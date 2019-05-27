Травы и цветы Ясной Поляны: Раскрываем секреты толстовского огорода

Мария Петровна Гаврилина отдала работе в Ясной почти полвека; в мемориальной толстовской теплице она занимается коллекцией кадочных культур, цветочной и овощной рассадой. Фото Татьяны Афанасьевой и из архива усадьбы.

В родовой усадьбе великого писателя активно восстанавливают видовой состав растений, которые использовались в семье Толстых. Причём не только для украшения территории, но также на кухне и в аптечке.

В качестве нашего проводника и консультанта выступил Владислав Воронцов, заведующий мемориальным природным комплексом музея усадьбы. Вместе с ним корреспонденты Myslo совершили увлекательную и весьма познавательную экскурсию в мир яснополян­ской флоры.

Владислав Воронцов - В настоящее время на территории усадьбы растёт около сотни видов лекарственных, овощных и декоративных культур. Многие из них были утрачены в силу объективных обстоятельств, пришлось восстанавливать по архивным записям.

Лимоны, ананас и другие тепличные экзоты по мере созревания отправляются на стол воспитанникам детсада «Муравейное братство».

Съедобные экзоты

На грядках «мемориального» огорода помимо хорошо известных культур сегодня обитают такие, чьи названия непривычны для уха современного человека. Например…

Козлобородник, он же овсяный или устричный корень

Из мясистых корнеплодов готовили пюре, гарниры ко вторым блюдам, добавляли в суп, варили, тушили и даже жарили подобно картофелю. По вкусу их мякоть напоминает рыбу или устрицы. Говорят, в модных столичных ресторанах к устрицам подают гарнир из козлобородника.

Растение содержит инулин, поэтому его рекомендуют для диетического питания, а из сухого поджаренного молотого корня делают заменитель кофе. Если решите посадить устричный корешок на даче, учтите: в качестве удобрения нельзя использовать коровий навоз, от него корни становятся длинными и жёсткими!



Бальзамическая пижма или калуфер (кануфер)



Пряноароматическое и лечебное растение. Свежие листья было принято добавлять в салаты, соления, маринады, а высушенные, измельченные в порошок использовали как приправу к рыбным и мясным блюдам, настаивали на них оливковое масло и уксус.

В смеси с другими душистыми травами — мятой, душицей, тимьяном, листом смородины, растущими на «толстовском» огороде, бальзамическую пижму употребляли в общеукрепляющих травяных чаях. Сухие листья калуфера использовали как естественный ароматизатор постельного белья и отпугиватель моли.



Кервель ажурный (снедок, кербель)

Сочетает в аромате нотки аниса, петрушки и эстрагона. По этой причине свежая зелень кервеля является отличной приправой для соусов, салатов, весенних бульонов и супов, блюд из птицы, рыбы, баранины. Добавлять надо буквально перед окончанием готовки, потому что длительная термообработка убивает аромат.

Молодые листочки особенно полезны ранней весной, так как именно в этот период в них сосредоточено максимальное количество витаминов и микроэлементов.



Чёрный паслён (поздника)

В записках матери писателя Марии Николаевны Толстой (Волконской) паслён этот упоминается под своим «народным» названием — «изеньга». Из ягод в усадьбе готовили варенья, джемы и начинки для выпечки. Спелые ягоды проваривали целиком в сахарном сиропе или кипятили приготовленное из них пюре. Паслён можно замораживать на зиму: в нём тогда лучшим образом сохраняются полезные свойства.

Ягоды чёрного паслёна издавна используются в традиционной и народной медицине. В частности, художники употребляли их, чтобы усилить остроту зрения.

Артишок

Принадлежит к тому же семейству, что и чертополох, но отличается от него более экзотической наружностью и является настоящим деликатесом. В XIX веке был довольно популярной огородной культурой, выращивался в усадьбе Толстых.

Семена развиваются долго, поэтому здесь их сеют в январе, саженцы высевают в открытый грунт весной. Вызревают соцветия-корзинки — именно они представляют гастрономический интерес — к концу лета. Правда, до приготовления деликатеса в усадьбе дело не доходит, потому что высажены артишоки сугубо для ознакомления с этой культурой любознательных туристов.

