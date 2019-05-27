HammAli&Navai зажгли на концерте в Туле: фоторепортаж

Фото Дмитрия Абрамова.

В каждой песне – признание в любви, в глазах – огонь, на сцене клуба Backstage – энергия и драйв. И это все о них!

Воскресный вечер – не для тихих посиделок с друзьями и уж точно не для скучного «диванного» отдыха. По крайне мере, так считают фанаты HammAli&Navai. Для них нашлось дело поинтереснее – долгожданный концерт их любимых музыкантов в клубе Backstage!

Рэп-исполнителей в Туле ждали: очередь фанатов тянулась бесконечно долго, и казалось, скоро к клубу стянется вся тульская молодежь.

Секрет успеха – в цепляющей музыке о «вечном»: в арсенале HammAli&Navai песни о любви, расставании и о том, как не хочется работать в субботу.

Сами музыканты признаются, что музыка для них – далеко не способ заработать как можно больше денег или «повыпендриваться» (вставьте чуть более резкое слово для точной цитаты!). Наверное, эту искренность чувствуют и фанаты: подпевают каждой строчке, знают наизусть каждое слово и готовы отрываться весь вечер, не давая исполнителям сделать даже малейший перерыв. Да и зачем прерываться, когда средняя температура в зале поднимается до предельно высокой отметки? Особенно в моменты, когда звучали главные хиты HammAli&Navai. Это и «Наш мир», с которого исполнители начали концерт, и «Как тебя забыть» – грустная песня об ушедшей любви.

А некоторые песни музыканты даже объясняли. Когда прозвучала «Между нами города и долгий путь», музыка вдруг затихла, и HammAli обратился к залу:

– Так вот, о чем эта песня… Девушки – будьте достойными! Парни – дарите достойным девушкам цветы!

А еще музыканты попросили туляков:

«Пойте вместе с нами, отдайтесь музыке. Вас все равно никто не запомнит, никто вас не видит. Так что оставьте стеснение, оно нам не нужно!»

И Тула послушала! Фанаты веселились по полной: без устали танцевали под каждый трек, пели и кричали во все горло, одним словом – отрывались! Ну и конечно, пытались привлечь внимание исполнителей. Девушки сразу же подобрались как можно ближе к сцене, а парни решили взять своей энергией и мощью. На самых ярых поклонников HammAli&Navai обратили внимание:

– Парень в белой рубашке – ты красавчик! Нет, ну вы видели? Он даже под грустные треки танцевать умудряется. Сразу видно: все у человека хорошо.

И это чистая правда! Каждый фанат рэп-дуэта мог с уверенностью сказать: такие концерты – именно то, на что стоит потратить воскресный вечер. Ведь что еще нужно самым отъявленным поклонникам кроме мощной музыки, безумной атмосферы и достойной компании? Только чуть-чуть прохладной воды: все-таки в зале действительно очень жарко!

глас народа

Фанаты HammAli&Navai рассказали, за что любят их музыку, как часто ходят на концерты и кому может быть интересен такой музыкальный тандем.

Оксана и Дмитрий творчество HammAli&Navai любят одинаково сильно. На концерт они пришли оттянуться и отдохнуть:

– Очень нравится их музыка. Они свой творческий путь только начинают, и, наверное, скоро станут очень-очень знаменитыми. Придем к ним на концерт на какой-нибудь огромный стадион и скажем: «Мы ваши самые давние и преданные фанаты! Мы с самого начала с вами!» Всем бы таких высот достигать… И не надо говорить, что кому-то их музыка будет не интересна: это все стереотипы, что их девчонки больше слушают. Потому что в каждой песне – очень глубокий смысл. Бывает, песни даже как-то влияют на тебя! Например, придешь домой, включишь что-то и отдыхаешь, спокойно становится. На концертах тоже отдыхаем, но по-другому: тут можно расслабиться, отпустить все и просто кайфовать, а потом чувствуешь себя совсем другим человеком. Мы на долгое время заряжаемся!

Алена и Артем достали билеты на концерт HammAli&Navai в розыгрыше. Поделиться своим счастьем решили с подругой Анжеликой.

– Огромный смысл в их песне о маме. Другие песни, конечно, тоже хорошие, но они просто такие… Клубные, под них потанцевать, повеселиться. Много песен о любви, конечно. И о прекрасных девушках! Так что такая музыка всем понравится, особенно меломанам. На концертах бываем часто, в основном в Туле. В последний раз были на Егоре Криде, все понравилось, но хочется и другие площадки посмотреть – в Backstage еще не были. Вообще, это удача, что выиграли билеты. Тем более Анжелику получилось с собой взять. Это вдвойне приятно!

Вика, Соня и Настя на концертах бывают нечасто. Однажды Настя уже побывала на концерте HammAli&Navai в Москве, а вот для Сони и Вики такие тусовки пока в новинку:

– Нравится, что музыка драйвовая, молодежная. Есть очень душевные песни, хоть иногда и грустные. А еще что нравится, все песни у них со смыслом, многое на себя волей-неволей перекладываешь. И каждый для себя что-то свое в тексте находит! И поют они, кстати, не только о любви: музыка разнообразная, поэтому, может, они сейчас популярны. И не только, вообще-то, среди девушек, их песни и парням обязательно понравятся. Исполнители харизматичные, все-таки. Ну и красивые…