Renault DOKKER – помощник для вашего бизнеса

Вам нужна машина для работы – надежная и желательно недорогая иномарка? Обратите внимание на новую модель Renault – грузовой или пассажирский Dokker, экономичный, вместительный, адаптированный для России и недорогой.

Renault Dokker — новая для России модель, созданная как для предпринимателей, так и для обычных семей. Машина вместительная, благодаря чему она пользуется спросом у владельцев небольших магазинчиков и другого малого бизнеса. Туляк Евгений Смирнов несколько месяцев назад купил Dokker вместо старого отечественного авто.

Как купить Dokker без обмана

Евгений Смирнов, предприниматель У меня небольшой продуктовый магазин в моем поселке. Раньше ездил за товаром на своей «Газели», но машина была уже в очень солидном возрасте и в последнее время не вылезала из сервиса. Когда она ломалась, приходилось нанимать грузовик или делать несколько рейсов на своей легковушке, но ведь это все — дополнительные расходы… Начал искать новую машину — желательно иномарку, компактную, но вместительную, с экономичным расходом топлива и, конечно недорогую: у сельского предпринимателя доходы невысоки.

Прочитал в интернете много отзывов об автомобилях для бизнеса, пообщался с коллегами-предпринимателями и решил остановиться на так называемом «каблучке» — Renault Dokker Van. Машина походит мне по габаритам, грузоподъемности, расходу топлива, цена устраивает и, что важно, отзывы о ней положительные.

Интернет подсказал: в Москве можно купить эту модель дешевле, чем у официального дилера. Ну, а почему не сэкономить? Позвонил в салон, машины есть в наличии, цена отличная — поехал! Мне показали автомобиль, уверили, что я куплю его именно по той цене, которая обсуждалась по телефону, дали подписать договор и отправили в кассу оплачивать первый взнос. Хорошо, что в кассе я был не первым и начал вчитываться в документы… Цифры в договоре были совсем другими — гораздо выше, чем я рассчитывал! Менеджер, к которому я подошел в недоумении, начал отмахиваться: мол, специальная цена действует при совокупности определённых условий, «вносите деньги, потом разберёмся». Я понял, что это обман, и у этих дельцов я заплачу гораздо больше, чем у официального дилера.

На «горячей линии» Renault, куда я позвонил, мне объяснили: у всех официальных дилеров установлены рекомендованные дилерские цены.

Таких больших скидок, которые мне предлагали в неофициальном салоне, быть не может — с помощью красивых цифр нечестные салоны привлекают клиентов, пользуются их невнимательностью и продают машины совсем по другой стоимости. Чтобы не быть обманутым, не потерять деньги, покупать нужно только в официальных дилерских центрах.

Вернулся в Тулу, приехал в дилерский центр «Автокласс» на Новомосковском шоссе. Был приятно удивлен:

оказывается, у нас в городе есть официальный дилерский центр — причем, огромный, просторный, машин много и обслуживание на уровне. Мой Dokker оказался в наличии.

Я планировал взять на машину кредит, и в салоне мне предложили очень интересную программу «Поехали!» с низкой ставкой и отложенным платежом: в месяц нужно платить совсем небольшую сумму, что позволяет мне не вытаскивать много денег из оборота. Свою старую «Газель» сдал в трейд-ин там же, эту сумму пустил на первый взнос по кредиту. Оценили очень хорошо, даже не ожидал. А еще приятнее была скидка, которую мне дали по трейд-ин — 100 000 рублей! Это было действительно сюрпризом: ведь я звонил на горячую линию, и никаких официальных скидок по трейд-ин сейчас не предусмотрено! Такую выгоду дает тульский дилер — так что у нас покупать Dokker оказалось намного выгоднее, чем в Москве!

На своем Dokker VAN езжу уже полгода. Доволен — слов нет! У меня дизель, поэтому на топливе экономлю. Боялся, что зимой будут проблемы с запуском двигателя в морозы, но зря волновался: машина ни разу не подвела. Дорожный просвет впечатляет — 190 мм, по сельским дорогам — то, что нужно. Не каждый кроссовер может похвастаться такой цифрой!

Автомобиль работает каждый день — ни одной поломки или проблемы. В общем, своих денег стоит и честно их отрабатывает!

Новая машина для работы и семьи

Renault Dokker — новинка на российском авторынке, выпускается в двух вариантах: коммерческий грузовой и пассажирский фургон.

Коммерческий фургон Renault DOKKER VAN — это многофункциональный автомобиль с одним из самых больших в своем классе грузовым отделением — его вместимость до 3,9 м³, грузоподъемность до 750 кг.

Задние распашные асимметричные двери, а также боковые сдвижные двери позволяют легко разместить груз в грузовом отсеке. В любой тяжелой задаче положитесь на Renault DOKKER VAN!

Renault DOKKER в пассажирской версии — это эргономичный и функциональный 5-местный автомобиль с самым большим багажным отделением в классе — до 3 м³. Такой DOKKER идеален для ежедневных деловых и семейных поездок, путешествий, перевозки вещей и грузов.

Удобный модульный салон, сдвижные боковые двери и трансформируемое багажное отделение позволяют отвечать широкому кругу запросов.

Оба варианта Renault DOKKER отлично подготовлены к российским условиям: энергоемкая и выносливая подвеска, адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности и аккумулятор увеличенной емкости, полноразмерное запасное колесо сделают ваши поездки максимально комфортными.

Получи выгоду до 100 000 рублей!

Цена на автомобили Renaul Dokker начинается от 799 000 рублей — это одно из самых конкурентных предложений на автомобили иностранного производства для бизнеса. Различные варианты комплектаций и конфигураций Renault Dokker позволят вам выбрать автомобиль под ваши потребности.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть возможность приобретения автомобиля в лизинг с дополнительными выгодами до 7% от стоимости нового автомобиля.

Для физических лиц имеется выгодное кредитное предложение, широкий список банков-партнеров и кредитных программ, в том числе и с отложенным платежом.

Приобретая Renault Dokker в дилерском центре «Автокласс», вы получаете дополнительную выгоду до 100 000 рублей!

Один из приоритетов официального дилера марки Renault «Автокласс» — высокое качество обслуживания. Команда дилерского центра состоит из профессионалов, знающих и любящих свое дело, которые подберут для вас именно тот автомобиль, который в полной мере будет удовлетворять все ваши потребности и соответствовать вашим ожиданиям. Приезжайте, выбирайте ваш Renault, а мы поможем сделать покупку максимально комфортной и выгодной!

Дилерский центр Renault «Автокласс»

Тула, Новомосковское шоссе, 25.

Тел. (4872) 33-75-16.

autoclass-renault.ru