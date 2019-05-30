Три места для яркого загородного отдыха в Тульской области

Куда можно недалеко отправиться в отпуск или на выходные с любимой семьёй, друзьями или на корпоративный отдых с коллегами.

Строитель

Санаторий «Строитель» приглашает к себе этим летом всех, кто хочет укрепить здоровье или пройти санаторное лечение. Даже если вы здоровы, но устали от стрессов и проблем, здесь вам помогут восстановиться и набраться новых сил.

Санаторий «Строитель» – это выбор тех, кто держит курс на здоровый образ жизни. В 10 минутах ходьбы от р. Оки, этот санаторий расположен в сердце соснового бора.

Сегодня это флагман оздоровительного туризма Тульского региона. В 2019 году санаторию «Строитель» исполняется 50 лет.

Для своих гостей санаторий предлагает разнообразные программы лечения и восстановления. Вы сможете выбрать ту, которая вам больше всего подходит.

Здесь успешно реализуются такие оздоровительные программы, как «Эффективное снижение веса за 14 дней». Благодаря этой программе вы сможете в короткий срок провести очистку организма от токсинов и шлаков, снизить вес, поменять пищевое поведение, улучшить общее самочувствие и получить уверенность в себе. А главная цель – это снижение веса, безопасно, под контролем опытных специалистов. За период работы программы, с 2015 года, в Санатории «Строитель» снизили вес более 1000 человек.

Программа «Минеральное очищение» позволит очистить организм при помощи процедур на основе минеральной воды из собственного источника санатория «Строитель». Эта водичка является уникальной по составу и содержит множество необходимых элементов для восстановления работы печени, почек, желудка и двенадцатиперстной кишки. Оказывает влияние на эндокринную систему и снижает сахар крови (при длительном приёме).

Если вы бережно относитесь к своему здоровью и следите за весом, при выборе любой программы в санатории «Строитель» можно заказать уникальное низкокалорийное «Меню 1500 килокалорий».

Это меню с ежедневным набором продуктов до 1500 ккал в день и контролем потребления белков, жиров и углеводов.

При этом ваше питание будет полноценным и сбалансированным по составу белки/жиры/углеводы, с приоритетом к снижению жиров.

Просто сообщите при заказе путёвки менеджеру о желании питаться по этому меню. Вы сможете присоединиться к этой диете и в любой день уже во время проживания в санатории.

В этом году санаторий «Строитель» предлагает гостям поучаствовать в акции «Информационный детокс».

Сдайте администратору при заезде свой телефон и другие гаджеты под ключ, откажитесь от просмотра телевизора и получите приятную скидку!

Ну и конечно, получите большую пользу, оставшись в тишине и наедине с природой и книгами.

Нет времени проверять здоровье?

В отпуске вы сможете сделать комплексное обследование организма.

В санатории «Строитель» можно пройти лабораторную диагностику, УЗ-диагностику, ЭКГ-диагностику, Холтер-ЭКГ и СМАД (суточное мониторирование артериального давления), консультации врачей (кардиолога, невролога, эндокринолога, гинеколога, уролога).

Желающим пройти курс лечения санаторий «Строитель» предлагает:

- Бальнеопроцедуры: аппликации грязями Сакского озера, торфяными вытяжками «Томед».

- Водолечение (ванны «Жемчужные», «Хвойные», «Мелисса», «Бишофит», «Валериана», «Противопростудная», «Тонус» для суставов»), бассейн «Афродита» – контрастные ванны, «Вихревые ванны», «Лавандовые».

- Аппаратная физиотерапия – более 20 видов.

- Аэрозолетерапия и аэроионотерапия.

- Спелеоклиматическое лечение в оборудованной сальвинитовой спелеокамере.

- Массаж (ручной, аппаратный, баночный).

- Дозированное легкое вытяжение позвоночника.

- Мануальная терапия.

- Лазеротерапия.

- Лечебная физкультура, гимнастика, а также водные и гимнастические процедуры в бассейне.

В «Строителе» могут одновременно разместиться до 200 гостей. Вы будете жить в семиэтажном кирпичном жилом комплексе с лифтом и комфортабельными номерами. Здесь предусмотрено всё для удобства каждого гостя. Большая часть номеров двухместные. Все они оснащены отдельным санузлом, ванной или душевой кабиной, телевизором, холодильником.

Кроме того, есть семейные номера, оснащенные дополнительно микроволновой печью или кухонным уголком с чайником. В таких номерах есть дополнительное третье место на диване или кресло-кровать.

Летом дети – бесплатно

Летом санаторий «Строитель» ждет вас с детьми, ведь стоимость путевки на ребенка до 12 лет, при приобретении двух путевок родителями, – всего 1 рубль! Акция продлится с 14 июня по 31 августа 2019 г. и распространяется на услуги проживания и питания.

Отдых ребёнка в санатории летом – залог успешной учебы, без перерывов на больничный. Чтобы повысить иммунитет, в санатории «Строитель» для детей разработаны специальные пакеты лечения по выгодной цене. В пакет лечения входят популярные процедуры: спелеолечение, физиотерапия, ингаляции, лечебные ванны, плавание в бассейне (всего 32 процедуры) на 10 дней – 6356 рублей.

Все здания санатория соединены тёплой галереей. В непогоду вам даже не придётся выходить на улицу.

В санатории работает кафе и бесплатный wi-fi.

Из Тулы и Калуги можно заказать трансфер автобусом.

