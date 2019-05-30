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Выбираем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

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Выбираем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

Тульские магазины, в которых можно выбрать оборудование для отопления квартиры или частного дома и нагрева воды. 

«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования

Магазины «Теплотехника» для многих туляков значат надёжность и качество. И неудивительно, ведь эта компания работает на тульском рынке уже больше 10 лет. За это время она стала одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в регионе.

Сегодня «Теплотехника» – это сеть магазинов в разных районах города, в которых можно проконсультироваться со специалистами и купить нужное оборудование или детали.

Ну а если вы знаете, какой товар вам нужен, просто сделайте заказ через интернет-магазин с широким ассортиментом. Здесь жители Тулы области смогут найти товары на любой вкус и кошелёк и получить их, не выходя из дома. Ваши покупки доставят быстро и в удобное время.

Также в компании работает собственный сервис — ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника».

Кроме того, вы можете не только приобрести товары, но и заказать монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации.

Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.

«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы в Туле:

  • котел отопительный напольный — от 13 000 руб.,
  • котел отопительный настенный — от 27 700 руб.,
  • газовые колонки — от 4900 руб.

«Теплотехника» — официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования:

  • «Ростовгазаппарат;
  • Жуковский машиностроительный завод;
  • «Боринское»;
  • SUPERFLAME;
  • «Лемакс»;
  • «Гефест»;
  • Каневский завод плит;
  • «Ладогаз».

Покупайте проверенное и качественное – в «Теплотехнике»!

Тула, ул. Оборонная, 10, 8 (4872) 36-34-60

Тула, пр. Ленина, 70, 8 (4872) 36-43-76

Тула, Щекинское шоссе, 1-а, 8 (4872) 71-03-73

Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»), 8-960-606-55-57

Тула, Одоевское шоссе, 57, 8-903-843-69-99

Тула, ул. Оборонная, 37.

Тел. 8 (4872) 70-00-70 (центральный офис).

magazin.teplo-tula.ru

 

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

 

«ТермоЛайн» – проверенная временем компания, которая уже 15 лет занимается в Туле продажей, монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки. Кроме того, здесь можно заказать комплексные поставки оборудования для инженерных систем. Это настоящие профессионалы в сфере инженерных систем, работа которых проверена сотнями покупателей и заказчиков, которые им доверяют. 

Вы можете приехать и купить нужное оборудование или сделать заказ в интернет-магазине «ТермоЛайн».

Вам предложат богатый выбор продукции для обустройства инженерных систем квартир, домов, дач или производственных помещений. Благодаря своему опыту, компания сотрудничает только с надёжными и проверенными зарубежными и российскими производителями.

Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы и детали для ремонта:

  • баки мембранные;
  • запорно-регулирующую арматуру;
  • котельное оборудование;
  • приборы отопительные;
  • медь;
  • полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV-Plast, Valfex;
  • коллекторы и аксессуары для тёплого пола;
  • металлопластик;
  • предохранительную арматуру;
  • измерительные приборы и автоматику;
  • декоративные розетки;
  • канализацию «Политрон»;
  • насосное оборудование;
  • сифоны и сливы;
  • ПНД-фитинги и трубы;
  • подводки гибкие и шланги (вода, газ);
  • смесители;
  • резьбовые и чугунные фитинги;
  • счетчики воды;
  • теплоизоляцию для труб;
  • фильтрацию воды;
  • электрические тёплые полы;
  • инструменты, крепеж и расходные материалы.

 

А как же цены? Это ещё один из важных плюсов «ТермоЛайн»! Здесь собран ассортимент разных ценовых категорий. Вы будете приятно удивлены соотношением цены и качества.

Кроме того, покупателям предоставляются скидки.
  • Газовые колонки — от 6100 руб.
  • Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.
  • Электрические котлы — от 12 700 руб.
  • Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.
  • Радиаторы отопления, биметалл — от 385 руб.
  • Насосы для отопления — от 1675 руб.
  • Запорная арматура — от 217 руб.

Ещё один важный момент – вам не придётся долго ждать, когда заказ привезут: 99% ассортимента есть на складе компании в Туле. 

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.
Галерея
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Выбираем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле, Фото: 6

Тула, ул. Шевченко, 11.
Тел.: 8 (4872) 35-13-76, 8 (4872) 33-39-10,
8 (910) 941-48-51, 8 (910) 167-60-43.

термо-лайн.рф

 

Магазины газового оборудования «Домашний очаг» компании АО «Тулагоргаз» уже 20 лет специализируются на оптово-розничной продаже современного газового оборудования российских и зарубежных производителей:

         газовые проточные водонагреватели,

         настенные и напольные газовые котлы,

         газовые плиты,

         встраиваемые духовые шкафы и газовые поверхности,

         газовые счётчики,

         сигнализаторы угарного газа,

         радиаторы отопления,

         газовые баллоны,

         широкий выбор запасных частей и комплектующих.

В этих магазинах вы сможете выбрать оборудование от эконом до премиум-класса.

Все работы по монтажу проводят высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей газового оборудования.

Тула, ул. М. Тореза, 5.
Тел. 8 (4872) 25-36-46.

Тула, ул. Кирова, 17.
Тел. 8 (4872) 25-36-20.

Интернет-магазин: www.shop.tulagorgaz.ru

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