Тульские рестораны с летними беседками

Обзор заведений, которые приглашают вас к себе для уютных посиделок под крышей на свежем воздухе.

В тёплое летнее время хочется выйти из душных помещений и провести вечер за накрытым столом с близкими и друзьями, на свежем воздухе, с шашлыком и любимыми блюдами. Предлагаем вам несколько тульских ресторанов, в которых специально обустроены уютные беседки на улице для вашего душевного отдыха.



Приходите в ресторан «Аида» этим летом, чтобы отдохнуть в уютном месте на свежем воздухе под сводами зелени, насладиться неповторимыми вкусами уже полюбившихся блюд и напитков или попробовать что-то новое.

В солнечный жаркий или в дождливый летний день здесь вам будет уютно и вкусно.

Тихое застолье с любимым человеком в беседке или шумный и яркий праздник в большой компании, проведённые в «Аиде», останутся в вашем сердце долгим приятным воспоминанием.

Большая летняя веранда «Аиды» отлично подойдёт для большого события, на которое вы сможете пригласить всех своих родственников и друзей. Все разместятся удобно и смогут насладиться праздником на воздухе. А живая музыка на летней веранде добавит вашему вечеру тепла и настроения.

Компании поменьше смогут разместиться в летних деревянных беседках.

Ну а если вы планируете большой праздник и сомневаетесь в погодных условиях — в «Аиде» вам предложат расположиться в шикарном, самом большом зале «Самира», вмещающем до 250 человек. А для события поменьше — делового ужина, семейного или романтического вечера — можно выбрать любой из других шести залов, в каждом из которых свой особый интерьер. Для спокойной встречи с друзьями или делового ужина в этом ресторане есть отдельные комнаты отдыха или VIP-зал с караоке, в которых вас не побеспокоят другие гости.

Какой же отдых в ресторане без вкусной еды! Неповторимая и богатая кухня — гордость «Аиды», которая приятно удивит даже самых взыскательных гостей.

Здесь вы найдёте удивительно много разнообразных блюд, от классики до необычных вкусов. Повара-профессионалы в этом ресторане действительно знают своё дело и готовы удивлять гостей своим мастерством, дарить им счастье ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. Заказывайте свои любимые блюда или пробуйте новые непривычные варианты из азербайджанской, русской и европейской кухни.

Выбор из более 200 наименований блюд вас действительно впечатлит: больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда на любой вкус.

Шашлык — это отдельная и особенная история ресторана «Аида». Глаза разбегаются от выбора, и хочется попробовать всё: 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда дополнят ваш вечер неповторимым удовольствием.

Для детей и взрослых на улице чудесный водопад с разнообразными рыбками, а за беседками обустроена огромная детская площадка, на которой дети будут с удовольствием играть.

Ресторан расположен среди уютной зелёной берёзовой рощи. Здесь можно не только наслаждаться вкусной едой и музыкой, но и отдыхать на свежем воздухе.

«Аида» — одно из лучших мест в Туле для проведения свадьбы. Если вы выбираете заведение для этого события — приезжайте и оцените неповторимую атмосферу этого замечательного ресторана.

Отдыхайте в «Аиде», наслаждайтесь радостью вкусов и зелёным уголком природы в городе.

«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!

Тула, ул. Кутузова, 131-б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Кафе-парк «У Красных Ворот» приглашает к себе отдохнуть на выходных в тёплой компании, отпраздновать свадьбу, день рождения, провести корпоратив с коллегами и любое другое событие в окружении зелени, подальше от городской пыли и душных помещений, но не уезжая из города.

Здесь на большой благоустроенной территории вас ждут летние открытые беседки, которые вмещают как скромные пары, так и большие компании до 30 человек.

Большой шатёр в стиле средневекового замка свободно вмещает до 120 гостей. Также есть два уютных банкетных зала поменьше, в которых смогут расположиться по 30 гостей. Всего здесь смогут расположиться на большое событие до 200 гостей!

Вам здесь понравится: свежий воздух березовой рощи, по-настоящему вкусное и аппетитное меню европейской кухни и блюда на мангале, приветливый персонал, красивые залы для большого торжества и уютные беседки, огромная и удобная парковка на 100 машино-мест.

