепторы слизистой оболочки ротовой полости, оказывает рефлекторное действие на слюноотделение, желудочно-кишечный тракт, почки и сердечно-сосудистую систему.

? Чем отличаются столовые, лечебно-столовые и лечебные минеральные воды?

– Cтоловые минеральные воды используют как столовый напиток, они могут применяться самостоятельно без назначения врача. Лечебные минеральные воды используются для проведения курса питьевого лечения. Они должны назначаться врачом, поскольку только специалист может определить механизм воздействия воды на организм, оценить состояние желудочно-кишечного тракта, узнать о наличии патологий и только тогда назначить прием.

Лечебно-столовые минеральные воды подходят как для питьевого лечения, так и для утоления жажды. Их можно пить и без назначения врача. Однако при длительном регулярном употреблении лучше проконсультироваться со специалистом.

? Как выбрать лечебно-столовую минеральную воду для ежедневного потребления?

– Для начала нужно обратить внимание на информацию о соляном составе и степени насыщения углекислотой. В столовой минеральной воде содержится ≤ 1 г на литр минеральных солей, в лечебно-столовой воде – от 1 до 10 г

минеральных солей в 1 литре. Сильногазированные воды стимулируют выделение желудочного сока, провоцируют изжогу и отрыжку, что может внести дискомфорт в ваше состоянии.

? Сколько минеральной воды можно пить в день?

– Если вы решили пить какую-либо минеральную воду каждый день, желательно проконсультироваться с гастроэнтерологом или диетологом. Специалист расскажет о воздействии воды на организм, учитывая ваш возраст, физическую активность и заболевания. Врач обозначит желательный объем потребления минеральной воды, чтобы вы извлекли из нее максимальную пользу.