Кроме лечения и тихого отдыха, здесь вы сможете заказать экскурсии:

Обзорная по Алексину с посещением краеведческого музея.

В посёлок Колюпаново — Свято-Казанский женский монастырь, на святой источник блаженной Евфросинии.

В Серпухов в Высоцкий мужской монастырь.

На пасеку «Медолина», где есть пчелиный домик.

Экскурсия на страусиную ферму, где кроме страусов живет даже тигр и еще более 50 видов различных диких и домашних животных.

Добро пожаловать в санаторий «Строитель!»

Тульская область, Алексин Бор.

Бронирование: 8-800-500-55-71, бесплатные звонки по России.

Тула, ул. Жаворонкова, 1 (офис в Туле).

Тел.: 8 (4872) 33-39-14 , 8 (4872) 79-33-65 , 8 (4872) 79-33-85.

sanatory.biz

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Приокская поляна

Приезжайте этим летом в «Приокскую поляну», отдохните душой и наполните новыми силами тело на природе, в чистом лесу рядом с Окой.

Это посёлок, расположившийся на живописных просторах Тульской области. «Приокская поляна» окружена смешанным лесом, благодаря которому здесь особый микроклимат, в котором не холодно зимой и не жарко летом.

Если вы любите гулять на природе, отправляйтесь за ягодами и грибами, орехами и целебными травами. Играйте в волейбол, готовьте шашлык и вкусные блюда на мангале, парьтесь в бане. Ну а те, кто хочет побыть на берегу реки, — могут за 5 минут пешком дойти до Оки.

Любителям культурного отдыха «Приокская поляна» тоже понравится, ведь она соседствует со знаменитым природным заповедником «Поленово». Там вы сможете насладиться живописными пейзажами, посетить мастер-классы по различным видам русских промыслов, попасть на экскурсию в дом великого художника.

В «Приокской поляне» всё оборудовано для того, чтобы было комфортно даже вдали от города: вода, электричество, газ, канализация и беспроводной wi-fi сделают вашу жизнь комфортной.

Здесь вы можете снять разные варианты жилья:

двухэтажный сруб с балконом – небольшой на два человека или побольше — на шесть,

семейный дом с верандой,

номер в кемпинге с общей кухней, санузлом и большой закрытой верандой.

А ещё можно просто снять баню и провести там отличный выходной душевной компанией.

Выбирайте, что вам больше подходит, в зависимости от желания, количества гостей и продолжительности отдыха.

Если вы хотите отпраздновать важное событие, от вечера на двоих до большого юбилея или свадьбы? В «Приокской поляне» есть уютный банкетный зал на 30 человек. Для вас приготовят вкусные блюда и создадут отличную атмосферу.

Подарите себе покой и расслабление, отдых от городского шума, пыли и стресса — приезжайте

в «Приокскую поляну».

Тульская область, Заокский район, д. Митино.

Тел. +7 (925) 998-33-99.

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Приокские зори

Загородный комплекс «Приокские зори» расположен в одном из самых живописных уголков Тульской области, в 3-х километрах от п. Велегож. Это тихий зелёный островок счастья, который подарит вам радость отдыха на природе с семьёй, необычные романтические выходные для двоих или душевную поездку в большой компании.

Здесь оборудованы удобные зоны для пикника, с мангалами для приготовления вкусных шашлыков и других блюд на открытом огне.

Для ночёвки вам предложат уютные домики, в которых есть всё для комфортного проживания 4-6 человек: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната со всем необходимым, веранда и всё для барбекю.

Для всех любителей обедов под открытым небом у каждого домика расположена специальная зона со столиками и мангалами.

Кроме того, в загородном комплексе можно сходить в дровяную баню, а после парилки окунуться в бассейн. Также здесь можно просто поплавать в большом летнем бассейне на 20 метров.

Не хотите готовить еду сами и предпочитаете попробовать что-то вкусное от профессионала-повара? Заходите в кафе и наслаждайтесь блюдами из разнообразного меню. Здесь можно заказать большой праздник к любому событию до 100 гостей, от романтического свидания или дня рождения до яркой свадьбы!

В комплексе «Приокские зори» есть всё, чтобы вы чувствовали себя уютно и комфортно:

сосновый бор и свежий воздух,

пешие прогулки,

гостиничные дома,

прокат сезонной техники (велосипеды, квадроцикл),

беседка, мангал, шашлычок,

русская баня на дровах с купелью,

летний бассейн и многое другое.

А еще «Приокские зори» — это райское место для всех любителей рыбалки и сбора грибов и ягод. Берите напрокат велосипеды или квадроцикл и отправляйтесь на интересную прогулку!

В районе комплекса расположены достопримечательности, которые вы сможете посетить:

Государственный мемориальный историко-художественный музей-заповедник В. Д. Поленова,

Большой дом усадьбы В. Д. Поленова,

Адмиралтейство усадьбы В. Д. Поленова,

Церковь Троицы Живоначальной в Бёхово,

Мемориальный знак в честь защитников Великой Отечественной войны в Поленово,

Памятный знак Героям, павшим за Родину, в Поленово.

Приезжайте в загородный комплекс «Приокские зори», одним днём или в отпуск, отдыхайте, наслаждайтесь воздухом и покоем, гуляйте, вкусно ешьте, погрузитесь в красоту природы и забудьте все тревоги будней.

Тульская область, Заокский район, д. Антоновка.

Тел.: +7 (4872) 79-22-02 , +7 (930) 791-22-02.

E-mail: priokskiezori@mail.ru

приокскиезори.рф