Ревень

В доме Толстых любили кисели, варенье и пироги с начинкой из толстых, мясистых черешков этого растения. Которое, кстати говоря, обладает помимо кулинарных достоинств изрядным спектром полезных свойств.



…Как вы понимаете, дорогие читатели, мы привели далеко не полный перечень огородных культур, которые холят и лелеют яснополянские аграрии. Но если взяться описывать их все, не хватит места для ознакомления с растениями «Аптекарского огорода».



Так называемые русские парники, оставшиеся со времён Толстого, исправно выполняют свою функцию.

Зелёная аптека

Когда Лев Николаевич женился, функции «домашнего врача» взяла на себя Софья Андреевна. В своих воспоминаниях она пишет: «Доктора в то время у нас ни дома, ни в деревне поблизости не было, и ко мне приходили всегда больные со всех окрестных деревень. Своих детей и весь персонал гувернанток и прислуг — всех лечила я сама. Отчасти вынесла я кое-какие знания из моего родительского дома, отчасти научилась от докторов, лечивших в нашем доме, уже когда вышла замуж. А то справлялась по лечебникам, особенно по Флоринскому».

Помимо аптечных препаратов активно использовались в семье Толстых лекарственные растения, в том числе и те, что выращивали сами.



Такие же «пирамидки» из орешника стояли на клумбах сто с лишним лет назад. Эту скоро обовьёт душистый горошек.

…В настоящее время ассортимент растений «Аптекарского огорода» восстановлен, и, как во времена великого Льва, здесь растут душица, лаванда, несколько видов мяты, водосбор, иссоп, мыльнянка, полынь, девясил, душистая рута, цикорий и даже варварская дереза! За диковинным названием скрывается многолетний кустарник семейства пасленовых. Известен он в разных странах под иными именами: волчья ягода, дерибас, полевой жасмин, тибетский барбарис, годжи. Штука очень полезная, помогает при лечении целого букета телес­ных скорбей.

Напоследок хочется вспомнить ещё одну «жемчужинку» аптекарской коллекции, о которой упоминает в своих записях Мария Николаевна Толстая (Волконская) — о буквице. Притом что официальной медициной травка эта не признана, медицина народная ценит её за способность помогать при самых различных недугах, в частности, при женских хворях и нервном истощении.

Розы центифольные и собачьи

Почему шиповник обыкновенный называют розой — понятно: он относится к благородному семейству роз. А вот почему собачьей, совершенно неясно. Может, потому, что растёт он без всякой сторонней помощи в таких местах, куда разве что собака сумеет добраться?

На территории усадьбы шиповник высажен на клумбах, а также около теплицы и на притепличной территории. При выборе сортов было отдано предпочтение тем, что традиционны для русских усадеб. Кроме внешнего парадного облика шиповник даёт чудесный аромат, особенно перед дождём…

Плоды используются для варенья, лепестки для сушки и составления фруктовых чаёв. Наш гид поясняет:

- Рецепт розовой воды и варенья из розовых лепестков есть у Марии Николаевны в её тетрадях.

Владислав Воронцов подтверждает сказанное цитатой:

«…Rosa centifolia. …Её держат в садах по причине ея запаху и красоты ея цветов. Сия царица цветов цветёт в Июне и Июле. Употребляют ея для делания розовой воды, розового мёду и варенья. Розовую воду употребляют для мытья, для глаз, и вмешивают ее в некоторые мази. Розовый мёд употребляют для горла и против жабы».*

Наличие на клумбах центифольных и китайских роз возле домов подтверждены не только записями Марии Николаевны, но также садовниками, работавшими в усадьбе при Льве Николаевиче. Да и сам писатель неоднократно упоминает яснополянские «розаны» (устаревшее нынче название роз) в своих произведениях: «…Князь Андрей подъехал к дому … одна пегая с жеребёнком лошадь ходила перед самым домом между розанами» («Война и мир»).

…Однако, как это часто бывает, со временем канули в лету и чайные, и столепестковые цветы. Но теперь, благодаря усилиям здешних специалистов и поддержке спонсоров, они вновь поселились на исторических клумбах. Совсем скоро можно будет увидеть их прелестное цветение. И это — ещё один повод посетить удивительную, восхитительную, гостеприимную Ясную Поляну!