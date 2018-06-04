Туляки выбрали три лучших турбазы в Тульской области

С 04 мая по 04 июня мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие турбазы в Тульской области. Теперь мы знаем, куда чаще всего любят ездить туляки, чтобы провести выходной или отпуск на природе летом.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 04 июня. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стала турбаза «Приокские зори»— она набрала 1109 голосов!

Второе место и 920 голосов получила турбаза «Велесов лес».

Третье место и 449 голосов туляки отдали санаторию «Строитель».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание турбазы.

Турбазы занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг туристических баз Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.