Кроме вкусного застолья в кафе-парке «У Красных Ворот» можно поиграть в бильярд и настольный теннис, а также в волейбол.

Приезжайте сюда всей семьёй на праздник или просто в выходные. Малыши здесь смогут играть на большой детской площадке с игрушками и фонтаном. А изобилие красивейших цветов и зелени подарят вам хорошее настроение и помогут отдохнуть от будничной суеты.

Каждый вечер здесь радует гостей живая музыка и караоке.

Ищете, где провести выездную регистрацию брака? Кафе-парк «У Красных Ворот» устроит для вас красивую церемонию со всем необходимым оборудованием.

А ещё здесь можно провести яркую фотосессию, в атмосфере зелени и природы, как на свадьбе, так и на любом событии, и просто, если вы хотите сделать красивые кадры.

Кафе-парк «У Красных Ворот» организует для вас душевный и яркий отдых этим летом.

Тула, Хомяковское шоссе, 3-а

8 (4872) 38-49-41 , 8 (903) 840-49-41

банкетный-зал-тула.рф

Группа ВК

Наступает тёплый сезон, и хочется проводить уютные вечера после работы или выходные с близкими и друзьями в кафе, на открытом воздухе, подальше от душных помещений.

Наслаждайтесь природой, не выезжая из города, в кафе Goldfish!

Это отличное место как для тихого вечера на двоих, так и для праздника с друзьями, и, конечно, здесь можно устроить большое праздничное торжество и провести незабываемую свадьбу.

Здесь найдут для себя угощения по душе и оценят меню как любители традиционной европейской кухни, так и почитатели блюд японской и узбекской кухни. В этом кафе можно каждый раз пробовать что-то новое, открывая для себя неизвестные вкусы, ведь богатый выбор блюд различных направлений это позволяет. Суши и роллы, манты, плов и шашлыки, вторые блюда из мяса и птицы, салаты и закуски.

Попробуйте вкуснейшие блюда, приготовленные на мангале.

Для особого случая или торжества вы можете заказать здесь как блюда из повседневного меню, так и выбрать особо изысканные и празднично оформленные угощения из специального банкетного меню. Каждое блюдо здесь приготовлено качественно и с душой!

Закажите в Goldfish живую музыку для вашего праздника или пригласите на торжество своих музыкантов. Вам не придётся заботиться о технической подготовке для подключения аппаратуры: здесь есть всё необходимое для этого оборудование.

Кафе Goldfish порадует вас уютом и комфортом:

Богатство выбора в меню;

Адекватные и доступные цены;

Зал, оформленный со вкусом, подготовят специально к вашему застолью;

Внимательное и доброжелательное обслуживание;

Индивидуальный подход.

Подарите себе отдых и отличное настроение в кафе Goldfish!

Тула, улица Болдина, 123

8 (920) 789-32-19 (служба доставки)

8 (950) 915-40-00 (резерв столов)

goldfish-cafe.ru

Солнышко, кафе

Кафе «Солнышко» приглашает к себе вкусно поесть и душевно отдохнуть, послушать живую музыку и провести время с друзьями или родными в окружении зелени.

Кафе расположено в тихой, уютной зелёной зоне ЦПКиО им. Белоусова.

Деревянные беседки в кафе «Солнышко» рассчитаны на 6-15 гостей, а на большой веранде свободно размещается до 120 человек.

Если вы хотите расположиться в закрытом помещении, вам предложат зал, вмещающий до 40 человек. В нём в любую погоду будет комфортно.

В кафе «Солнышко» приятно просто зайти, чтобы подкрепиться и отдохнуть, если вы гуляете по парку, встретиться с друзьями или любимым человеком вечером. А ещё здесь можно провести замечательный праздник — свадьбу, день рождения и любое другое событие.

К столу вам предложат богатый выбор блюд европейской кухни, а также ароматные и вкуснейшие блюда, приготовленные на мангале.

Каждый день в этом кафе гостей радует живая музыка.

Приходите, отдыхайте уютно и со вкусом!