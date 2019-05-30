Институт законоведения и управления ВПА: комфортная среда и творческая атмосфера

«Я приветствую всех, кто принял решение прийти к нам учиться, и тех, кто готовится принять такое решение.

Институт законоведения и управления ВПА — это прежде всего комфортная среда и творческая атмосфера. Поступив в ИЗУ ВПА, вы станете настоящим профессионалом и сможете реализовать себя в творчестве, спорте, науке и общественной сфере. Наш девиз: «Твори себя на благо людей и закона!».

Ректор Института законоведения и управления ВПА кандидат педагогических наук Светлана Владимировна Оськина.

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации (ИЗУ ВПА) зарегистрирован в городе Туле в 2008 году и является логическим завершением развития системы профессионального обучения в рамках долгосрочного проекта «Школа – колледж – вуз». Проект с 1995 года успешно реализуют его учредители не только в Туле и Тульской области, но и в Калужской, Кировской, Смоленской областях, Республиках Крым, Карелия, Саха (Якутия), в городе федерального значения Севастополе. Системообразующая идея проекта – «От любознательного друга закона – к высокопрофессиональному специалисту». Поэтому был сформирован образовательный кластер «Друзья закона»: межрегиональная детская общественная организация «Юный друг закона», учебный кадетский центр, ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж», ИЗУ ВПА.

Учредитель института — Общероссийская общественная организация «Всероссийская полицейская ассоциация МПА», являющаяся членом Международной полицейской ассоциации, в состав которой входят полицейские 64 стран мира.

Это даёт институту целый ряд преимуществ:

ориентир на подготовку специалистов для правоохранительных, других государственных и муниципальных органов;

привлечение для преподавания работников полиции, прокуратуры, органов юстиции, выпускники получают сертификат специалиста в области безопасности;

дружба с полицейскими всего мира.

Ректором ИЗУ ВПА со дня основания до конца 2017 года являлся доктор юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке, эксперт Общественной палаты Российской Федерации, вице-президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА», член правления общества «Знание» России, член Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ, член совета Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», член Общественного совета при УМВД России по Тульской области, член комиссии по помилованию при губернаторе Тульской области Игорь Борисович Богородицкий.

В 2018 году ректором ИЗУ ВПА была назначена кандидат педагогических наук Светлана Владимировна Оськина.

В 2010 году институт получил в Рособрнадзоре лицензию на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования по специальности «Менеджмент организации» и в 2011 году — лицензию на право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата: «Юриспруденция», «Менеджмент»; «Управление персоналом»; «Прикладная информатика».



Студенты ИЗУ ВПА на занятиях постигают тонкости своих будущих профессий.

Основные профессиональные образовательные программы успешно прошли государственную аккредитацию: «Юриспруденция» – в 2014 году, «Менеджмент» – в 2015 году, что дало право по этим направлениям подготовки выдавать диплом установленного Министерством образования и науки Российской Федерации образца (государственного образца) и предоставлять юношам отсрочку от армии.

Профессорско-преподавательский состав — это профессионалы, имеющие ученые степени и научные звания (более 75%), с большим опытом работы в высшем образовании, в правоохранительных органах, в бизнес-структурах.

В 2018 году в институте обучалось 2229 студентов.

Вуз ориентирован на подготовку резерва кадров для государственных, в том числе правоохранительных органов и муниципальных структур, имеет договоры со всеми соответствующими структурами региона.

За 9 лет образовательной деятельности институт выпустил 250 студентов— сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время в нем обучаются 315 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, привлекательность вузу создаёт гибкая ценовая политика. Действует система скидок. Максимальные скидки составляют от 30% (предоставляется инвалидам 1-й и 2-й степени, абитуриентам, окончившим общеобразовательную организацию с золотой медалью или получившим при сдаче ЕГЭ от 70 до 74 баллов, и др.) до 50% (окончившим ИЗУ ВПА и поступившим в ИЗУ ВПА для получения второго высшего образования).

При максимальных баллах по ЕГЭ, при совокупности определённых условий, студент может полностью освобождаться от оплаты обучения.

В настоящее время институт имеет двусторонние договоры и сотрудничает с вузами Белоруссии, Украины, Сербии, Республики Кипр. Преподаватели и студенты принимают участие в научных мероприятиях, проводимых партнерами. Реализуется проект студенческого обмена.

ИЗУ ВПА оказывает поддержку в трудоустройстве всем своим выпускникам. Они успешно работают в правоохранительных органах, органах государственной власти и управления, коммерческих и иных структурах по всей стране.

Коллектив ИЗУ ВПА видит свою миссию в подготовке образованных, инициативных, творческих, умеющих принимать нестандартные решения специалистов.

Контакты приемной комиссии:

e-mail: priem@izuvpa.ru, priem.izuvpa@yandex.ru

Телефоны: +7-967-431-64-96, (4872) 71-64-96, +7-906-622-50-73.