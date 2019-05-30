Выбираем газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле
Тульские магазины, в которых можно выбрать оборудование для отопления квартиры или частного дома и нагрева воды.
«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования
Магазины «Теплотехника» для многих туляков значат надёжность и качество. И неудивительно, ведь эта компания работает на тульском рынке уже больше 10 лет. За это время она стала одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в регионе.
Сегодня «Теплотехника» – это сеть магазинов в разных районах города, в которых можно проконсультироваться со специалистами и купить нужное оборудование или детали.
Ну а если вы знаете, какой товар вам нужен, просто сделайте заказ через интернет-магазин с широким ассортиментом. Здесь жители Тулы области смогут найти товары на любой вкус и кошелёк и получить их, не выходя из дома. Ваши покупки доставят быстро и в удобное время.
Также в компании работает собственный сервис — ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника».
Кроме того, вы можете не только приобрести товары, но и заказать монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации.
Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.
«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы в Туле:
- котел отопительный напольный — от 13 000 руб.,
- котел отопительный настенный — от 27 700 руб.,
- газовые колонки — от 4900 руб.
«Теплотехника» — официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования:
- «Ростовгазаппарат;
- Жуковский машиностроительный завод;
- «Боринское»;
- SUPERFLAME;
- «Лемакс»;
- «Гефест»;
- Каневский завод плит;
- «Ладогаз».
Покупайте проверенное и качественное – в «Теплотехнике»!
Тула, ул. Оборонная, 10, 8 (4872) 36-34-60
Тула, пр. Ленина, 70, 8 (4872) 36-43-76
Тула, Щекинское шоссе, 1-а, 8 (4872) 71-03-73
Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»), 8-960-606-55-57
Тула, Одоевское шоссе, 57, 8-903-843-69-99
Тула, ул. Оборонная, 37.
Тел. 8 (4872) 70-00-70 (центральный офис).
ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр
«ТермоЛайн» – проверенная временем компания, которая уже 15 лет занимается в Туле продажей, монтажом и сервисным обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки. Кроме того, здесь можно заказать комплексные поставки оборудования для инженерных систем. Это настоящие профессионалы в сфере инженерных систем, работа которых проверена сотнями покупателей и заказчиков, которые им доверяют.
Вы можете приехать и купить нужное оборудование или сделать заказ в интернет-магазине «ТермоЛайн».
Вам предложат богатый выбор продукции для обустройства инженерных систем квартир, домов, дач или производственных помещений. Благодаря своему опыту, компания сотрудничает только с надёжными и проверенными зарубежными и российскими производителями.
Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы и детали для ремонта:
- баки мембранные;
- запорно-регулирующую арматуру;
- котельное оборудование;
- приборы отопительные;
- медь;
- полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV-Plast, Valfex;
- коллекторы и аксессуары для тёплого пола;
- металлопластик;
- предохранительную арматуру;
- измерительные приборы и автоматику;
- декоративные розетки;
- канализацию «Политрон»;
- насосное оборудование;
- сифоны и сливы;
- ПНД-фитинги и трубы;
- подводки гибкие и шланги (вода, газ);
- смесители;
- резьбовые и чугунные фитинги;
- счетчики воды;
- теплоизоляцию для труб;
- фильтрацию воды;
- электрические тёплые полы;
- инструменты, крепеж и расходные материалы.
А как же цены? Это ещё один из важных плюсов «ТермоЛайн»! Здесь собран ассортимент разных ценовых категорий. Вы будете приятно удивлены соотношением цены и качества.
Кроме того, покупателям предоставляются скидки.
- Газовые колонки — от 6100 руб.
- Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.
- Электрические котлы — от 12 700 руб.
- Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.
- Радиаторы отопления, биметалл — от 385 руб.
- Насосы для отопления — от 1675 руб.
- Запорная арматура — от 217 руб.
Ещё один важный момент – вам не придётся долго ждать, когда заказ привезут: 99% ассортимента есть на складе компании в Туле.
При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*
При оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*
*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.
Тула, ул. Шевченко, 11.
Магазины газового оборудования «Домашний очаг» компании АО «Тулагоргаз» уже 20 лет специализируются на оптово-розничной продаже современного газового оборудования российских и зарубежных производителей:
газовые проточные водонагреватели,
настенные и напольные газовые котлы,
газовые плиты,
встраиваемые духовые шкафы и газовые поверхности,
газовые счётчики,
сигнализаторы угарного газа,
радиаторы отопления,
газовые баллоны,
широкий выбор запасных частей и комплектующих.
В этих магазинах вы сможете выбрать оборудование от эконом до премиум-класса.
Все работы по монтажу проводят высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей газового оборудования.
Тула, ул. М. Тореза, 5.
Тел. 8 (4872) 25-36-46.
Тула, ул. Кирова, 17.
Тел. 8 (4872) 25-36-20.
Интернет-магазин: www.shop.tulagorgaz.ru